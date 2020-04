Ook in onze provincie zijn leerlingen zoek

Eerder deze week bleek uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) dat 5640 kinderen in het basis- en middelbaar onderwijs 'kwijt' zijn. Zo zijn in Apeldoorn 'een kleine vijf' basisschoolleerlingen onbereikbaar.

De gemeente schakelt leerplichtambtenaren in, die samen met politie en jongerenwerk per geval kijken wat de oorzaak van hun afwezigheid is. Het doel van controles door gemeenten is om de kinderen weer naar school te krijgen. In opdracht van het ministerie worden nu geen boetes uitgedeeld: de leerplichtwet wordt niet overtreden.

Naast dat de leerplichtambtenaren de leerlingen en hun ouders motiveren om toch contact met school op te nemen, bekijken ze ook of ze genoeg faciliteiten hebben om te leren.

'Veiligheid op eerste plaats'

In Nijmegen gaat het in het mbo, middelbaar- en basisonderwijs om zo’n twaalf leerlingen. De gemeente heeft met onderwijsinstellingen afgesproken dat ze zich melden bij de leerplichtambtenaren als ze zorgen hebben om leerlingen. Van de 22 meldingen die het Rijk van Nijmegen kreeg, zijn er inmiddels zes opgelost.

'Samen met de scholen in de stad streven we ernaar om ieder kind op de radar te hebben. Ook nu in de coronatijd', zegt Grete Visser, wethouder onderwijs, welzijn en zorg in de gemeente Nijmegen. 'De veiligheid van de kinderen staat op de eerste plaats. Maar als er niet geleerd kan worden omdat er geen digitale middelen zijn, dan moet dat ook opgelost worden.'

