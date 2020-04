Paasdrukte in supermarkten: in de file voor een karretje

Verplicht een winkelwagentje, niet samen de winkel in, anderhalve meter afstand houden, een maximaal aantal wagentjes binnen in de supermarkt. Op de meeste plekken zijn de maatregelen hetzelfde, maar niet overal is het even druk. Waar ze de drukte zeker merken is bij de onlangs geopende Albert Heijn XL aan de Sint Jacobslaan in Nijmegen.

Zelfs in de avonduren staan klanten in lange rijen te wachten voor een winkelwagentje. Het merendeel doet het met het volste geduld. Gewapend met een desinfecterende spray en schoonmaakpapier, neemt een medewerker de handgrepen af en biedt zo de wagentjes aan het wachtende publiek.

Bekijk hier de video over de Paasdrukte. De tekst gaat verder na de reportage:



'Klanten houden zich aan regels'

Volgens supermarktmanager Huub Heskens houden klanten zich over het algemeen goed aan de regels. 'In het begin zagen we nog wel veel mensen die met twee of drie personen samen de boodschappen wilden doen. Dan verzoeken we ze vriendelijk of toch maar één van hen de winkel in kan en de rest buiten kan wachten.'

Om de toestroom zoveel mogelijk te reguleren is er een aparte in- en uitgang gemaakt voor de winkel. 'Komen er mensen naar buiten, dan kunnen er weer mensen naar binnen. Alles om ervoor te zorgen dat mensen veilig en verantwoord hun boodschappen kunnen, ook voor onze medewerkers'.

