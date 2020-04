LIVEBLOG | Barbecue en boetes in Arnhemse parken, rustig bij de grens

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 11 april

21:45 - Marechaussee ziet minder drukte bij Duitse grens

Er is zaterdag goed gehoor gegeven aan de oproep om niet de grens met Nederland en Duitsland over te steken. Het hele paasweekend voert de Koninklijke Marechaussee steekproefsgewijs grenscontroles uit, waarmee onnodige passages moeten worden ontmoedigd in de strijd tegen het coronavirus.

Lees hier het hele bericht.

Foto: ANP

22:10 - Vliegtuig boven Arnhem

Nu er vrijwel niets over Nederland vliegt, valt elke beweging op. Ook deze, een van de weinige vliegtuigen die nog wel overvliegt. Het leverde een bijzondere foto op, gemaakt door Martijn uit Arnhem.

21:12 - Boetes en barbecue in Arnhemse parken

De politie is zaterdagavond in de weer geweest met een barbecue en andere samenscholingen in het Sonsbeekpark en Park Presikhaaf in Arnhem. Eerder op de avond lieten burgemeesters al weten dat met name jongeren zich niet aan de coronaregels houden en toch regelmatig samenkomen.

 OC Arnhem-Nijmegen@ArnhemOc Het credo luidt nog steeds #StayAtHome maar nee hoor, we gaan barbecueën in #ParkSonsbeek, met geluidsinstallatie, we gaan d'r maar weer heen... 19:44 - 11 apr. 2020 Andere Tweets van OC Arnhem-Nijmegen bekijken

20:46 - Muzikaal vertier bij het ziekenhuis in Zutphen

Drie trompettisten van dweilorkest ‘t Spul(t) speelden vandaag bij Het Gelre Ziekenhuis in Zutphen, om zo medewerkers te bedanken voor hun werk.

 

Eerder op de dag speelden ze ook bij woonzorgcentrum Den Bouw in Warnsveld en Suftene.

20:50 - Hoog bezoek voor ouderen in Nijkerk

Bekijk de beelden, want die spreken voor zich!

 

20:35 - Bloemen voor het dorp Wilp

 

20:15 - Hoe ging het bij de supermarkten vandaag, een dag voor Pasen?

 

19:44 - Zorgen over jongeren die samen blijven komen ondanks verbod

Er zijn nog steeds jongeren die ondanks de corona-maatregelen blijven samenkomen. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen namens alle veiligheidsregio's in ons land. Het gedrag van de jeugd baart burgemeesters zorgen.

Lees hier het hele bericht.

19:35 - Het belangrijkste nieuws:

Burgemeesters maken zich zorgen over samenkomende jongeren .

samenkomende jongeren Lege kerken, maar veel paasdiensten online. Kijk live naar de dienst vanuit de Maritinikerk.

In Gelderland zijn 2.845 personen besmet en 948 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest) met het coronavirus. Op deze pagina is te zien hoe het virus zich in onze provincie verspreidt.

Op deze pagina Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? We zijn benieuwd naar je situatie. Stuur ons je foto's en video's via WhatsApp , of stuur ons een mailtje: omroep@gld.nl . Heb je een vraag over corona, stuur die dan naar corona@gld.nl .

19:35 - Jong geleerd is oud gedaan!

 

19:15 - Zijn digitale colleges de toekomst? Als het aan Liv en Jeroen ligt wel

Een digitaal hoorcollege volgen vanaf je studentenkamer in Arnhem, gegeven vanuit het huis van een docent in Elst? Helemaal niet zo’n slecht idee volgens Jeroen Dera, lerarenopleider aan de Radboud Universiteit Nijmegen en student Liv Polman. Zij hopen dat de coronacrisis aan het denken zet over nieuwe lesmethodes, zodat het onderwijs na alle virushectiek een langverwachte update krijgt.

Lees hier het hele bericht of kijk de video:

 

18:45 - Festival Reurpop afgelast

Het festival Reurpop in Ruurlo gaat dit jaar niet door. De organisatie wacht eventuele nieuwe maatregelen niet af en zet nu al een streep door de festiviteiten die op 12, 13 en 14 juni gepland stonden.

'De wereld staat op zijn kop en wij vinden het niet verantwoord om onze 13e editie dit jaar door te laten gaan. De gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers is het belangrijkste dat telt. Daarbij is de druk op (lokale) overheden groot. Wij willen daarom in ieder geval onze verantwoordelijkheid nemen. Er zijn op dit moment simpelweg andere prioriteiten', zegt de organisatie.

Lees hier het bericht.

Foto: Omroep Gelderland.

18:16 - Paashaasjes bezoeken politie

Bezoek voor de politie in Arnhem-Zuid!

 

17:40 - Vliegtuig met spandoek de lucht in voor 'oma Bos'

Boven het verpleeghuis de Honskamp in Lunteren vloog eerder vanmiddag dit vliegtuigje. Het is een bedankje voor het verzorgend personeel en daarnaast bedoeld als steuntje in de rug voor de 94-jarige 'oma Bos'.

Het geheel is door haar klein- en achterkleinkinderen geregeld.

 

Volgens een familielid heeft mevrouw Bos veel verdriet dat niemand bij haar op bezoek kan komen, maar: 'de medewerkers in de zorg van de Honskamp zijn echt fantastisch. Ondanks de grote druk doen ze er alles aan om voor haar te zorgen en slaan letterlijk de arm om haar heen; wat wij momenteel niet kunnen doen. Dat is heel fijn.'

17:13 - Naar de kerk? In Duitsland mag het voorlopig (nog) niet

De gezondheid van kerkgangers weegt zwaarder dan het grondrecht op gezamenlijke kerkdiensten en de vrijheid van godsdienst. Dat besliste het constitutionele hooggerechtshof in Karlsruhe.

De hoogste Duitse rechters hebben dat op Goede Vrijdag in een spoedprocedure besloten en dit (voorlopige) vonnis op zaterdag bekendgemaakt. Zij wezen daarmee een beroep van een kerkgenootschap in Berlijn af.

17:04 -

De wachttijd van de vuilstort in Ede bij afvalinzamelaar ACV is zaterdagmiddag opgelopen tot twee uur. Er stonden lange rijen van auto's vol met puin om weggegooid te worden. Ondanks de enorme drukte is iedereen nog steeds welkom zegt Edo Dokter van ACV.

Lees hier het hele verhaal over de vuilstort.

 

16:52 - Waarschuwingen voor fietsers en wandelaars op de Veluwe

In de gebieden van Staatsbosbeheer is het zaterdag relatief rustig. Dat meldt een woordvoerder op basis van een belronde langs boswachters. De extra genomen maatregelen, zoals het afsluiten van wegen en parkeerplaatsen, blijken effectief.

Zo zijn er op de Veluwe minder wandelaars, maar wel overal veel fietsers. 'Soms gaan mensen nog te dicht op elkaar zitten, zoals bij strandjes. We hebben links en rechts waarschuwingen uitgedeeld.'

Staatsbosbeheer is tevreden, maar op zaterdagen is het altijd minder druk dan op zondagen. 'We roepen dan ook mensen op om juist ook zondag zoveel mogelijk thuis te blijven, en hooguit een ommetje in de omgeving te maken.'

16:23 - Lichte stijging IC-opnames

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen naar 1391. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zaterdag bekend. Vrijdag waren het er 1384, een stijging dus van 7.

16:18 - Nijmegenaren in de rij voor paasboodschappen

Het was druk bij de supermarkt op de Jacobslaan.

Foto: Omroep Gelderland

15:53 - Hulpverlener mishandeld, burgemeester boos

Een hulpverlener van de gemeente Culemborg die zich bezighield met de strijd tegen het coronavirus is vrijdagmiddag mishandeld. Dat gebeurde toen de medewerker een praatje wilde maken met een man die geparkeerd stond. De man was daar niet van gediend en mishandelde de hulpverlener. De burgemeester is woedend.

Lees hier meer over de mishandeling.

15:51 - Bewoners protesteren tegen motoren

Omwonenden van de Posbank in Rheden protesteren met spandoeken tegen de vele motorrijders die ondanks de maatregelen langsrijden. 'Ook motormuis, blijf thuis' staat op een doek aan de toeristische route.

Lees hier meer over het protest.

Foto: Studio Rheden

15:24 - 126 nieuwe besmettingen in Gelderland, totaal loopt op naar 2845

Lees meer over het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames n Gelderland.

Eerder meldden wij dat het om 2816 mensen gaat. In de berekening die wij volgen blijkt echter dat 2845 mensen geregistreerd besmet zijn in Gelderland.

13:59 - RIVM: minder ziekenhuisopnamen, meer doden

Het geregistreerde dodental als gevolg van het coronavirus gestegen met 132. Dat meldt het RIVM. Het zijn er meer dan gisteren, toen er 115 doden gemeld werden.

Er zijn 189 nieuwe coronapatiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Dat meldt het RIVM. Dat zijn minder nieuwe patiënten dan gisteren zijn gemeld: toen ging het om 225 nieuwe patiënten. Het totaal aantal patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest is 8386.

12:18 -

Op verzoek van de gemeente sluit het ROC Rivor in Tiel het parkeerterrein bij voormalig poppodium Twentietoe af. Volgens de gemeente komen jongeren daar samen in en bij auto's. Daarbij houden zij zich niet aan de coronarichtlijnen. Het zou gaan om groepjes jongeren, waarbij zij met drie of meer in een auto zitten en geen anderhalve meter afstand houden.

Beeld: Google Maps

12:05 - Alleen wandelaars zijn nog welkom op de dijk in Maasdriel

 Gemeente Maasdriel@Gem_Maasdriel We plaatsen op dit moment de afsluitingen. Een aantal wegen en dijken is zondag en maandag afgesloten van 8.00 - 20.00 uur voor gemotoriseerd verkeer en fietsers, met uitzondering van bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Bekijk waar de afsluitingen staan: https://t.co/B6nwYuVwAb 11:55 - 11 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Maasdriel bekijken

12:03 - Handhavers op scooters de bossen in

 Politie Rheden@POL_Rheden Ook vandaag zijn collega's samen met handhavers van de gemeente en natuurmonumenten op pad voor handhaving van de noodverordening. Wij maken o.a. gebruik van deze elektrische scooters. Blijf zoveel als mogelijk thuis, zoek niet de drukte op en houd afstand!#houdafstand #posbank 11:45 - 11 apr. 2020 Andere Tweets van Politie Rheden bekijken

11:59 - Burgemeester Rheden en de Commisaris van de Koning spuiten graffiti en brengen bloemen rond

 Carol van Eert@carolvaneert Eerste 1,5 meter afstand streep gezet met @CdK_johnberends en @GeaHofstede bij #Rhederhof @gemeenteRheden #trotsoponzehandhavers 11:44 - 11 apr. 2020 Andere Tweets van Carol van Eert bekijken

 Carol van Eert@carolvaneert Samen met @GeaHofstede en @CdK_johnberends bloemen aangeboden bij bewoners van #Rhederhof Vrolijk Pasen bij bijzondere omstandigheden #trotsopzorgpersoneel 11:42 - 11 apr. 2020 Andere Tweets van Carol van Eert bekijken

11:45 - Bekeuringen voor hardleerse Achterhoekers

De politie van Aalten-Dinxperlo betreurt op Facebook dat mensen in de gemeente zich nog steeds niet aan de coronamaatregelen houden. Vrijdag zijn er in de gemeente drie bekeuringen uitgeschreven en ook een aantal waarschuwingen uitgedeeld. Voor de 'hardleerse' mensen herhaalt de politie op social media nog maar eens de regels.

11:33 - Liefde vanuit de hoogwerker: 'Mam, ik hou van jou'

Bij verzorgingshuis Amaris Arkenheem in Nijkerk voelen demente ouderen zich eenzaam in deze tijd van corona. Met behulp van een hoogwerker kan familie toch nog dicht bij hun komen.

Foto's: Rik Cornelissen

10:52 - Iedereen in Spijk krijgt bloemen vanwege de coronacrisis

Kijk hier hoe het hele dorp wordt verrast.

10:46 - Nederlandse en Duitse politie houden samen grensverkeer onder controle

 Willem Saris@polwwijkbuiten #Winterswijk #Kotten óók #internationale #samenwerking bij het grenstoezicht #COVID19 10:41 - 11 apr. 2020 Andere Tweets van Willem Saris bekijken

10:40 - Oproep burgemeester Marcouch van Arnhem: 'Kom helpen in de zorg!'

 Ahmed Marcouch@ahmedmarcouch Dringend oproep: Heb je ervaring of een opleiding in de zorg? En wil jij meehelpen aan de zorg in deze crisistijd? Ga dan naar https://t.co/dcqlBRldUa. 10:00 - 11 apr. 2020 Andere Tweets van Ahmed Marcouch bekijken

10:36 - Op de woonboulevard in Duiven is het nu nog rustig

10:34 - Drukte op de woonboulevard te lijf met een drone

Op zoek naar een nieuwe bank of plantjes voor de tuin trekken er normaal gesproken zo'n half miljoen Nederlanders naar de woonboulevard met Pasen.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is dit jaar alles anders, vertelt Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland aan de NOS. 'Een bezoek aan een tuincentrum was een gezinsuitje. Nu vragen we iedereen echt alleen te komen en doelgericht te kopen.'

Op de woonboulevard in Heerlen zetten ondernemers een drone in om mensen op 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

 L1@L1 #L1mburgCentraal: Op de #Woonboulevard in #Heerlen kregen ze hulp van boven als het gaat om het handhaven van de maatregelen. Een #drone, die boven de parkeerplaats zweeft, roept daar op om toch vooral minimaal anderhalve meter afstand te houden: https://t.co/4oPge10qkw 19:22 - 5 apr. 2020 Andere Tweets van L1 bekijken

10:09 - Ballonfiësta Barneveld afgelast

Het Ballonfiësta in Barneveld gaat niet door dit jaar. Het vierdaagse evenement zou in de laatste week van augustus plaatsvinden. Het bestuur schrijft in een verklaring dat het in deze tijd niet wenselijk is te nadruk te leggen op 'hun Barnevelds feestje'.

Foto: Ballonfiësta Barneveld

09:43 - Een leeg stadion, maar toch gemeenschapsgevoel bij Vitesse

 Vitesse@MijnVitesse Samen zijn we sterk En samen komen we hier sterker uit Samen zijn we Vites! 💛🖤 #Vitesse #Arnhem 10:01 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van Vitesse bekijken

09:37 - In de rij bij de bouwmarkt

Bij de Praxis in Apeldoorn stond vanochtend vroeg al een lange rij. Wouter van Dam stuurde ons deze foto.

09:33 - Hele paasweekend grenscontroles

Extra controles in het grensgebied dit paasweekend. Lees hier het hele verhaal.

 

Wat blijkt? Achterhoekers zijn gehoorzamer dan Limburgers. Lees hier hoe dat zit.

09:23 -

 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland@VNOGregio De komende dagen wordt het mooi weer.☀️ Ook dan geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. #AlleenSamen krijgen we corona onder controle.👥 09:15 - 11 apr. 2020 Andere Tweets van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bekijken

00:14 - Mogelijke doorbraak in onderzoek naar medicijn tegen corona

Onderzoekers van het Radboudumc lijken een essentieel mechanisme in het ziekteproces van Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt, gevonden te hebben. Als het inzicht klopt, heeft dat belangrijke consequenties voor de behandeling van de ziekte. Lees hier meer.

Foto: ANP

00:06 - Het belangrijkste nieuws: