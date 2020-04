Natuurtoerist Theo blogt: Het ommetje vraagt ruimte

Het zijn bizarre tijden. We mogen en kunnen niet meer doen wat we gewend waren te doen. Het dagelijkse leven is anders ingericht. We werken thuis, digitaal, bijna niet meer op stap.

Dichtbij in huis

In ons geval werd er in de eerste weken bijna dagelijks een pakketje afgeleverd. Wederom een gezelschapsspel. Want ook bij ons zijn de kinderen naar huis gekomen. Een gezellige bijkomstigheid. Verder doen we mee aan wat iedereen in deze tijd lijkt te doen. Vanuit huis met een of twee personen wandelen of fietsen.

We maken iedere dag wel een ommetje, te voet of op de fiets. En we zijn niet de enige. Zeker nu het fraaie lenteweer ons nog extra naar buiten trekt. Niet iedereen op hetzelfde moment maar wel naar buiten. Het is mooi om te zien, deze herontdekking van onze directe leefomgeving. De toename in ommetjes wordt ook bevestigd door data van Nederlands Verplaatsingspanel. De bewegingen van ruim vijfduizend Nederlanders in dit panel worden vrijwillig verzameld en onderzocht.

Behoefte aan groene ruimte in de wijk

Datzelfde panel laat ook zien dat we de auto veel minder gebruiken. Gelukkig maar. Onze ruimtelijke actieradius is veel kleiner geworden en in tijd veel meer over de dag verspreid. Een van de manieren om de drukte te vermijden. Minder auto’s op straat maakt het wandelen door de wijk ook veel aangenamer. Wandelen of fietsen zijn gezond, is lekker om te doen en het helpt om je zinnen te verzetten.

Dat zouden we iedere dag moeten doen. En als we de kans krijgen, ook in deze tijd, trekken we er op uit. De natuur in. Klaarblijkelijk zijn we toch op zoek naar een groene omgeving. Is dat compensatie voor wat de wijk niet biedt? Grote(re) steden sluiten in deze crisistijd parken af omdat teveel mensen daar vanuit hun woning op af komen.

Daarmee wordt de schaarste aan beleefbaar en toegankelijk groen in de leefomgeving nog groter. Klaarblijkelijk is dit iets wat deze crisis onze leert. In onze woonwijken zou nog veel meer toegankelijk groen moeten komen. Daarmee kunnen we dichtbij nog meer genieten en aangenaam bewegen in onze woonomgeving tijdens het maken van het ommetje. Een behoefte die in dit soort tijden duidelijk zichtbaar wordt.

Meer groen betekent ook duurzamer

Toename van het groen in de wijk maakt het leven op nog meer manieren aangenamer. Het buffert tegen extreme weersomstandigheden, legt CO2 vast en vergroot de biodiversiteit in de woonwijk en de stad. Kortom het vergroot de veerkracht van het hele systeem en veraangenaamt het leven op veel manieren.

Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.