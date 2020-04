Veel boosheid over plan voor asowoningen: 'Ze drukken het er snel doorheen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In 2013 besloot de gemeente Nijmegen al om nabij de Weezenhof acht skaeve huse neer zetten voor daklozen die door hun gedrag ongeschikt zijn voor reguliere opvang. De voorzitter van bewonersplatform Weezenhof Carel van Nahuijs verduidelijkt: ‘Het gaat bijvoorbeeld om ex-verslaafden of zorgmijders of ex-psychiatrische patiënten. En daardoor denken wij dat de begeleiding van deze mensen en het toezicht erop wel in orde moeten zijn.’

'Door gemeenteraad gejast'

Het oorspronkelijke plan werd door de Raad van State afgeschoten en in juni 2019 presenteerde het college een nieuw plan, waarop bewoners hun commentaar konden geven. Naar aanleiding daarvan kwam het college begin maart met een nieuw plan en daarover moet de gemeenteraad nu woensdag 15 april in debat.

Carel van Nahuijs: ‘Het duurt meer dan zes maanden voordat de gemeente een antwoord kan formuleren en binnen veertien dagen moet het ineens, sorry dat ik het zo zeg, door de gemeenteraad heen gejast worden.’

Vanwege de coronacrisis voeren de gemeenteraadsleden dat debat van achter hun laptop en zonder aanwezigheid van de bewoners uit de Weezenhof. Onbegrijpelijk, zo vindt Paul Eigenhuijsen van oppositiepartij VoorNijmegen.NU: ‘Ik zou graag in openheid met mensen op de tribune erover willen debatteren. En niet van achter de laptop.’

Wethouder wil geen uitstel

Liefst 17 van 39 gemeenteraadsleden denken er net zo over. Ze willen dat het debat wordt uitgesteld tot na de coronacrisis, zodat het op de juiste manier gevoerd kan worden. Maar dat ziet wethouder Noël Vergunst niet zitten.

‘Deze skaeve huse zijn bedoeld voor een groep mensen die op dit moment geen fatsoenlijk dak boven het hoofd heeft. Die mensen slapen bijvoorbeeld in een kuil in het bos in Heumensoord. En hoe langer we wachten, hoe langer het duurt voordat die skaeve huse gebouwd gaan worden en hoe langer deze mensen op straat rondzwerven.’

Hoewel een bewonersavond vanwege de coronacrisis is afgelast, hebben bewoners volgens de wethouder wel degelijk hun zegje kunnen doen via de mail of een videoboodschap. Volgens Carel van Nahuijs zijn er wel bewoners benaderd voor hun mening, maar is het buurtplatform Weezenhof overgeslagen. Veel bewoners voelen zich daarom niet serieus genomen door het gemeentebestuur.

'Geen schoonheidsprijs'

Paul Eigenhuijsen begrijpt dat en hij vindt het voor een goed debat nodig dat gemeenteraadsleden elkaar in de ogen kunnen kijken en dat bewoners daarbij aanwezig zijn. Eigenhuijsen: ‘Ik gebruik niet vaak het woord schandalig, maar ik wil het nu toch hier wel gebruiken. Een project dat al zeven jaar loopt op deze manier afraffelen, verdient geen schoonheidsprijs.’