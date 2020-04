Kerkdienst in Apeldoorn via internet: 'Het gaat om de woorden'

De Basis in Apeldoorn zou je een moderne kerkgemeente kunnen noemen. Iedereen is welkom en een kerkdienst is eigenlijk altijd een relaxte bijeenkomst. Ook het internet is geen onbekende wereld voor deze christelijke geloofsgemeenschap.

Zo zijn er al regelmatig kerkdiensten die via streams gevolgd worden over de hele wereld. Maar deze keer is het toch echt anders. En dat beseft voorganger Peter van der Weerd ook wel. 'Het gaat natuurlijk om de woorden die hier gesproken worden. En dan maakt het niet uit of je hier bent of voor een televisiescherm de dienst volgt.'

Dat klinkt heel tevreden, maar niet veel later geeft Peter toe de mensen ook te missen. 'Natuurlijk is live, dus met mensen in de zaal, altijd mooier. Maar dat wil niet zeggen dat de boodschap niet binnen komt via online.'

Uitdaging voor muzikanten

Een kerkdienst bij De Basis is veel muziek, daardoor lijkt de dienst een mix van een groot feest en een concert. Guido Roorda is de muzikaal leider. Ook voor hem en zijn mede artiesten is een kerkdienst in een enorme zaal vol lege stoelen een uitdaging.

'Zo'n lege zaal voelt ontzettend koel, maar ik probeer te bedenken dat er wel degelijk mensen aan de andere kant van de camera zijn en dat wij toch samen kunnen genieten van deze bijzondere dienst', zegt hij.

Professionele aanpak

De livestream wordt verzorgd door vier camera's en in een regieruimte houdt een videoploeg alles in de gaten. De Basis pakt het professioneel aan en wil de kerkdiensten live online blijven aanbieden zolang de corona-preventiemaatregelen van kracht zijn.

