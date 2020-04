LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 3 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 3 april

23:33 - Het is stil in de dierentuin

Voor het eerst in het 107-jarig bestaan van de dierentuin is Burgers' Zoo gesloten. Door de coronacrisis is het uitgestorven in het park, en dat levert een bijzonder beeld op.

 

23:28 - Bijna miljoen maskers uit China aangekomen

 Vanochtend kwam er uit China weer een vracht binnen met 938.000 chirurgische maskers type IIR. Deze zijn inmiddels allemaal gekeurd volgens de richtlijnen van het @rivm en akkoord bevonden voor uitgifte. Goed nieuws voor de fantastische medewerkers in de zorg.

22:56 - Het belangrijkste nieuws

Ede sluit parkeerplaatsen bij de heide dit weekend af voor bezoekers.

In Arnhem geldt het samenscholingsverbod nu ook in voertuigen: je mag niet met drie of meer mensen in een auto zitten.

Gelderland telt 1882 bewezen coronabesmettingen. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich verspreidt.

In Nederland zijn er 502 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en 148 sterfgevallen bijgekomen, meldt het RIVM vrijdag.

In totaal zijn er 1487 mensen aan corona overleden.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? Deel foto's en video's van jouw situatie via Whatsapp of mail ons: omroep@gld.nl. Vragen over corona kunnen naar corona@gld.nl.

22:43 - Minister roept gemeenten op parkbewoning tijdelijk te gedogen

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) roept gemeenten op soepel om te gaan met vakantiepark-bewoners in deze corona-tijd. 'Ik wil voorkomen dat mensen in deze periode op straat belanden', schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. 'Ik roep gemeenten daarom op om in deze tijd goed te kijken naar nut en noodzaak van nu handhaven op permanente bewoning.'

Veel vakantieparken moeten nu op last van de veiligheidsregio's parkgangers weren. De minister vraagt ze expliciet een uitzondering te maken voor arbeidsmigranten en andere mensen die er (tijdelijk) wonen. 'Als er geen onveilige situatie bestaat en bewoners gebruik maken van een recreatieobject met eigen keuken en badkamer, zie ik op dit moment geen reden om deze mensen op straat te zetten.'

21:54 - Tekort aan ic-apparatuur, maar in Andelst staat genoeg

Er is dringend behoefte aan medische apparatuur voor intensive-care afdelingen vanwege de coronacrisis. Toch staan er in het Gelderse Andelst tienduizenden van dat soort zaken in de opslag. Ze gaan naar het buitenland en worden niet in Nederland gebruikt. Hoe dat mogelijk is? Dat lees je hier.

 

21:44 - Meer dan twee mensen in de auto? Ook dat mag niet meer

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft in de noodverordening nu expliciet laten opnemen dat óók in een voertuig, vaartuig, caravan of tent het samenscholingsverbod geldt.

Dat betekent dat het verboden is je in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter te houden.

20:16 - 'Dromen van een wereld na corona'

Zanger Collin Hoeve vat de afgelopen week samen in een bijzonder lied. En hij kijkt uit naar een wereld na corona. Beluister het lied hieronder.

 

19:57 - 20 tablets, ziekenhuis Rivierenland in Tiel is er helemaal blij mee!

 

19:53 - Baas Rumag stapt op na commotie ’corona-kledinglijn’

Thijs van der Heide, de topman van platform Rumag, legt per direct zijn functie neer. Het aftreden komt vlak nadat het jongerenplatform in opspraak raakte door de verkoop van een omstreden 'corona-kledinglijn'. Het bedrijf verkocht mondkapjes met teksten als ‘krijg de corona’ en 'mondkappen nou'. Ook werden er T-shirts met de tekst ‘Ik.geloof.in.jou.en.mij' verkocht om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Presentator Arjan Lubach van het programma Zondag met Lubach verweet Rumag zelf ook flink aan deze verkoop te verdienen.

Foto: ANP.

19:16 - Ede sluit parkeerplaatsen langs de hei

 #Blijfthuis | Vanaf zaterdagochtend 7:00 uur t/m zondagavond 21:00 uur worden alle parkeerplaatsen aan de N224 vanaf de A12 en t/m de rotonde bij de Langenberg afgesloten. Let op! Parkeren in de berm is ook verboden. Er wordt actief gehandhaafd. #alleensamen #coronavirus

19:11 - Ede past zaterdagmarkt aan

 #Corona | "Welke maatregelen neemt gemeente Ede vanwege de coronacrisis (#COVID19) voor de markt in #EdeCentrum?" Antwoord: 14 non-food kramen kunnen tijdelijk niet staan, ruimere opstelling voor loopruimte, fietsparkeerverbod bij Boni/Mediamarkt en @HandhavingEde houdt toezicht.

19:03 - Burgers' Zoo is dicht, dat is in 107 jaar nog nooit gebeurd

 

19:00 - Muziek van toen voor ouderen van nu!

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Overal in de provincie zou dit groots gevierd worden, maar door de coronacrisis gaat het feest niet door. Veel mensen zitten thuis, onder wie ouderen in verzorgingshuizen, die geen bezoek meer mogen ontvangen. Om deze mensen een hart onder de riem te steken, treden de Andrews Darlings op verzoek van Omroep Gelderland nu op voor hun deur.

Kijk en luister hier naar hun optreden.

18:12 - Ook Gelderland-Zuid sluit sanitair op campings

'Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen op campings, vakantieparken, jachthavens en andere recreatielocaties moeten vanaf 2 april 2020 gesloten zijn', schrijft het de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De maatregel geldt nu voor heel Gelderland. In Gelderland Noord, Oost en Midden moesten de gemeenschappelijke sanitairgebouwen al dicht vanwege het coronavirus.

Burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland Zuid, stelde afgelopen zaterdag nog dat landelijk beleid voor recreatiebedrijven niet nodig was. Het kabinet besloot afgelopen dinsdag anders.

17:19 - 'Hoe zit mijn haar?'

Ook politici maken zich zorgen over de gevolgen voor hun kapsel nu kapsalons dicht zijn en kappers ook niet aan huis kunnen knippen wegens het coronavirus. Het haar van onze premier 'heeft de neiging uit te groeien tot zo'n legtegel' en ook vicepremier Hugo de Jonge vreest voor de 'coupe-corona'.

'Het zit nog fantastisch', zegt premier Mark Rutte op een vraag van RTL Nieuws over zijn eigen kapsel, 'maar er komt een moment dat het onhoudbaar wordt'.

Hij overweegt zijn kapper op twee meter afstand van hem te laten zitten 'en mij dan aanwijzingen te geven hoe ik er nog iets van maak', grapt Rutte.

16:50 - Nu 1324 patiënten op de intensive care

Er liggen op dit moment 1324 Nederlandse patiënten op intensive care units. Dat is een stijging van 51 ten opzichte van gisteren.

Dat werd zojuist bekend tijdens de dagelijkse landelijke update die komt vanuit het Erasmus MC in Rotterdam.

De cijfers zijn in totaal; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die corona hebben en zij die geen corona hebben.

Er zijn 2100 bedden beschikbaar. Maar onder de 1324 zijn veertien mensen die in Duitsland liggen.

16:32 - 'Bevreemdende' oproep gemeente Arnhem: 'Ga eens wandelen'

Er wordt opgeroepen dit weekend vooral niet met zijn allen de natuur op te zoeken, om van het zonnetje te genieten. Toch deelt de gemeente Arnhem een post op Facebook om 'eens te wandelen door park Angerenstein of park Klarenbeek'.

De gemeente krijgt op Facebook reacties van mensen die het niet meer helemaal begrijpen. Lees hieronder de post en de reactie van de gemeente:

16:22 - Nederlands-Duitse campagne tegen onnodig grensverkeer in de maak

Nederland en Duitsland onderzoeken of ze een gemeenschappelijke campagne kunnen opzetten om onnodig grensverkeer te beperken. Dat zegt verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus.

Het overleg met de Duitse regering over het grensverkeer verloopt 'heel goed', verklaarde hij vrijdag na de ministerraad. Maandag staat over het onderwerp opnieuw een gesprek gepland. Het is volgens hem belangrijk dat rekening wordt gehouden met het feit dat het verkeer tussen Nederland en Duitsland ontzettend belangrijk is voor de economie. Ook is er veel grensverkeer van mensen met een vitaal beroep.

16:08 - En nóg een hartverwarmende hart-onder-de-riemvideo!

OBS de Wijzer in Beneden-Leeuwen nam een mooie boodschap op:

 

16:04 - Het belangrijkste nieuws

Ede sluit parkeerplaatsen heide af voor bezoekers.

Het RIVM meldt vrijdagmiddag dat vandaag 502 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn de afgelopen 24 uur 148 nieuwe overledenen door het coronavirus gemeld. In totaal zijn 1.026 nieuwe besmettingen gemeld.

Gelderland telt nu 1882 bewezen coronabesmettingen. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich in Gelderland verspreidt.

De afgekeurde mondkapjes die eerder deze week teruggeroepen werden uit onder andere het CWZ ziekenhuis en Radboudumc waren niet bedoeld voor ziekenhuizen. Chinese autoriteiten melden dat dit van tevoren is gemeld.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? Deel foto's en video's van jouw situatie via Whatsapp of mail ons: omroep@gld.nl. Vragen over corona kunnen naar corona@gld.nl.

15:32 - Thuiswerkende nieuwslezer

 Maarten Daam@maartendaam 'Papa, mag ik je even een kusje geven?' Kusje. 'Ik moet nu bijna praten, Fien.' 'Ik ga nu gauw naar beneden, dan hoor ik jou op de radio. Doei!' Nieuws lezen op zolder. Mooi man. #thuiswerken @OmroepGLD 15:24 - 3 apr. 2020 Andere Tweets van Maarten Daam bekijken

Onze nieuwslezer op radio, Maarten Daam, werkt ook vanuit huis.

15:24 - Weer 155 nieuwe coronapatiënten in Gelderland

Het aantal Gelderse coronapatiënten loopt op tot 1882. De afgelopen 24 uur zijn 155 nieuwe patiënten in onze provincie gemeld. Daarmee is Gelderland nog steeds een van van provincies waar de meeste nieuwe coronapatiënten gemeld worden.

15:08 - Huizenmarkt komt tot rust door coronacrisis

Aan de buitensporige vraag naar huizen is volgens makelaars een einde gekomen. Dat meldt makelaarsorganisatie Makelaarsland. Waar vraag en aanbod voor de coronacrisis verre van in balans waren, lijkt dit nu tot rust te komen. Sommige huizenzoekers doet in deze tijd liever geen bezichtigingen en ook mensen in financiële onzekerheid gaan niet op zoek naar een huis in deze tijd volgens de organisatie. Wel willen meer mensen hun huis verkopen: het aantal verkoopopdrachten steeg met 66%.

15:02 - Apeldoornse 'coronahoester' krijgt zes weken cel

Via een supersnelrechtzitting is een 43-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld tot zes weken cel. Hij hoestte een agent in het gezicht en verzette zich tijdens zijn arrestatie. Eerder werd een man uit Zutphen tot acht weken cel en het betalen van een schadevergoeding van 400 euro veroordeeld.

Vrijdagmiddag werd een wetsvoorstel dat agenten in staat stelt slijm af te nemen van mensen die hoesten of spugen naar anderen goedgekeurd door het kabinet. De wet ligt nog niet vast: de Raad van State en Eerste en Tweede kamer moeten het voorstel nog goedkeuren.

14:58 - Nepmails RIVM door lek in organisatie

Cybercriminelen hebben door een lek bij het RIVM en de Rijksoverheid gevaarlijke nepmails kunnen versturen. Mensen ontvingen door het lek mails die niet van echt te onderscheiden waren. Dat ontdekte RTL Nieuws. Afzender van de mails was bijvoorbeeld noreply@rijksoverheid.nl of informatie@rivm.nl. RTL Nieuws heeft het lek gemeld bij het RIVM en de Rijksoverheid, waarna het lek binnen een paar uur verholpen is.

14:54 - Doesburgse juffen en meesters missen leerlingen

14:53 - Coördinatie uitgestelde ziekenhuiszorg taak Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet de planbare urgente zorg voor mensen zonder corona gaan coördineren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de NZa gevraagd deze taak op zich te nemen. Dat meldt het ANP. Door de uitbraak van het coronavirus zijn veel behandelingen uitgesteld. Omdat dit op een later moment ingehaald moet worden, vindt de overheid dat meer coördinatie hiervoor nodig is.

14:37 - Voetbalclub NEC komt met sympathieke actie

Voetbalclub NEC trekt #SamenTenStrijde en wil met de actie 'De wedstrijd van de helden' een ontzorgdag voor de mensen die Nederland draaiende houden organiseren.

 

14:34 - Tattoostudio's hebben het moeilijk

Tattoeëerders komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming voor ondernemers in de coronacrisis. Volgens Lainey Bee van een tattoostudio in Nijmegen is dat onbegrijpelijk.

 

14:31 - Ook voor kinderen is het zwaar

Mick uit Elst nam een vlog op en wilde met een knipoog laten weten dat het voor kinderen ook best zwaar is in deze coronatijd.

 

14:30 - Leerplichtambtenaren vragen leerkrachten cotnact met leerlingen te houden

Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren, vindt dat in deze tijd contact zoeken met scholieren en verbinding houden met leerlingen centraal moet staan bij leerkrachten. Op de website van Ingrado valt te lezen dat het nu niet gaat om het handhaven van de leerplicht, maar om de gedeelde maatschappelijke zorg. De organisatie vraagt werknemers in het onderwijs te proberen telefonisch contact met jongeren te houden. Lukt dit niet, dan adviseert Ingrado contact te zoeken middels een deur- of stoepgesprek.

14:12 - RIVM: 148 patiënten overleden, 502 nieuwe ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt vrijdagmiddag dat vandaag 502 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn de afgelopen 24 uur 148 nieuwe overledenen door het coronavirus gemeld. In totaal zijn 1.026 nieuwe besmettingen gemeld.

13:54 - Nog steeds Gelderlanders vast in buitenland

 

13:51 - Speciaal noodfonds voor ondernemers in Arnhem

 Het Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) opent tijdelijke noodfonds voor ondernemers. Doel van het fonds: het ondersteunen van projecten en initiatieven die de economische schade door het coronavirus voor Arnhemse ondernemers beperken.

In eerste instantie wordt voor de periode tot 1 juli 2020 een bedrag van €300.000,- beschikbaar gesteld. Het Noodfonds is specifiek bedoeld voor projecten en initiatieven die maken dat ondernemers hun omzet ondanks de coronacrisis (gedeeltelijk) kunnen behouden én voor projecten die de economische schade op een andere manier beperken.

13:48 - Overledene in gemeente Druten

 Helaas is ook in @gemeentedruten een inwoner overleden aan de gevolgen van het corona-virus. Ik leef mee met de nabestaanden en wens hen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies in deze moeilijke tijd.

13:45 - Gemeente gaat zelf oud papier ophalen

 T/m Pasen wordt er geen oud papier ingezameld. Vanaf 14-4 haalt de gemeente oud papier op. De #papierinzameling is op dezelfde dag als je gewend bent (maar wel overdag❗️). Het overige afval (PMD, GFT & rest) wordt zoals je gewend bent opgehaald,

De gemeente Zevenaar vindt het onverantwoord om in deze tijd vrijwilligers in te zetten voor de papierinzameling. Daarom is een aanpassing in de afvalinzameling nodig.

13:34 - Houd vol, houd moed: boodschap burgemeester Barneveld

Burgemeester Asje van Dijk steekt inwoners van de gemeente Barneveld een hart onder de riem. Ook prijst hij de artsen en verpleegkundigen die zich uit de naad werken. Hij roept de bevolking op om elkaar uit te dagen om er het beste van te maken.

 

13:30 - Boodschap Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten: vermijd natuurgebieden

 Blijf zoveel mogelijk thuis en ga dit weekend niet naar natuurgebieden!

Vermijd natuurgebieden dit weekend: dat is de boodschap van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. We krijgen waarschijnlijk mooi weer komend weekend, maar de organisaties willen voorkomen dat te veel mensen op hetzelfde moment de natuur in trekken. Het moet mogelijk blijven om 1,5 meter afstand te houden.

13:17 - Meerderheid voetballers eredivisie willen competitie afmaken

De meeste aanvoerders van Nederlandse voetbalclubs in de eredivisie en eerste divisie willen het seizoen uit willen spelen. Dat blijkt uit een peiling van spelersvakbond VVCS. De aanvoerders zijn bereid het seizoen af te maken, maar de veiligheid en gezondheid van spelers moeten gewaarborgd blijven.

13:11 - #helpdehoreca haalt bijna miljoen euro op

Met het initiatief #helpdehoreca is in bijna twee weken tijd al bijna een miljoen euro opgehaald om de horeca in deze tijd te ondersteunen. De verplichte sluiting van restaurants en café's treft de branche hard. Dat meldt het ANP. Met #helpdehoreca kopen mensen een tegoedbon bij een horeca-bedrijf die ze ná de coronacrisis inzetten. Zo krijgen bedrijven een grotere kans om de coronacrisis te overleven.

12:47 - Boodschap bij Arnhemse basisschool ontroert juffen en meesters

De mooie shirts en spandoeken aan het hek bij de Boomhut in Arnhem zorgden voor tranen bij de leerkrachten van de school. 'De juffen kwamen huilend binnen van ontroering', vertelt directeur Linda van Druijten.

 

12:41 - Hulp uit onverwachte hoek voor Voedselbanken

De Voedselbank heeft moeite met het bezorgen van voedselpakketten nu door het coronavirus minder vrijwilligers beschikbaar zijn. In Harderwijk, Ermelo en Putten schoten de bezorgers van Stella daarom te hulp. 'Onze bezorgers hebben nu iets minder werk, waardoor zij en de bezorgbussen beschikbaar zijn om de vrijwilligers van de Voedselbank te helpen', legt Johan Makaske van de Gelderse fabrikant van elektrische fietsen uit.

12:22 - Achterhoekers staan samen sterk

 

Ruim veertig bekende en minder bekende Achterhoekers hebben een bijdrage geleverd aan een video om het naoberschap in de Achterhoek te benadrukken, juist in deze coronacrisis. De boodschap? Scholder an Scholder, om samen lief en leed te delen, aan te pakken en elkaar te ondersteunen. Onder andere Suzan en Freek, Bennie Jolink en Guus Hiddink zijn te zien in de video.

12:10 - Naar de zaterdagmarkt in Zutphen?

 Ga je zaterdag naar de markt? We zetten de kramen nog iets verder uit elkaar. Kan je jouw favoriete kraam niet vinden? Loop even iets verder door, hij staat waarschijnlijk op een andere plek. Zo maken we het samen mogelijk om voldoende afstand te houden: Zutphen tegen corona.

12:03 - Snelle coronatest 'nog niet betrouwbaar genoeg'

Minister Hugo de Jonge denkt dat de coronatest waar in België aan wordt gewerkt nog niet betrouwbaar genoeg is. De test kan schijnveiligheid bieden, omdat het soms het coronavirus niet vindt, terwijl een patiënt wel besmet is. Dat meldt het ANP. Volgens de minister moeten we oppassen en moet zo'n coronatest deugen vóór het in gebruik wordt genomen.

11:48 - Burgemeester gemeente Elburg: 'Het is niet altijd makkelijk'

 

11:44 - Speciale UV-boxen Radboudumc voor desinfectie

Op twee afdelingen in het Radboudumc met patiënten met COVID-19 staan vanaf vrijdag twee UV-boxen. Met deze apparaten kunnen medische hulpmiddelen, zoals polskastjes en kabels, gedesinfecteerd worden. In 25 seconden kunnen ook tablets en smartphones van patiënten en stethoscopen van medewerkers worden gedesinfecteerd.

11:37 - Bingo met burgemeester Bruls

Bingofan Hubert Bruls speelt vrijdag bingo met bewoners van verzorgingshuizen. De burgemeester van Nijmegen wil hen een hart onder de riem steken, omdat de coronacrisis vooral deze doelgroep raakt. In verzorgingstehuizen mag geen bezoek meer komen om verdere besmetting te voorkomen.

11:35 - Mondkapjes zorgen voor 'schijnveiligheid'

Minister Hugo de Jonge heeft zich duidelijk uitgesproken tegen alledaags gebruik van mondkapjes. Volgens de minister zorgen de mondmaskers, die vaak niet aan de strenge voorwaarden voldoen, voor een gevoel van schijnveiligheid, meldt het ANP. Ook het RIVM raadt mensen nog steeds af mondkapjes te dragen op straat.

11:32 - 1500 Nederlanders teruggehaald uit buitenland

Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft de overheid tot dusver ruim 1500 Nederlanders terug kunnen halen. Dat meldt het ANP. Sinds anderhalve week is het voor gestrande Nederlanders mogelijk zich te melden op een website als ze niet zelfstandig terug kunnen keren naar Nederland door de beperkingen in verband met het coronavirus.

11:28 - Groen gemeentehuis als teken van hoop

Het gemeentehuis in Groesbeek kleurt sinds donderdagavond groen. Dit is de kleur van hoop en vertrouwen en de gemeente Berg en Dal laat weten dat het inwoners met het gebaar een hart onder de riem wil steken. Burgemeester Mark Slinkman: 'Een mooie en ingetogen manier om iedereen eraan te herinneren dat ook in donkere tijden het licht van de hoop altijd blijft schijnen.'

11:14 - Tevreden ondernemers na verruiming belastingmaatregelen

De verruiming van de belastingmaatregelen in deze coronacrisis leidt tot blije reacties onder zzp'ers en ondernemers. Met de uitgebreide maatregelen kunnen ondernemers uitstel van betaling aanvragen voor meerdere belastingen. Het aanvragen wordt daarnaast versoepeld en uitstel kan nu ook voor langer dan drie maanden aangevraagd worden. VNO-NCW en MKB Nederland zijn vooral positief over de mogelijkheid uitstel online aan te vragen.

11:10 - Beperkte toegang op locaties in Arnhem

De Steile Tuin in park Sonsbeek is per direct alleen toegankelijk via de twee in- en uitgangen aan de bovenzijde van het Sonsbeekpark. Dat heeft burgemeester Ahmed Marcouch bekendgemaakt. Ook is een groot deel van de Onderkade, een deel van de Rijnkade, vanaf vrijdagochtend enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Marcouch: 'De meeste Arnhemmers houden zich goed aan de regels en richtlijnen die nodig zijn in onze strijd tegen corona. Daar ben ik trots op. Toch is er een kleine groep die dat niet doet. Dat zie ik op de Onderkade en in een deel van Sonsbeekpark.' De afgelopen dagen zijn er bekeuringen uitgedeeld, maar dit heeft nog niet tot verantwoordelijk en veilig gedrag geleid, meldt de Arnhemse burgemeester.

11:05 - Vijftig inreizende buitenlanders geweigerd

Op 19 maart is in Nederland een inreisverbod van kracht naar aanleiding van het coronavirus. Sinds 19 maart heeft de marechaussee vijftig buitenlanders geweigerd. 37 mochten Nederland niet in op basis van dit inreisverbod. Bij dertien anderen speelden andere redenen een rol.

11:02 - Oproep: alleen bij noodzaak met het openbaar vervoer

Alle OV-bedrijven en Prorail hebben een duidelijke gezamenlijke oproep: reis alleen met het openbaar vervoer als dit strikt noodzakelijk is. Pedro Peters, voorzitter van OV-NL laat in een reactie namens de OV-organisaties weten: 'We doen er alles aan om Nederland in beweging te houden voor bijvoorbeeld medisch personeel, mantelzorgers, schoonmakers en vakkenvullers die naar hun werk moeten. Maar voor hun veiligheid en die van onze medewerkers mogen onze voertuigen en stations niet te vol zijn. Laat het OV aan mensen die het echt nodig hebben.'

10:56 - Ondanks coronavirus toch een beetje Koningsdag

Koningsdag in Maastricht gaat niet door in verband met de coronacrisis, maar de NOS biedt wel een alternatief voor de afgelaste officiële viering. Op 27 april zendt de omroep aan het begin van de middag de hoogtepunten van de zes Koningsdagen de afgelopen jaren uit. Later op de middag herhaalt de NOS het programma 'Het huis van De Koning', over hoe het 'gewone' leven in Nederland zich ontwikkelde in vijftig jaar tijd. Dit programma werd in 2017 uitgezonden toen koning Willem-Alexander vijftig werd.

10:36 - Opstekertje van tingieterij in Millingen aan de Rijn

Een tingieterij in Millingen aan de Rijn heeft een roosje ontworpen om mensen een hart onder de riem te steken. Het roosje, genaamd Het Opstekertje, is bedoeld om als lichtpuntje naar anderen te sturen. "Met dit roosje geef je aan dat de ander in jouw gedachten is."

10:27 - Gevaarlijk nepnieuws over corona steekt de kop op

Op internet gaan meerdere berichten met nepnieuws over het coronavirus rond. Waaronder onderstaand bericht over zorgpakketten. Harald Wychgel, woordvoerder van het RIVM: "Dit is een kwalijk voorbeeld van nepnieuws. We zien de afgelopen tijd meer fake-berichten langskomen."

10:22 - Sterftecijfers door corona hoger bij CBS dan RIVM

Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat in de derde week van maart 444 meer mensen zijn overleden dat gemiddeld. Dit is anders dan het aantal van 280 sterfgevallen dat het RIVM eerder meldde. Vermoedelijk ontstaat dit verschil doordat niet iedereen die overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus op die manier gemeld wordt.

10:04 - Burgemeester Heerde spreekt inwoners toe

 

Heerde is een van de zwaarst getroffen gemeenten van Nederland. Predikant Sjaak Weststrate: 'Ik had nu in één week zes uitvaarten. Dat is nog nooit voorgekomen. Het dorp is helemaal in de ban van de ziekte en wat voor impact het heeft op families en gezinnen.'

09:56 - Twee doden in 24 uur tijd in West Betuwe

 Deze werkdag begint voor mij met het treurige nieuws dat gisteren een 97-jarige mevrouw uit #WestBetuwe #Beesd is overleden als gevolg van het coronavirus. Ik wens haar nabestaanden van harte sterkte in deze verdrietige periode.

 Vanavond kreeg ik het treurige nieuws dat een 84-jarige mevrouw uit #WestBetuwe #Herwijnen is overleden als gevolg van het coronavirus. Wat een verdriet voor haar familie. Ik wens alle betrokkenen van harte sterkte in deze moeilijke periode.

09:55 - Hulptelefoonlijnen en luisterend oor wordt veel gebruikt

Telefoonlijnen die verschillende organisaties speciaal in de coronacrisis hebben opgestart, worden veel gebeld. 4000 mensen belden bijvoorbeeld naar het ingestelde nummer van ouderenbond ANBO en op de Rode Kruis Hulplijn kwamen meer dan 15.000 telefoontjes binnen. Aan het ANP laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten: "We merken dat de meeste mensen die bellen een praktische vraag hebben, zoals over het doen van boodschappen of het houden van afstand."

09:50 - Groente- en fruitbedrijven vragen om meer steun

Bedrijven in groente- en fruitproductie willen dat de noodmaatregelen van de overheid om bedrijven te helpen in de coronacrisis worden uitgebreid. In een brief namens de partijen in de voedingstuinbouw aan minister Carola Schouten, meldt Greenports Nederland dat in het huidige steunpakket geen rekening wordt gehouden met seizoensinvloeden. Ook hebben producenten problemen met beschikbare werknemers en daardoor met de algehele verwerking van hun producten.

09:42 - Haal- en brengservice voor elektrische fietsen

Een Gelderse fabrikant van e-bikes komt klanten in de coronacrisis tegemoet: de fietsen worden gratis opgehaald en thuisgebracht voor een onderhoudsbeurt. Het bedrijf merkt dat mensen in deze tijd terughoudend zijn met het onderhoud en wil eigenaren zo helpen voor hun eigen veiligheid. “Onze klanten weten dat het belangrijk is om de e-bike ook nu goed te onderhouden, maar zij kijken op tegen het uitnodigen van een monteur aan huis of het brengen van de e-bike naar een Servicecenter”, aldus Niels Boxem, woordvoerder van het bedrijf.

09:37 - Meer Nederlanders bang voor besmetting

Waar begin maart nog maar vijf procent van de Nederlanders bang was voor een coronabesmetting, is dat in een maand tijd opgelopen tot twintig procent. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, samen met de Universiteit Twente. 21 procent van de mensen gaf eind maart aan dat ze denken niet besmet te raken. Dit was begin maart nog 57 procent. Vooral mensen ouder dan 65 voelen zicht kwetsbaar. 84 procent gaf dit aan in het onderzoek. Gemiddeld denkt 38 procent van de mensen dat besmetting met het coronavirus serieuze gevolgen heeft.

09:04 - Opnieuw crisis in bouwsector door coronavirus

In de bouw zullen als gevolg van de coronacrisis 40.000 banen verloren gaan, doordat de bouwproductie met 15% zal dalen. Dat blijkt uit een berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dit jaar al zullen 15.000 banen verdwijnen, met name van flexwerkers en uitzendkrachten. De problemen worden enerzijds veroorzaakt door de gedeeltelijke lockdown, maar ook omdat zakelijke en particuliere klanten in deze tijd niet of minder investeren.

08:44 - Afgekeurde mondkapjes waren niet bedoeld voor ziekenhuizen

De mondkapjes uit China die deze week teruggehaald werden uit ziekenhuizen, waren niet bedoeld voor medisch gebruik. Dat melden de Chinese autoriteiten. De mondkapjes kwamen onder andere terecht bij het CWZ ziekenhuis en Radboudumc in Nijmegen, zo werd eerder bevestigd.

08:34 - Sancties UEFA als eredivisie niet wordt afgemaakt

De UEFA wil niet dat nationale voetbalcompetities, zoals de Nederlandse eredivisie, voortijdig beëindigd worden door het coronavirus. Sporza meldt dat de Europese voetbalbond een mail heeft gestuurd naar verschillende nationale voetbalbonden. De sancties zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit uitsluiting bij Europese toernooien.

De KNVB wil vooralsnog de competitie in de ere- en eerste divisie afronden, hoewel er nog veel vraagtekens zijn. Martin Mos, voorzitter van De Graafschap, vindt de besluiteloosheid van de KNVB helemaal niks. Bij NEC kunnen ze wel leven met het voorstel van de KNVB.

08:01 - Nummer één-hit voor Snelle in coronatijd

Met het nummer 17 miljoen mensen heeft rapper Snelle opnieuw een nummer één-hit in de Top 40 te pakken. Hij maakte het nummer samen met zangeres Davina Michelle als eerbetoon aan onder andere hulpverleners, leraren en vakkenvullers in deze coronacrisis.

 

07:49 - Zestig nieuwe coronapatiënten zónder symptomen in China

De nationale Gezondheidscommissie van China meldt dat in 24 uur tijd opnieuw zestig mensen in het land corona hebben zonder symptomen. De Chinezen vrezen dan ook voor een tweede virusuitbraak in de regio. Naar eigen zeggen staan in het land nu 1027 coronapatiënten die geen symptomen vertonen onder medische observatie.

07:45 - Eerste inwoner Scherpenzeel overleden aan coronavirus

 In Scherpenzeel is het eerste overlijden na besmetting door het coronavirus bevestigd. Burgemeester Harry de Vries spreekt zijn medeleven uit namens de Scherpenzeelse samenleving aan de familie en de nabestaanden en wens ze heel veel sterkte.

In Scherpenzeel is woensdag 1 april iemand aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Het is het eerste slachtoffer in de gemeente.

07:42 - Lieve woorden bij basisschool de Boomhut

In Arnhem hangen shirtjes en spandoeken met lieve woorden aan het hek bij basisschool de Boomhut.