LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 2 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 2 april

22:06 - Gemeente beëindigt optreden voor dementerenden

Afgelopen zaterdag maakte de gemeente een abrupt einde aan het dj-optreden van Peter Nieukerke voor dementerende bewoners van zorginstelling de Herbergier in het Arnhemse Spijkerkwartier.

22:03 - Burgemeester diep geraakt door impact corona

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal zegt ‘ten zeerste geraakt’ te zijn nu dagelijks meer blijkt hoezeer de dorpen in zijn gemeente getroffen worden door het coronavirus. Berg en Dal kent een hoog aantal besmettingen.

21:43 - Bedrijven komen met groot woord van dank

Vadrupak, Duck-Lift, VDU Uitzendbureau en Herbert Sas Transport in Tiel hebben een vrachtwagen laten bestickeren met de tekst Hart voor de zorg. De truck rijdt in ieder geval tot eind april in een straal van vijftig kilometer rondom Tiel.

Onderweg wordt gestopt bij ziekenhuizen en zorginstellingen om te laten zien dat aan het personeel wordt gedacht.

20:27 - Kroketje met mama: 'Dikke complimenten, verpleging doet zo zijn best'

Dit is Gertjan van Roekel. Hij kon vanavond toch even een kroketje eten met zijn moeder Tiny Roseboom in Bennekom. Zij zit in het revalidatiecentrum en daar is bezoek niet welkom.

Dankzij verzorgend personeel kon Gertjan even samenzijn met zijn moeder. Hij en zijn zus willen het personeel dikke complimenten geven, omdat zij dit mogelijk maakten: 'Zij doen zo hun best in deze lastige omstandigheden.'

19:34 - Meer uitstel van betaling voor ondernemers

Ondernemers en zzp'ers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen voor meer belastingen uitstel van betaling krijgen. Ook worden aanvragen hiervoor versoepeld en kan langer dan drie maandenuitstel worden aangevraagd, laat staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën weten.

Bedrijven konden al voor vier belastingen uitstel krijgen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw).

Daar komen er nu nog zeven bij, waaronder de kansspelbelasting, accijns, assurantiebelasting en verhuurdersheffing.

19:12 - Bloedbank zoekt genezen coronapatiënten

Bloedbank Sanquin roept mensen die het coronavirus hebben gehad, en ervan zijn genezen, op om bloedplasma te doneren. Nieuwe patiënten kunnen daarmee geholpen worden. Merlijn van Hasselt legt uit hoe het werkt en wie geschikt is om bloedplasma te doneren:

 

17:56 - Een hartverwarmende video van het Graafschap College: #samen

Filmpje gemaakt door het Graafschap College uit Doetinchem, voor hun leerlingen en docenten, om hen een hart onder de riem te steken:

 

17:27 - Minister neemt noodkreet IC-verpleging serieus

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) neemt de noodkreet van de IC-verpleegkundigen over de alsmaar toenemende druk op de intensive cares serieus.

De voorman van beroepsgroep V&VN zei eerder tegen De Telegraaf dat 2400 ic-bedden het absolute maximum is watde Nederlandse intensive cares aankunnen.

17:22 - Het belangrijkste nieuws

Het RIVM meldt vrijdagmiddag dat vandaag 502 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn de afgelopen 24 uur 148 nieuwe overledenen door het coronavirus gemeld. In totaal zijn 1.026 nieuwe besmettingen gemeld.

Gelderland telt nu 1882 bewezen coronabesmettingen. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich in Gelderland verspreidt.

De afgekeurde mondkapjes die eerder deze week teruggeroepen werden uit onder andere het CWZ ziekenhuis en Radboudumc waren niet bedoeld voor ziekenhuizen. Chinese autoriteiten melden dat dit van tevoren is gemeld.

17:00 - Op dit moment 1273 mensen op de IC

We stijgen gestaag met het aantal IC-bedden in Nederland. Het idee is om er dit weekend 2400 te hebben; op dit moment zitten ziekenhuizen in totaal tegen de 2100 bedden.

Het aantal bezette bedden op de intensive care is 1273. Dat zijn 82 meer bedden dan een dag geleden. Er wordt in de telling geen rekening gehouden met reguliere patiënten en mensen die door het coronavirus op de afdeling zijn beland.

16:18 - Terrorismeproces is uitgesteld

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat ook de inhoudelijke behandeling van de grote terrorismezaak tegen zes mannen uit Arnhem en omgeving niet van start.

15:15 - Britse 'coronaspuger' moet twaalf maanden zitten

Een Brit die spuugde op agenten en riep dat hij besmet was met het coronavirus, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. De 23-jarige man was door het lint gegaan toen agenten hem in de plaats Burnley in de boeien sloegen omdat hij dronken was en zich misdroeg.

15:10 - Ook Marlon van 19 heeft last van de crisis

Normaal is hij barman, maar nu verkoopt hij dagelijks bloemen aan de deur. Door het coronavirus had Marlon van Baardewijk (19) tijdelijk geen werk. ‘Anders zit ik toch maar hele dagen thuis. Dit is heel leuk.’

Lees het verhaal in Wij zijn Gelderland.

15:08 - Meer mannen dan vrouwen zijn slachtoffer

De patiënten die volgens cijfers van het RIVM met corona in het ziekenhuis belanden zijn voor het merendeel man, 63 procent. Ook overlijden meer mannen dan vrouwen. Onder de 1339 overleden coronapatiënten zijn 824 mannen tegenover 515 vrouwen. De jongste overleden patiënten valt in de leeftijdscategorie 35-39 jaar.

14:58 - De column van Bas Steman

In deze bizarre tijd, waarbij al het normale anders is, is het soms goed om even stil te staan. Bas Steman kent u misschien van het televisieprogramma van Omroep Gelderland, De Ridders. Maar Bas is ook schrijver. Deze week kunt iedere dag een column verwachten van hem waarin hij kijkt naar wat deze tijd met hem doet.



 

14:45 - Miljoenen Amerikanen willen uitkering na ontslag om corona

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week opnieuw gestegen. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Ruim 6,6 miljoen Amerikanen wenden zich tot de overheid voor een uitkering, tegen iets meer dan 3,3 miljoen een week eerder. De groei komt door een ontslaggolf als gevolg van de coronacrisis in de VS.

14:40 - 'Ik voel me bijna opgelicht'

'Denk je echt dat we na deze crisis met 50.000 mensen gaan wandelen? Dan ben je wel heel naïef. En ik ben misschien wel een deel van mijn geld kwijt. Ik voel me bijna opgelicht', stelt Anneloes. En zo kwamen er meer van dit soort reacties bij Omroep Gelderland binnen over de Vierdaagse.

14:30 - Helemaal niks in Arnhem

Arnhem is een spookstad, ziet onze verslaggever Jesper Stoffelen.

14:28 - (Te) snel online...

Raymond Janssen van mediapartner RN7 zag dat De Telegraaf de nieuwe cijfers iets te snel naar buiten wilde brengen.

14:25 - Heb je klachten? Dit moet je doen

14:24 - RIVM: maatregelen lijken te werken

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten, zegt het RIVM.

14:22 - Vitens: spoel waterleidingen in gebouwen die door corona dicht zijn

Vitens waarschuwt voor mogelijke legionallebesmetting.

14:18 - Bloemetje voor ouderen in Barneveld

In het kader van #SamenSterktegenCorona kregen ouderen in de wijk Oldenbarneveld in Barneveld op 1 april een bloemetje en een kaartje. Dit gebeurde namens de Marokkaanse Moskee An-Noer en het Wijkplatform Oldenbarneveld. Op het kaartje een persoonlijke boodschap en twee telefoonnummers. Ouderen kunnen die nummers bellen, willen ze een beroep doen op anderen in deze moeilijke tijd.

 

14:01 - 166 patiënten overleden aan corona, nu 1339 doden in Nederland

Het RIVM meldt sinds gisteren 166 sterfgevallen door corona. Totaal zijn nu 1339 patiënten overleden. Er zijn sinds de uitbraak 14.697 mensen positief getest, sinds woensdag kwamen er 1083 positief op covid-19 geteste patiënten bij. Er zijn 625 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn 5.784 ziekenhuis opnames.

De meeste nieuwe positief geteste mensen wonen in Noord-Brabant (230), gevolgd door Zuid-Holland (223). Gelderland staat op de vierde plaats met 112 positieve tests.

13:51 - 6800 computers voor thuislessen aan kinderen

Ruim 6800 leerlingen op basisscholen, middelbare scholen en mbo's kunnen thuis les gaan volgen dankzij de aanschaf van extra laptops door Sivon. Deze coöperatie van en voor schoolbesturen was door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om laptops te kopen voor leerlingen die thuis geen laptop, computer of tablet hebben en daardoor lessen missen. Deze week ontvangen de eerste scholen hun laptops.

Voor sommige leerlingen en studenten is onderwijs op afstand een probleem omdat ze bijvoorbeeld geen computer thuis hebben, of die moeten delen met broertjes en zusjes. Het ministerie komt daarvoor met 2,5 miljoen euro over de brug.

Sivon is gevraagd om de laptops aan te schaffen en te verspreiden over de scholen. In totaal hebben 145 schoolbesturen al laptops aangevraagd. De eerste zijn deze week op de scholen bezorgd.

Lesanke van Beek, directeur van basisschool De Caleidoscoop in Ede zegt in een reactie: 'Door deze extra laptops kunnen leerlingen niet alleen thuis aan de slag met de lesstof, maar blijven zij ook in contact met leraren. Dat is in deze tijd van digitaal lesgeven heel belangrijk voor leerlingen.'

13:42 - Mondhygiënisten maken zich zorgen

De verlenging van de huidige coronamaatregelen tot 28 april door het kabinet zorgt voor onrust onder mondhygiënisten. Zij wachten met spanning af wanneer zij hun beroep weer kunnen uitoefenen.



 

13:12 - Bierbrouwer bezorgt aan huis in coronatijd

13:04 - Picnic opent extra distributiecentrum

Websuper Picnic opent vanwege de extra vraag naar bestelde en bezorgde boodschappen versneld een zesde distributiecentrum in Apeldoorn. Daarnaast heeft het bedrijf de capaciteit voor het verwerken van orders en de bezorging uitgebreid.

Door in mei al een nieuw distributiecentrum te openen en meer mensen aan te nemen, hoopt Picnic te kunnen voldoen aan de geëxplodeerde vraag naar bestelde en aan huis bezorgde boodschappen. Ook gaat Picnic meer bezorgen in de ochtend en wil het bedrijf haar bezorgwagentjes efficiënter vullen. Er komen ongeveer 450 mensen te werken.

12:57 - Jongeren in Berg en Dal krijgen boete

Dertien jongeren in de gemeente Berg en Dal moesten woensdag thuis het slechte nieuws brengen dat ze een boete aan hun broek hebben gekregen. Reden: geen anderhalve meter afstand om te helpen het coronavirus niet verder te verspreiden. Ze spelen met hun leven, zegt burgemeester Mark Slinkman.

12:35 - Patiënt lag negen dagen in coma

Een coronapatiënt in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft negen dagen in kunstmatige coma gelegen. Nu is hij weer wakker en doet hij zijn verhaal. 'Je bent er ineens weer.'



 

12:16 - Paul Tromp had corona en redt nu levens met zijn plasma

Hij is een van de weinigen die mensen spontaan zouden mogen knuffelen. Paul Tromp uit Beneden-Leeuwen kan geen corona krijgen, want hij heeft het virus al gehad. En hij is goud waard met de antistoffen in zijn bloed die verraden dat hij ex-coronapatiënt is. En omdat Tromp genezen is kunnen die antistoffen levens redden van mensen die nu ziek zijn en in het ziekenhuis liggen. Hij doneert zijn plasma. 'Geweldig dat ik dit kan doen.'



12:13 - 'Het wordt heel spannend'

Esther Faber is afdelingshoofd in het Gelre ziekenhuis in Zutphen. 'Het wordt heel spannend', zegt ze op Radio Gelderland. 'We schalen in Apeldoorn en Zutphen op van 85 naar 100 bedden voor coronapatiënten.'

Het vervoer naar ziekenhuizen van patiënten die beademd moeten worden baart zorgen. Faber: 'We hebben weinig ambulances met speciale apparatuur voor dat vervoer. Het is een politiek besluit, maar daar zou het leger voor moeten worden ingezet.'

Het gesprek van Rob Kleijs met Esther Faber.

 

11:52 - Naar school met School TV

Schooltv (NTR) komt vanaf maandag met educatieve programma's op de tv-zender NPO Zappelin extra. De programma's zijn bedoeld voor basisschoolkinderen die geen laptop, tablet of internetverbinding hebben.

Foto: ANP

Nu de scholen dicht zijn vanwege het coronavirus, groeit de zorg over de niveauverschillen die kunnen ontstaan tussen scholieren. Zo kunnen ouders niet altijd helpen bij het thuisonderwijs en beschikt niet elk gezin over voldoende mogelijkheden om het volledige lespakket online te kunnen volgen. Daarnaast is het volgens NPO Zapp een aantal scholen nog niet gelukt om passend onderwijs op afstand te bieden.

Daarom is er elke doordeweekse dag in de ochtend een selectie te zien van lesvideo's die veel worden gebruikt in het basisonderwijs. Kinderen uit de onderbouw leren bijvoorbeeld letters met Letterjungle, rekenen met Moffel en Piertje en kunnen meezingen met de liedjes uit Sesamstraat. Voor de bovenbouw zijn er video's uit 13 in de oorlog en Willem Wever, maar ook landenvideo's voor wereldoriëntatie. De filmpjes worden getoond in tijdvakken. Zo begint het programma van 09.00 tot 09.30 uur met groep 1 en 2, volgt daarna van 9.30 tot 10.00 uur groep 3 en 4, is het van 10.00 tot 11.00 uur tijd voor groep 5 en 6 en is als laatste groep 7 en 8 aan de beurt van 11.00 tot 12.00 uur.

11:45 - Dini zoekt kralen

Dini Eggink uit Ruurlo komt door de coronacrisis haar huis niet meer uit. Haar hobby is kralen maken. Heb jij kralen voor haar, meld je dan bij Gelderland Helpt.

Rob Kleijs sprak op Radio Gelderland met Dini.

 

11:30 - Van harte vanaf het beeldscherm

De burgemeester van Lochem is niet voor een gat te vangen.

10:55 - Een tweetje van de gemeente Oost Gelre

10:50 - Coronacrisis raakt Spanje keihard

De coronacrisis heeft tot dusver al bijna 900.000 Spanjaarden hun baan gekost. Dat heeft het ministerie van Arbeid berekend. Het gaat voor het grootste deel om mensen die een tijdelijke of flexibele betrekking hadden. Een recordaantal van ruim 300.000 Spanjaarden klopte afgelopen maand aan bij het ministerie van Arbeid voor een werkloosheidsuitkering. Het totale aantal mensen dat zonder werk zit en afhankelijk is van een uitkering nam daardoor toe tot ruim 3,5 miljoen. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, met meer dan 9000 doden.

10:33 - Twee Nijmegenenaren overleden

De gemeente Nijmegen laat donderdag weten dat er opnieuw twee Nijmegenaren zijn overleden aan het coronavirus. 'Het blijft aangrijpend om steeds weer dergelijke berichten binnen te krijgen. Ik wens de familie en naasten van deze Nijmegenaren veel kracht toe', zegt burgemeester Bruls.

10:03 - Opvang voor daklozen in Arnhem

Arnhemse daklozen kunnen vanaf vandaag ook terecht op cruiseschip 'Serenade I'. Door de coronamaatregelen was er minder plek in de reguliere opvang. Wethouder Martien Louwers: 'We krijgen allemaal de boodschap: blijf thuis. Voor daklozen is dat lastig, zij hebben geen thuis. Ze zijn aangewezen op deze opvang. Ik ben daarom erg blij dat we deze extra locaties nu hebben.'

09:47 - Online goochelen

Elmar Hofstee en Huub Cooijmans zijn twee fulltime goochelaars. Alle optredens en shows zijn echter stilgevallen. Om toch kinderen te kunnen vermaken, hebben de Apeldoorners een goochel-workshop online gezet. De benodigde spullen kunnen online besteld worden en de kinderen krijgen daarbij online uitgelegd hoe ze de mensen kunnen laten verbazen. De site vind je hier.

08:24 - Winkeliers Malden houden actie

Vanuit winkelcentrum Malden delen ondernemers vrijdag of zaterdag circa 150 attenties uit bij zorgcentrum Malderburch. Zowel aan al het personeel als aan alle bewoners. Een woordvoerder meldt: 'We doen dit om de zorg een hart onder de riem te steken en zo ook de bewoners die momenteel geen bezoek mogen ontvangen.'

De attenties worden betaald vanuit de budgetten die eigenlijk bedoeld waren voor het organiseren van diverse evenementen in het voorjaar.

08:08 - Ex-patiënt Paul Tromp helpt patiënten met zijn plasma

Wie genezen is van een coronavirusinfectie, heeft meestal beschermende antistoffen in het bloed. En precies díe antistoffen kunnen de bloedbank en deze ziekenhuizen goed gebruiken. Ze kunnen mogelijk dienen als geneesmiddel voor patiënten met corona.

Paul Tromp uit Beneden-Leeuwen (Foto: Facebook) is genezen van corona. En nu wil hij andere patiënten helpen door plasma te doneren. 'Afgelopen zaterdag hoorde ik dat het Erasmus MC op zoek is naar plasma van ex-coronapatiënten. Omdat ik gelukkig alweer een tijdje genezen ben verklaard, heb ik antistoffen in mijn bloed die mogelijk bij kunnen gaan dragen aan het herstel van andere coronapatiënten', schrijft hij op Facebook.

Hij twijfelde geen moment. 'Gisteravond heb ik de eerste ruim 600 ml plasma dan ook af mogen staan in Rotterdam. Mijn plasma wordt spoedig aan IC-patiënten toegediend met de hoop dat ze daardoor nog (sneller) kunnen herstellen van dit vreselijke virus.'

07:18 - Twan van Gendt: BMX op derde plan

Foto: ANP

Voor regerend wereldkampioen BMX Twan van Gendt uit Velddriel begon het olympische jaar dramatisch toen hij in januari een ernstige handblessure opliep in Australië. Met het uitstel van de Spelen naar de zomer van 2021 heeft hij meer tijd om in topvorm te raken, maar sport staat voor Van Gendt even op een lager plan. De sport staat voorlopig op het tweede plan. 'Nou, eerder op het derde plan', verbetert Van Gendt. 'Het eerste is dat iedereen hier gezond uitkomt en niet te veel mensen overlijden. Daarnaast zijn er veel mensen die financiële problemen krijgen, dat is allemaal zo veel belangrijker dan sport die niet doorgaat.'

Het verhaal over de blessure van Van Gendt lees je hier.