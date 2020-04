Sportclubs voelen het gemis van de kantine

'Normaal gesproken zou op dit moment de veldcompetitie weer starten.' Buitink zit op een van de banken op het terras van de korfbalvereniging. 'In de winter huren wij een zaal voor de zaalcompetitie. Daar hebben we dus geen eigen kantine. Hier wel.'

Buitink heeft een papiertje met een begroting bij zich. 'Kijk, wij hebben zo'n 300 leden, die samen 43.000 euro aan contributie betalen. Maar onze vaste lasten: zaalhuur, veldhuur en kosten bij de korfbalbond, zijn al 47.000 euro. Daar komen wij dus al op tekort.'

15.000 euro tekort

Normaliter kan de club dat gat ruimschoots vullen met sponsorinkomsten en verkoop in de kantine. 'Maar die kantine is nu een halfjaar gesloten. En dat terwijl juist bijvoorbeeld ons jaarlijkse Hemelvaarttoernooi heel veel geld oplevert.' Buitink berekent dat hij in totaal 11.000 euro aan kantine-inkomsten misloopt. 'Als deze maatregelen in elk geval na de zomer weer afgelopen zijn. En ik ben bang dat er ook wel wat sponsoren zullen afhaken, dus de kans is groot dat wij 15.000 euro tekort komen op onze begroting.'

Daarom bespaart de club nu op alles waar het op kan besparen. 'Alles waar we geen betalingsverplichting hebben, cancellen we. Dat kan nu gewoon even niet', legt Buitink uit. 'En we verkopen alles wat we al ingekocht hadden voor de kantine aan onze leden.'

Alle kleine beetjes helpen

Daar houdt Dennis van Sluijs zich mee bezig. 'Leden sturen mij een appje of een mailtje', zegt het lid. 'Dan kijk ik of we het nog voorradig hebben, en breng ik de bestellingen op zaterdag rond.' In totaal hoopt hij daarmee zo'n 350 euro op te halen. 'Het is niet veel, maar alle kleine beetjes helpen, in zo'n geval. En anders gaat het nog bederven.' Een groot deel van het streefbedrag is al gehaald. 'Zo'n veertig procent, dus het gaat de goede kant op.'

Buitink hoopt dat de competitie na de zomer weer hervat kan worden. 'We zijn gelukkig de afgelopen jaren een financieel gezonde club geweest, waardoor we nu de eerste klap kunnen opvangen. Maar als dit langer duurt, gaan we echt een groot probleem hebben. Voor kleine sportclubs is dit niet lang vol te houden.'