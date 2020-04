Voetbal en muziek liggen stil in Groesbeek voor de gebroeders Arts

Arno zou als trainer van DFS Opheusden weer een stap zetten richting het kampioenschap in de hoofdklasse. En Alfred zou zijn nieuwe cd presenteren. Maar alles ligt nu noodgedwongen stil. 'De cd-presentatie van mijn derde album gaat helaas niet door. Ik zou die avond gezongen hebben en er was een gastoptreden van John de Bever. Maar alles wordt nu verplaatst naar 21 november, als alles goed gaat.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

'De cd komt dus ook nog niet uit en dat kan, want de liedjes zijn niet tijdgebonden. Nu de cd uitbrengen en later de feestavond, dat werkt ook niet. Het zijn Groesbeekse liedjes in een nieuw jasje gestoken. De titel is De Herinnering. Veel mensen zullen ook echt een herinnering hebben aan de vroegere tijden, die hopelijk vanaf november weer gaan herleven.'

Tekst gaat verder onder de flyer.

Geen Groesbeeks dialect

De tweede cd van Alfred Arts was in het dialect, maar deze niet. 'Nee, het is meer zoals mijn eerste cd. Mensen zeiden dat ik toen een goede muziekkeuze had gemaakt, maar dat er nog wat liedjes ontbraken. En toen ben ik met Tom Meuwese de studio ingedoken en hebben we gekeken of we er nog achttien bij elkaar konden krijgen. En dat is gelukt.'

Arno is ontzettend trots op zijn jongere broer. 'Het is inmiddels alweer de derde cd. Het is echt een trilogie, iedere Groesbeker moet ze in zijn kastje thuis hebben. Jammer dat het nu niet doorgaat, maar wel logisch.'

Willem II

Voor Arno Arts, onder meer oud-voetballer van NEC, ligt ook alles stil. Hij was werkzaam voor Willem II. 'Ik verwacht niet dat we nog wedstrijden gaan spelen met Jong Willem II. En je weet ook niet hoe het voetballandschap er volgend seizoen uit gaat zien. Mijn contract loopt daar op 1 juli af en beslissingen worden nu pas later genomen.'

Tekst gaat verder onder de foto.

En als trainer van DFS was Arts op weg naar het kampioenschap. 'Ja, de club heeft wel besloten dat het na dit seizoen klaar is met prestatievoetbal. Maar we wilden nog wel kampioen worden. Zo jammer voor die jongens die driekwart jaar keihard hebben gewerkt om kampioen te worden dat de competitie nu abrupt stopgezet is.'

Beetje Volendam

Groesbeek is toch wel een beetje een ander dorp geworden. 'Ja, het is nou stil', constateert Alfred. 'Er wordt gezegd dat Groesbeek Volendam in het klein is, met de muziek en het voetbal. Maar het ligt allemaal stil. Maar in verhouding met de ellende die anderen hebben, valt het voor mij wel mee. Er zijn belangrijkere dingen.'

Tekst gaat verder onder de foto.





Arno beaamt dat. 'We houden nog steeds van voetbal en muziek, op termijn komt het wel weer goed. Maar het wel anders in het dorp. Het is stil, de horeca ligt op z'n gat, er is niks te doen. het is wennen.'