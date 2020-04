LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 4 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 4 april

21:00 - Kaarsje voor slachtoffers van coronacrisis

Ook Omroep Gelderland geeft gehoor aan de oproep om een kaarsje te branden voor alle overledenen tijdens deze coronacrisis. Doet u thuis ook mee?

 

20:35 - Oldtimers welkome afleiding voor bewoners woonzorgcentrum

Een sliert oldtimers reed vandaag rondjes in Heteren om de bewoners van een woonzorgcentrum wat welkome afleiding te geven.

 

20:34 - Het belangrijkste nieuws

Ongeveer 62.500 bedrijven en ondernemers hebben zich tot dusver bij het corona-noodloket gemeld voor een eenmalig bedrag van 4000 euro.

Sinds de corona-uitbraak is er een 'dramatische terugloop' van patiënten op de afdeling neurologie van het Radboudumc. Artsen roepen patiënten op vooral te blijven komen.

Het dodental door het coronavirus in Nederland staat zaterdag op 1651. Sinds vrijdag kwamen er 164 doden bij.

Gelderland telt 1985 bewezen coronabesmettingen. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich verspreidt.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? Deel foto's en video's van jouw situatie via Whatsapp of mail ons: omroep@gld.nl. Vragen over corona kunnen naar corona@gld.nl.

20:20 - Zwaaien naar geliefden in het ziekenhuis

Ziekenhuis St Jansdal heeft 'zwaaiveldjes' bedacht voor familie van patiënten.

 St Jansdal@stjansdal Twee artsen bedachten zwaaiveldjes om naasten dichter bij elkaar te brengen. Vanaf de veldjes op ons binnenterrein mogen naaste familieleden zwaaien naar hun geliefde. Aan de kant van de SEH is het mogelijk er naar toe te lopen. #dichtbijelkaar #jezorgtvoorelkaar 18:19 - 4 apr. 2020 Andere Tweets van St Jansdal bekijken

18:58 - Bloemen voor het ziekenhuispersoneel

De familie Van Wijk uit Brakel heeft zaterdag maar liefst 5000 bossen bloemen rondgebracht voor ziekenhuispersoneel en bejaardenhuizen.

 

18:52 -

Ongeveer 62.500 bedrijven en ondernemers hebben zich tot dusver bij het corona-noodloket gemeld voor een bedrag van 4000 euro om het hoofd boven water te houden. Zo'n 2200 bedrijven hebben het geld al uitgekeerd gekregen. Het gaat om 9 miljoen euro in totaal, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De 4000 euro is een eenmalige belastingvrije gift voor bedrijven die financiële schade oplopen door de coronamaatregelen. Vooral het midden- en kleinbedrijf maakt gebruik van de regeling. Voor tattooshops, die ook moesten sluiten maar niet onder de regeling vallen, komt volgens staatssecretaris Mona Keijzer binnenkort een oplossing.

18:32 -

Vanmiddag kregen de bewoners van zorgcentrum De Kasteelhof in Druten een muzikale verrassing. Ook kregen alle bewoners via een hoogwerker een bosje tulpen.

17:35 - Brand in een woonhuis

In 't Harde is een gewonde gevallen bij een brand op de zolder van een woonhuis. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waarschuwt mensen niet naar de brand te komen kijken, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland@VNOGregio #’t-Harde #Tufsteenstraat Kom NIET‼️naar de brand. Ga naar huis‼️Denk aan de 🦠Corana🦠maatregelen‼️ 17:27 - 4 apr. 2020 Andere Tweets van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bekijken

17:10 - Dramatische terugloop van patiënten in ziekenhuis

Sinds de corona-uitbraak is er een 'dramatische terugloop' van patiënten op de afdeling neurologie van het Radboudumc. Dat zeggen neurologen Bas Bloem en Frank-Erik de Leeuw. Zij roepen patiënten op vooral te blijven komen, omdat bepaalde zorg echt nodig is en zij vrezen voor een 'stuwmeer' aan behandelingen na de coronacrisis.

Lees het hele verhaal hier

17:01 - Gelderse dorpshuizen zijn ook dicht

Ook de deuren van de Gelderse dorps- en kulturhuzen zijn door de coronacrisis dicht. De sociale functie van de dorpshuizen is daarmee helemaal weggevallen. 'Het moet niet zo zijn dat de dorpshuizen straks de dupe worden van de crisis en hun doel straks niet meer kunnen vervullen', zegt Peter van Heek van de Vereniging Dorpshuizen Kleine Kernen Gelderland.

Lees het hele verhaal hier

Foto: Omroep Gelderland

16:34 - Meer mensen op IC

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt met het coronavirus is gestegen tot 1360. Dat zijn er 36 meer dan vrijdag. Het aantal opnames stijgt de afgelopen dagen minder snel dan vorige week zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

16:02 - Marcouch blij met gedrag

Ahmed Marcouch, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, is tevreden over het gedrag van mensen in zijn regio. 'Het overgrote deel van de mensen blijft thuis. Ik zie geen problematische toestanden'. Er zijn wel motorrijders en fietsers die een rondje om maken, maar ook die mensen houden zich veelal aan de richtlijn van anderhalve meter afstand, ziet Marcouch.

15:51 - Autisme

Het is deze week autismeweek. Corona heeft een grote impact op de vaste gang van zaken waar veel mensen met autisme bij gebaat zijn. Luister hier het gesprek dat Omroep Gelderland had met Sandra Krekel van Krekel Autismecoaching in Arnhem.

 

15:31 - Parkeerplaats gesloten

In verband met drukte sluit de gemeente Ede de parkeerplaats tegenover pannenkoekenrestaurant De Langenberg in Ede. In veel natuurgebieden lijkt het desondanks rustiger dan vorig weekend.

 Gemeente Ede@GemeenteEde Update: de parkeerplaats bij de tank tegenover de Langenberg wordt op verzoek van de politie afgesloten in verband met drukte. ^SL 15:09 - 4 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Ede bekijken

14:41 - Boosheid over journalist in verzorgingstehuis Heerde

De gemeente Heerde is flink boos op een journalist die vrijdag een verzorgingstehuis binnendrong. Het gaat om het tehuis waar naar verluidt al 18 bewoners overleden als gevolg van het coronavirus.

Lees het hele verhaal hier.

13:52 - Coronaboetes in Wijchen

In de gemeente Wijchen is vrijdagavond aan drie jongeren een bekeuring uitgeschreven omdat ze zich niet aan de noodverordening hielden. De ernst van het coronavirus is bij jongeren nog niet overal doorgedrongen, stelt de gemeente. De Officier van Justitie zal uiteindelijk de hoogte van de boete bepalen, die kan oplopen tot 400 euro per persoon.

13:42 - Wandelaars Vierdaagse betalen voorlopig maar de helft

Deelnemers aan de Vierdaagse hoeven voorlopig maar de helft van hun inschrijfgeld te betalen. Dat meldt de marsleiding in een mail aan wandelaars. De andere 50 euro van de in totaal 100 euro inschrijfgeld betalen ze pas als helemaal zeker is dat de Vierdaagse doorgaat.

Lees het hele verhaal hier.

Foto: ANP

13:18 - Nu 1985 besmettingen in Gelderland

De provincie Gelderland telt zaterdag 1.985 corona-gevallen. Dat zijn er 103 meer dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Foto: ANP

12:47 - Weer 164 Nederlanders overleden door coronavirus

Het dodental door het coronavirus in Nederland is met 164 gestegen naar 1651. Dat meldt het RIVM zaterdag. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 336 stuks.

12:05 - Drie Nijmegenaren overleden

In Nijmegen zijn er weer drie mensen bezweken aan het coronavirus. Dat meldt de gemeente Nijmegen. Burgemeester Hubert Bruls wenst nabestaanden 'alle sterkte' toe.

11:45 - Patiënten Harderwijk naar Duitsland

Pieter Immerzeel is hoofd kliniek van Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en zag vrijdag hoe patiënten naar Duitsland werden gebracht voor behandeling.

 pieter immerzeel / blijf thuis@pieterimmerzeel Vanavond zijn ic-patiënten vanuit @stjansdal overgeplaatst naar Duitsland. Bijzonder om meerdere Duitse ambulances te zien rijden. Goed dat de hulp er is om de Nederlandse ziekenhuizen te ondersteunen. #StayHomeStaySafe #FlattenTheCurve #jezorgtvoorelkaar 22:26 - 3 apr. 2020 Andere Tweets van pieter immerzeel / blijf thuis bekijken

11:28 - Burgemeester van Heerde weer opgeknapt

Goed bericht uit Heerde: burgemeester Jacqueline Koops is weer herstellende, nadat ze eerder met corona-klachten thuis zat. Op Twitter bedankt ze iedereen voor al het medeleven.

 Jacqueline Koops@JacquelineKoops Ik wil iedereen via deze weg bedanken voor alle medeleven. Na hoge koortsen, spierpijnen, kortademigheid, hoesten en ws longontsteking, knap ik nu wat op. Ik hoop binnen enige tijd weer te kunnen werken. Wanneer is nog onduidelijk. Eerst 2x 24 uur klachtenvrij zijn, cf RIVM. 11:13 - 4 apr. 2020 Andere Tweets van Jacqueline Koops bekijken

11:25 - Markt Ede weer open

De markt in Ede is zaterdag weer van start gegaan, nadat de burgemeester René Verhulst de markt vorige week liet sluiten. Het werd er toen te druk, waardoor mensen geen anderhalve meter afstand te hielden.

De markt is nu ruimer van opzet omdat kramen op grote afstand staan van elkaar.

10:51 - Het belangrijkste nieuws

De dringende oproep van overheden is om ondanks het mooie weer niet de natuur in te gaan. Zo veel mogelijk thuis blijven, is het advies.

In Arnhem geldt het samenscholingsverbod nu ook in voertuigen: je mag niet met drie of meer mensen in een auto zitten.

Gelderland telt 1882 bewezen coronabesmettingen. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich verspreidt.

In Nederland zijn er 502 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en 148 sterfgevallen bijgekomen, meldt het RIVM vrijdag.

In totaal zijn er 1487 mensen aan corona overleden.

10:44 - Toch drukte op de Posbank ondanks oproepen

Het is niet te geloven, maar het is tóch al weer redelijk druk op de Posbank bij Rheden. De politie waarschuwt dat boetes op de loer liggen.

 

10:35 - Politie steekt ziekenhuis St Jansdal hart onder de riem

 omroepgld View Profile View More on Instagram omroepgld



Wat een geweldig actie van Wat een geweldig actie van @politie_veluwe_west voor ziekenhuis @stjansdal! ❤💪👏

10:32 - Tests voor zorgpersoneel in supportershome Vitesse

In het supportershome van Vitesse bij stadion Gelredome in Arnhem komt een locatie voor coronatests voor zorgpersoneel. Dat meldt de GGD Gelderland-Midden. Zorgverleners kunnen daar vanaf komende week terecht voor een test op het virus.

Lees hier het hele verhaal

09:52 - Gemeente Lochem roept op om 'lokaal' te kopen

 

09:17 - Alleen naar tuincentra als het echt noodzakelijk is, zegt werkgeversvoorzitter

 Marcel Hielkema@MJAHielkema Onze @@IntratuinArnhem⁩ is dit weekend geopend tussen 11 en 17 uur maar we ondersteunen de oproep om alleen voor noodzakelijke dingen te komen van harte. We passen bovendien goed op hoeveel klanten er op ieder moment binnen zijn en er kan alleen gepind worden! 08:53 - 4 apr. 2020 Andere Tweets van Marcel Hielkema bekijken

08:59 - Ook wethouder Renkum moet haar trouwdag even uitstellen

 Marinka Mulder@MarinkaMulder Het had vandaag onze trouwdag moeten zijn. Maar wat is een trouwdag zonder zoenen, knuffels en oma’s? Dus die houden we nog even in het verschiet. Alsnog was het een heerlijke dag ❤️ @mlauriks 21:16 - 3 apr. 2020 Andere Tweets van Marinka Mulder bekijken

08:57 - Cadeautje in coronatijd? In de bak ermee!

In Geldermalsen viert Elias zijn negende verjaardag. Geen vriendjes op bezoek helaas, maar voor de cadeautjes is natuurlijk wel ruimte. In de bak ermee!

08:48 - Korenmarkt: 'Veel horeca-ondernemers denken het niet te redden'

De horeca is zwaar getroffen door het coronavirus. Als voorzitter van de Arnhemse ondernemersvereniging Korenmarkt merkt Liesbeth de Zoete in de gesprekken met collega's dat veel van ondernemer twijfelen over het voortbestaan. 'Nu hebben zij nog uitstel van betalingen, zoals belastingen en de huur, maar al die rekeningen komen straks een keer', zo vertelde zij vrijdag in de Week van Gelderland.

Horecabedrijven in Nederland moesten zondag 15 maart om 18.00 uur de deuren sluiten en sindsdien zitten veel van hen zonder inkomsten. Liesbeth en haar man Frank runnen samen Café de Schoof op de Korenmarkt. Wat de crisis met je doet ondervindt zij dus aan den lijve: 'Het is een hele vreemde situatie. We bekijken het nu echt dag voor dag en het zorgt echt voor zorgen.'

Lees hier het hele verhaal

08:41 - Speciale bonnen voor ziekenhuispersoneel in Nijmegen

'Ik wil het liefst alle mensen die werken in het ziekenhuis een hart onder de riem steken.' Karen van Keeken uit Nijmegen is twee weken geleden begonnen met de actie Doneer een Bon. Via deze actie kunnen mensen bij deelnemende ondernemers bonnen kopen die geschonken worden aan artsen en verplegers in het ziekenhuis.

Veel verschillende Nijmeegse ondernemers doen al mee, zoals restaurants, kappers en cadeauwinkels. Die bieden allemaal diensten of producten aan om de harde werkers op de IC’s van het CWZ en het Radboudumc een beetje te verwennen.

Lees hier het hele verhaal

07:33 - Thuis blijven ondanks lekker weer

In het weekend staat ons fraai lenteweer te wachten, met temperaturen die vooral op zondag richting de 20 graden gaan. Toch roepen overheden iedereen nadrukkelijk op om er niet op uit te trekken maar thuis te blijven. Een voorbeeld daarvan is deze dringende oproep van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en hun collega Ton Heerts van Apeldoorn. Ook de Gelderse Commissaris van de Koning John Berends schaart zich achter de oproep.

Ede sluit alle parkeerplaatsen langs de N224 af om bezoekers te weren van de Ginkelse Heide. In Arnhem is het inmiddels verboden om met drie of meer personen in een auto te zitten.