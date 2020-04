Even geen corona... dit was het andere nieuws van zaterdag 11 april

Nathan (13) vermist

De 13-jarige Nathan uit Geldermalsen wordt vermist. De politie heeft zaterdagavond een Vermist Kind Alert uitgegeven om de jongen te vinden. Nathan verdween donderdag vanuit zijn huis in Geldermalsen. Hij vertrok met de fiets, die is teruggevonden bij het station van Geldermalsen. De rugtas die hij bij zich droeg is later gevonden bij station Ypenburg, vlakbij Den Haag.

Dode bij aanrijding

Een fietser is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Zutphensestraatweg (N348) bij Spankeren. De fietser werd rond 14.15 uur geschept door een tankwagen. Vermoedelijk zag hij het voertuig bij het oversteken over het hoofd.

Nieuw weerrecord

Gelderland heeft een nieuw weerrecord te pakken: de droogste lucht ooit gemeten in april. De luchtvochtigheid in Deelen was zaterdagmiddag slechts 13 procent. Niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901 was de lucht ergens in ons land in de maand april zo droog als zaterdag.

Webcam-ooievaars leggen vijf eieren

Wie via de webcam meekijkt in het ooievaarsnest in Wamel, heeft het vast al gezien: er liggen inmiddels vijf eieren in!

Verwoestende autobrand

In de Arnhemse wijk Klarendal is in de nacht van vrijdag op zaterdag een busje in vlammen opgegaan. Door snel optreden kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar een huizenblok. Wel knapten een aantal ruiten van twee woningen door de hitte en raakte een voordeur zwaar beschadigd.

