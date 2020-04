Onderzoekers Radboudumc: 'Essentieel mechanisme coronavirus blootgelegd'

Het inzicht heeft te maken met bloedvaten in de longen en werd tot nu toe over het hoofd gezien, staat in het persbericht van het ziekenhuis.

Lekkage van bloedvaten

De onderzoekers denken dat hele kleine bloedvaten lek raken bij patiënten die een heftige Covid-19-infectie hebben. Mede door die lekkage komen de longen in de problemen. Ze lopen namelijk vol vocht waardoor iemand niet meer goed kan ademen.

Bij SARS - een eerdere coronavirusinfectie die in 2003 speelde - werd dat ook al gezien, maar een goede verklaring bleef achterwege. Onderzoekers van het Radboudumc komen nu met een theorie voor de lekkage. Kort gezegd komt het er op neer dat stofjes in het lichaam na een corona-infectie niet meer werken zoals het hoort waardoor kleine bloedvaten gaan lekken.

Theoretische verklaring: stofje krijgt vrij spel

Dit is de theorie: Het coronavirus komt de longen binnen via de zogeheten ACE2-receptor, een enzym op organen. ACE2 heeft een belangrijke functie die tot nu toe bij onderzoeken naar het coronavirus buiten beeld is gebleven. Het enzym houdt het stofje bradykininie onder controle. Dat is belangrijk, want bij te veel bradykininie gaan bloedvaten lekken. Maar dat mechanisme lijkt bij mensen met een corona-infectie niet goed te werken.

'We hebben goede redenen om aan te nemen dat we bij deze Covid-19-infectie precies dit effect zien: ACE2 receptoren verdwijnen van de longcellen door het naar binnenbrengen van het virus, waardoor bradykinine vrij spel heeft en de kleine bloedvaten massaal gaan lekken op de plaats van infectie', zegt Frank van de Veerdonk, internist-infectioloog in het Radboudumc.

Van de Veerdonk en collega’s kennen dit verschijnsel van een ander, heel zeldzaam ziektebeeld: hereditair angio-oedeem. Bij mensen met deze ziekte kunnen ineens zwellingen aan handen, voeten, buik of gezicht ontstaan.

Eerste behandelingen

Onderzoekers van het Radboudumc zijn nu bezig om de eerste behandelingen op te zetten met Icatibant, een middel dat de effecten van bradykinine kan remmen. 'Want voor elk goed idee moet éérst ook het bijbehorende bewijs geleverd worden. In nationaal verband zijn we onder andere in gesprek met het UMC Utrecht, op internationaal vlak met onder meer ReMap-Cap. We hopen dat we daarmee zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over de inzichten die we nu hebben gelanceerd.'

