LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 1 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 1 april

22:12 - Het belangrijkste nieuws

Het Fruitcorso van Tiel gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis.

Het is nog niet bekend of de Nijmeegse Vierdaagse doorgaat. De organisatie laat wel weten geen inschrijfgeld terug te betalen als mensen nu afzien van deelname.

Een 'coronahoester' uit Zutphen is veroordeeld tot acht weken celstraf.

In totaal zijn in Nederland 1339 patiënten met het coronavirus overleden. Er liggen meer dan 5784 mensen in het ziekenhuis.

Gelderland telt 1727 bewezen coronabesmettingen, 112 meer dan gisteren. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich in Gelderland verspreidt.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? Deel foto's en video's van jouw situatie via Whatsapp of mail ons: omroep@gld.nl. Vragen over corona kunnen naar corona@gld.nl.

22:09 - Campings en vakantieparken hebben het moeilijk

Hoewel het hem niet verraste, heeft Herre Dijkema gisteren bij het kijken van de persconferentie van het kabinet 'een stevige vloek' geuit. Onder meer om de uitspraak dat er voor de meivakantie beter nog geen vakantie kan worden geboekt. 'Dit gaat echt heel veel betekenen voor horeca en verblijfsaccommodaties', zegt hij op Radio Gelderland. 'Het is een kwestie van tijd en dan vallen ze om.'

Lees hier het hele verhaal

21:43 - Fruitcorso Tiel afgelast: 'Dit is een nare beslissing'

Het Fruitcorso van Tiel gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Dat heeft de organisatie besloten na overleg met de corsoclubs, de gemeente en de veiligheidsregio. De 60ste editie wordt een jaar verplaatst, naar 2021.

Lees hier het hele verhaal.

21:02 - Wasserij voor ziekenhuis draait op volle toeren vanwege 'coronawas'

De wasmachines draaien op volle toeren bij Lips+ in Tiel. Het bedrijf wast veel kleding van zorgpersoneel. En dan is er ook nog een speciaal protocol voor coronawas. Lees hier het hele verhaal.

 

20:47 - WHO-baas bezorgd over snelheid verspreiding coronavirus

De chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstige zorgen over de snelheid waarmee het coronavirus zich over de aarde verspreidt. Er zijn nu besmettingen in 205 landen en gebieden. Naar zijn verwachting van Tedros zal het aantal besmettingen wereldwijd de komende dagen tot boven een miljoen stijgen en het aantal doden tot meer dan 50.000. Op dit moment zijn er ongeveer 885.000 besmettingen vastgesteld met meer dan 44.000 doden.

20:37 - 'Waarom zijn er geen cijfers van genezen patiënten?'

De verspreiding van het coronavirus heeft bij veel mensen talloze vragen opgeleverd. Omroep Gelderland beantwoordt veel vragen met deskundigen die aanschuiven in de uitzendingen op radio en televisie. Wij selecteren voor u de belangrijkste antwoorden. Die zijn hier terug te lezen.

20:18 - Vrees voor geweld in kwetsbare gezinnen: 'Houd contact met de omgeving'

Veel mensen zijn bang dat tijdens deze coronacrisis kinderen in kwetsbare gezinnen vaker met geweld te maken krijgen omdat iedereen lang en dicht op elkaar zit. Volgens Azime Gülhan, directeur van Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland is het belangrijk dat risicogezinnen juist in deze periode contact met hun omgeving blijven houden.

Lees hier waarom.

Foto: Pixabay.

19:41 - EK voetbal voor vrouwen verplaatst naar de zomer van 2022

Het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen is met een jaar verplaatst, naar de zomer van 2022. De Spaanse en Deense voetbalbond melden dat de UEFA daar woensdag na een vergadering met alle aangesloten landen een akkoord over heeft bereikt.

19:28 - Tranen op de corona-afdeling: 'We moesten ze helpen om afscheid te nemen'

 

Lees hier het hele verhaal

18:42 - Veel besmettingen vlak over de grens met Duitsland

Persbureau DPA meldt dat 70.800 mensen in Duitsland het coronavirus onder de leden hebben of inmiddels ervan zijn hersteld. Zeker 796 mensen zijn inmiddels aan de gevolgen overleden.

De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen en de deelstaat Beieren zijn de belangrijkste brandhaarden. In Noordrijn-Westfalen waren tot woensdagmiddag 15.900 mensen besmet en 168 overleden. In Beieren was dat 17.100 en 241.

Foto: ANP.

18:34 - 140 nieuwe coronabesmettingen, Gelderland nog niet over piek heen

Het aantal coronabesmettingen in Gelderland is woensdag opgelopen naar 1615 patiënten. Dat zijn er 140 meer dan een dag eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Heerde en Neder-Betuwe zijn in Gelderland relatief gezien het hardst geraakt.

Lees hier meer over de corona-cijfers

Kaart: RIVM-cijfers met Local Focus.

18:01 - Aan huis gekluisterd? Lisa regelt de boodschappen en het kost niets

Omdat alle scholen dicht zijn, kan student Lisa Hartjes ook geen stage meer lopen. Nu zit ze achter de telefoon van de gratis boodschappendienst James Online. Die helpt ouderen of zieken die niet zelf de straat op kunnen. 'We halen de boodschappen bij uw eigen bakker of slager!'

Lees hier Lisa haar verhaal over de boodschappendienst James Online

17:42 - Vitesse, De Graafschap en NEC waarschijnlijk vanaf half juni weer in actie

De KNVB streeft ernaar om de competitie in de ere- en eerste divisie dit seizoen toch af te ronden. Maar er zijn nog veel vraagtekens...

Lees er hier alles over.

Foto: Broer van den Boom

17:23 - KIJK LIVE MEE: We beantwoorden al jouw coronavragen

De tv-uitzending is net begonnen en hier live te volgen.

17:22 - Hart onder de riem voor buschauffeurs

'Dit hangt op het station in Nijmegen voor alle buschauffeurs', schrijft Anneke Eef ons. 'Dit omdat er nog steeds veel geweld is in de bussen en het ov en ook voor de inzet van onze buschauffeurs in deze tijd van corona. Dit is een hart onder de riem voor hun inzet.'



16:56 - Drie wandel-winnaars vanwege het coronavirus

Het was de bedoeling dat ze zouden strijden om de titel 'mooiste wandelgemeente van Nederland'. Maar door de coronacrisis blijft die strijd uit en zijn de drie genomineerden allemaal winnaars. Twee Gelderse gemeenten vallen in de prijzen.

Lees hier wat de drie mooiste wandelgemeenten van Nederaland zijn.

Foto: Gemeente Berg en Dal.

16:31 - Coronacheck via app is groot succes

Sinds een week kunnen mensen in Nijmegen en omstreken met een app testen of ze het coronavirus hebben of niet. De zogenoemde OLVG coronacheck is een groot succes en intussen door 5500 mensen gebruikt, meldt het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).

Lees hier meer over de coronacheck

Foto: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

16:25 - Boerenclub zamelt geld en goederen in voor de zorg

 

16:16 - Noodsteun voor Edese ondernemers vanwege coronacrisis

De gemeente Ede schiet ondernemers te hulp met extra maatregelen vanwege de coronacrisis. De gemeente gaat onder meer subsidiegeld kwijtschelden en geeft ondernemers uitstel van betaling van belastingen en huur.

Lees hier wat noodsteun precies inhoudt

15:45 - Vierdaagse Nijmegen betaalt voorlopig geen inschrijfgeld terug

De organisatie van de Vierdaagse betaalt voorlopig geen inschrijfgeld terug aan lopers die - uit angst voor het coronavirus - afzien van hun deelname in 2020. Lees hier het het hele verhaal.

Foto: ANP.

15:39 - Agent geeft 'leuke draai' aan belangrijke boodschap

 

15:17 - Hartverwarmend, opa en oma worden niet vergeten

De kleinkinderen Pepijn en Isabeau (7 en 4 jaar) hebben voor hun opa en opa een spandoek gemaakt. Er is contact door het raam en met FaceTime. Opa Dick en oma Trudy uit Oosterbeek vinden het ontzettend lief.

15:15 - Persrechter licht de straf voor de coronaspuger toe

Een man die spuugde naar de politie en zei dat hij corona had is vandaag in Arnhem met supersnelrecht veroordeeld tot 8 weken cel. In het filmpje licht persrechter Maartje Bijl de straf toe. Wil je weten wat supersnelrecht is, klik dan hier.

 

14:22 - 'Langer thuis blijven verstandig', scholen trots op leerkrachten en leerlingen

Bestuurders en woordvoerders van basisscholen in Gelderland zijn trots op leerlingen, ouders en leerkrachten. Dat zeggen zij nu de scholen zeker tot en met 28 april dicht zijn. Deze maatregel vinden zij verstandig.

Lees hier het verhaal.

14:16 - Heel Holland plakt: kids knutselen ramen vol!

Wat doe je met je vrije tijd als je binnen moet blijven?

 

14:08 - Leuke oproep van de politie in Harderwijk

Op Facebook doet de politie in Harderwijk een oproep: maak een tekening voor corOPA en corOMA.

 

14:00 - Nieuwe cijfers: 134 patiënten overleden

Het RIVM meldt dat er 134 coronapatiënten zijn overleden. Daarmee komt het aantal op 1173 overleden personen. De helft van de opgenomen patiënten is 70 jaar en ouder, van de overleden patiënten was de helft 81 jaar en ouder.

13:40 - U hamstert niet meer zo erg

Consumenten hamsteren steeds minder. Dat meldt marktonderzoeker Nielsen die de omzetten van supermarkten van de afgelopen weken naast elkaar legde. Vorige week verkochten de supermarkten voor 838 miljoen euro aan artikelen. Dat was ruim 10 procent minder dan een week eerder.

Gebarentolk Irma Sluis maakt het hamstergebaar tijdens een van de persconferenties. Foto: ANP

13:14 - Andere cijfers RIVM

Het RIVM komt vanaf vandaag met andere data rond corona. Het instituut toont voortaan het aantal ziekenhuisopnames per gemeente. Op de kaart die dagelijks wordt ververst staat het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis. De verspreiding laat de woonplaats van de patiënten zien.

12:59 - Wat doet corona met mensen die kanker hebben of hadden?

Wat betekent de coronacrisis voor mensen die kanker hebben (gehad)? De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil dat graag weten. De NFK heeft een online vragenlijst opgesteld. Die is bedoeld voor mensen die kanker hebben of hadden en die nog onder behandeling of nacontrole van het ziekenhuis staan. de vragenlijst kan anoniem worden ingevuld.

De vragenlijst vind je hier.

12:48 - Asiel bang dat huisdieren worden gedumpt

Verschillende dierenasiels in Gelderland vrezen een tekort aan vrijwilligers als de coronacrisis langer voortduurt. Ook is Dierentehuis Arnhem en Omstreken in Velp bang dat, met het inzakken van de economie door de coronacrisis, meer huisdieren worden gedumpt dan gewoonlijk door een gebrek aan financiële armslag bij de baasjes.

Lees hier het hele verhaal (met video).

12:39 - Dit hotel wordt zorghotel

We maakten deze reportage in Almen. Een hotel krijgt zijn functie van ziekenhuis terug.

 

12:33 - Treurnis in Rumpt bij biljartclub

Foto: Pxhere

De maatregel dat sportevenementen voorlopig afgelast blijven, trekt sporen van vreugde en verdriet door de sportwereld. Wie op de wip zit, degradeert niet. Maar een promotie naar een hoger niveau zit er ook niet in. Dat merkt bijvoorbeeld het vlaggenschip van biljartvereniging Carambole uit Rumpt.

Herman Schiks van de biljartclub schrijft ons: 'Nooit eerder heb ik deel uit mogen maken van een team dat voor de eerste plaats kon spelen. We staan minimaal 43 punten voor op de nr 2, (...) het kampioenschap zou ons met een te behalen aantal punten van 66 bijna niet meer kunnen ontgaan.' De gewestelijke kampioenschappen lonkten en daarna mogelijk het Nederlands kampioenschap. Het zit er voor Carambole 1 niet in. Schiks: 'Volgend jaar maar weer opnieuw.'

12:03 - We zijn aan de winnende hand, het virus verliest

Het coronavirus is sinds twee weken aan de verliezende hand. Waar Nederlanders met het virus onder de leden aanvankelijk gemiddeld meer dan twee anderen besmetten, ligt dat aantal sinds omstreeks 16 maart op minder dan één, schatten de deskundigen die het kabinet adviseren. Als iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen, moet de virusuitbraak daarom op de lange duur uitdoven, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel.

11:59 - De kat heeft er geen boodschap aan dat jij huiswerk hebt

Vrijwel iedereen moet vanwege de coronacrisis thuiswerken. Lekker met je eigen laptop, in je eigen huis. Maar sommige huisgenoten hebben helemaal niks met corona.

Klik hier voor een leuk filmpje.

11:54 - Filmpje!

Wat is anderhalve meter?

11:48 - Minder ongelukken door corona, maar ook meer oplichting

De coronacrisis heeft invloed op het werk van de politie, zo meldt een woordvoerder woensdag. Zo is het aantal verkeersongevallen bijvoorbeeld aanzienlijk afgenomen.

Daarnaast nam ook het aantal meldingen van woninginbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij de afgelopen tijd flink af.

De politie ziet wel dat cybercriminelen inspelen op de crisis. Zo worden antibacteriële bankpassen, een COVID-tracker app en mondkapjes via internet aangeboden. Allemaal nep, waarschuwt de politie.

11:45 - HEMA in problemen

Winkelketen HEMA wordt hard geraakt door de coronacrisis en betaalt daarom z'n huurbazen de helft minder huur over april en mei. Ook van het personeel wordt een offer gevraagd. De jaarlijkse beoordelingsgesprekken zijn uitgesteld waardoor medewerkers pas later in het jaar hun loon op basis van hun prestaties zien stijgen.

Lees hier het verhaal op de site van de NOS.

11:41 - Minder auto's verkocht

De Nederlandse autoverkoop wordt hard geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zijn er in maart bijna een kwart minder auto's aan de man gebracht dan een jaar eerder. Foto: ANP

11:06 - Heren! Anderhalve meter afstand houden!

KPN legt in Arnhem-Noord glasvezel aan. De werkers lijken het niet zo nauw te nemen met 1,5 meter afstand tot elkaar... Foto: Omroep Gelderland

11:04 - Zutphense coronahoester acht weken de cel in

Een 'coronahoester' uit Zutphen is woensdag tijdens een snelrechtzitting in Arnhem veroordeeld tot acht weken cel. Ook moet hij een schadevergoeding van 400 euro betalen.

Lees het verhaal hier.

10:58 - De Lidl heeft gemaild...

We zochten contact met Lidl in verband met een klacht over een actieposter. Een luisteraar van Radio Gelderland vindt de paaseitjes te veel lijken op de afbeelding van het coronavirus. De reactie van Lidl vind je onder de poster. Spoiler alert: het kan even duren...

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen. Wij nemen deze in behandeling en je ontvangt uiterlijk binnen vier werkdagen een reactie van ons.

Om je verzoek zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verwerken wij persoonsgegevens. Onze privacyverklaring vind je op onze website onder www.lidl.nl/privacy.

Met hartelijke groet,

Afdeling Customer Care

10:48 - Kinderen opgelet! Is het schoon op je kamer?

10:35 - NVM: minder huizen verkocht

Sinds half maart zijn er minder woningen verkocht. Tegelijkertijd zijn er ook minder woningen op de markt gekomen, waardoor de huizenmarkt wel nog altijd overspannen blijft, merkt makelaarsvereniging NVM op. Van een daling van de huizenprijzen is dan ook geen sprake.

'De woningmarkt is een vertrouwensmarkt. En wanneer deze situatie langer duurt, dan zal dat effect gaan hebben. Maar vergeet niet dat de markt al lange tijd heel krap is. De vraag is niet opeens helemaal verdwenen', aldus Lana Gerssen van de NVM.

Makelaars hebben hun werkwijze ook aangepast, merkt NVM-voorzitter Onno Hoes op. Vaak wordt er eerst een virtuele bezichtiging gedaan en pas als mensen echt geïnteresseerd zijn, volgt een echte bezichtiging.

10:27 - Moeite met lezen en schrijven? Er is een speciale site over corona

Voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, is de stroom informatie over het coronavirus vaak moeilijk te begrijpen. De Stichting Lezen en Schrijven heeft daarom voor hen alle informatie op een speciale website gezet. Veel informatie is verwerkt in animatiefilmpjes, bijvoorbeeld een uitleg over de afstand van anderhalve meter die we moeten aanhouden. Ook zijn er winkelposters met een uitleg in begrijpelijke taal en is er een woordenlijst waarin veel voorkomende termen worden uitgelegd.

Die website vindt u hier.

10:21 - Soul leest voor

Iedere dag leest De Voorleeshond met Wiepy een berenverhaaltje, voor het slapen gaan, voor! Soul is op Berenjacht geweest en heeft 365 beertjesverhalen gehoord. En die worden verteld op YouTube.



 

10:08 - Een grap vandaag, wel of niet?

Heb jij al meegedaan aan onze dagelijkse peiling?

Lees hier meer en doe mee.

09:21 - Tja, bovenaan maar geen promotie

In Nijkerk zijn ze niet blij. Hoe is het bij jouw club? Geen promotie of geen degradatie? Meld het de redactie via omroep@gld.nl.

 

09:12 - Drielse veer uit de vaart

Het bestuur van Stichting Drielse Veer heeft besloten om de veerpont met ingang van 1 april tot nader order geheel uit de vaart te nemen in verband met de voortdurende Coronacrisis. Op de website staat meer.

08:44 - 'We missen Daan'

Jacomien en Paul Wolfkamp uit Terwolde kunnen al weken hun verstandelijk beperkte zoon Daan niet bezoeken. En doordat het kabinet de coronamaatregelen maandagavond heeft verlengd, komen daar nu nog een aantal weken bij. 'We missen hem gewoon'.



 

Lees hier het verhaal.

08:26 - 'Corona niet geschikt als 1-aprilgrap'

Terwijl de dagen rond 1 april zich normaal bij uitstek lenen voor allerlei grappen, gebeurt dat dit jaar waarschijnlijk minder als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Volgens experts op het gebied van Nederlandse volkscultuur is het moeilijker een goede grap te verzinnen omdat het openbare leven is lamgelegd. Deskundige Ineke Strouken vindt het coronavirus ongeschikte materie voor 1 april-humor. 'Je kan bovendien geen mensen op weg sturen. Ook wordt men dus al overspoeld met humor via het internet en hebben mensen andere dingen aan het hoofd.'

07:52 - Politie haalt webshops offline

Foto: Pixabay

De politie heeft de afgelopen weken tien malafide webshops offline gehaald. Die shops adverteerden met mondkapjes, testen en andere preventieve producten tegen het coronavirus, maar leverden de bestelde en betaalde artikelen niet, aldus het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politie. Volgens de politie zijn de nepwebshops bijna niet van echt te onderscheiden. Vaak lijken ze veel op die van bestaande bedrijven, die dezelfde producten aanbieden.

07:43 - Thuis naar school, daar heb je toch Google voor?

07:40 - Ongepaste reclame?

Paaseitjes aanprijzen, terwijl ze zijn gelegd in de vorm van het coronavirus. Een luisteraar van Radio Gelderland vindt het niet kunnen.