LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 9 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 9 april

22:03 - Bijzondere serenade voor medewerkers Rijnstate

Wow! Tientallen politieauto's en brandweerwagens spoedden zich donderdagavond naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Daar brachten ze een bijzondere serenade aan alle zorgmedewerkers en het ondersteunend personeel gedurende de coronacrisis.

 

21:52 - Wie wil jij gratis op vakantie sturen?

Een vakantieparkenspecialist uit Apeldoorn geeft duizend zorgverleners en hun gezinnen een gratis vakantie. 'Als gebaar naar die hardwerkende mensen die ons als land zowel nederig als trots maken', zeggen de eigenaren. Wie een zorgmedewerker aan wil dragen voor een gratis vakantie kan dat hier doen.

Foto: Asim Alnamat / Pexels

21:27 - Officiële waarschuwing voor Apeldoornse jongeren

Metin Kurt, die als wijkagent in Apeldoorn werkt, hoopt dat álle jongeren zich gauw zullen realiseren dat de maatregelen heel serieus bedoeld zijn.

 

21:14 - Vaccinaties voor meningokokken gaan door

De vaccinaties voor meningokokken gaan gewoon door, maar wel op een andere manier: met afstand en ouders mogen niet naar binnen. Andere groepsvaccinaties zijn wel uitgesteld, dat kan omdat de kinderen al eerder bescherming hebben gehad.

 

21:02 - Hulp voor minderjarige statushouders

Hoe komen minderjarige statushouders de coronacrisis door? Nu de scholen gesloten zijn is het ook voor deze groep lastig thuis schoolwerk te doen en een dagritme vast te houden. Yoin biedt hulp.

Lees hier het hele verhaal

20:36 - Verpleeghuis- en thuiszorgsector komt beschermingsmiddelen tekort

Zorgaanbieder Viattence, dat meerdere vestigingen heeft op de Veluwe, zegt dat er een groot tekort is aan beschermingsmiddelen in de thuiszorg en de verzorgingstehuizen. Viattence werkt met depots, legde directeur Dick ten Brinke vanavond uit in het NOS Journaal. 'Zij verstrekken ons beschermende middelen. Maar de eerste gaat naar de intensive care, de tweede gaat naar overige afdelingen van het ziekenhuis, de derde naar de huisartsen en de vierde naar de GGD.'

Foto: screenshot uitzending NOS Journaal

'De verpleeghuis- en thuiszorgsector staat op de vijfde plek', verzucht Ten Brinke. Verhoudingsgewijs mogen de thuiszorg en verzorgingstehuizen gebruikmaken van een heel klein gedeelte van de beschikbare beschermingsmiddelen. 'Zoals de depothouder zich heeft uitgesproken is 10 procent voor ons. Terwijl we bijna 400.000 mensen aan het werk hebben', aldus Ten Brinke.

Wat er normaal in drie maanden tijd gebruikt wordt aan beschermende middelen, is nu in drie dagen al verbruikt, geeft de directeur aan. Op dit moment is de voorraad op peil tot en met het paasweekend. Mogelijk komt er enige verlichting, want twee Nederlandse bedrijven gaan aan de slag met het vervaardigen van mondkapjes.

Kijk hier het achtuurjournaal terug.

19:57 - Nieuwe aflevering van coronavlog

Onder luid applaus van zorgmedewerkers verlaat coronapatiënt Janssen in de nieuwe vlog #strijdtegencorona het CWZ in Nijmegen. Hij is op de longafdeling de eerste patiënt die naar huis mag na een lange tijd aan de beademing op de IC. Verpleegkundige Janine is blij met haar team.

Kijk hier de vlog van Janine

19:27 - Vioolles... maar dan anders

Viooldocent Baukje van Schie uit Apeldoorn heeft een manier bedacht om de coronacrisis door te komen. In haar praktijkruimte aan huis, waar ze normaalgesproken zo'n vijf uur per dag vioolles geeft, heeft ze een groot scherm van tafelzeil laten ophangen. Zo kunnen de lessen toch nog doorgaan. De leerlingen mogen onder strikte voorwaarden komen, maar kunnen er ook voor kiezen om hun vioolles via Skype te vervolgen.

Foto: Baukje van Schie

18:23 - Denk goed na: blijf thuis!

Het Paasweekend staat voor de deur en dat betekent traditiegetrouw uitstapjes naar de natuur, de meubelboulevard of andere plekken buiten de deur. Maar is het echt nodig? Denk na, waarschuwen diverse gemeenten in Gelderland deze donderdag al.

 Gemeente Beuningen@gem_Beuningen Het paasweekend staat voor de deur. Veel mensen gaan naar bouwcentra, woonboulevards en tuincentra. Vermijd drukke plekken, ook dit weekend. Houd anderhalve meter afstand. Alleen dan kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen #alleensamen #blijfthuis 18:15 - 9 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Beuningen bekijken

 Gemeente Wageningen@Gem_Wageningen https://t.co/tnzoAsh5AR - Een paasboodschap van onze burgemeester @GeertvanRumund. Houd vol en blijf hoop halen uit de kleine dingen. Ondanks alles heel fijne Paasdagen gewenst! 17:58 - 9 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Wageningen bekijken

 Gem. Neder-Betuwe@GemNeder_Betuwe Blijf ook met Pasen zoveel mogelijk thuis. Zeker met motor en wielrenfiets. Om goed afstand te kunnen houden mag je in de regio op verschillende dijken en wegen niet rijden. Zondag en maandag van 8.00 tot 20.00. 17:23 - 9 apr. 2020 Andere Tweets van Gem. Neder-Betuwe bekijken

17:29 - Hart boven Ede

Boven Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede was donderdagmiddag een hart te zien in de lucht. Het hart, als blijk van steun aan het zorgpersoneel, was in de wijde omgeving goed te zien en leverde veel foto's en video's op social media op.

 

17:21 - We hoeven de deur niet uit om vermaakt te worden

Nu alle toeristische plekjes op slot zitten, moeten we het doen met de herinneringen die we hebben. Of toch niet? Mark Traa maakt van de nood een deugd en zoekt attracties in huis. En hij krijgt spontaan bijval van anderen.

 Mark Traa@marktraa Dolfinarium Harderwijk. 14:15 - 9 apr. 2020 Andere Tweets van Mark Traa bekijken

 

17:16 - Wen er maar aan: dit is de anderhalvemetermaatschappij

Zanger Paul de Graaf, bekend van onder meer het Vierdaagselied Stappen (vier dagen lang), geeft een voorproefje van de 'nieuwe werkelijkheid' waar minister-president Mark Rutte deze week aan refereerde.

 Paul de Graaf@zangPauldeGraaf Liefde in een 1,5m maatschappij is wel even wennen. #COVIDー19 #coronavirus #Social_Distancing #Corona #CoronaCrisis #COVID #liefde #anderhalvemetersamenleving 16:51 - 9 apr. 2020 Andere Tweets van Paul de Graaf bekijken

16:42 - De Vierdaagse hakt de knoop nog niet door

Gaat de Nijmeegse Vierdaagse nu wel of niet door? Het antwoord is: we weten het nog niet. De gemeente Nijmegen, de Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen en de Vierdaagsemarsen hebben vandaag overleg gevoerd. Zij geven aan te wachten tot 21 april, als er meer duidelijkheid komt hoe de maatregelen er na 28 april uit zullen zien. Kort daarna nemen zij dan gezamenlijk een besluit over de komende Vierdaagse.

16:30 - Veel wegen in Gelderland-Zuid preventief dicht met Pasen

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft besloten zo'n twintig wegen preventief op slot te gooien. Rond Pasen zijn die wegen niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. De veiligheidsdiensten vrezen dat drukte van verkeer zal leiden tot verdringing van wandelaars, een gevaarlijke situatie.

Een overzicht van alle afgesloten plekken is hier te vinden.

16:21 - Het belangrijkste nieuws:

Mensen worden ontmoedigd om de grens over te gaan met Pasen. De marechaussee deelt geen boetes uit.

De kans dat de Zwarte Cross in juli doorgaat, is volgens de organisator heel erg klein.

Nog eens 115 mensen zijn overleden aan corona, meldt het RIVM vrijdag.

In Gelderland zijn 2.690 personen besmet geraakt. Daarnaast zijn 919 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Op deze pagina is te zien hoe het virus zich in onze provincie verspreidt.

16:16 - Iets meer patiënten op intensive cares

In het Erasmus MC in Rotterdam is donderdag weer een update gegeven over het aantal bezette intensive care-bedden in Nederland. Het aantal coronapatiënten dat op de ic ligt is de afgelopen 24 uur iets gestegen: van 1.408 naar 1.417. Alle ziekenhuizen samen werken toe naar een beschikbaarheid van 2.100 en uiteindelijk 2.400 bedden op de ic's in Nederland. Belangrijke kanttekening is dat 500 bedden zijn gereserveerd voor 'gewone' ic-patiënten.

16:11 - Geen broodmaaltijd, wel een paasstol

Zorgcentrum Lingehof in Beesd viert rond deze tijd van het jaar altijd een broodmaaltijd met de bewoners en het personeel van de instelling. Door alle coronamaatregelen zit dat er dit jaar echter niet in. In plaats daarvan deelden bestuursleden van de Vrienden Van Lingehof vandaag paasstollen uit. Als hart onder de riem in moeilijke tijden.

16:05 - Totale rust in Lievelde

Het openluchtmuseum van Erve Kots in het Achterhoekse Lievelde ligt er stil en verlaten bij, nu bezoekers niet langs kunnen komen. Paul van Druten schoot er deze beelden, met slechts de vogels als figuranten:

 

15:24 - Ondertussen in Ermelo

Foto: Joan ten Broeke

15:19 - Dit is óók 1,5 meter

Acht voetballen, vijf zakken chips of één sjoelbak: stuk voor stuk kunnen ze je helpen om anderhalve meter afstand te houden.

 

15:13 - 899 Gelderlanders in het ziekenhuis

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn 899 mensen uit Gelderland in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Dat zijn er 33 meer dan woensdag werden gemeld. De meesten komen uit de gemeente Nijmegen (100), gevolgd door Arnhem (49) en Ede (46).

In onze provincie zijn volgens het RIVM de afgelopen 24 uur 135 nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Dat brengt het totaal op 2526 vastgestelde besmettingen in Gelderland. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet iedereen met klachten wordt getest.

 

Lees hier meer over de laatste coronacijfers.

15:09 - Rutte hoopt eind april maatregelen te versoepelen

De kans dat we 'ons oude leven' na 28 april weer terugkrijgen is 'nul'. Maar premier Mark Rutte hoopt na die tijd wel de coronamaatregelen te kunnen versoepelen. Dat zei hij donderdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Een van de voorwaarden is dat de verspreidingsgraad van het virus wordt teruggebracht. Daarvoor is het komende paasweekend volgens de minister-president heel belangrijk: als mensen zich niet aan de afspraken houden, kunnen er weer meer besmettingen komen.

Mochten de maatregelen versoepeld kunnen worden, dan moeten we volgens Rutte wennen aan 'het nieuwe normaal'. 'Je gaat kijken hoe je stapje voor stapje delen van het maatschappelijk leven tot stand kan brengen', zegt hij. De regel van anderhalve meter afstand blijft volgens hem voorlopig sowieso gehandhaafd.

14:57 - Rutte: 'Houd je aan de regels'

Premier Mark Rutte herhaalt nog maar eens op zijn wekelijkse persconferentie: 'Houd je aan de regels, gebruik je gezonde verstand. Als dat niet gebeurt, wordt er gehandhaafd.' Hij wijst erop dat er preventief maatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld door plekken af te sluiten om overlast door motorrijders en wielrenners te voorkomen. Ook wordt niet-noodzakelijk grensverkeer ontmoedigd, en kunnen waar nodig wegen worden gesloten.

14:50 - Eerste laptops voor Arnhemse minimagezinnen

 Gemeente Arnhem@gemeentearnhem Vanochtend deelde onderwijswethouder @HEdeVroome de eerste serie laptops uit voor thuisonderwijs voor kinderen uit minima gezinnen. Zo zorgen we dat alle kinderen mee kunnen doen met onderwijs op afstand. Meer lezen? 👉🏼 https://t.co/ptzm0LlaBG 13:35 - 9 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Arnhem bekijken

13:49 - 148 mensen overleden aan corona, 244 nieuwe ziekenhuisopnames

Het RIVM maakt donderdag bekend dat nog eens 148 mensen zijn overleden aan het coronavirus, één minder dan gisteren werd gemeld. In totaal zijn er nu zover bekend 2396 mensen in ons land aan het virus overleden.

In het ziekenhuis zijn 244 nieuwe coronapatiënten opgenomen, ook dat zijn er minder dan gisteren. Toen ging het nog om 308 nieuwe gevallen. In totaal zijn 7972 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Het aantal besmettingen steeg met 1227 naar 21.762. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

13:26 - Burgemeesters: we gaan handhaven, er is geen excuus meer

De politie en andere handhavers zijn in het komende paasweekeinde extra alert op samenscholingen, of dat nou op de motor, op de fiets of te voet is. Ze gaan daar zonder pardon boetes voor uitdelen. Ook recreanten die tijdelijke afzettingen en gebiedsverboden opzettelijk negeren kunnen op een bekeuring rekenen.

'Er is geen excuus meer. Er is nu zo vaak gewaarschuwd dat niemand nog verrast kan zijn als hij een boete oploopt voor het negeren van coronamaatregelen', aldus Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. 'Een wandelingetje in de buurt mag best, met zijn tweeën en op 1,5 meter afstand van elkaar. Maar laat traditionele paasuitjes dit jaar nou achterwege. Niet naar de meubelboulevard, niet naar tuincentra, geen tochtjes gaan maken. Zoek elkaar niet op, blijf thuis.'

13:21 - Soep als opkikker voor de zorgmedewerkers

Veel bedrijven liggen in deze periode stil. Dat geldt ook voor Veel Soeps, dat vanuit de oude Honig-fabriek in Nijmegen verse biologische soep maakt voor onder meer restaurants. Omdat eigenaresse Mariëlle Lamberts niet met haar armen over elkaar wil zitten maakt ze toch soep. Voor de zorgmedewerkers.

Lees hier het hele verhaal.

 

12:32 - Burgers' Zoo brengt dieren naar de huiskamer

Burgers' Zoo komt met een alternatief nu het park vanwege het coronavirus tijdelijk is gesloten. De Arnhemse dierentuin heeft een camera ophangen op de savannevlakte, zodat mensen thuis kunnen genieten van giraffen, zebra's en neushoorns. Eerder kwamen al beelden van de mangrove online. In totaal staat er nu zeven uur aan beelden op het YouTube-kanaal van Burgers' Zoo.

 

12:18 - 'Ineens worden je papa of mama ook je juf of meester'

'Ineens worden je papa of mama ook je juf of meester. En je bent wel de hele dag thuis, maar het is geen vakantie.' Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem richt zich in een videoboodschap op schoolkinderen, die moeten wennen aan deze coronatijd. Hij vraagt hen om nog even vol te houden. 'Ik weet dat ik op jullie kan rekenen. Weet dat deze periode hoe dan ook voorbijgaat. Het is nu vervelend, maar voor je het weet speel je weer buiten.'

 

12:05 - Ondertussen aan de Duitse kant van de grens

 Weginspecteur Jan@WIS_JanvA #waarschuwing ook onze buren worden aan de grens A3/A12 Bergh Autoweg ri Nederland gewaarschuwd dmv een tekstkrant 11:51 - 9 apr. 2020 Andere Tweets van Weginspecteur Jan bekijken

11:36 - Fitness in de open lucht

Deze fitnesschool uit Hulshorst heeft een manier gevonden om zijn leden toch nog wat aan te bieden. Sinds vorige week staat er een trailer op het erf, waar maximaal twee personen per uur in de open lucht kunnen sporten. Inschrijven kan via een online agenda.

Foto: Cheap-Fit Fitness

11:31 -

De moeder van Lucas Ditvoorst is vandaag 78 jaar geworden. Haar kleinkinderen hebben de stoep versierd om haar toch te kunnen feliciteren:

11:19 - Toeristische wegen dicht met Pasen

Ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland roept mensen op om zoveel mogelijk thuis te blijven tijdens het paasweekend. Uit voorzorg zijn de Strandboulevard in Harderwijk en de weg tussen Hoog Soeren en Hoog Buurlo afgesloten voor verkeer. Wie daar toch komt, kan een boete van 399 euro krijgen.

Foto: Omroep Gelderland

11:11 - Politiebureau opent de digitale deuren

Vanwege de coronacrisis gaat het aangifte doen ook anders dan je gewend bent. Het politiebureau in Arnhem-Noord opent deze week de digitale deuren. Mensen kunnen via een privébericht op Facebook terecht om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor een aangifte of een melding te doen. Dat kan elke dag van 11.00 tot 16.00 uur.

 

10:52 - Kerkklokken luiden kwartier lang met Pasen

De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept de katholieke kerken op om op eerste paasdag tussen 12.00 en 12.15 uur de kerkklokken te luiden. Door het coronavirus kunnen mensen tijdens Pasen de kerken niet bezoeken.

'Gewoonlijk luiden de klokken als oproep voor het vieren van de zondag. Dit keer luiden ze om mensen op te roepen zich thuis te verbinden met de eredienst van de kerk die wel doorgaat maar niet publiek gevierd kan worden', aldus de oproep van het Rooms-Katholiek kerkgenootschap.

10:19 - 'Blijf thuis, bleibt zu Hause'

'Alsjeblieft, blijft thuis. Bitte, bleibt zu Hause'. Dat is de gezamenlijke boodschap van burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk en Kai Zwicker, de hoogste bestuurder van Kreis Borken. Ze roepen in een video op om tijdens de paasdagen, ondanks het mooie weer, niet de grens over te steken.

 

10:12 - Zorgorganisatie op de Veluwe luidt de noodklok

In de strijd tegen het coronavirus is er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid over het testen van zorgmedewerkers. Dat zegt zorgorganisatie WZU Veluwe. 'Toezeggingen zijn helaas nog niet waargemaakt', constateert bestuurder Wim Martens.

Martens maakt zich naar eigen zeggen ernstig zorgen om de veiligheid van zijn medewerkers. De zorgorganisatie kreeg al nieuwe voorraden mondmaskers, brillen, schorten en desinfectiemiddel van bedrijven en particulieren uit de regio, maar de nood blijft volgens hem hoog. 'Om veilig te kunnen werken en ook nu de beste zorg te kunnen geven aan onze cliënten is nu actie nodig!'

Foto: WZU Veluwe

09:55 - Op pad met BOA's

In Apeldoorn wordt zeven dagen per week gecontroleerd of mensen de 'coronaveilige' anderhalve meter afstand houden tot elkaar. Elke dag gaan BOA's tot in de late avond op pad. In teams van twee surveilleren ze en letten op die kritische tussenafstand.

 

09:34 - Sohair is blind en kan in deze coronatijd geen boodschappen meer doen

Ze is nagenoeg blind, de 24-jarige Sohair Tamer uit Nijmegen. En met al die maatregelen van social distancing wordt het er voor haar en haar hulphond Esther niet gemakkelijker op. Neem nu het boodschappen doen.

Lees het hele verhaal.

09:06 - Reageer ook op de stelling van vandaag

Wel contributie betalen, maar niet kunnen sporten of muziek maken bij de fanfare. Verenigingen en clubs hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Blijf jij clubs en verenigingen steunen? Laat het ons weten en stem hier.

Foto: Pixabay

08:58 - Een muur van cupcakes

Het zijn geen mondkapjes, maar Roland Ekkelenkamp is ook heel blij met deze donatie. De directeur van de coöperatie van tientallen huisartsenpraktijken op de Veluwe die vorige maand een oproep deed om maskers te doneren, zit nu achter 'een muur van anderhalve meter aan cupcakes'.

De kleine gebakjes zijn afkomstig van meerdere bedrijven, die de handen ineen hebben geslagen om 'hongerige mensen in de gezondheidszorg wat eten te geven'. Ekkelenkamp brengt ze rond bij de 51 aangesloten huisartsenpraktijken.

 

08:32 - Prachtige beelden van een verlaten Nijmegen

Johannes Fiebig maakte deze prachtige korte film over Nijmegen, met een hoofdrol voor een uitgestorven campus:

 

08:02 - Versoepeling maatregelen in Duitsland?

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn denkt dat een voorzichtige vermindering van de noodmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus mogelijk is na Pasen. Duitsland heeft de afgelopen dagen kleine successen geboekt in het tegengaan van verdere verspreiding van het virus.

Bij onze oosterburen zijn zeker 2100 mensen overleden door het longvirus en 108.000 mensen besmet, volgens het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

07:54 - Ondertussen in Twello

Bij het woonzorgcentrum Het Grotenhuis van Sensire hangen spandoeken om zorgmedewerkers te bedanken én bewoners een hart onder de riem te steken.

07:45 - Dagje uit naar het museum?

Aan het eind van de ochtend kun je terecht bij Museum Het Valkhof. Voor een digitale rondleiding, welteverstaan. Rondleider Robin neemt je vanaf 11.30 uur mee door het Nijmeegse museum. Je kunt hem tijdens de rondleiding op Facebook zelfs vragen stellen.

 

07:41 - Er komen Nederlandse mondkapjes aan

Bedrijven in Nederland gaan mondkapjes maken. De komende weken worden minstens vier productielijnen voor hoogwaardige mondneusmaskers uit de grond gestampt, twee bij filterproducent Afpro in Alkmaar en twee bij beddenfabrikant Auping in Deventer. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs diverse bedrijven. Voor het einde van deze maand moeten er in Nederland wekelijks miljoenen professionele mondkapjes van de band rollen.

Machinefabrikant Duflex uit Elst heeft al een prototype gemaakt van de kapjesmachines die nu nog uit China komen. Die kunnen volgens Trouw straks ook in Nederland worden geassembleerd.

Foto: Pixabay

06:53 - Kijk naar de marathonuitzending van 'Krüger Komt Kijken'

De mensen in de zorg zijn de helden van het moment. Maar wist je dat ze vijf jaar geleden ook al in het zonnetje werden gezet? Toen maakte Omroep Gelderland een serie over ze. In 2015 was Krüger komt kijken te zien bij Omroep Gelderland. Angelique Krüger verdiept zich in de wereld van de zorgverleners. Van chirurg tot uitvaartverzorger, de deuren van spreekkamers en klinieken staan 12 uitzendingen wijd open. Tussen 12.00 uur en 17.00 uur zie je deze donderdag 10 afleveringen van deze reeks. Een marathon.

06:38 - CORONAVLOG | Verpleegkundige Janine heeft een goede bekende als patiënt

Op de IC in de Gelre Ziekenhuizen lukt het arts Anke Kröner niet om een band op te bouwen met patiënten. Dat komt omdat ze bijna onherkenbaar zijn. Verpleegkundige Janine heeft daarentegen een goede bekende uit het dorp als patiënt. En dan komt het opeens wel heel dichtbij.

 

06:35 - 'Armoede dreigt voor half miljard mensen'

Door de coronacrisis dreigen wereldwijd een half miljard mensen in armoede terecht te komen. Dit zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met tien jaar terugwerpen, in sommige regio's zelf met dertig jaar. Daarvoor waarschuwt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een nieuw rapport.

Foto: ANP