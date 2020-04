LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 6 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 6 april

22:06 - Britse premier Johnson naar intensive care

De Britse premier Boris Johnson is overgeplaatst naar de intensivecareafdeling van het ziekenhuis waar hij zondagavond was opgenomen wegens een besmetting met het coronavirus. Vanmorgen liet hij nog weten dat hij er goed aan toe was. Maar zijn toestand verslechterde, waardoor de intensieve zorg nodig werd, melden Britse media.

21:41 - 'Je mag boodschappen doen en tanken in Duitsland, maar doe het niet'

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk is erg blij dat de grenzen tussen Nederland en Duitsland open blijven. Hij doet wel een dringend beroep op Achterhoekers en de rest van Nederland niet de grens over te gaan, ook niet om te tanken of om boodschappen te doen. Lees hier het hele verhaal.

21:30 - Have A Nice Day Festival Zutphen gaat niet door

 

21:23 - Gebieden afgesloten voor motorrijders en wielerclubs

De diverse veiligheidsregio's in Nederland hebben vanavond gezamenlijk besloten dat bepaalde gebieden komend weekeinde afgesloten worden voor motorrijders en wielerclubs.

Welke gebieden precies, dat is nog onduidelijk. De beslissing volgt na klachten over overlast.

21:09 - Nog eens 140.000 mondkapjes voor de zorg

Iwan Göbel van de Zutphense Burton Car Company heeft 140.000 mondkapjes uit verschillende landen verkocht aan diverse ziekenhuizen, zorginstellingen en begrafenisondernemers. Eerder regelde hij al 80.000 mondkapjes voor de zorg. 'Ik blijf dit nog doen totdat de overheid dit goed heeft opgepakt', aldus Göbel.

 

20:52 - Bezoekuur met hijskraan

Bezoek is eigenlijk niet welkom in verzorgingshuizen. Maar elkaar in de ogen kunnen kijken is toch wel heel fijn. Bezoekers bij woonzorgcentrum Seewende in Nunspeet bezochten hun geliefden daarom met een hijskraan. Deze foto's kregen we van Jan Frens:

20:46 - Taxichauffeurs zijn ten einde raad

Marco en Marco uit Apeldoorn zien het niet meer zitten. Ze zijn taxichauffeur, maar draaien nauwelijks nog omzet door de coronacrisis. 'De situatie is bar slecht'. De overheid zou te weinig doen voor de taxibranche. Lees hier het hele verhaal.

20:43 - Noodkreet ziekenhuis Harderwijk: Isolatiejassen zijn bijna op

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is dringend op zoek naar isolatiejassen. Het ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot tekort ontstaan. Lees hier het hele bericht.

20:40 - Johan (87) zet steevast koffie voor de bouwvakkers in zijn straat

Wat doet jij in deze coronatijd? Johan Wansink uit Eibergen blijft rustig en zet iedere dag twee goede potten koffie voor de bouwvakkers in zijn straat. Lees hier zijn verhaal.

20:36 - 10.000 coronadoden in de VS

De Verenigde Staten hebben meer dan 10.000 coronadoden geregisteerd. Het is het derde land dat officieel zoveel slachtoffers door de coronapandemie telt. Volgens een website die veel cijfers over de coronacrisis bijhoudt,

Worldometer, hebben alleen Italië (ruim 16.500 sterfgevallen) en Spanje (ruim 13.100) meer sterfgevallen gemeld. China, waar eind vorig jaar de corona-uitbraak begon, meldt officieel iets meer dan 3300 doden.

18:49 - Heel veel vergeet-mij-nietjes voor ouderen

Alzheimer Nederland verspreidt komende dagen raamposters, ansichtkaarten en spandoeken met daarop afbeeldingen van vergeet-mij-nietjes. De campagne #wevergetenjullieniet is bedoeld als gebaar waarmee Nederlanders kunnen laten zien dat ze tijdens de paasdagen stilstaan bij mensen die ze in deze tijd missen.

Vanaf dinsdag worden er raamposters gepubliceerd in huis-aan-huisbladen. Vrijdag zijn deze raamposters in de landelijke dagbladen te vinden. Ook op sociale media kunnen mensen een vergeet-mij-nietje delen.

18:25 - 'Stay strong', brandweer laat zich van beste kant zien

De Arnhemse brandweer heeft zorgmedewerkers van het Rijnstate ziekenhuis op een bijzonder manier een hart onder de riem gestoken. Lees hier het hele verhaal.

18:21 - 'Reden tot optimismisme'

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care komt te liggen stijgt steeds minder snel, en dat geeft 'reden tot optimisme'. 'Het is veel prettiger om dit te zien dan de snelle stijging van een paar weken geleden', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Dat de verspreiding van het virus is afgeremd, komt volgens Kuipers door mensen die zich aan alle beperkingen houden. 'Een groot compliment aan de Nederlandse bevolking, die in grote mate probeert de regels na te leven en doordrongen is van de ernst.'

17:26 - Alle bezoekers Gelderse Vallei Ziekenhuis voortaan gecheckt op corona

Vanaf vandaag worden alle patiënten, hun begeleiders en bezoekers bij het ziekenhuis in Ede gecheckt op het coronavirus. Daarvoor is er een zogenoemde triagelocatie ingericht.

'Hier wordt hen gevraagd of ze klachten hebben die met het coronavirus te maken kunnen hebben', aldus het ziekenhuis. 'Door deze extra check voorkomen we dat patiënten, begeleiders of bezoekers die verdacht zijn van besmetting met het coronavirus via de hoofdingang onbeschermd ons ziekenhuis betreden.'

 Ziekenhuis Ede: Kom je ons ziekenhuis bezoeken? Wij hebben vanaf deze week een extra check in een triage-locatie bij de hoofdingang van het ziekenhuis.

17:02 - Merkel bevestigt: grens blijft open, wel intensief overleg met grensregio's

De Duits-Nederlandse grens kan open blijven doordat er intensief overleg is tussen de autoriteiten aan beide kanten van de grens, dat de zegt Duitse regeringsleider Angela Merkel in een persconferentie.

De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, de buren van Nederland, hadden expliciet gevraagd de grenzen open te houden. Andere Duitse deelstaten hadden eerder juist verzocht de grens met hun buurlanden te sluiten. Dat is toen ook gebeurd, aldus de bondskanselier. Er zijn nu wel strikte grenscontroles met bijvoorbeeld Frankrijk en Oostenrijk, maar niet met Nederland.

16:25 - IC-bezetting: lichte daling in dagelijks aantal, piek nog niet bereikt

De toename van het aantal patiënten met het coronavirus op de intensivecareafdelingen was maandag opnieuw relatief laag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal Nederlandse patiënten op de IC's van ziekenhuizen slechts met 24 is gestegen en nu uitkomt op 1409.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is 'optimistischer dan vorige week', zei hij. 'We zijn in control', aldus Kuipers. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor al te veel optimisme. 'De piek is nog niet bereikt.' Het is dan ook te vroeg om maatregelen te versoepelen, oordeelt Kuipers.

15:55 - Ook ziekenhuizen Arnhem en Doetinchem krijgen militaire steun

De Nederlandse krijgsmacht gaat meer militair zorgpersoneel inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal verpleegkundigen gaat van 90 naar 130. Er worden ook 15 extra artsen ingezet. Daarmee komt de teller op 35 artsen in totaal.

Het extra personeel gaat onder meer bij het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Medisch Spectrum Twente in Enschede aan de slag. Ook het Slingerland Ziekenhuis in Doetinchem krijgt steun van Defensie. Het ziekenhuis krijgt vier anesthesie-apparaten.

Het ziekenhuis van Ede kreeg een week geleden als eerste ziekenhuis in Nederland militaire steun.

15:30 - Rechtbank kan meer zaken behandelen

De rechtbank kan door uitbreiding van de telefonische (beeld) verbindingen vanaf morgen meer zaken oppakken. Tot nu toe werden alleen de meest urgente zaken opgepakt. Om hoeveel zaken het nu gaat, is van verschillende factoren afhankelijk.

Fysieke zittingen zijn in ieder geval tot 28 april een uitzondering. Publiek is niet welkom.

15:23 - Politie in Elst deelt boetes uit

De politie in Elst heeft zondag aan vijf personen een bekeuring uitgeschreven wegens overtreding van de corona-regels, dat meldt RN7.

15:04 - 100 nieuwe Gelderse besmettingen

In Gelderland zijn sinds zondag 100 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarmee komt het aantal bekende besmettingen op 2210 te liggen.

Meer lezen: 100 Gelderse coronapatiënten erbij, totaal nu op 2210

15:01 - Speciaal bedankje

In Eibergen wordt het zorgpersoneel bij Livio bedankt op een speciale wijze!

14:35 - Grenzen met Duitsland blijven open, geen grenscontroles



De minister president van Nordrhein-Westfalen (onze buurprovincie in Duitsland) heeft laten weten dat de grenzen tussen Duitsland en Nederland open blijven. Ook zullen er geen grenscontroles zijn, zo meldt hij in een video op Twitter.

 Staatskanzlei NRW: „Der Kampf hat sich gelohnt, die Grenze bleibt offen - ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen!" Ministerpräsident Armin Laschet begrüßt die Entscheidung des Bundes, die Grenzen zu den Niederlanden und Belgien nicht zu schließen.

14:25 - Meer dan 100 mensen ontslagen uit Radboudumc

Het Radboudumc heeft goed nieuws. In het ziekenhuis zijn al meer dan 100 mensen gezond naar huis gestuurd nadat zij het coronavirus hebben opgelopen. Ruim 50 daarvan zijn in de afgelopen week naar huis gestuurd.

14:15 - Pieter werd mishandeld in zijn eigen zaak en heeft nu angst voor corona

Voor Pieter Keuzekamp had de week niet slechter kunnen beginnen. De eigenaar van de gelijknamige fotozaak in het centrum van Zutphen is maandagochtend mishandeld in zijn eigen winkel. Omdat hij als enige in de straat open is, was er niemand die hem kon helpen. Hoewel hij ontdaan is, is hij ook bang voor het coronavirus. 'Dat ik nu corona heb, is mijn grootste angst.'

Lees meer: Pieter werd mishandeld in zijn eigen zaak en heeft nu angst voor corona

14:05 - Geen eindexamens, wel naar school

Geen eindexamens dit jaar, maar de eindexamenleerlingen moeten soms wel naar school voor enkele schoolexamens. Zo ook vandaag in het hoofdgebouw van Het Ludgercollege in Doetichem.

13:49 - 101 mensen overleden, 260 ziekenhuisopnames

In de afgelopen 24 uur zijn 101 mensen overleden door het coronavirus, meldt het RIVM. Dat zijn er 14 minder dan zondag. In totaal zijn er nu, tot zover bekend, 1867 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Er zijn de afgelopen 24 uur ook 260 nieuwe ziekenhuisopnames bekend.

13:55 - Meer geld in voor mensen in armoede

De gemeente Scherpenzeel breidt de minimaregelingen voor gezinnen met weinig geld uit. Zo kunnen gezinnen met kinderen tot 17 jaar nu 300 euro per jaar krijgen. Tijdens de coronacrisis kan deze vergoeding gebruikt worden voor kosten van knutselmateriaal of gezinsspellen (dus geen videospelletjes).

13:45 - Een bedankje voor het maken van brillen

De gemeente Rheden heeft een taart gebracht naar het bedrijf De Kat in Velp. Zij maken speciale spatbrillen, die ervoor zorgen dat zorgpersoneel veilig kan blijven werken. Wethouder Ronald Haverkamp bracht de taart.

13:32 - Een Barnevelds boeketje

Een bloemetje versturen naar ouderen? Zo steek je ze een hart onder de riem!

In Barneveld kunnen de bloemisterijen een 'Barnevelds Boeketje' samenstellen. Iedereen die zo'n boeketje bestelt zorgt er uiteindelijk voor dat de bloemen vervolgens naar een verzorgings-of verpleeghuis gaan.

13:18 - Festival Mañana Mañana afgelast

Het festival Mañana Mañana in Vorden is voor komende zomer afgelast. De organisatie heeft de bands end e artiesten op de hoogte gesteld en gevraagd of ze volgend jaar weer beschikbaar zijn.

Bezoekers kunnen hun ticket gewoon bewaren tot 2021. Maar geld terug krijgen kan ook.

12:32 - 'Ik ben een beetje misselijk'

We zagen deze ochtend Henri van Veen hardlopen in zijn eigen tuin. Doordat de tuin niet heel groot is, waren de rondjes klein. 'Daardoor werd ik toch wel een beetje misselijk', gaf hij aan.

Luister hier naar hoe Henri zich nu voelt:

 

12:16 - Later heffingen betalen

Ondernemers in Doetinchem mogen lokale heffingen van de gemeente later betalen, door de coronacrisis. Ze krijgen uitstel tot 1 oktober 2020.

Meer weten? Doetinchem geeft uitstel lokale heffingen

11:59 - Te veel motorrijders op de Posbank?

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's bespreken vanavond of er extra maatregelen genomen moeten worden tegen groepen motorrijders. Afgelopen weekend waren er veel klachten over overlast door de motoren, met name op de Posbank bij Rheden.

De motorrijders zouden zich niet aan de regels houden tegen de verspreiding van het coronavirus.

11:45 - Een huisartsenbezoek is een hele toer...

Huisartsen proberen - net als iedereen - zoveel mogelijk bij te dragen aan het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus. Omdat ze meer risico lopen nemen ze ook meer voorzorgsmaatregelen. Een huisbezoek kan zo ineens een hele toer worden.

Lees hier het hele verhaal: Tijdens de coronadienst herken je je eigen huisarts nauwelijks

 

11:33 - 'Sluit de grenzen niet'



'Sluit de grenzen met Nederland niet', dat is de oproep van onze 'buurprovincie' Nordrhein-Westfalen.

 Wouter Zwart NOS: "Sluit de grenzen naar Nederland niet," zegt de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen tegen minister Seehofer. Vrees voor extra economische problemen als import van oa voedsel uit NL en vanuit Rotterdam haven vast komt te zitten. Duitse corona kabinet buigt zich er vandaag over.

10:41 - 10 kilometer joggen in de achtertuin

Henri van Veen blijft thuis, maar hij wilde wel sporten. Dus rende hij 10 kilometer in zijn eigen achtertuin. En dat kon je live meekijken op Facebook:

 





10:31 - Weer soep maken op het Honig-terrein

In de Honigfabriek in Nijmegen werd ooit soep gemaakt. Nu gebeurt dat weer, maar wel op een totaal andere manier. Mariëlle Lamberts heeft op het oude fabrieksterrein een eigen zaak 'Veel soeps' waar ze biologische soep maakt. Met behulp van lokale producten, gaat ze nu speciaal verse soep maken voor meer dan 100 mensen in het Radboud UMC. Die gaat ze donderdag langs brengen.

10:20 - Goed nieuws!



De Edese wethouder Leon Meijer kreeg goed nieuws maandagochtend.

 Leon Meijer: Mijn dag begint goed. Mijn 2 jongste kinderen zijn zojuist aan boord gestapt van repatrieringsvlucht uit Auckland NZ- nadat ze daar vier weken lang niet weg konden komen. Met dank aan die mensen die werken aan repatriëring van Nederlanders in buitenland.

10:06 - Taxichauffeurs luiden de noodklok

Marco Töpfer en Marco Broekhuis luiden de noodklok voor taxichauffeurs. De twee Apeldoorners hebben nauwelijks nog ritjes. 'De regering zegt dat de taxi's mogen blijven rijden, maar waar moeten ze heen dan? De horeca zit dicht. We vervoeren alleen mensen naar het ziekenhuis. Twee, drie mensen in de week, dat is mijn inkomen. Ik heb weinig hoop. Ik heb plexiglas gemaakt, zodat mensen beschermd zitten. En we ontsmetten de hele auto.'

09:30 - Afstand houden voor blinden

'1,5 meter afstand houden, we doen het over het algemeen allemaal. Maar voor blinden en slechtzienden gaat dit niet zo makkelijk. Ziet u dus iemand met een witte stok, doe dan een paar stappen opzij. Zodat hij of zij ook voldoende afstand kan houden', dat meldt de oogvereniging.

08:37 - Let op! De sirenes gaan gewoon vanmiddag

Niet schrikken!

 Gemeente Maasdriel: Elke eerste maandag van de maand loeien alle 4278 sirenes in Nederland om 12.00 uur. Ook vandaag, tijdens de coronacrisis.

08:20 - Carola, Corona?

Alle Carola's moeten even oppassen...(geintje natuurlijk)

 Vidal Horjus: Nou, zeg het maar..... Wie heet er allemaal Carola?

08:05 - Kaartje sturen?

De verjaardagsfeestjes gaan niet door. Maar moet een verjaardag dan helemaal vergeten worden? Nee, hoor!

 Gaabs: Mijn middelste wordt 1e Paasdag 14. Geen feestje voor hem, wil je hem een kaartje sturen? Mag op Heezenstraat 41 7001bp Doetinchem . Zo stoer als dat hij is, weet ik dat hij het geweldig gaat vinden!

07:53 - Sportclubs en verenigingen innen contributies

Sportscholen en voetbalclubs vragen hun leden met klem toch het contributiegeld over te maken. Sportclub Heijenoord in Arnhem vraagt aan de leden om de betalingen niet terug te boeken op de rekening. Dat zou desastreuze gevolgen hebben. 'Het is voor ons onmogelijk en onredelijk om je te compenseren voor de drie weken dat wij gesloten zijn', meldt de sportschool in een mail.

En ook voetbalclub SV Spero in Elst heeft afgelopen weekend de contributie geïnd. 'Wij kunnen als club niet zonder de contributie-inkomsten.'

07:34 - Goed door het 'warme' weekend

Burgemeester Ahmed Marcouch vindt dat Arnhem goed door het 'warme' weekend is gekomen. 'Alleen op de Rijnkade gingen mannen met barbecue en al onverrichter zake naar huis, een aantal van hen met 390 euro armer.'

Zie ook: 'Grote groep idioten' negeert samenscholingsverbod

Marcouch hoopt dat Arnhem zich de komende week weer zo kan gedragen.

07:29 - 100 jaar, maar hoe vier je dat?

Adriaan Dekker is vandaag precies 100 jaar geworden. Maar hoe vier je dat, in deze coronatijd? Daarover spraken we vanochtend op Radio Gelderland: