Coronapatiënt Timo (22) stoort zich mateloos aan feestende leeftijdsgenoten: 'Stop ermee!'

Het is zondagavond als Timo Hendriks uit Duiven zich helemaal niet goed voelt en besluit de huisartsenpost te bellen. Korte tijd later ligt hij in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en wordt hij positief getest op corona. Na een loodzware week waarin de intensive care zelfs wordt overwogen, is de 22-jarige Duivenaar nu thuis herstellende. Maar er zit hem iets goed dwars: de vele leeftijdsgenoten die ondanks alle maatregelen maar samen blijven komen voor de gezelligheid.

Gelukkig kan hij het na vertellen, zegt hijzelf. 'Ik was dinsdagochtend echt bang dat ik het niet zou gaan halen. Ik kreeg nauwelijks lucht en was enorm benauwd. Gelukkig was ik toen al twee nachten in het ziekenhuis en kon ik de alarmknop indrukken. Van de rest van de dag weet ik vrijwel niets meer', vertelt hij zondagavond aan Omroep Gelderland. 'Ik was niet meer aanspreekbaar. Mijn ogen rolden weg en ik kreeg enorm pijnlijke steken rond mijn longen. Ik dacht: dit is het voor mij.'

Dankzij verschillende soorten medicatie gaat het beter en hoeft Timo niet naar de intensive care. 'Daar werd wel over getwijfeld, omdat ik er zo slecht aan toe was. Maar ze wilden kijken hoe ik op de medicatie zou reageren en dat ging gelukkig goed.' In de middag mogen zijn ouders om en om bij hem komen, omdat zij allebei al besmet waren geweest met het virus. 'Dat was bijzonder, een geluk bij een ongeluk, kun je wel stellen.'

Conditie helemaal weg

De klachten begonnen een aantal dagen eerder, koorts en andere coronaverschijnselen als kortademigheid en hoesten. Omdat zijn vader vorige maand al positief getest werd, verbleef Timo al sinds 19 maart in thuisqarantaine. 'Mijn vader had nauwelijks klachten, maar was wel positief getest. Toen ik later deze klachten kreeg, wist ik het eigenlijk al wel.'

Nu, een week na zijn ziekenhuisopname, herstelt Timo thuis. Woensdag mocht hij het ziekenhuis verlaten. Hij is dankbaar voor de hulp in het Slingeland Ziekenhuis. Over enkele dagen hoopt hij van de hoestbuien en hoofdpijn af te zijn. Hij mag af en toe een rondje lopen van de artsen. 'Dat moet om mijn longcapaciteit langzaam weer te vergroten. Mijn conditie is helemaal weg, maar gelukkig maak ik grote stappen', vertelt hij met voorzichtige trots.

Maar toch zit hem iets goed dwars: de vele leeftijdgenoten die de maatregelen tegen het coronavirus aan hun laars lappen.

'Wat is je appje dan waard?'

Timo ontving ontzettend veel steunbetuigingen uit zijn omgeving. Maar dezelfde vrienden die hem beterschap wensten, zaten enkele uren later met elkaar aan een biertje of wijntje in de zon. 'Dat vind ik echt verschrikkelijk, wat is je appje dan nog waard?, vraagt hij zich hardop af.

'Stop er gewoon eens mee!', stelt Timo boos. 'De maatregelen zijn er niet voor niets. Misschien komt het doordat jongeren zich vervelen of omdat ze denken dat het alleen ouderen treft. Maar ik lag daar ook hè, als jongste op de corona-afdeling'.

In een lange post op Facebook schrijft hij zijn emoties van zich af. 'Normaal zet ik nooit wat op Facebook, maar nu moest ik het echt even kwijt', vertelt hij. Inmiddels is zijn bericht enkele dagen oud en telt het honderden reacties vanuit het hele land. 'Ik hoop dat mensen een keertje extra nadenken en besluiten zich aan de regels te houden. Al is het voor iemand anders.'

Lees hier het verhaal van Timo:

