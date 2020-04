Volop voedsel voor dieren circus Bolalou, maar gemis applaus blijft

'Hier zou nu een grote circustent moeten staan en we zouden druk bezig moeten zijn met repeteren', legt Steffie Rutten van het circus uit. 'We zouden hier namelijk dit weekend een aantal shows geven.'

Dieren missen applaus

Maar hoe anders is het nu. De dieren genieten van de lentezon en kijken nieuwsgierig om zich heen als zich een bezoeker aandient. 'We krijgen hier af en toe mensen uit het dorp en dat is leuk'. Hoewel ze het slechter hadden kunnen treffen, zijn er ook zorgen. Maar voorlopig zal niemand de kunsten van de dieren zien. Tot in ieder geval 1 juni staat het circus in het weiland in Laren.

'Je merkt het echt aan de dieren. Ze missen het optreden', zegt Steffie Rutten van het circus. 'Als we circusmuziek aanzetten dan beginnen de honden bijvoorbeeld direct te springen.'

Financiële zorgen

Afgelopen winter heeft het circus geïnvesteerd en nu zouden de euro's binnen moeten komen. Omdat dat nu niet gebeurt slinkt het bedrag op de bankrekening en dat zorgt ervoor dat het steeds moeilijke wordt om voedsel voor de dieren te kopen. 'We hebben meer dan veertig dieren en onze dieren eten best wel veel.' Als bedrijf kan het circus wel aanspraak maken op de maatregelen van het kabinet.

Terwijl Steffie uitlegt dat het financieel allemaal niet zo rooskleurig is, blijft geit Harry nieuwsgierig in het veld staan. Hij ontsnapt keer op keer uit zijn hok, maar nu heeft hij iets gezien waar hij wel blij van wordt. Een stoet landbouwvoertuigen komt toeterend aan.

Lokale ondernemers schieten te hulp

Lokale ondernemers hebben onder leiding van Albert Markerink van boerenprotestgroep Farmers Defence Force, voedsel ingezameld voor het circus. Beduusd kijken Steffie, haar man, kinderen en overige mensen van het circus naar de stoet. 'O wauw, dankjwel', brengt Steffie uit. 'Dat het zoveel zou zijn, dat had ik niet verwacht'.

'We hebben voldoende voor de aankomende twee maanden bij elkaar kunnen brengen', vertelt Albert Markerink namens de ondernemers. Het gaat om hooibalen, bijna 2000 kilo paardenbrokken, 400 kilo aan honderbrokken, 2000 kilo voerwortelen. 'Die wortelen moeten vers blijven, dus iedere week kan het circus de wortelen in Laren op komen halen'.

'Nu hopen dat we snel mogen optreden'

Het circus is er maar wat blij mee. 'Ze hadden hulp nodig en dan laat je ze niet in de kou staan', vertelt Markerink. 'We hebben een heel breed netwerk en je ziet wat we in twee dagen tijd hebben kunnen regelen.'

De dieren in het circus kunnen de komende tijd nog genieten in Laren. 'Maar ik hoop wel dat we vanaf 1 juni weer mogen optreden', zegt Steffie.