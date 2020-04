Partijvoorzitter PvdA Beuningen-Wijchen stapt op

Frans Dolmans is opgestapt als partijvoorzitter van de PvdA afdeling van Beuningen en Wijchen. Dat heeft hij de leden van de partij in een brief laten weten. Intern was er kritiek op Dolmans, vanwege zijn handelswijze rondom de totstandkoming van de nieuwe Beuningse coalitie.

Advies partijbureau

De deelname van de PvdA aan die coalitie had volgens de statuten van de partij eigenlijk aan de leden moeten worden voorgelegd, maar vanwege de coronacrisis was dat niet mogelijk. Daarom heeft het bestuur, op advies van het landelijke partijbureau, zelf ingestemd met het coalitieakkoord en wethouderskandidaat Sijmen Versluijs. Het partijbureau adviseerde toen ook om de leden de mogelijkheid te bieden vragen te stellen over het bereikte akkoord. Dat laatste advies werd door Dolmans niet opgevolgd.

Ondermijnende acties

In zijn afscheidsbrief, in handen van RN7, haalt Dolmans uit naar “enkele leden van onze afdeling.” Die hebben volgens hem tendentieuze informatie verspreid, en daarmee het handelen van het bestuur “met opzet in een kwaad daglicht gezet.” Dat is dan ook de reden dat Dolmans nu opstapt: “Door de ondermijnende acties van enkele leden is het voor mij niet mogelijk om op effectieve wijze (mede-)leiding aan de afdeling te geven.”

Hij doet dat met grote tegenzin, “ook omdat we sinds november 2019 energiek bezig zijn geweest om een nieuwe PvdA-afdeling Beuningen-Druten-Wijchen op te bouwen en nieuwe activiteiten zoals themabijeenkomsten te organiseren. Maar het is niet anders.”

In de brief spreekt Dolmans overigens alleen over een vertrek als voorzitter van de Beuningse PvdA, maar sinds november vorig jaar is er één bestuur voor de afdelingen van Beuningen en Wijchen.

Vorige maand stapten twee andere bestuursleden op. Ed Jissink en Tony Peters-Duits vertrokken uit onvrede over de gang van zaken en het bereikte onderhandelingsresultaat.

Inmiddels is het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Beuningen geïnstalleerd, met de PvdA als coalitiepartner, en Versluijs als wethouder.

Michiel van Heijst

Politiek verslaggever