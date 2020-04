Zorgen om praktijkonderwijs in coronatijd: 'Eén keer een cake thuis bakken is nog leuk'

Het is half negen ’s ochtends. Voordat Donovan Adelerhof aan het werk gaat bij de Albert Heijn, wil hij best vertellen hoe het thuisonderwijs voor hem gaat. Hij is opgeklommen van het speciaal onderwijs naar niveau 2 van het mbo. Nu zit hij op niveau 3: ‘Gelukkig doe ik de opleiding ICT, dus de praktijk gaat ook via de computer.’

Het was wel even wennen voor hem, al het onderwijs vanuit huis: ‘Ik heb structuur nodig en begin dus iedere dag op tijd met mijn huiswerk. Daarnaast vind ik het een goede oefening voor later. Dan moet ik ook klaarstaan als ineens de computers van een bedrijf kapot zijn.’

Hij ziet wel dat leerlingen uit zijn klas soms nog in bed liggen als ze via videobellen instructie krijgen van hun docent: ‘Voor mij werkt dat niet. Ik wil graag serieus met mijn school bezig zijn.’

'Motivatie van studenten is een zorg'

Niet alle 11.000 studenten hebben zo veel intrinsieke motivatie als Donovan, weet ook Martine van Tilburg. Zij is sector directeur van Aventus, een ROC met ruim 11.000 studenten en 1200 medewerkers in Apeldoorn, Deventer en Zutphen en heel trots op alle docenten en studenten, maar maakt zich vooral zorgen om het praktijkonderwijs. ‘Vooral bij niveau 1 en 2 is motivatie een zorg, hoe houden we het leuk en voorkomen we uitvallers. Veel studenten halen motivatie uit het samen leren.’

Bij Aventus werden in de eerste weken enthousiast begonnen met praktijklessen vanuit huis. Leerlingen kregen de opdracht om een cake te bakken of de band van de auto van hun moeder te verwisselen: ‘Dat is heel erg leuk, maar haalt het natuurlijk niet bij de praktijklessen in onze school. Studenten missen de materialen om goed thuis te werken, dat is gewoon echt heel lastig.’

Laptop van school geleend

Vooral bij de Entreeschool (mbo niveau 1) en op niveau 2 is het organiseren van het thuisonderwijs volgens Van Tilburg ingewikkeld. Deze opleidingen bestaan toch vooral uit praktijklessen: ‘Ik denk dat we snel moeten kijken hoe we dat moeten organiseren. Zeker omdat de meeste stages ook gestopt zijn, baart het onderwijs voor deze groep mij echt zorgen. Onderwijs is zoveel meer dan theorie overdragen.’

Dat het lastig is, geldt ook voor Noureddin al Sayed. Hij heeft een laptop van school geleend, omdat het huiswerk maken en lessen volgen niet op de mobiele telefoon ging. Hij woont pas een paar jaar in Nederland en zit op de Entreeschool van Aventus, maar omdat zijn Nederlands nog gebrekkig is maakt dat het thuisonderwijs best ingewikkeld: ‘Ook mijn stage bij een kapper gaat nu niet door, dat vind ik heel jammer omdat ik die uren nodig heb om mijn diploma te halen.’

Praktijkles op anderhalve meter

Was het de eerste weken van het thuisonderwijs nog overleven het ROC, op dit moment wordt door Van Tilburg en haar collega’s al nagedacht over lesgeven in de 1,5-meter-maatschappij. ‘Onze grootste prioriteit ligt bij het hervatten van de praktijklessen, de ervaring die we nu met de thuislessen hebben kunnen we daar goed in gebruiken', zegt zij.

Zo zou het volgens Van Tilburg een goede optie zijn als de halve klas thuis lessen via de computer volgt, terwijl de andere helft alle ruimte heeft in de praktijklokalen. ‘Ik hoop echt voor onze studenten dat dat nog voor de zomervakantie kan.’

Kwetsbare leerlingen

Met sommige leerlingen is het lastig om in contact te blijven. Van Tilburg hamert er bij de docenten en studentenbegeleiders op om hulp te blijven aanbieden: ‘We kunnen ons goed voorstellen dat studenten het zwaar hebben. Dat ze de contacten op school missen, onzeker of bang zijn en dan de motivatie verliezen om wat aan school te doen. Dat laatste proberen we met man en macht te voorkomen.’

