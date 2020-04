LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 7 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 7 april

22:50 - Politiek: 'let op privacy bij corona-opsporingsapp'

Door de app die het kabinet wil inzetten om ontmoetingen in kaart te brengen met mensen die het coronavirus bij zich dragen, mag de privacy niet op de helling. Dat vinden onder andere regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA.

De app die het kabinet op het oog heeft, waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet blijkt te zijn of was met corona. Als dat het geval is, krijg je het advies om binnen te blijven en op te letten of je ziek wordt. Minister Hugo de Jonge kondigde de app dinsdagavond aan.

21:50 - Zorgmedewerker woest op agenten die muziekoptreden afkappen

Een muziekoptreden in Groesbeek is zondag door de politie voortijdig beëindigd. Het optreden was bedoeld om de inwoners van verzorgingshuis de Kloostertuin in Groesbeek een hart onder de riem te steken. Maar toevallige voorbijgangers bleven massaal staan om te luisteren, waardoor de coronaregel van anderhalve meter werd overtreden.

21:36 - In deze drive-in worden zorgmedewerkers vanuit hun auto getest op corona

Gelderse zorgmedewerkers met corona-gerelateerde klachten kunnen zich vanaf dinsdag laten controleren in een teststraat. De GGD heeft drive-in locaties ingericht in Arnhem, Nijmegen, Vaassen en Zelhem om mensen met ziekteverschijnselen snel te kunnen checken.

 

21:34 - CORONAVLOG | Verpleegkundige Janine heeft een zware dag

In onze vierde coronavlog heeft verpleegkundige Janine een moeilijk moment. Kan ze thuis haar verhaal kwijt? Arts Anke in Apeldoorn vertelt dat ze sommige dingen liever voor zich houdt. Ook blikken we terug met een coronapatiënt, die eerder in coma lag. Hoe gaat het nu?

 

19:58 - Krijgt Nederland twee corona-apps?

Het ziet ernaar uit dat het kabinet twee speciale apps gaat introduceren in de coronacrisis. Met de ene app kun je te weten komen dat iemand met wie je recent contact hebt gehad besmet is geraakt met het coronavirus. Met de tweede app kun je jezelf monitoren en contact houden met je huisarts, legde minister Hugo de Jonge uit.

Foto: ANP

19:49 - Rutte: 'De KNVB neemt een risico'

De KNVB wil de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie vanaf half juni graag weer hervatten, zij het onder nieuwe omstandigheden. Maar om in die periode weer te gaan voetballen, is het wel noodzakelijk dat de clubs vanaf mei weer gaan trainen. 'En wij hebben gezegd dat vergunningsplichtige evenementen tot 1 juni zijn verboden', zei minister-president Mark Rutte dinsdag in reactie op vragen over het profvoetbal.

'Wat dat betekent voor trainen zou ik moeten nakijken. Ik heb gelezen dat de KNVB half juni weer wil beginnen. Wij gaan in de week vóór 28 april zeggen wat we in de periode daarna gaan doen. Het risico of trainen mag is er één voor de KNVB en zijn juristen.'

19:45 - Sporten in Park Presikhaaf

Eén van de belangrijkste coronamaatregelen is het houden van afstand: anderhalve meter van de ene persoon tot de ander, tenzij die twee mensen tot een gezin behoren. De politie Arnhem-Noord stuitte dinsdagmiddag desondanks op enkele personen die met elkaar aan het sporten waren in Park Presikhaaf, waarbij ook sprake was van fysiek contact. Toen de politie de mensen hierop wees, weigerde één persoon mee te werken en ging hij fors in verzet.

Eerder op de middag controleerden collega’s in het park Presikhaaf op het samenscholingsverbod. Helaas vonden enkele mensen het toch nodig om met elkaar te sporten, waarbij fysiek contact was.

Toen collega’s hen attendeerde op dit feit, weigerde 1 persoon iedere medewerking. Deze persoon ging bij aanhouding fors in het verzet. Twee andere vrienden vonden het nodig om zich met de aanhouding te bemoeien. Deze werden uiteindelijk ook aangehouden.



Meerdere omstanders hebben het voorval gezien en gefilmd.

19:32 - Chocolade, champignons en bloemen koop je bij de drive-in

Voorrijden, raampje open, aannemen en afrekenen. Verschillende bedrijven hebben een drive-in geopend om klanten te behouden in deze coronatijd.

 

19:24 - Rutte: voortduren maatregelen na 28 april is reëel

Het is zeker reëel dat de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, na 28 april van kracht blijven. Dat zei premier Mark Rutte, dinsdagavond. Rutte noemt het verder veel te vroeg om te speculeren wat er gaat gebeuren. De week voor de 28e komt het kabinet met nieuwe maatregelen voor de periode daarna. Rutte zei dat we 'voorzichtig' op de goede weg zijn.

Foto: ANP

19:23 - Premier Mark Rutte: 'Blijf thuis met Pasen, houd vol'

Nederland moet volhouden en zoveel mogelijk thuisblijven. Dat maakte minister-president Mark Rutte dinsdagavond bekend tijdens een persconferentie. De premier gaf aan dat het absoluut niet de bedoeling is dat mensen deze week of op korte termijn massaal de deur uitgaan.

Foto: ANP

18:04 - Traktatie van B en W

Burgemeester en wethouders in Buren hebben de huisartsen in hun gemeente op passende wijze bedankt voor hun inzet tot nu toe tijdens de coronacrisis.

17:42 - Eerste Kamer: digitaal vergaderen en beslissen mág

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om alle gemeenten, Provinciale Staten en waterschappen digitaal te laten vergaderen en beslissingen te laten nemen. Voorheen was dat alleen fysiek mogelijk. Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) zegt dat het nog steeds de voorkeur heeft om echt fysiek te vergaderen, tenzij het echt niet anders kan. De wet geldt ook voor Bonaire en Saba.

17:35 - Praten met een professional

Er wordt nogal wat gevraagd van het personeel in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Om die reden zijn er twee psychologen beschikbaar om mee te praten. Sarah Verheul en Sofie Geurts zijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat beschikbaar.

17:33 - Krijgen we dan toch nog voetbal te zien?

Het seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie ligt al enige tijd stil. Gaat de bal nog rollen of niet, is al enkele weken de vraag. Als het aan de KNVB en de betaald voetbalclubs ligt, wel:

17:08 - Juf Joke is terug

Ze is al acht jaar met pensioen, maar Joke van Wanroij (71) uit Nijmegen heeft de draad als onderwijzeres weer opgepakt. In haar eigen achtertuin geeft ze Beer (5) les. Beers broertje heeft leukemie en daar zijn hun ouders op dit moment heel druk mee. Op school kan Beer niet terecht, maar gelukkig is daar juf Joke.

17:04 - Journalist spreekt: 'Ik had slechts op afstand contact, door een raam'

Journalist Mark Mensink kan niet meer rekenen op samenwerking met De Telegraaf, nadat hij een verzorgingshuis in Heerde binnenliep terwijl dat niet mocht. Hij zag het bord dat hem daarvoor waarschuwde niet, vertelt hij in gesprek met Omroep Gelderland.

17:00 - Voor wie graag iets te lezen wil hebben...

... of te luisteren of te kijken, natuurlijk: je moet in Lichtenvoorde zijn! De kringloopwinkel aan de Van Reedestraat geeft vanwege de coronacrisis alle puzzels, spellen, boeken, cd's en dvd's gratis weg.

16:56 - Steun via stoepkrijt

Deze zes meiden hebben de warme middaguren in Borculo goed besteed! Met deze mooie stoepkrijttekening herinneren ze iedereen eraan naar elkaar om te zien en aan elkaar te blijven denken.

Foto: Omroep Gelderland

16:50 - Supermarkten Winterswijk tot 22.00 uur open op Goede Vrijdag

Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag, de dag waarop christenen de kruisiging en dood van Jezus Christus herdenken. Op die dag sluiten de winkels normaal gesproken om 19.00 uur, maar vanwege de coronacrisis is besloten de openingstijden in Winterswijk te verruimen. De supermarkten en winkels die levensmiddelen verkopen mogen dan tot 22.00 uur geopend blijven.

Eerder besloot het college al dat de supermarkten op Tweede Paasdag al om 8.00 uur open mogen.

16:31 - Skatebaan Doesburg op slot

De skatebaan bij jongerencentrum 0313 in Doesburg is dichtgegooid. Om samenscholing tegen te gaan en verspreiding van het coronavirus te voorkomen is besloten dat de skatebaan tot nader order niet toegankelijk is.

Foto: Omroep Gelderland

16:16 - Blijf voorzichtig!

Wie denkt dat de coronapandemie zo over z'n top heen is in Nederland, komt bedrogen uit. De artsen in het Erasmus MC waarschuwden dinsdag nadrukkelijk dat een versoepeling van de maatregelen nog niet aan de orde is. De horeca blijft nog dicht, de scholen blijven nog dicht, iedereen die werkt wordt verzocht thuis te werken en wie de deur niet uit móet, wordt verzocht thuis te blijven. 'Op termijn' kan gedacht worden aan soepeler maatregelen, maar nu nog niet.

16:13 - Enkele patiënten naar Duitsland vervoerd

Een beperkt aantal coronapatiënten is vervoerd naar Duitsland, zei Ernst Kuipers dinsdag vanuit het Erasmus MC in Rotterdam. De afgelopen 24 uur zijn er ook enkele tientallen mensen verplaatst van de ene naar de andere regio binnen Nederland, om de druk te verlagen in de ziekenhuizen waar veel coronapatiënten lagen.

16:11 - Meer intensive care-patiënten, maar de groei gaat minder hard

Sinds maandag zijn er vijftien nieuwe patiënten met een coronabesmetting opgenomen op de intensive care. Dat betekent dat het aantal patiënten op de ic groeit, maar wel minder hard dan voorheen. Het lijkt een nieuw teken dat de maatregelen, die de regering heeft afgekondigd, werken en worden opgevolgd.

'We hebben het nog niet over een daling, wel over een afvlakking van de groei', waarschuwde Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 'Normaal hebben we 1150 intensive care-bedden, nu alleen al 1400 bedden voor coronapatiënten en daar bovenop nog eens 500 bedden voor reguliere ic-patiënten'

15:45 - Supermarkten in Ede mogen drie zondagen verruimd open

Supermarkten in de gemeente Ede mogen de komende drie zondagen vroeger open en later sluiten dan gebruikelijk. Sinds in juli 2015 de koopzondag werd ingevoerd mogen supermarkten in de kern Ede op zondagen de deuren van 12.00 tot 17.00 uur openen. Dat wordt de komende drie zondagen verruimd naar van 6.00 uur tot 22.00 uur. De tijdelijke maatregel geldt voor de hele gemeente, dus ook het buitengebied.

De gemeente maakte al een rondgang langs de 25 supermarkten in Ede, Bennekom, Lunteren, Ederveen, Harskamp, Wekerom, Otterlo, De Klomp en Deelen. Daaruit bleek dat drie supermarkten het veiliger vonden wanneer de openingstijden op zondag voorlopig wat ruimer bleven. Het merendeel van de winkels - buiten de kern Ede is alles al dicht op zondag - gaf aan dicht te blijven, zoals gebruikelijk.

15:06 - Een kaarsje aansteken?

Een kaarsje aansteken in de kerk? Dat kan nu even niet. Maar daar heeft de Walburgiskerk in Zutphen een oplossing voor gevonden. Hier kunt u ook nog eens live meekijken naar uw aangestoken kaarsje!

14:52 - Deze lammetjes mogen wel samenscholen

Deze lammetjes van de schaapskudde in Rheden hebben overduidelijk geen last van coronamaatregelen. (Beelden Amy Vroemen)

 

14:37 - 90 nieuwe Gelderse besmettingen

De afgelopen 24 uur zijn er in Gelderland 90 nieuwe besmettingen met corona bekend gemaakt. Daarmee komt het aantal op 2300 te liggen.

14:05 - 234 nieuwe corona-overledenen en 292 nieuwe ziekenhuisopnames

Er zijn 292 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het RIVM. Daarnaast zijn er 234 nieuwe coronadoden bekend gemaakt.

13:59 - Politie stopt muziekoptreden in Groesbeek

De politie heeft afgelopen zondag een muziekoptreden voor de bewoners van Kloostertuin/Mariendaal in Groesbeek moeten stoppen. Toevallige voorbijgangers bleven massaal staan luisteren, dat betekent dat er groepsvorming was.

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal heeft erg veel waardering voor optredens om bewoners van verzorgingshuizen een hart onder de riem te steken. 'Hier moeten we ook vooral mee doorgaan, want het doet de mensen echt goed. Maar dat kan alleen als voorbijgangers voortaan gewoon doorlopen. Het is heel simpel: afstand houden redt levens, geen afstand houden kost levens.'

13:26 - Doesburg sluit pannakooi

De gemeente Doesburg heeft een pannakooi en een skatebaan gesloten. Het samenscholingsverbod werd meerdere keren niet nageleefd.

11:54 - Hoe blijf je fit als danser?

De dansers van het Arnhemse gezelschap Introdans willen ondanks de coronacrisis natuurlijk gewoon fit blijven en kunnen dansen. Dat doen ze dan ook gewoon, maar dan thuis. Hoe ze dat doen? Dat leest u hier!

11:15 - Er wordt hard doorgewerkt op De Wageningse Berg

 

10:56 - 'Coronaspuger' gepakt

De politie heeft afgelopen weekend een 'coronaspuger' opgepakt. Hij werd aangehouden bij een geweldsincident op 't Loo, een dorp in de gemeente Oldebroek. De verdachte uit Veeningen dreigde bij de aanhouding de agenten te bespugen en hij zei dat hij besmet was met corona. Vandaag wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter commissaris.

10:42 - 107 patiënten kunnen naar Duitse 'buurprovincie'

In totaal kunnen 107 Nederlandse coronapatiënten terecht op de ic's in Duitse ziekenhuizen in onze 'buurprovincie' Nordrhein-Westfalen. Dat hebben de ziekenhuizen laten weten na een verzoek om hulp door minister Martin van Rijn van Medische Zorg, zo meldt de Duitse krant NRZ.

10:28 - Gratis Swapfietsen voor Radboudumc

Swapfiets geeft het personeel van het Radboudumc twee maanden de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van hun fietsen. Zo kan het zorgpersoneel in deze coronatijd op een veilige manier van A naar B komen.

10:10 - De bevrijding vieren? Hang de vlag uit!

Samenkomen om de vrijheid te vieren zit er even niet in. 'Toch is het zo belangrijk dat we het wel allemaal vieren', benadrukt burgemeester Huub Hieltjes van de gemeente Duiven. Hij roept dan ook samen met zijn collega van de gemeente Westervoort op om de vlag uit te hangen.

Lees hier meer!

09:54 - Toch nog kraambezoek

Hoe vervelend is het om je pasgeboren kindje niet te kunnen tonen aan je familie? Maar ook daar is weer een oplossing voor gevonden!

 

09:33 - 'Motorrijders, blijf thuis als het mogelijk is'

Bas Vis van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging roept nogmaals op aan motorrijders om gewoon thuis te blijven als het niet hoeft. Mogelijk worden er komend weekend wegen afgesloten. Vis hoopt dat de motorrijders die wel de weg op gaan, wel weten wat afgesloten wordt.

 

09:21 - Een overlijdensgeval in Heumen

In de gemeente Heumen is iemand overleden aan de gevolgen van corona. Daarmee komt het totaal op 4 doden in die gemeente.

08:38 - Gratis tekenles

De Doetinchemse Kirsten Lucie te Kaat is op Facebook begonnen met het geven van gratis tekenlessen. Kinderen en volwassenen kunnen elke schooldag om 13.30 uur inschakelen voor een tekenles!

08:17 - Komt er duidelijkheid van de KNVB?

Of er echt duidelijkheid komt van de KNVB? 'Ik denk het niet. Ik denk dat ze wachten tot eind april', dat zegt De Graafschap-voorzitter Martin Mos. Hij wil nog altijd dat de competitie per direct stopt.

Lees hier meer.

08:06 - Is het nou echt veel stiller op straat?

Nu veel mensen thuiswerken, er nauwelijks vliegtuigen vliegen en er minder verkeer op de weg rijdt, klinkt regelmatig de boodschap dat de coronacrisis Nederland 'stiller' maakt. Maar wat zeggen de cijfers daarover?

Lees hier meer: Hoeveel stiller is het nou echt tijdens de coronacrisis?

07:44 - Geld allesbepalend in het voetbal?

Vitesse, De Graafschap en NEC wachten in spanning af. Vandaag wordt mogelijk duidelijk wat er gebeurt met de Nederlandse voetbalcompetities. De KNVB gaat namelijk met de clubs in overleg.

Wat voorop staat? Dat lijkt het geld te zijn.

07:42 - CWZ zoekt genezen coronapatiënten

Mensen die genezen zijn van het coronavirus hebben meestal beschermende antistoffen in hun bloed. Deze stoffen zijn mogelijk als geneesmiddel te gebruiken voor patiënten die nu in het ziekenhuis liggen. Het CWZ zoekt daarom mannelijke bloedplasmadonoren. Meer leest u hier.