Wachttijd bij vuilstort loopt op tot twee uur: 'Ik moet echt van de oude keuken af'

Vanwege de maatregelen van het RIVM kunnen er nog maar een beperkt aantal auto's het terrein op. 'Acht in totaal, allemaal om te zorgen dat we anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Dus ook voor de veiligheid van ons personeel en de klant.'

Dat zorgt ervoor dat mensen moeten wachten. 'Als ik om 08.00 uur op het werk kom staan er soms al tien auto's dat is vaak gelijk aan een half uurtje wachten.' Op sommige momenten hebben er wel het drie of vierdubbele gestaan.

Bekijk hier de video over de vuilstort. De tekst gaat verder na de video:



Geen grote piek meer

Een opvallende trend is dat voor de coronacrisis de drukte vooral in het weekend was. 'Dat is nu gedaald. We zien dat het veel drukker is geworden doordeweeks en minder op de zaterdag. Er is geen grote piek meer'.

Een aantal wachtende mensen vinden het helemaal niet erg dat ze zolang moeten wachten. 'Veiligheid voorop hé. Anderhalve meter is belangrijk voor iedereen. We moeten het met z'n allen doen.' Een andere bezoekers moest bijna wel naar de stort. 'Ik heb een heel keukenblok en allemaal troep bij me. Ik moet er echt wel vanaf nu.'

Naast Ede was het ook druk in Elst en Barneveld bij de inzamelplekken.

Zie ook: Nog oude troep in de kelder of op zolder? Arnhem komt het gratis ophalen