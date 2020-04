Pasen zonder Passion: 'Ik hoef hem even niet meer te horen'

'Ik mis het optreden. De energie die het publiek me geeft.' Sopraan Olga Zinovieva staat in de Grote Kerk in Elburg. 'Als ik repeteer, duurt het soms tien keer voordat iets me lukt. Tijdens een optreden voel ik dat het publiek me draagt.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Ieder jaar voert de Bach Choir & Orchestra of the Netherlands in de aanloop naar Pasen de Matthäus Passion een groot aantal keer op. Dit jaar stonden er 28 concerten gepland. 'We hebben er begin maart nog drie gehad', zegt dirigent Pieter Jan Leusink. 'Daarna was het ineens klaar.'

Overleven, overleven, overleven

Leusink is een groot liefhebber van de muziek van Bach. Hij heeft zelfs zijn hond naar de componist vernoemd. Dat hij de Passion nu niet kan uitvoeren, doet dan ook pijn. 'Ik ben nu druk met praktische zaken: hoe gaan we ons financieel hieruit redden. Ik sta er dus niet bij stil dat ik eigenlijk vandaag de Passion zou moeten uitvoeren, ik ben alleen maar bezig met overleven, overleven, overleven.'

Want geen optreden betekent ook geen inkomsten. Voor Beleef Klassiek, het bedrijf waarmee Leusink de concerten organiseert, is dat een grote strop. 'We hebben 50 procent van onze investeringen al gedaan: programmaboekjes, aanbetalingen voor locaties en een bedrag aan de muzikanten betaald.' Maar ook voor die muzikanten is dit een probleem, weet hij. 'Dat zijn bijna allemaal zzp'ers. Die zitten nu thuis met hun gezin, maar zonder inkomen. We proberen hen dan ook te helpen waar we kunnen.'

Financiële buffer

Zinovieva zingt ondertussen een aria, die prachtig weergalmt door de Grote Kerk. 'Ik kan nog steeds pianospelen en ik kan nog steeds zingen. Dat zijn de dingen waar ik van houd', relativeert ze het gemis aan optredens. 'Ik heb de afgelopen jaren wel gezorgd dat ik een financiële buffer heb opgebouwd, dus ik kan nog wel even vooruit. Maar dat ik die inkomsten nu misloop, is natuurlijk wel vervelend.'

Leusink geeft Zinovieva nog wat aanwijzingen, en vervolgt dan zijn verhaal. 'Ik hoop vooral op begrip van de mensen die al een kaartje gekocht hebben. Als zij akkoord gaan met een voucher, voor een van de concerten in de komende periode, dan moeten we het wel gaan redden. Maar als zij allemaal hun geld terugwillen, dan vrees ik voor het voortbestaan van ons. En dat geldt voor de hele culturele sector. Die is er straks alleen nog maar als de mensen een beetje meedenken.'

Zinovieva gebruikt deze onverwachte rustperiode om nieuwe dingen te oefenen. 'En ik wil video's opnemen van mijn repetities, die ik dan online kan plaatsen. Zo houd ik toch nog wat contact met ons publiek.'

Passion in september

Leusink richt zich vooral op de praktische oplossingen. 'Misschien kunnen we een deel van deze concerten in september plannen. Ik vind de Matthäus Passion een prachtig stuk, dat volgens mij niet alleen rond Pasen gespeeld hoeft te worden. Als ik het door het hele jaar drie keer per week zou mogen opvoeren, zou ik een gelukkig man zijn. Maar nu hoef ik het even niet te horen, dan sta ik te veel bij wat ik nu mis. Dat komt wel weer.'