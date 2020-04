Zoekactie na incident in Arnhemse supermarkt

De politie is zondagavond een zoekactie gestart na een incident in een supermarkt van Albert Heijn in Arnhem. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Agenten zijn op zoek naar een man met baardje, gekleed in een zwarte trainingsbroek en zwart shirt. Hij wordt gezocht in de omgeving van de Drieslag. Er is een bericht via Burgernet verspreid om de man te vinden.

Wat er is gebeurd, is niet bekend. De politie werd rond 19.30 uur gealarmeerd voor een steekincident in de supermarkt, maar het is niet duidelijk of dat daadwerkelijk het geval is geweest.

De winkel is gesloten. Agenten doen onderzoek in de nabije omgeving.