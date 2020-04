LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 10 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 10 april

22:18 - Grapperhaus roept Duitsers op niet naar Nederland te komen

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Duitsers nogmaals opgeroepen met Pasen niet naar Nederland te komen. Hij deed zijn oproep via het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen. Zijn Duitse collega Herbert Reul van de Duitse deelstaat eenzelfde oproep richting de Nederlanders.

 Ferd Grapperhaus@ferdgrapperhaus #alleensamen #coronabestrijden #GemeinsamCoronabekämpfen: Wir sind gute Nachbarn, aber wir sollten uns jetzt nicht besuchen! Liebe Deutsche Freunde: Bleiben Sie zuhause! https://t.co/XJ6kwXJvkU 19:31 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van Ferd Grapperhaus bekijken

21:21 - Van Ginkel traint in zijn eentje in Engels stadion

Voetballer Marco van Ginkel uit Scherpenzeel is helemaal in zijn eentje aan het trainen in een stadion waar normaal gesproken 40.000 mensen zitten. De voetballers van Chelsea mogen namelijk gebruik maken van het stadion Stamford Bridge om hun conditie op peil te houden. 'Ik woon heel dichtbij het stadion, dus voor mij is dat ideaal', zegt Van Ginkel op PSV TV, het medium van zijn oude club.

20:49 - Skeelerclub gaat online trainen

De skeelerclub Oost Veluwe gaat online trainen. Trainers hebben voor elke week een filmpje opgenomen om de kinderen thuis toch te kunnen laten trainen. De filmpjes worden geplaatst op de Facebookpagina en daar is iedereen welkom, dus niet alleen de leden van de skeelerclub.

20:29 - Nijkerk moet winkel sluiten

Een ondernemer in Nijkerk, werkzaam in een zogeheten 'contactberoep', heeft zijn winkel moeten sluiten. Hij was gewoon open, terwijl de coronamaatregelen hem verboden om open te zijn.

20:08 - Tips voor jou!

Verslons jezelf niet in deze coronatijd! En daarom hebben wij, via Ap Dijksterhuis, wat tips op een rijtje gezet. Lees ze hier!

19:10 - Toch nog een feest

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Overal in de provincie zou dit groots gevierd worden, maar door de coronacrisis gaat het feest niet door. Veel mensen zitten thuis, onder wie ouderen in verzorgingshuizen, die geen bezoek meer mogen ontvangen. Om deze mensen een hart onder de riem te steken, treden de Andrews Darlings op verzoek van Omroep Gelderland nu op voor hun deur. Vandaag zijn de dames in Silvolde.

18:42 - 1,3 miljard overgemaakt naar bedrijven

Het UWV zegt dat er al 1,3 miljard euro is overgemaakt naar bedrijven om ze te steunen bij de loonkosten.

18:27 - 'Ik woon met een opaatje samen'

 Marinka Mulder@MarinkaMulder ‘Staat die auto er wéér. Je mag daar helemaal niet parkeren.’ ‘Wat zijn er eigenlijk veel mensen die friet gaan halen zeg.’ ‘Dat is echt geen anderhalve meter hoor.’ Ik woon sinds kort met een opaatje samen 😄 17:24 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van Marinka Mulder bekijken

17:08 - En zo leeg is Lichtenvoorde

Dagelijks rijden we door onze provincie om te laten zien hoe leeg onze straten en dorpen zijn. Vandaag reden we door Lichtenvoorde.

 

16:59 - IJssalon geopend voor afhalen

De lokale beroemdheid IJssalon Bernardo's in Ede zorgt ervoor dat jij ook met dit mooie weer gewoon van het ijs kan genieten!

 ijssalonbernardos View Profile View More on Instagram ijssalonbernardos



Wij zijn online! Vanaf vandaag kunt u via onze webshop ijs bestellen om thuis op te eten. ➖Link in bio!



Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, wij wensen dat u dat ook doet.

• Alleen afhalen van online bestellingen

• Houd 1,5 meter afstand

• Bent u te vroeg voor uw afhaaltijd? Graag niet wachten voor onze ijssalon!

• Volg alle instructies op van onze medewerkers

• Geniet thuis van uw bestelling

• Maximaal 2 klanten in de ijssalon

16:32 - Toch naar de camping

Hoewel premier Mark Rutte het nog zo opgedragen had: 'Ga niet naar de camping', gebeurt het toch in onze provincie.

Waarom? 'Ik voel me hier veiliger dan thuis', zegt Lambert Versteegen.

16:27 - Alle ellende in een lied

Tobias Haagsma van brasserie de Boerderij in Arnhem kan ook goed zingen. En daarom besloot hij alle ellende van deze tijd in een lied te stoppen. Benieuwd hoe dat klinkt? Hij was vanmiddag op Radio Gelderland om zijn lied toe te lichten.

 

16:16 - St Jansdal maakt ruimte voor heli's

Ook ziekenhuis St Jansdal heeft ruimte gemaakt voor traumahelikopters die patiënten met corona kunnen vervoeren.

16:04 - Het aantal ic-patiënten daalt

Het aantal patiënten dat op de Intensive Care ligt daalt. Donderdag waren dat er 1417 en nu zijn dat er zijn 33 minder. Dat maakt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is wel gestegen, van 56 naar 58.

15:42 - Ga je toch fietsen dit weekend? Luister dan even naar deze boodschap

 KNWU@KNWU Trek je er dit paasweekend toch op uit om te fietsen? Dan hebben onze KNWU-selectieleden nog een belangrijke boodschap voor je. #ridesolo #flattenthecurve 12:00 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van KNWU bekijken

15:33 - Leuk die initiatieven, maar let op de veiligheid

En daarom is dit niet helemaal de bedoeling, het wegverkeer wordt afgeleid.

 Rijkswaterstaat Verkeersinformatie@RWSverkeersinfo Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling daar boven de #A12 bij knp. Lunetten. Richting Arnhem word je bedankt. De politie is inmiddels ter plaatse 👮‍♂️ 15:15 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie bekijken

15:27 - Waarom wordt de Posbank niet gesloten?

Waarom wordt de Posbank niet afgesloten aankomend weekend? De burgemeester van Rheden legt het uit.

 Carol van Eert@carolvaneert @StudioRheden @gemeenteRheden @OmroepGLD Ik begrijp de roep om afsluiting Posbank ivm overlast. Dat kan niet op basis van de noodverordening, die is voor maatregelen om besmetting te voorkomen. Er wordt extra gecontroleerd, zowel op het opvolgen van de coronamaatregelen als op overlast. De boodschap blijft: #blijfthuis 15:25 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van Carol van Eert bekijken

15:19 - Lege musea

De musea in Gelderland zijn angstvallig leeg. Bijna niemand gaat er meer op uit door de coronacrisis. Eén op de vijf musea komt in mei in financiële problemen, als er geen verdere steunmaatregelen worden genomen. Dat zegt de Museumvereniging na onderzoek onder haar leden. Het Vrijheidsmuseum noemt deze maanden 'catastrofaal'.

15:07 -

 Eric Schuurman ©️@SchuurCom Goede Vrijdag 2020. 14.30 Uur. Een uitgestorven A12 Beek - Arnhem. Hulde voor de buren! (@dgachterhoek, @OmroepGLD) 15:00 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van Eric Schuurman ©️ bekijken

14:53 - Gevangenen krijgen afkickverschijnselen

Gevangenen krijgen door de coronamaatregelen minder 'smokkel' binnen. 'Dat leidt tot meer spanning en afkickverschijnselen', zo zegt Anja van de Penitentiaire Inrichting in de Achterhoek.

14:45 - Meer dan 900 Gelderlanders met corona in het ziekenhuis

Het aantal inwoners van Gelderland dat met het coronavirus is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is opgelopen naar 919. Dat zijn er 20 meer dan donderdag, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in onze provincie is de afgelopen 24 uur met 164 opgelopen. Dat brengt het totaal op 2690 vastgestelde besmettingen.

 

14:26 - 115 mensen overleden aan corona, 225 nieuwe ziekenhuisopnames

Het RIVM maakt zojuist bekend dat nog eens 115 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Gisteren werden 148 sterfgevallen gemeld. In totaal zijn er nu zover bekend 2511 mensen in ons land aan het virus overleden.

In het ziekenhuis zijn 225 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Een dag eerder ging het nog om 244 nieuwe gevallen. In totaal zijn 8.197 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Het aantal besmettingen steeg met 1.335 naar 23.097. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

14:25 - Britse premier 'zwaaiend' van intensive care gehaald

De Britse premier Boris Johnson is in een 'opperbeste stemming', maar staat nog aan het begin van zijn herstel. Dat zei de woordvoerder van de premier, die ook vertelde dat zijn baas kennelijk zwaaiend de intensive care verliet.

'Ik kreeg te horen dat hij dankbaar zwaaide naar verpleegkundigen en artsen toen hij van de intensive care werd gehaald", vertelt de woordvoerder.

Het is nog onduidelijk wanneer de premier ook uit het ziekenhuis kan worden ontslagen.

14:16 - Ondanks oproepen van Mark Rutte toch naar de camping

Zijn vrouw Anneke geniet in de ligstoel van de zon en de twee honden bewaken het eigen territorium voor de caravan en grote voortent, afgezet met een hekje en rood-wit lint. 'Ik voel me hier veiliger dan thuis', zegt Lambert Versteegen op camping 't Wieskamp in Winterswijk.

13:35 - Mooie beelden uit Tiel

De mensen van de brandweer en de politie in Tiel hebben vrijdagochtend een bezoek gebracht aan ziekenhuis Rivierenland om de zorgverleners daar een hart onder de riem te steken. Ze arriveerden in een lange stoet wagens met gillende sirenes. Met een hoogwerker rolden de hulpverleners onder luid applaus een spandoek uit met 'Hart voor zorg'. De zorgverleners presenteerden op hun beurt een spandoek om hun waardering hiervoor te laten blijken: jullie steun helpt! #daslief.

 

13:21 - Sterftecijfer in Gelderland

De voorlopige sterftecijfers van het CBS laten zien dat er vorige week in ons land 2000 mensen meer zijn overleden dan gemiddeld. In onze provincie ging het tussen 30 maart en 5 april om de helft meer doden dan normaal, zoals te zien is in deze grafiek:

 

13:03 - Zorgheldenplein in Harderwijk

Uit bewondering voor het werk van de mensen in de zorg is de entree van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk vrijdag omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het naambordje is aangeboden door Roland Ekkelenkamp, directeur van huisartsencoöperatie Medicamus. 'Het symboliseert ons respect voor iedereen die meehelpt in deze strijd', zegt hij. Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, heeft het bordje vrijdag onthuld.

12:55 -

 WZU Veluwe@wzuveluwe Onze #noodkreet over het tekort aan #beschermingsmiddelen en de zorgen over de #veiligheid van onze medewerkers slaat aan. Bestuurder Wim Martens in gesprek met @OmroepGLD over de problemen. Vanavond is het interview te zien in de uitzending. #samentegencorona #veiligwerken 12:50 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van WZU Veluwe bekijken

12:42 - In één week ruim 600 Gelderlanders overleden, helft meer dan normaal

In onze provincie zijn vorige week flink meer mensen overleden dan normaal in deze periode. Het aantal doden tussen 30 maart en 5 april wordt door het CBS geschat op 631. Dat is ongeveer de helft meer dan het gemiddelde in de eerste tien weken van dit jaar. Toen waren er gemiddeld 394 sterfgevallen.

In heel het land zijn vorige week ongeveer 5100 mensen overleden, 2000 meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van het jaar. Volgens de onderzoekers brengt dit beter in beeld hoeveel mensen in totaal zijn overleden aan het coronavirus.

Het RIVM registreert alleen sterfgevallen van mensen die positief zijn getest op het virus, maar daardoor blijven ook sterfgevallen buiten beeld. Het RIVM telde vorige week 1016 sterfgevallen door Covid-19.

12:12 - Omroep Gelderland en GGD lanceren themawebsite over corona

Omroep Gelderland en de GGD Noord- en Oost-Gelderland bundelen de krachten. Vanaf vandaag is het antwoord op vele vragen over het coronavirus te vinden op een speciale website, die door beide partijen in het leven is geroepen: corona.gld.nl. Nieuwe vragen zijn nog altijd welkom via alle kanalen.

12:08 - 'Kans is klein dat Zwarte Cross doorgaat'

Festivaldirecteur Ronnie Degen verwacht niet dat de Zwarte Cross dit jaar doorgaat. 'Als je door de realistische bril kijkt, is die kans gewoon heel erg klein', zegt hij tegen presentatrice Lisanne Halleriet. Hij wacht nog op duidelijkheid vanuit de overheid om een definitief besluit te nemen. 'We zijn volle bak voorbereidingen aan het treffen, maar gevoelsmatig weet iedereen dat het waarschijnlijk niet doorgaat. We hopen natuurlijk van wel, maar realistisch is dat niet.'

12:01 - 'Wat motten ze dan?'

Samen zijn we sterk en samen komen we hier sterker uit. Dat is de boodschap die Vitesse verspreidt via een filmpje op social media, ingesproken door ras-Arnhemmer Theo Janssen.

 

11:51 - Veel Duitse dagjesmensen willen toch naar Nederland

De marechaussee heeft vrijdag in de loop van de ochtend bij overgangen aan de Nederlands-Duitse grens al vele Duitse dagjesmensen aangesproken en er bij hen op aangedrongen huiswaarts te keren. Velen geven gehoor aan dat advies, zegt een woordvoerder, een enkeling is 'eigenwijs' of geeft aan 'een essentiële reden' te hebben voor een bezoek aan Nederland.

De marechaussee voert een zogeheten ontmoedigingsbeleid, in verband met het coronavirus, er geldt geen inreisverbod. 'We gaan met mensen in gesprek', aldus de woordvoerder. 'We vragen naar de redenen voor hun komst en verzoeken hun rechtsomkeert te maken. Soms vragen we flink door.'

11:49 - Benjamin zingt vanuit huis verzoeknummers voor patiënten

Muziek aan het bed kan voor wat afleiding zorgen voor patiënten, maar door de coronacrisis is dat niet mogelijk. De maandelijkse optredens die de Bedside Buskers in elf ziekenhuizen verzorgen, waaronder vier Gelderse ziekenhuizen, kunnen niet doorgaan. Maar de organisatie biedt een alternatief: digitaal verzoekjes inwilligen.

 

11:36 - De bewegende beelden uit Tiel

Een stoet van hulpverleners op weg naar het ziekenhuis in Tiel:

 

11:19 - Blijk van waardering in Tiel

Gisteren was er al een serenade bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, vandaag steken hulpdiensten in Tiel het zorgpersoneel van Rivierenland een hart onder de riem. 'Alleen samen krijgen we corona onder controle', zegt burgemeester Hans Beenakker.

 Hans Beenakker@HansBeenakker Hartverwarmend mooie ondersteuning vanochtend van hulpdiensten aan ziekenhuis Rivierenland Tiel. #daslief @ZRivierenland Alleen samen krijgen we corona onder controle. 11:30 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van Hans Beenakker bekijken

10:29 - Populaire dijkwegen bijna allemaal dicht

Dijkwegen langs de Waal, Maas, Lek en Linge zijn zondag en maandag bijna allemaal afgesloten voor gemotoriseerd en fietsverkeer. Vanaf de Duitse grens tot aan Zuid-Holland zijn de smalle wegen verboden gebied, omdat het er vorig weekend te druk was.

Volgens de veiligheidsregio's dringen auto's, motorrijders en groepen fietsers de wandelaars opzij. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar zorgt er ook voor dat de voorgeschreven onderlinge afstand van 1,5 meter in het geding komt. Het gaat om zeer populaire routes zoals in de Ooijpolder bij Nijmegen, de wegen langs Lek en Linge rond Acquoy en Rhenoy en wegen aan de Gelderse kant van de Maas. Ook de Waalkade in Nijmegen en de Rijnkade in Arnhem gaan op slot.

10:13 - Parkeren langs de heide? Vergeet het maar!

Net als vorig weekend sluit Ede de parkeerplaatsen langs de N224. Op die manier wil de gemeente voorkomen dat mensen massaal de heide opgaan met Pasen.

 Gemeente Ede@GemeenteEde #Blijfthuis | HERHALING. Net als afgelopen weekend sluiten we de parkeerplaatsen aan de N224 af vanaf de A12 t/m de rotonde bij de Langenberg vanaf vrijdagochtend 7:00 tot en met maandagavond 21:00 uur. Let op! Parkeren in de berm is ook verboden. Er wordt actief gehandhaafd. 10:00 - 10 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Ede bekijken

10:09 - 2000 zakken chips en 1000 kilo tumtummetjes voor de Voedselbank

Bijna 2000 chipszakken en 1000 kilo tumtummetjes, zure matten of ander snoepgoed. Dat wordt er jaarlijks van de praalwagens tijdens de grote carnavalsoptocht van Wijchen gegooid. Maar wat doe je met die enorme hoeveelheid snoep als de optocht niet door kan gaan vanwege storm en coronavoorschriften?

09:57 - Ziekenhuispersoneel in het zonnetje

Medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zijn verrast met een - welverdiend - verzorgingspakket.

 

09:52 - Het blijft druk bij de milieustraat

Er staan nog altijd lange wachtrijen voor milieustraten in onze provincie. Vanuit meerdere gemeenten komt de oproep om alleen langs te komen als het echt noodzakelijk is.

 

 

09:47 - Reageer op de stelling van vandaag

'Ik doe een beroep op iedereen om Pasen thuis te vieren.' Die woorden sprak premier Mark Rutte deze week tijdens een persconferentie. Ga jij gehoor geven aan die dringende oproep? Laat het ons weten en stem hier.

09:32 - Marechaussee gaat goed gesprek aan

Pasen is traditioneel een periode waarin veel Duitsers ons land bezoeken, om naar de kust te gaan of een camping op de Veluwe. Andersom gaan veel Nederlanders een lang weekend naar een huisje op de Eiffel. Maar kan dat nog wel in tijden van corona? Lees het hier.

09:27 - Zorginstelling maakt tv

Elke vrijdag te zien op RTV Arnhem: PleyadeTV. Dat zijn mooie, grappige en interessante items, gemaakt voor en door cliënten, bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Pleyade is een zorginstelling met locaties in Arnhem, Zevenaar, Giesbeek, Elst, Duiven en Tolkamer. 'We proberen de bewoners wat vertier te bieden door elke week PleyadeTV', zegt woordvoerder Floor de Vroome. 'Dat is elke vrijdag om 10.00 uur. Mensen kunnen hun kinderen en kleinkinderen de groeten doen.'

In de tweede aflevering zit ook een videoboodschap van Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem:

 

Pleyade heeft zo'n 800 bewoners en biedt ook thuiszorg. Ook Pleyade wordt geraakt, maar komt er redelijk goed vanaf. De Vroome: 'We hebben drie besmettingen, van wie twee bewoners zijn hersteld.'

Ook onder het personeel zijn besmettingen vastgesteld. 'Drie à vier medewerkers', aldus De Vroome. 'Eén van de medewerkers is nog ziek. Het is spannend voor haar en voor ons.'

09:06 - Kinderkoor zingt voor verzorgingshuizen

Kinderkoor Jedeja uit Ede zou optreden bij verzorgingshuizen, maar besloot vorige week toch om dat niet door te laten gaan. Als alternatief hebben alle kinderen thuis een filmpje opgenomen. Die zijn samengevoegd en het resultaat is alsnog opgestuurd naar verzorgingshuizen om 'een blijdschap en hoop te brengen in onzekere tijden'.

 

08:54 - 'Miljoen mensen lopen gevaar besmet te raken op werk'

Een miljoen werknemers in uiteenlopende beroepen lopen op hun werk de kans besmet te raken met het nieuwe coronavirus. Dat stelt de FNV na een rondgang langs verschillende sectoren, zoals de luchtvaart, distributiecentra en de schoonmaakbranche.

Veel mensen werken volgens de vakbond toch nog buitenshuis, omdat het niet anders kan. Maar op veel plekken gaat het anderhalve meter afstand houden niet goed, of zelfs slecht, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. 'Een onacceptabele situatie.'

08:05 - Ruim 250 nieuwe coronadoden in Duitsland

Het aantal doden door het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur opgelopen naar 2373, een toename van 266 in een dag. Dat meldt het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Sinds donderdag zijn er 5323 besmettingen met het longvirus bijgekomen. Het totale aantal geïnfecteerden bedraagt nu 113.525. Voor de vierde dag op rij steeg het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen, terwijl de dagen daarvoor juist een afname lieten zien.

07:18 - Vereenzaamde ouderen krijgen een bloemetje

Duizenden ouderen krijgen vandaag een bloemetje bezorgd om ze op te beuren, nu ze vanwege de coronacrisis weinig tot geen bezoek krijgen. Dit is een idee van rapper Ali B. Die legde het contact tussen ouderenbond ANBO en de sierteeltindustrie, die haar bloemen vanwege corona niet kwijtraakt.

Donderdag reden honderden vrachtwagens door het land om 150.000 boeketten te bezorgen bij thuiszorgorganisaties die meedoen. Hun medewerkers overhandigen de bloemetjes vrijdag aan zelfstandig wonende ouderen, die verder weinig mensen ontmoeten vanwege de coronacrisis.

07:17 - Duitse politie controleert steekproefsgewijs

De Duitse politie gaat Nederlandse auto's in het grensgebied vanaf vandaag steekproefsgewijs controleren. Daarvoor is extra veel politie op de been. Wie geen goede reden heeft om in Duitsland te rijden, wordt teruggestuurd.

Wie de Duitse coronaregels overtreedt en bijvoorbeeld met meer dan twee personen in een auto zit, krijgt een boete van minimaal 200 euro. Nederlandse grensbewoners mogen wel een boodschapje doen of even tanken in Duitsland, maar dat wordt ontmoedigd.

Nederland weert in het paasweekeinde bij de grenzen ook Duits bezoek. Alleen oosterburen die dringend in ons land moeten zijn mogen doorrijden. Volgens het Veiligheidsberaad van burgemeesters blijkt dat vooral Limburg veel te maken heeft met Duitse toeristen, die uit het dichtbevolkte Ruhrgebied komen. In het oosten en noorden van het land is bezoek van Duitsers de afgelopen twee weken sterk teruggelopen, aldus de burgemeesters.