Marechaussee ziet minder drukte bij Duitse grens

Er is zaterdag goed gehoor gegeven aan de oproep om niet de grens met Nederland en Duitsland over te steken. Het hele paasweekend voert de Koninklijke Marechaussee steekproefsgewijs grenscontroles uit, waarmee onnodige passages moeten worden ontmoedigd in de strijd tegen het coronavirus.

'In de Achterhoek ging het vandaag wederom uitstekend', zo laat Robert van Kavel, woordvoerder bij de Koninklijke Marechaussee, zaterdagavond weten. 'Het is zelfs nog rustiger dan gisteren in jullie regio dus dat is heel positief.'

Naast de normale inzet tegen criminaliteit wordt er nu op tientallen plekken langs de oostgrens het grensverkeer in de gaten gehouden. Dit in het kader van het ontmoedigingsbeleid. De Marechaussee monitort de situatie via camera’s en op drukke plekken grijpen zij in. 'We zagen vandaag dat het in Limburg een stuk drukker was net als gisteren', aldus de woordvoerder. 'Ook bij een bouwmarkt in Glanerbrug (bij Enschede, red.), werd het veel te druk en moesten wij ingrijpen. Verder zijn er geen opvallende dingen gebeurd.'

Ook zondag en maandag controles

De Marechaussee laat weten dat er zondag en maandag geen sprake is van afschaling. 'We weten niet hoe druk het gaat worden tijdens de Paasdagen', vertelt Van Kavel. 'Het kan zijn dat mensen massaal naar de bouwmarkt gaan en dan moeten we wel voldoende capaciteit hebben dus we gaan niet afschalen. We houden het in de gaten en als het nodig is kunnen we nog opschalen.'

De Marechaussee weet niet of er al bekeurd is. 'We hebben nog niet gezien dat mensen met veel te veel mensen in de auto zitten', schetst Van Kavel de algemene situatie. 'Wel zien wel dat mensen boetes nog open hebben staan, en die laten wij dan betalen.'

