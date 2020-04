Vermist Kind Alert voor 13-jarige Nathan uit Geldermalsen

Nathan verdween donderdag vanuit zijn huis in Geldermalsen. Hij vertrok met de fiets, die is teruggevonden bij het station van Geldermalsen. De rugtas die hij bij zich droeg is later gevonden bij station Ypenburg, vlakbij Den Haag.

De politie vermoedt dat de jongen mogelijk in Vlissingen is geweest, maar heeft hem nog niet gevonden. Daarom is zaterdagavond een Vermist Kind Alert uitgegeven. Bij een Vermist Kind Alert is er geen sprake van levensgevaar, maar maakt de politie zich wel ernstige zorgen om het welzijn van het vermiste kind.

Signalement

Aan mensen wordt gevraagd uit te kijken naar Nathan, een blonde jongen met een tenger postuur. Hij droeg een spijkerbroek, groene schoenen en een zwart vest met reflecterende streep op zijn mouw. Hij is zo'n 1,50 meter lang.

Wie meer weet of hem heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800-6070.