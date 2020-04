Schimmel en muizen in Arnhemse huurwoningen aangepakt: 'Noodkreet ontvangen'

Eind vorig jaar gingen tientallen boze bewoners richting het kantoor van de verhuurder. Begin februari werd een zwartboek aangeboden om Vivare te doordringen van hun problemen. 'Ik heb uw noodkreet ontvangen en ik neem dit zeer serieus', schrijft Angenent nu aan bewoners van de Van Nesstraat, Van Kampenstraat en Van der Goesstraat.

Bewoners tijdens het aanbieden van het zwartboek Foto: Omroep Gelderland

'Begrijpen dat u vertrouwen kwijt bent'

Er is een team bijeengebracht om alle meldingen en klachten te verhelpen, legt Angenent uit. Per huis worden ongedierte, vocht, schimmel en de benodigde reparatie in beeld gebracht. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt. 'Maar we begrijpen dat u het vertrouwen in Vivare kwijt bent', stelt Angenent. Plannen om de huizen te slopen en opnieuw te bouwen, zijn er volgens hem op dit moment niet.

'Door samen in actie te komen, zijn deze huurders gehoord', ziet SP-raadslid Sarah Dobbe. 'Natuurlijk zijn we blij met deze beloften en het is heel terecht dat ze de huizen flink gaan opknappen.'

