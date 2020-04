LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 8 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 8 april

21:59 - Zoeken naar opvangplek

De Veiligheidsregio Gelderland-Midden is op zoek naar een opvangplek voor verslaafde daklozen met een (vermoedelijke) coronabesmetting.

21:14 - Strand Nulde afgesloten

Strand Nulde is woensdag met onmiddellijke ingang dichtgegaan. Burgemeester Lambooij van Putten heeft die beslissing genomen, omdat een 'aanzienlijk deel van de bezoekers' zich niet hield aan de regel om anderhalve meter afstand te houden van anderen.

20:43 - Winterswijkse sporters sturen pakketje naar opgesloten Johanna in New York

Sportclubs uit Winterswijk hebben de handen ineengeslagen voor een bijzondere actie. De sporters vragen sponsoren tien cent voor iedere gelopen kilometer en drie cent voor iedere gefietste kilometer. Met het geld dat ze ophalen organiseren ze allerlei acties. Eén van de acties is speciaal voor de 88-jarige Johanna Reiss, geboren in Winterswijk maar nu wonend in de Verenigde Staten. Daar zit ze op dit moment opgesloten.

20:36 - Te veel speelgoed gekocht

Deze buitenspeelgoedzaak uit Kootwijkerbroek moet de webwinkel dichtgooien. Ze hebben het te druk, doordat iedereen thuis wat te doen wil hebben.

20:23 - Zoveel impact heeft corona in de thuiszorg

Het werk in de thuiszorg gaat door, ook nu de eerste cliënten zijn besmet met het coronavirus. Tijdens het douchen en naar bed brengen komen de medewerkers dichtbij. Drie van hen vertellen over de impact van het virus op hun werk, cliënten en op henzelf.

20:18 - Burgemeester Marcouch spreekt schoolkinderen toe

Burgemeester Marcouch richt zich in een YouTube-filmpje tot alle schoolkinderen.

 

20:04 - Minister Grapperhaus op bezoek

Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie was woensdag op werkbezoek bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hij liet zich informeren over hoe de veiligheidsregio omgaat met de aanpak van corona. Hij sprak onder ander met de voorzitter van de veiligheidsregio Hubert Bruls.

Daarna bezocht Grapperhaus ook nog een delegatie van politiemensen in Gelderland-Zuid, die met hem spraken over de handhaving in deze tijd.

19:41 - Hospice moet sluiten

Het hospice De Hazelaar in Zevenaar moet sluiten. Een cliënt heeft corona en het hospice wil verdere verspreiding voorkomen. Wat dit betekent voor de terminale patiënten, dat leest u hier.

19:33 - Zin om te schrijven?

Schrijft u weleens een verhaal of een gedichtje, of houdt u een dagboek bij? Of komt het er juist nooit meer van en wilt u het toch weer eens proberen? De Gruitpoort in Doetinchem wil u graag helpen met wat schrijftips!

Heeft u er interesse in? Dan kunt u contact opnemen met de Gruitpoort.

19:31 - Lochem sluit 'Activity Square'

De gemeente Lochem heeft de 'Activity Square' op Sportpark De Elze in Lochem gesloten. De kans is te groot dat jongeren hier samenkomen en zich niet houden aan de 1,5 meter afstand. 'Het is met pijn in het hart, maar gezondheid gaat voor alles', meldt burgemeester Sebastiaan van 't Erve.

19:11 - Meer grenscontroles richting Duitsland

De marechaussee gaat de grenscontroles intensiveren. Dit omdat het grensverkeer met het buurland de afgelopen week met 10 procent is toegenomen. Hoeveel mensen er extra worden vrijgemaakt, wordt niet bekend gemaakt. De boodschap is in ieder geval duidelijk: 'Het is niet de bedoeling dat dagjesmensen de grens overgaan'.

18:25 - Amira in totale lockdown, maar wel aan het sporten

De Nijmeegse zangeres Amira zit in Zuid-Afrika. Dat land is in een totale lockdown. Maar ze is wel elke dag aan het sporten in haar eigen huis en tuin. Verder laat ze weten dat de straten worden gecontroleerd door het leger en de politie.

18:08 - Sander vermaakt duizenden mensen met kinderdisco

Elke zaterdagavond wordt de veranda van Sander Uenk weer verbouwd tot disco. De lokale dj uit Teuge en zijn gezin gaan wekelijks om 19.00 uur live op Facebook voor een half uur durende kinderdisco. Volgens Uenk een daverend succes, want hij wordt overspoeld met reacties. 'Ik bezorg niet alleen de kinderen maar ook de papa's en mama's een leuke zaterdagavond.'

17:56 - Onze atletes vermaken zich prima

Nadine Visser en Marije van Hunenstijn vermaken zich prima met wat challenges, zo is te zien op hun sociale media.

17:43 - Zorghotels schieten als paddenstoelen uit de grond

Met man en macht wordt gewerkt om de laatste hand te leggen aan het zorghotel Julianakwartier in Apeldoorn. Het is een van de vele locaties waar plekken gecreëerd worden voor mensen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te liggen vanwege coronaklachten, maar die nog wel zorg nodig hebben.

17:33 - Een gedicht voor Doesburg

De stadsdichter van Doesburg heeft een 'coronagedicht' geschreven voor de inwoners van Doesburg. Bekijk hem hier!

 

17:11 - 'Bang voor tweede golf als we nu maatregelen versoepelen'

Heiman Wertheim, arts-microbioloog bij het Radboudumc in Nijmegen is bang voor een tweede golf van coronabesmettingen als we de maatregelen gaan versoepelen, zo zegt hij bij de NOS. 'We moeten dus doorzetten en kijken hoe we met z'n allen deze coronacrisis slim kunnen blijven aanpakken.'

17:06 - Edese privacydeskundige is bezorgd om corona-apps

Privacydeskundige Brenno de Winter zet vraagtekens bij de invoering van twee speciale apps in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij vindt de plannen van de minister nog te onduidelijk.

16:57 - Minder patiënten op de IC

Woensdag kon er voor het eerst een lichte daling gemeld worden van het aantal patiënten op de IC's in Nederland. Er waren woensdagochtend 1408 coronapatiënten opgenomen, dat zijn 16 patiënten minder dan 24 uur eerder.

16:46 - Even de Grolse gracht schoonmaken

Je moet wat in deze tijd, dacht onze collega Willem te Molder. 'Even coronabewust (ik voorin en buurman achterin) wezen kanoën. Rondje Grolse gracht met buurman.' En hij is meteen even goed bezig geweest, zo laat hij zien op Facebook: 'Alle troep die we tegenkwamen gelijk maar even meegenomen.'

16:36 - Zwemles in de achtertuin

Zwemles is belangrijk. Toch kunnen honderden kinderen in Nederland nu niet leren zwemmen door de coronamaatregelen. En dat heeft gevolgen voor als het straks warm weer wordt in de vakantie. Je moet er niet aan denken dat er dan wat gebeurt. Zwemjuf Aline Middel in Harderwijk heeft daar iets op gevonden: zwemles in de tuin.

16:14 - 'Duitsers, kom niet naar Dinxperlo'

De gemeente Aalten roept Duitsers op om niet naar de weekmarkt in Dinxperlo te komen. Alleen inwoners van Süderwick zijn welkom.

Burgemeester Stapelkamp: 'De markt is nu slechts voor inwoners van Dinxperlo en Suderwick voor het inkopen van levensmiddelen, en even niet voor de gezelligheid. Ik vertrouw op het begrip van onze overige Duitse buren dat ze in deze coronatijden niet welkom zijn. We moeten nog even volhouden, straks is natuurlijk iedereen weer van harte welkom.'

16:04 - Toch een feestdag voor alle geslaagden

Geen examens, maar er komt toch een feestdag voor alle geslaagden! Het feest kan waarschijnlijk door het coronavirus niet massaal gevierd worden, maar de bedoeling is dat op 4 juni toch alle vlaggen uitgehangen kunnen worden voor de geslaagden.

15:54 - Streep door jubileumeditie Farm&Country Fair

De organisatie van de Farm & Country Fair in Aalten heeft wegens de coronacrisis een streep gezet door de jubileumeditie. Het bekende plattelandsevenement zou in juni voor de 25e keer plaatsvinden.

15:46 - Student Graafschap College besmet

Een student van het Graafschap College in Doetinchem is besmet met het coronavirus. Het gaat om een student uit de sector Zorg, Welzijn&Sport. Hij zit op dit moment thuis in quarantaine en maakt het naar omstandigheden goed, zo meldt de school.

15:35 - En weer een feestje achter glas

Opa de Grijff uit Zutphen is 100 geworden vandaag! Maar ook voor hem geldt dat dit feestje achter het glas gevierd moet worden. Maar nu heeft zijn zoon speciaal voor hem een Facebookpagina opgericht, zodat alle felicitaties geprint kunnen worden. Die felicitaties kan Opa de Grijff dan weer lezen.

 

15:25 - De vloggende boekhandelaar

Walter Jansen uit Velp probeert in deze coronatijd twee boekhandels overeind te houden. Maar inmiddels gaat hij ook als vlogger door het leven. Hij peilt in Velp even de stemming in de andere winkels.

15:13 - Relaxstoelen voor ziekenhuizen

Er gaan zo'n 100 relaxstoelen naar de ziekenhuizen met IC-afdelingen, dat heeft een zitspecialist in Nunspeet geregeld. Zo willen ze de zorgverleners een steuntje in de rug geven.

15:05 - Wow, zoveel kaarten!

Via Gelderland Helpt vroegen de ouders van Sam om hun dochter kaarten te sturen voor haar verjaardag. Dit omdat ze anders zo'n eenzame verjaardag zou hebben. Nou, dit is het resultaat geworden.

14:55 - 1,5 uur wachttijd bij vuilstort

Bij de vuilstort op het industrieterrein in Apeldoorn-Zuid is het enorm druk woensdag. De file is lang en de wachttijd bedraag ongeveer 1,5 uur.

14:43 - Hoe beleven wij de coronacrisis?

Hoe beleeft Gelderland de coronacrisis? De GGD in Noord-en Oost Gelderland heeft onderzoek gedaan onder meer dan 2600 deelnemers. En dit zijn de belangrijkste conclusies:

We geven het leven op dit moment een 7,1.

79 procent is bezorgd voer de gezondheid van zichzelf en/of naasten. Over de economische situatie in ons land en dat geliefden zullen overlijden. 42 procent is echt bang.

81 procent vindt dat Nederland genoeg maatregelen neemt om verspreiding van het virus tegen te gaan.

12 procent vindt de informatievoorziening onvoldoende. 'De situatie in gemeente of regio is onbekend. Lokale informatie is nihil', zo wordt door respondenten gezegd.

14:21 - Ook de Gelderse cijfers zijn bekend

In heel Gelderland zijn in de afgelopen 24 uur 91 nieuwe besmettingen bekend gemaakt. In totaal ligt het aantal patiënten in onze provincie nu op 2391.

14:00 - Nieuwe landelijke cijfers

Het aantal gemelde ziekenhuisopnames is de afgelopen 24 uur gestegen met 308. Ook zijn er 147 mensen overleden aan de gevolgen van de coronacrisis. In totaal zijn er nu 20.549 personen positief getest op corona, dat zijn er 969 meer dan 24 uur geleden.

Wat opvallend is dat er meer vrouwen besmet raken met het coronavirus (53.3 procent), maar dat er relatief meer mannen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het percentage mannen dat overlijdt ligt ook hoger dan bij de vrouwen.

13:53 - Taarten voor ouderen

Het Arnhemse hotel Haarhuis heeft vandaag taarten aangeboden aan verzorgingstehuizen in Arnhem en ziekenhuizen in de omgeving.

 

13:41 - Vrouwenkoor hard getroffen door corona

Luidkeels zongen de dames van acapellagroep Between Two Rivers uit Elst de meest pakkende ballads en swingende jazznummers, tot de coronacrisis toesloeg. Vier leden van de groep zijn positief getest op het virus, de rest zit snotterend en hoestend op de bank.

13:11 - Teststraat voor zorgpersoneel

Gelderse zorgmedewerkers met corona-gerelateerde klachten kunnen zich vanaf dinsdag laten controleren in een teststraat. De GGD heeft drive-in locaties ingericht in Arnhem, Nijmegen, Vaassen en Zelhem om mensen met ziekteverschijnselen snel te kunnen checken.

13:04 - Het Grote Politie Paaseieren Zoekspel

Voor veel mensen is het traditie om er met Pasen lekker op uit te gaan: brunchen in je favoriete restaurant of gezellig met de hele familie paaseitjes zoeken. Maar we moeten allemaal 'at home stayen'. De politie biedt uitkomst met Het Grote Politie Paaseieren Zoekspel. In de video legt de politie het spel uit.

 

12:57 - 'App met privacygarantie is heel goed mogelijk'

Het is technisch heel goed mogelijk om een app te maken die anoniem bijhoudt bij wie je dicht in de buurt bent geweest, en die je waarschuwt als iemand besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Zo'n app hoeft helemaal niets over je privéleven te weten, zoals waar je naartoe gaat en wiens telefoonnummers in je contactenlijst staan. Dat zeggen cyberbeveiligers, tegen het ANP.

Foto: Pikrepo

12:38 - Winterswijks pakket voor opgesloten Reiss

Een groep Winterswijkse sporters heeft een verrassingspakket gestuurd naar Johanna Reiss, een voormalig inwoonster van Winterswijk die in de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken. De 88-jarige vrouw zit door de coronacrisis 'opnieuw opgesloten', nu in haar appartement in het zwaar getroffen New York.

12:30 - Deskundige intensive care Gommers is 'absoluut opgelucht'

Het aantal nieuwe coronapatiënten dat er dagelijks netto bij komt op de intensive care neemt 'ongelooflijk snel' af, ziet Diederik Gommers voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij durft zelfs een beetje te kijken naar de 'groene fase', waarin de ic-zorg weer op een enigszins gebruikelijk niveau komt.

'Ik ben absoluut opgelucht, zei de ic-arts woensdag in de Tweede Kamer over de meest recente cijfers. Die laten zien dat er nog steeds meer corona-patiënten op de ic bij komen dan verlaten, maar dat de nettostijging per dag 'veel harder afneemt dan we gedacht hadden op basis van prognoses'. Als de maatregelen nu versoepeld worden, dreigt echter weer een enorme toename, vreest Gommers.

12:16 - Wat zijn we hier aan het doen?

De politie heeft een kroeg in Nijmegen gesloten die ondanks de coronamaatregelen toch open was. Bij een inval werden 22 bezoekers betrapt, die allemaal een boete van 390 euro kregen. Ze waren aan het pokeren.

12:02 - Betaald voetbal hervatten wordt een dingetje, zeggen burgemeesters

Hervatten van de voetbalcompetitie in juni wordt 'heel lastig'. De burgemeesters van voetbalsteden vrezen dat het spelen van de laatste wedstrijden in de competitie te veel politie-inzet zal vergen. Want als er weer gevoetbald mag worden, dan is het verbod op groepsevenementen opgeheven en dat zou betekenen dat supporters elkaar ook weer mogen opzoeken, in of buiten het stadion. Acht wedstrijden afwerken in een ruim een maand tijd lijkt de burgemeesters ook erg veel.

Dat zegt Paul Depla, burgemeester van Breda, die namens de burgemeesters van voetbalsteden deelneemt aan de regiegroep Voetbal en Veiligheid. In die regiegroep zitten behalve de KNVB ook politie, justitie en het ministerie van Veiligheid.

De burgemeesters stellen overigens, aldus Depla, dat ze nog niet aan zet zijn. 'Eerst moet het kabinet weer toestemming geven voor groepsevenementen. Dan moet de KNVB met een plan komen en vervolgens zullen de burgemeesters bekijken of dat ook kan.'

11:57 - Geen centraal eindexamen? Dus ook geen vlag uit?

Toch wel. Toch wel. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) organiseert, in afstemming met het ministerie van Onderwijs, een nationale dag waarop geslaagde scholieren hun vlag uit kunnen hangen. Voorzitter Pieter Lossie: 'Wij hebben ontzettend veel berichten gehad van scholieren die zo’n dag graag georganiseerd zien worden. Met deze dag op 4 juni kan jaren schooltijd met voldoening afgesloten worden.' Op 24 maart maakte de rijksoverheid bekend dat er dit jaar vanwege corona geen centrale eindexamens zijn.

11:26 - Militaire helikopters vanaf Radboudumc

Het Radboudumc mag helikopters van Defensie inzetten om coronapatiënten te vervoeren. Het ziekenhuis in Nijmegen krijgt daarvoor onder voorwaarden 'gedoogtoestemming' van de provincie.

Het Radboudumc legde het verzoek neer om extra vluchten door andere type helikopters vanaf het heliplatform aan het Geert Grootteplein uit te voeren. De inzet van militaire toestellen zoals de Cougar en NH90 maakt het mogelijk meer patiënten tegelijk te vervoeren.

De helikopters van Defensie zijn zwaarder dan de gebruikelijke helikopters, waardoor ze normaal niet vanaf het platform mogen vliegen. De coronacrisis is volgens gedeputeerde Christianne van der Wel echter een 'uitzonderlijke situatie', waardoor ze in ieder geval tot en met 28 april worden gedoogd. Ze mogen vanwege mogelijke geluidshinder alleen overdag plaatsvinden.

Wel moet Defensie nog beoordelen of het platform de zwaardere toestellen kan dragen. Ook is het nog wachten op groen licht van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport.

11:16 - Eet smakelijk!

11:05 - Waarom geen mondkapjes?

Partijleider Baudet van Forum voor Democratie (foto: ANP) wilde bij de wekelijkse briefing van Van Dissel weten of het niet slimmer is om mondkapjes te propageren (zoals dat in Japan en Zuid-Korea gebeurt), in plaats van de anderhalve meter afstand houden. De RIVM-baas daarover: 'Evaluatie moet achteraf uitwijzen welke keuze die je maakt de beste is geweest. Mondkapjes zijn schaars en anderhalve meter afstand houden werkt om verspreiding tegen te gaan. Dat in combinatie met het advies: handen wassen, handen wassen, handen wassen.'

10:53 - Burgemeester Culemborg vergaderde in zijn eentje, maar dat had een reden

 

10:52 - Bezorgers dreigen PostNL met rechtszaak

Pakketbezorgers dreigen PostNL voor de rechter te slepen wegens de grote werkdruk die is ontstaan door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Het bedrijf betaalt volgens de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) zelfstandige opdrachtnemers niet voldoende voor alle extra werkzaamheden.

Winkelsluitingen en het gebod om zo veel mogelijk thuis te blijven hebben voor een enorme toename in onlinebestellingen gezorgd. Pakketbezorgers draaien hierdoor dagen die normaal gesproken rond Sinterklaas en Kerstmis voorkomen.

Tegelijkertijd kosten extra handelingen wegens het coronavirus de bezorgers meer tijd, stelt de BVPD. Het gaat bijvoorbeeld om checks op identiteitsbewijzen op anderhalve meter afstand. De werkdruk is volgens de belangenvereniging extra hoog nu veel bezorgers uit voorzorg ziekteverlof nemen.

10:44 - En dan de files...

10:33 - Gevolgen voor mensen met milde klachten? 'Dat weten we niet'

De deskundigen weten op dit moment niet wat de gevolgen zijn voor mensen die milde klachten hebben gehad en daardoor weinig antistoffen hebben aangemaakt. Dat antwoordt RIVM-baas Van Dissel op vragen van Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Minder besmettingen zorgpersoneel

Het aantal nieuw geregistreerde coronabesmettingen onder zorgverleners daalt flink, volgens Van Dissel.

Een grafiek laat zien dat het aantal nieuwe besmettingen bij zorgmedewerkers de laatste tijd sneller daalt dan in andere groepen, zoals besmettingen in instellingen of door mensen uit het buitenland.

Minder besmettingen onder zorgpersoneel betekent ook goed nieuws voor de toch al overbelaste zorg.

10:19 - Zelf meekijken?

Wil je zelf meekijken met de toelichting in de Tweede Kamer? Klik hier.

10:14 - 'We lopen een marathon. Houd vol'

Laat de maatregelen niet te snel los, want dan lopen de IC's weer vol, is het advies van Van Dissel. 'Blijf thuis, ook met Pasen. We lopen een marathon en we moeten volhouden.'

In de verpleeghuizen, antwoordt Van Dissel na vragen van Agema (PVV), zijn totaal 2000 gevallen van coronabesmetting. 281 bewoners zijn overleden.

10:07 - Is iemand met milde klachten straks wel immuun?

RIVM-directeur (Centrum Infectieziektebestrijding) Jaap van Dissel legt uit dat uit onderzoek aanwijzingen zijn dat iemand die slechts milde klachten heeft van corona mogelijk niet immuun is door weinig antistoffen. Wie een heftige besmetting heeft doorgemaakt, maakt meteen antistoffen aan. Antistoffen zijn van belang om immuun te worden voor de ziekte. Verder trekt hij de waarde van sneltesten in twijfel. De uitslagen zijn lang niet altijd duidelijk en betrouwbaar, zegt Van Dissel.

09:55 - 'Zekerheid neemt toe dat het goedkomt op de IC'

De druk op de IC's blijft de komende tijd hoog, zegt Van Dissel. 'We hebben nog weken te gaan, maar de zekerheid neemt toe dat we het gaan redden.'

09:50 - Toelichting RIVM in Tweede Kamer

De Tweede Kamer wordt op dit moment bijgepraat over de situatie rond corona in ons land. Jaap van Dissel van het RIVM licht toe dat het de laatste tijd steeds moeilijker is om de besmettingsbron vast te stellen. Hij is verder bezorgd over de grote aantallen gevallen van covid-19 in verpleeghuizen. Zo'n 900 verpleeghuizen hebben minstens 1 geval van corona. De meeste getroffen verpleeghuizen liggen in Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

09:44 - Winkels dicht, winkels open

Winkels en horeca gaan helaas door de coronacrisis over de kop. En uitgerekend in deze periode heropent vandaag schoenen- en kledingzaak Bristol 57 van de 108 filialen in Nederland. Winkels van Bristol in Gelderland die weer opengaan zijn gevestigd in: Apeldoorn, Beuningen, Doetinchem, Nunspeet, Oosterhout, Winterswijk en Zutphen.

Wel gebeurt dit met aangepaste openingstijden en aangescherpte maatregelen, waarbij Bristol waakt voor de veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers. Paskamers zijn gesloten. 'Door de maatregelen die wij hebben genomen in de filialen, kunnen wij op een verantwoorde manier open blijven', zegt Elise Vanaudenhove, ceo van Bristol. 'We hebben bewust een selectie gemaakt van filialen die in de periferie en dorpen liggen om te heropenen, zodat we niet stimuleren om naar stadscentra te komen. Overigens vragen wij onze klanten om zoveel mogelijk online te winkelen.'

09:16 - Reageer op de stelling van vandaag

Het kabinet wil de verspreiding van het coronavirus tegengaan door speciale apps in te zetten. Wat vind jij? Moeten ze het gebruik van zo'n app verplicht stellen? Laat het ons weten en stem hier.



09:12 - Binnenblijven? Lees een boek!

De bibliotheek in Arnhem introduceert in deze blijfthuisperiode de 'afhaalbieb'. Medewerkers van de bibliotheek stellen verrassingspakketten samen. In elk pakket zitten zes boeken, binnen een bepaald genre. Het pakket kan op een af te spreken tijdstip worden opgehaald bij de hoofdingang van Rozet in de wijk Kronenburg, bij de hoofdingang van Rozet in de binnenstad en de zij-ingang van Rozet in de wijk Presikhaaf. Meer info, klik dan hier.

09:00 - Veel mensen zouden met Pasen graag naar de dierentuin gaan

Het paasweekend is traditiegetrouw de start van het attractieseizoen, maar door de coronacrisis lopen de dingen dit jaar anders en liggen de attracties er verlaten bij. Als we konden kiezen zouden we met Pasen het liefst naar de Efteling gaan. Dat heeft merkenonderzoeker Hendrik Beerda Brand Consultancy uitgezocht door een rondvraag onder 1600 mensen. In de top tien die Beerda samenstelde van attracties die het meest worden gemist, staan maar liefst zeven dierentuinen, waaronder de Apenheul en Burgers' Zoo in Arnhem. Wordt gevraagd naar een uitje dat ook leerzaam is, dan noemen de ondervraagden het vaakst het Rijksmuseum en het Anne Frank Huis in Amsterdam en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

08:32 - Wat is anderhalve meter afstand voor iemand die dat niet kan zien?

Veel blinden en slechtzienden durven de straat niet meer op: de coronacrisis heeft volgens Bartiméus in Ermelo, organisatie voor mensen met een visuele beperking, grote impact. Want wat is anderhalve meter afstand voor iemand die dat niet kan zien? Lees het verhaal hier.

Luister hieronder het radio-item terug:

 

08:20 - Samen de was vouwen

Door de coronacrisis hebben de ziekenhuizen grote behoefte aan medisch wasgoed. Een reïntegratiebedrijf in Emmen vouwt elke dag honderden kilo's schoon wasgoed, schrijft de NOS. Na een oproep op internet krijgen ze nu hulp vanuit het hele land.

Lees het verhaal hier.

07:28 - Breng je spullen naar de kringloop, maar nu even niet

 

07:23 - Vierdaagse in Apeldoorn wacht nog even af

De organisatie van de Vierdaagse in Apeldoorn beslist uiterlijk 1 juni of het evenement doorgaat. Dat staat gepland voor 14 tot en met 17 juli. Tot 1 juni zijn alle evenementen waarvoor een vergunning nodig is verboden. Hieronder een compilatie van de derde dag van de Apeldoornse Vierdaagse van vorig jaar, gemaakt door onze collega's van RTV Apeldoorn.

 

07:07 - 'Uitzendkrachten massaal op straat'

Bijna de helft van alle uitzendkrachten (49 procent) zit zonder werk door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV op basis van onderzoek van Maurice de Hond onder vijfhonderd uitzendkrachten.

Van de mensen die hun baan hebben behouden zegt 49 procent minder te verdienen, doordat er minder werk is en 40 procent is bang om binnenkort hun baan te verliezen.

CNV is geschrokken van deze cijfers, zegt voorzitter Piet Fortuin. 'Dit betekent dat 137.000 uitzendkrachten de afgelopen weken hun baan verloren. De uitzendkrachten die nog wel werk hebben, verkeren momenteel in grote onzekerheid. De coronacrisis legt de zwakheden van onze arbeidsmarkt ernstig bloot.'

06:23 - Kamer bespreekt stand van zaken coronacrisis

Net zoals de afgelopen weken debatteert de Tweede Kamer woensdag opnieuw over de coronacrisis met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (verantwoordelijk voor het coronadossier). Naast de huidige situatie en de ontwikkelingen zal het ook gaan over een mogelijke exit-strategie uit de crisis nu er voorzichtige signalen zijn van een dalende instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Ook zullen de partijen hun gedachten hebben over twee apps die het kabinet wil gaan inzetten om mogelijke besmettingen snel op te sporen. De Jonge gaf dinsdag aan dat het kabinet de mogelijkheden daarvoor bekijkt.