Bijna alle dierentuinen zijn dicht, maar niet De Paay in Beesd

In het winterseizoen is het gebruikelijk dat het rustig is, maar nu met het voorjaar begint het echt wel te lopen. 'Nu dus niet.' Dat geeft Roger slapeloze nachten, want geen bezoekers is geen inkomsten.

Het park wordt particulier bestuurd door Van Leeuwen. Opmerkelijk is wel dat hij open is met Pasen. 'We hebben toestemming van de Veiligheidsregio' legt hij uit. Hij mag geen horeca hebben, moet maatregelen nemen om te zorgen dat mensen anderhalve meter van elkaar vandaan blijven en hij heeft posters opgehangen.

De Veiligheidsregio geeft aan dat als Van Leeuwen aan deze regels voldoet dat hij dus gewoon open mag zijn.