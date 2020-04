Achterhoekers ontsteken mini-paasvuren, nu de grote zijn verboden

Op verschillende plekken in de Achterhoek zijn zondagavond, op eerste paasdag, toch kleine paasvuren ontstoken. Een van de plekken waar het vuur toch brandde is buurtschap de Dijkhoek, vlakbij Borculo. Daar staken tientallen mensen een klein vuurtje aan.

'Het is begonnen in de groepsapp, maar is door anderen gedeeld. Uiteindelijk waren er zeker zeventig aanmeldingen, zelfs uit Aalten kreeg ik ze binnen', vertelt Azem Hendriks, die in de buurtapp het idee opperde. 'De mini-paasvuurtjes zijn een mooi alternatief voor het paasvuur in Dijkhoek, dat dit jaar niet door kan gaan door de coronacrisis. Het zorgt voor heel veel saamhorigheid.'

De grote paasvuren zijn verboden omdat er tot 1 juni geen evenementen gehouden mogen worden. Ook speelt de droogte de organisaties parten.

Bekijk hier de beelden van de mini-paasvuurtjes. De tekst gaat daaronder verder.



Zorgen over toekomst paasvuren

Met z'n allen naar een groot vuur kijken tijdens Pasen. Het zit er dit jaar vanwege de coronacrisis niet in. Organisaties van grote paasvuren in de Achterhoek begrijpen dat volkomen, maar maken zich wel zorgen over de toekomst. Want geen feest, betekent geen inkomsten.

'De traditie staat mega onder druk', lieten de organisatoren van het paasvuur in Meddo en Zieuwent eerder al weten. Vorig jaar speelde de droogte hen bijna parten, dit jaar zet de coronacrisis een streep door het evenement. Daarnaast is er ook nog het stikstofverhaal, waardoor er steeds strengere eisen gelden.

