LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 12 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 12 april

22:35 - Liefdevol gebaar van VuurFestival

Normaal gesproken is het vanavond feest in Winterswijk, waar traditiegetrouw om 21.00 uur op eerste paasdag het paasvuur wordt aangestoken. Maar dit jaar is er geen VuurFestival. Toch laat de organisatie het er niet bij zitten:

 

22:17 - Mini-paasvuren in de Achterhoek

Grote paasvuren zijn door de droogte verboden. Op verschillende plekken in de Achterhoek brandt er toch nog iets: mini-paasvuren, zoals hier in de buurt van Borculo.

Foto: Laurens Tijink

21:56 - Geen publiek naar het circus? Dan het circus maar naar het publiek!

Wat als het publiek door de corona-maatregelen niet naar het circus kan? Dan ga je als circus naar het publiek! Precies dat deed Circus Bolalou zondagmiddag in Laren, uiteraard op gepaste afstand.

Lees hier het hele bericht.

Foto: Omroep Gelderland

21:15 - De ene kerk plakt foto's op de bankjes, de andere streamt vanuit een lege kerk

Bij De Basis in Apeldoorn gaan de op deze manier om met de corona-maatregelen: digitaal!

 

21:00 - Handhaver Rik checkt of mensen zich wel aan de coronaregels houden

 

20:45 - Post uit Wijchen!

Berny Martens is de impresario voor de landelijk bekende Milko Steijvers. Milko wil in Wijchen (Schakelhof) de ouderen/eenzame mensen vermaken met wat kort entertainment. 'We menen dit te moeten doen om deze mensen een hart onder de riem te steken; zo kan ook even de misère vergeten worden. Vooraf gaan we hier geen ruchtbaarheid aan te geven om te voorkomen dat de RIVM-maatregelen in het geding komen.'



20:15 - Oplossing voor lege kerk in Kerkdriel

De pastoor in Kerkdriel had geen zin om tegen lege kerkbanken aan te praten.

Lees hier wat voor oplossing hij daarvoor bedacht of kijk de video:

 

19:40 - Coronapatiënt Timo (22) stoort zich mateloos aan feestende leeftijdsgenoten

Het is zondagavond als Timo Hendriks uit Duiven zich helemaal niet goed voelt en besluit de huisartsenpost te bellen. Korte tijd later ligt hij in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en wordt hij positief getest op corona. Na een loodzware week waarin de intensive care zelfs wordt overwogen, is de 22-jarige Duivenaar nu thuis herstellende. Maar er zit hem iets goed dwars: de vele leeftijdsgenoten die ondanks alle maatregelen maar samen blijven komen voor de gezelligheid.

Lees hier het hele verhaal van Timo.

Foto: Privé

18:44 - 'Meeste mensen houden zich op paaszondag aan regels'

De meeste mensen hebben zich op paaszondag aan de regels gehouden die vanwege de coronacrisis zijn afgekondigd. De veiligheidsregio's constateerden dat de oproep om thuis of in de eigen buurt te blijven in grote mate is opgevolgd.

Dat stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. 'Ook zien we dat de regel om anderhalve meter afstand te houden goed wordt nageleefd.'

Bruls laat weten dat de overlast van motoren en fietsclubs aanzienlijk minder was dan vorig weekend. 'En het aantal buitenlandse bezoekers aan Nederland was niet groot, ook niet in Limburg.'

Wel blijven samenscholende jongeren een punt van zorg voor de meeste veiligheidsregio?s. 'Dit heeft de aandacht van de gemeentelijke handhavers en de politie.'

17:07 - Geen publiek bij de Nationale Dodenherdenking

Bij de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei in Amsterdam zal dit jaar geen publiek zijn. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn alleen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei aanwezig. Zij blijven op afstand van elkaar.

Foto: ANP

17:03 - Ondanks de stilte vermaken opa en oma zich prima met Pasen

Omroep Gelderland ontving een bericht van Bob Middelburg uit 't Harde: 'Wij missen best het persoonlijk contact met kinderen, kleinkinderen en vrienden. Maar zo als op de foto is het prima vol te houden. Vooral met dit mooie weer.'

16:43 - Alles uit de kast om te surveilleren op de Posbank

Burgemeester Carol van Eert van Rheden vertelde zondagmorgen al over extra motoragenten en electrische scooters. De politie Velp deed daar nog een schepje bovenop met een drone.

 

16:23 - Minder coronapatienten op intensive cares

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 33 gedaald naar 1358. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zondag bekend. Zaterdag waren lagen er in totaal 1391 coronapatiënten op Nederlandse intensive cares.

16:10 - Grote groep jongeren stookt vuurtje en vlucht voor politie

Lees hier wat de politie aantrof toen ze in Kootwijkerbroek de jongeren betrapten.

16:02 - Politiemeldkamer Arnhem/Nijmegen heeft een goed ezelsbruggetje om afstand te houden

 Paul Koetsier@PaulKoetsier Da's logisch hè? https://t.co/Uj3DGgjNzv 14:37 - 12 apr. 2020 Andere Tweets van Paul Koetsier bekijken

16:01 - 'Het werd er te druk' Heerderstrand afgesloten

 Gemeente Heerde@gem_Heerde Het Heerderstrand is afgesloten voor de rest van de Paasdagen. Het werd er te druk. Neem je verantwoordelijkheid! #alleensamen krijgen we corona onder controle. 15:53 - 12 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Heerde bekijken

14:57 - 170 nieuwe besmettingen in Gelderland, 41 nieuwe Gelderse ziekenhuisopnames

Het aantal erkende besmettingen met het coronavirus in Gelderland is de afgelopen 24 uur met 170 opgelopen. Dat brengt het totaal op 3015 vastgestelde besmettingen in onze provincie.

Lees hier meer over de Gelderse cijfers.

Het aantal inwoners van Gelderland dat met het coronavirus is opgenomen in het ziekenhuis is opgelopen naar 989. Dat zijn er 41 meer dan zaterdag. In heel het land kwamen er de afgelopen 24 uur 196 nieuwe ziekenhuisopnames bij.

13:59 - 203 nieuwe ziekenhuisopnamen in Nederland door corona

Het landelijke dodental door het coronavirus stijgt met 94 naar 2737. Dat meldt het RIVM. Op deze paaszondag zijn er 203 nieuwe ziekenhuisopnamen geconstateerd. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8582 mensen opgenomen.

13:52 - Toch auto's op de dijken bij Well

Ook de dijk tussen Well en Wellseind is afgesloten...

...maar dat houdt deze automobilisten niet tegen.

13:42 - Langs bij oma kan nu niet, maar zo kun je haar toch verrassen

Toen Mientje van den Broek uit Druten vanmorgen de gordijnen open deed zeg ze een paasverrassing. Kinderen en kleinkinderen die door corona niet bij oma op bezoek kunnen, hadden een vlaggenlijn gemaakt. Wakker worden met deze vrolijke boodschappen en tekeningen was een welkome verrassing in deze stille tijden.

13:04 - Een lege kerk gevuld met gospelmuziek

In de Apeldoornse kerk De Basis zingen de muzikanten net zo gepassioneerd als anders tijdens de Paasdienst.

Alleen klinkt zo'n lege kerk wel totaal anders dan andere jaren.

12:38 - Brouwers verrassen oudjes met concert

De mannen van brouwerij en restaurant Brouwersnös in Groenlo besloten de bewoners van verzorgingstehuis De Molenberg te verrassen. Ook bassist Willem te Molder deed mee aan dit initiatief.

Ze gaven deze paasmorgen een concert in de tuin van het tehuis.

11:29 - Blijf thuis: meer handhavers op de Posbank

De Veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland nemen dit paasweekend extra maatregelen.

Dit om drukte op de weg te voorkomen door mensen die het weekend aangrijpen om er op de motor of fiets lekker op uit te gaan.

'Na vorig weekend wisten we dat het toch wat drukker zou zijn', legt burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden uit. 'Mensen moeten zich toch houden aan de afspraken, dus hebben wij wat extra politie op de motor en op de scooter ingezet.'

11:21 - Hoopvolle paasboodschap vanuit Eusebius in onzeker tijden.

De Eusebiuskerk in Arnhem heeft zondag een video uitgebracht met een hoopvolle paasboodschap. In deze video danst Nienke Wind van Introdans in de kerk op muziek van Purcell. Burgemeester Ahmed Marcouch steekt de Arnhemmers een hart onder de riem en noemt de Eusebius 'ons symbool van veerkracht'.

Bekijk hier de video.

'Alles is anders nu', zegt burgemeester Marcouch. 'Wij vieren Pasen in deze periode van leed en onzekerheid. In een tijd die ons voor altijd zal bijblijven.'

Hij vindt dat de Arnhemmer zich goed aan de richtlijnen houden en heeft een hoopvolle boodschap: 'Straks hebben wij onze stad, ons leven en elkaar terug. Een nieuw begin, het komt eraan.'

10:19 - Toch een kerkdienst volgen? Live paasdienst vanuit Martinikerk in Doesburg

Kijk hier naar de dienst vanuit een uitzonderlijk lege Martinikerk.

10:00 - Brandweer Beekbergen wenst iedereen een vrolijk Pasen in en om het huis

 

09:40 - Oproep Europa: 'Boek geen vakantie'

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, raadt mensen af om hun zomervakantie te boeken. In de Duitse krant Bild am Sonntag adviseert ze iedereen om de vakantieplannen voorlopig uit te stellen. 'Niemand kan op dit moment betrouwbare voorspellingen doen voor juli en augustus', zegt Von der Leyen.

In Nederland riep premier Rutte al eerder op geen meivakantie te boeken. Over de zomervakantie is nog niets gezegd.

09:13 - Bezoek geen familie: brandweer roept op tot digitale paasbrunch

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland roept mensen op om niet op familiebezoek te gaan.

 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland@VNOGregio Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen. 🐰 Dit jaar vieren we de Paasdagen in en rond ons huis. Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook met Pasen.🐣 #stayhome #alleensamen #houvol 09:00 - 12 apr. 2020 Andere Tweets van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bekijken

09:09 - Digitaal eieren zoeken met de politie

De politie Oost-Nederland organiseert het grote (online) Politie Paaseieren Zoekspel.

Om te zorgen dat mensen binnen blijven en toch eieren kunnen zoeken verstopt de politie op Eerste Paasdag overal eitjes op de Facebookpagina’s van de politie in Gelderland en Overijssel. In die eitjes staan letters en daarmee kun je een zin vormen.

De winnaar krijgt namelijk een heel bijzonder optreden van een zingende politieagent.

 

08:56 - Paaszondag: mooi weer, maar blijf thuis

Het wordt een zonnige eerste paasdag. Maar het devies is: Blijf thuis. Geniet van de zon in eigen huis of op het balkon, zeggen officiële instanties.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, heeft aangekondigd dat er gehandhaafd gaat worden, overtreders van de coronamaatregelen zullen worden beboet.

en Natuurmonumenten roepen het publiek op natuurgebieden te mijden. Veel parkeerplaatsen worden afgesloten.

Foto: ANP

06:45 - Waalbandijk dicht voor auto's, motoren en fietsers

De Waalbandijk, langs de Waal in de gemeente Neder-Betuwe, zit vanaf 08.00 uur op slot.

Foto: Henk Zomerdijk