Valentijnsactie van Kaya maakt kans op award

De Valentijnsactie van de Doetinchemse Kaya van den Dikkenberg is genomineerd voor een Young Impact Award. Tijdens haar actie deelde Kaya als Valentijnsbrief vermomde pestverhalen uit om zo duidelijk te maken dat pesten niet oké is.

'Heel veel mensen staan achter die actie, en daarom ben ik genomineerd', legt Kaya uit waarom de jury koos om haar te selecteren. De Doetinchemse kreeg het heuglijke nieuws via een telefoontje. 'Ik werd gebeld en ik dacht ‘geen idee waar het over gaat’, en was het ‘ik mag vertellen dat je genomineerd bent.’ Daarna was ik superblij, en nog steeds.'

Maar haar blijdschap kon ze niet van de daken schreeuwen, want het nieuws moest nog een paar dagen stil gehouden worden en dat was erg lastig. 'Het was echt heel moeilijk, ik vond het zo leuk! Ik wilde het echt van de daken schreeuwen, maar dat mocht nog niet.'

Kaya zit in een scootmobiel omdat ze reuma heeft en is zelf jarenlang gepest. Vooral over haar vervoermiddel worden veel nare opmerkingen gemaakt.

Wereld mooier maken

De Young Impact Awards worden uitgereikt aan jongeren die met een bepaalde actie het verschil maken. 'Uit mijn hoofd zijn er zestien mensen genomineerd omdat ze iets doen om deze wereld mooier te maken. Een van die acties is dan mijn Valentijnsactie tegen pesten en daarmee ben ik genomineerd in de categorie Health.'

Kaya is nu op zoek naar stemmen om de award uiteindelijk ook te winnen. 'Ze kunnen naar de site van Young Impact gaan en mijn categorie is dus Health, gezondheid in het Engels. Het is eigenlijk heel simpel. Je gaat daar naar toe, je kunt als je wilt ook nog alle verhalen lezen, dan kun je klikken op de mensen op wie je wilt stemmen. Via je mail moet je je stem nog bevestigen en dan is het klaar.'

Stemmen kan tot 15 mei, op die dag worden via een online show de winnaars bekend gemaakt.

