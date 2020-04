LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 31 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 31 maart

23:17 - Tijdelijk helikopterplatform bij Rijnstate voor sneller vervoer patiënten

23:15 - Mark moet zijn café nog zeker een maand dichthouden

Door de verlenging van de coronamaatregelen van het kabinet, moet alle horeca tot en met 28 april gesloten blijven. Mark Andeweg van Café de Compaen in Ede keek dinsdagavond ook naar de persconferentie en reageert gelaten: 'Ik had gedacht dat we nog langer dicht moesten.'

Lees hier het hele verhaal

 

22:52 - Coronahoester in Arnhem

Een winkeldief in Arnhem heeft een caissière van de Kruidvat in het gezicht gehoest, geroepen dat hij corona had en is daarna gevlucht. De politie spreekt van een 'zeer laffe daad'. De man is inmiddels aangehouden.

Lees het hele verhaal: Coronahoester loopt tegen de lamp in Albert Heijn

22:08 - Toch weer groepjes jongeren

De politie in Buren trof vandaag tot hun grote ongeloof groepjes jongeren aan. 'Ik weet niet goed of ik nou boos of verdrietig moet worden van zo'n foto. Dit is ronduit teleurstellend!!! Volgen deze jongeren het nieuws niet?', schrijft een wijkagent op Instagram.

NIET TE GELOVEN DIT!!!

Vandaag troffen collega's deze jongeren aan in Buren. Toen zij de jongeren wilden benaderen vlogen zij alle kanten op. Ik weet niet goed of ik nou boos of verdrietig moet worden van zo'n foto. Dit is ronduit teleurstellend!!! Volgen deze jongeren het nieuws niet? Iedere dag weer worden we geconfronteerd met de ellende die er wereldwijd gaande is door het Corona virus. Mensen worden doodziek, mensen gaan dood, mensen vechten voor het leven van anderen, mensen raken hun baan kwijt.... Is het dan zo moeilijk om je een aantal weken te houden aan opgelegde regels? Dat ook jongeren ernstig ziek kunnen worden of zelfs overlijden is toch wel bewezen afgelopen week!! Doe je het niet voor jezelf doe het dan voor een ander!! Moeten we dan echt gaan jagen? Wordt het dan echt een kat- en muisspel? DENK NOU TOCH EENS NA !!!!

21:30 - Waarom wordt Heerde zo zwaar getroffen door corona?

In Heerde zijn tot nu toe zeker 40 mensen positief getest op corona. Dertien mensen overleden in een verzorgingstehuis. De gemeente is daarom dieprood gekleurd op het kaartje van het RIVM. Mogelijk werd het virus op een druk bezochte informatieavond over Lelystad Airport snel verspreid.

Lees hier het hele verhaal

21:15 - Eerste formele dodelijke slachtoffer in Hattem





21:10 - Vitesse wil in coronacrisis over huur GelreDome praten

Vitesse wordt 'ongekend hard' getroffen door het coronavirus. De Arnhemse club heeft problemen om de huur van het stadion te betalen. Dat zegt algemeen directeur Pascal van Wijk.

Lees hier het hele verhaal

20:47 - Drie koorleden in Nunspeet overleden aan coronavirus

Christelijk Mannenkoor Salvatori uit Nunspeet is hard getroffen door het coronavirus. Drie van de koorleden zijn overleden aan corona en een aantal anderen is besmet. Drie van hen liggen op dit moment in het ziekenhuis. Het is een moeilijke tijd, vertelt voorzitter Koos Bal.

Lees hier het volledige artikel

Foto: Omroep Gelderland.

20:38 - Tot 28 april minder treinen

De NS verlengt de speciale basis dienstregeling tot en met 28 april. Vanaf ieder station in Nederland rijden in alle richtingen maximaal twee treinen per uur. Er reizen vanwege de coronacrisis veel minder mensen met de trein. Met de basis dienstregeling kunnen mensen met een vitaal beroep toch de trein blijven gebruiken.

Foto: ANP.

20:20 - Amateurvoetballers komen dit seizoen niet meer in actie

De KNVB heeft besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. 'Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop', zegt Jan Dirk van der Zee, KNVB-directeur amateurvoetbal.

Lees hier het hele verhaal

Foto: ANP.

20:02 - Veel meer testen beschikbaar

Het aantal coronatests wordt de komende weken verviervoudigd, kondigt het kabinet aan. In eerste instantie moet zorgpersoneel vaker worden getest, maar uiteindelijk moeten de testen ook beschikbaar komen voor mensen buiten de zorg.

De ongeveer 4000 tests die nu dagelijks worden uitgevoerd, moeten er binnen enkele weken 17.500 worden, zegt minister Hugo de Jonge. Vervolgens hoopt hij de testcapaciteit zelfs te verhogen tot 29.000 per dag.

Foto: ANP.

19:46 - Het belangrijkste nieuws:

19:39 - Belangrijkste nieuws uit de persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaven zojuist een persconferentie. Het belangrijkste nieuws uit die persconferentie:

De maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april

De scholen zijn dicht tot en met de meivakantie

Het kabinet roept mensen op geen plannen te maken voor de meivakantie

Ook daarna zullen er waarschijnlijk nog maatregelen gelden

Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis worden ook getest op het coronavirus

Het aantal bedden op de intensive cares wordt verhoogd naar 2400 bedden aanstaande zondag

Het betaald voetbal ligt stil tot 1 juni 2020.

19:26 - De Jonge: Er zijn inmiddels al 1900 IC-bedden

Er zijn inmiddels al 1900 bedden op de intensive cares (IC's) gecreëerd. Dat zegt minister Hugo de Jonge. Het plan is om aanstaande zondag 2400 IC-bedden te hebben.

19:23 - Betaald voetbal ligt tot 1 juni stil

Het betaald voetbal ligt tot 1 juni stil, dat antwoordt premier Rutte op vragen tijdens de persconferentie.

19:13 - Ook na 28 april waarschijnlijk nog maatregelen van kracht

'We hebben nog zeker een maand nodig', zegt premier Mark Rutte. 'Het zou mij verbazen dat je daarna kunt zeggen dat alles weer normaal is. De kans is heel reëel dat dit pakket of een deel van dit pakket aan maatregelen daarna nog nodig is.' De premier roept mensen op om geen vakantieplannen te maken voor de meivakantie.

19:10 - Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis worden ook getest

Medewerkers in de thuiszorg of de verpleegzorg, en andere mensen die in hun werk te maken krijgen met kwetsbare personen gaan ook getest worden op het coronavirus. Dat zal gebeuren vanaf 6 april, meldt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

19:08 - Minister De Jonge: 2400 bedden op de IC's

'We zien dat de druk op de ziekenhuizen toeneemt', zegt minister Hugo de Jonge. Het doel is om aanstaande zondag 2400 bedden op intensive cares te hebben. Normaal gesproken zijn het er ongeveer 1100.

19:03 - Scholen tot meivakantie gesloten

Restaurants, café, musea, kappers en alle overige contactberoepen blijven tot 28 april dicht. Scholen zijn tot de meivakantie gesloten. Dat zegt premier Rutte in een persconferentie. Dat betekent dat de scholen op z'n vroegst na 3 mei weer open gaan.

19:01 - Rutte: maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april

'We nemen dit besluit op basis van het advies van experts', zegt premier Rutte. 'Het verloop van de besmettingen en de druk op de intensive cares laat geen ander besluit toe.'

18:59 - KIJK LIVE MEE | Persconferentie over coronamaatregelen

Hier kun je de persconferentie over de coronamaatregelen live volgen. Die begint om 19.00 uur. Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen het woord voeren.

18:18 - 72 Nijmegenaren in het ziekenhuis opgenomen met corona

Het RIVM vertelt sinds vandaag niet meer hoeveel besmettingen er zijn in elke gemeente, maar hoeveel patiënten er met corona zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook daaruit blijkt dat Heerde het zwaarst is getroffen door het virus. Uit die gemeente zijn zeventien mensen opgenomen, wat gelijkstaat aan 91,5 per 100.000 inwoners. In absolute aantallen is Nijmegen met 72 ziekenhuisopnames de lijstaanvoerder van onze provincie.

Lees hier het hele artikel.

18:14 - Meer doden in VS dan in China

De Verenigde Staten tellen inmiddels meer coronadoden dan China, waar de corona-uitbraak eind vorig jaar begon. Er zijn bijna 3400 geregistreerde sterfgevallen.

Alleen in Italië en Spanje vielen tot nu toe meer coronadoden dan in de VS, stelt persbureau Reuters na een eigen telling. Wereldwijd zijn er ruim 800.000 besmettingen geregistreerd en ruim 39.000 doden.

18:04 - 250 coronaboetes uitgedeeld

De politie heeft van donderdag 26 tot en met zondag 29 maart in hele het land 250 mensen een boete gegeven, omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bekeuringen voor mensen die zich in groepen van drie of meer begeven en minder dan 1,5 meter afstand houden.

De politie heeft het door de coronacrisis overigens een stuk minder druk dan normaal. Er waren vorige week 11.000 incidenten, tegenover 15.000 een week eerder. Er is onder meer minder sprake van woninginbraak, fietsendiefstal en zakkenrollerij. Ook zijn er minder verkeersongevallen.

17:19 - Coronapatiënte (101) is hersteld

Een 101-jarige vrouw die in het IJsselland Ziekenhuis lag met een coronabesmetting is hersteld en mag dinsdag naar huis. Het ziekenhuis in Capelle aan den IJssel brengt het nieuws, in overleg met de familie, als 'een sprankje hoop in moeilijke tijden'.

De vrouw woont zelfstandig maar gaat eerst nog naar een verpleeghuis om verder aan te sterken. Anderhalve week geleden werd ze in het ziekenhuis in isolatie opgenomen omdat ze kortademig was. De hoogbejaarde dame testte positief op het coronavirus.

Foto: IJsselland Ziekenhuis

17:16 - Kan die kat hier weg?

Thuiswerken, even lekker ontspannen met een puzzel of thuis schoolwerk doen. We zijn door het coronavirus gebonden aan huis en als je huisdieren hebt zijn deze beelden misschien wel heel herkenbaar.

Werk jij ook thuis en zit je kat of hond weleens in de weg? Op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland vroegen we om daar foto's en video's van te maken.

Heeft jouw huisdier onze compilatie gehaald?

 

17:13 - Máxima bezoekt vrijwilligers van het Rode Kruis

Koningin Máxima heeft dinsdag medewerkers van het Rode Kruis in Loenen bezocht. Ze kreeg een rondleiding en sprak met vrijwilligers van de hulporganisatie, die zich sinds de uitbraak van het coronavirus inzetten voor ouderen en kwetsbare mensen.

De koningin sprak ook met mensen die beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen inzamelen en met Rode Kruisvrijwilligers die zorginstellingen helpen bij onder meer de opvang van patiënten.

Foto: ANP

16:22 - Streep door bloemencorso in Lichtenvoorde

Het bloemencorso in Lichtenvoorde gaat dit jaar niet door. Het evenement stond zondag 13 september op de planning, maar daar is vanwege het coronavirus nu al een streep doorheen gezet door de organisatie.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

16:04 - Ook seksindustrie gebukt onder coronacrisis

Pornoacteurs en prostituees zitten op dit moment zonder werk. Ze mogen geen enkel fysiek contact met anderen hebben, vanwege het coronavirus. Voor Chayenne Shea betekent het dat veel van haar inkomen wegvalt.

Lees hier haar verhaal.



 

15:46 - Twee tijdelijke zorghotels geopend

In Almen en Apeldoorn zijn tijdelijk twee zorghotels geopend voor (corona)patiënten die zorg nodig hebben en niet thuis verzorgd kunnen worden. Ze kunnen vanaf vandaag terecht op de plek van het voormalige Juliana ziekenhuis in Apeldoorn en bij Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen. In Apeldoorn staat 76 bedden, in Almen zijn dat er 115.

'De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in onze regio neemt door de uitbraak van het coronavirus toe. De verwachting is dat de komende tijd meer bedden nodig zijn. Daar spelen we op in met deze twee tijdelijke extra zorghotels', aldus directeur publiek gezondheid Jacqueline Baardman van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

15:28 - Duidelijk signaal in Zutphen

Op een winkelplein in Zutphen is het duidelijk: iedereen moet 1,5 meter afstand houden. Joke woont aan het plein en hing dit bord voor het raam.

15:23 - 27 zorgorganisaties vragen om hulp

In Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland hebben inmiddels 27 zorgorganisaties gevraagd om extra ondersteuning van zorgmedewerkers. Het Regionaal Contactpunt heeft, volgens Werkgeversvereniging WZW, al ruim tachtig zorgprofessionals gematcht aan een zorginstelling. Deze medewerkers kunnen vaak direct aan de slag op de plekken waar de nood hoog is door de coronacrisis.

15:21 - Bloemencorso Lichtenvoorde gaat niet door

Het bloemencorso in Lichtenvoorde gaat dit jaar niet door. Dit heeft het bestuur in goed overleg met de verschillende corsogroepen, de bloemencommissie en de gemeente Oost Gelre besloten. Het corso stond gepland voor zondag 13 september. Voorzitter Herman ter Haar verklaart: 'Naast de zorg over de gezondheid van deelnemers, inwoners en publiek zijn er nog meer argumenten die hebben geleid tot dit besluit'. Zo kunnen corsogroepen door de maatregelen pas later beginnen met het bouwen van wagens. Ook wil de organisatie nu geen beroep doen op ondernemers voor sponsoring, door de financiële gevolgen van de coronacrisis.

 

15:17 - 1475 besmettingen in Gelderland

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Gelderland is dinsdag opgelopen naar 1475. Dat zijn er 98 meer dan een dag eerder werden gemeld.

Het RIVM houdt niet meer op een kaart bij in welke gemeente de meeste besmettingen zijn. In plaats daarvan kiest het instituut voor cijfers over in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten.

Kijk op deze kaart hoeveel dat er in jouw gemeente zijn (per 100.000 inwoners):

 

15:16 - Lieve groet voor kinderen IKC Juliana in Barneveld

Zoals meer scholen en instellingen in onze provincie doen, brengt ook het IKC Juliana in Barneveld via een tekst op het raam een groet naar de kinderen.

15:09 - Noodopvang voor kinderen in kwetsbare thuissituaties

Burgemeester Bruls van Nijmegen maakt een uitzondering op de regel dat enkel kinderen van ouders met cruciale beroepen opvang krijgen. Hij wil het risico op escalerende situaties daarmee beperken. De regeling wordt nu uitgebreid voor kinderen met een sociaal medische indicatie. Wel benadrukt Bruls dat het de bedoeling is alleen in geval van nood gebruik te maken van de regeling.

14:50 - Kijk vanavond live mee naar de persconferentie

Het kabinet maakt vanavond om 19.00 uur bekend hoe het verder gaat met de maatregelen tegen het coronavirus. Gisteren werd al bekend dat de maatregelen die gelden tot 6 april worden verlengd, wat bijvoorbeeld betekent dat de scholen en horeca dichtblijven. Vanavond wordt onder meer duidelijk voor hoe lang de maatregelen worden verlengd.

De persconferentie is vanaf 19.00 uur live te volgen op onze website, app en via onze Facebookpagina.

Foto: Omroep Gelderland

14:33 - Ramen versieren met #heelhollandplakt

Mensen door heel Nederland versieren de ramen van hun huis in tijden van corona. In de Facebookgroep 'Heel Holland Plakt' worden verschillende creaties gedeeld.

14:00 - 175 nieuwe doden door corona, hoogste aantal tot nu toe

Het coronavirus heeft nog eens 175 dodelijke slachtoffers geëist. Dat maakt het RIVM dinsdag bekend. Het is het hoogste aantal tot nu toe. Gisteren werden nog 93 doden gemeld. Het totaal aantal overleden patiënten staat nu op 1039.

Het aantal positieve tests steeg met 845 naar 12.595. Daarnaast zijn er 722 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen. In totaal zijn 4712 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

In onze provincie neemt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames volgens het RIVM nog altijd toe. Noord-Brabant lijkt over de piek heen te zijn.

De nieuwste cijfers van het RIVM op een rijtje:



 Gemeente Wijchen@GemWijchen Creatief samenwerken met een Wijchense ondernemer: vandaag hebben we vlaggen opgehangen. Hiermee willen we iedereen een hart onder de riem te steken. Samen zorgen, samen werken, samen sterker: alleen samen krijgen we #corona onder controle! #alleensamen 13:51 - 31 mrt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Wijchen bekijken

13:50 - Zes nieuwe sterfgevallen in Nijmegen

Maandag en dinsdag zijn zes nieuwe sterfgevallen gemeld in Nijmegen. Burgemeester Bruls laat in een reactie weten: 'Van dag tot dag wordt de bittere realiteit duidelijker. De pandemie brengt een vreselijke ellende met zich mee. Ik wens alle nabestaanden veel sterkte en kracht toe.' Ook benadrukt hij de noodzaak om de maatregelen van de overheid op te volgens. 'Dat is de enige manier om samen dit virus zo snel mogelijk de baas te worden.'

13:42 - Tijdelijk helikopterplatform bij ziekenhuis Rijnstate

In verband met de coronacrisis moeten patiënten snel tussen ziekenhuizen vervoerd kunnen worden. Daarom heeft het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate vanaf woensdag 1 april een tijdelijk helikopterplatform. Op de plek van de voormalige zusterflat moet dan een helikopter kunnen landen. Dat laat het ziekenhuis weten in een brief aan wijkbewoners. Het gaat om een tijdelijk platform voor deze noodsituatie, benadrukt de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Vorige week werd op de parkeerplaats naast Slingeland in Doetinchem al een landingsplek voor een helikopter ingericht.

13:38 - Bloedplasma van ex-coronapatiënten naar coronapatiënten

Het Erasmus MC in Rotterdam gaat nog deze week bloedplasma van ex-coronapatiënten toedienen bij mensen die op dit moment ziek zijn. De antistoffen van genezen coronapatiënten zouden mogelijk een geneesmiddel kunnen zijn voor zieke mensen. Dat meldt internist-infectioloog Bart Rijnders aan het ANP. Het is onzeker of het toedienen van bloedplasma met antistoffen ook daadwerkelijk patiënten kan genezen.

13:33 - Meer steun voor VVD door coronacrisis

Het vertrouwen dat premier Mark Rutte uitstraalt, zorgt voor meer steun voor de VVD in Nederland. Dat blijkt uit peilingen van EenVandaag. Forum voor Democratie en de PVV lijken juist kiezers te verliezen. Volgens de peiling wint de VVD acht zetels. FVD raakt er vijf kwijt en de PVV drie.

13:16 - Politie Spijkerkwartier waarschuwt

13:12 - RIVM meldt vanaf nu aantal ziekenhuisopnames

Het RIVM deelt op de coronakaart vanaf vandaag het aantal patiënten met corona dat opgenomen wordt in het ziekenhuis. Volgens de organisatie zijn dat op dit moment de beste gegevens die beschikbaar zijn. Eerder was op de coronakaart van het RIVM het aantal besmettingen zichtbaar.

13:07 - Burgemeester Neder-Betuwe roept op tot afstand houden

12:59 - Positieve omzetcijfers voor bouwmarkten

Bouwmarkten hebben in de week van 16 tot 20 maart flink meer omzet gemaakt. De cijfers zijn meer dan de helft hoger dan vorig jaar in dezelfde week, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook supermarkten profiteren, alhoewel mensen inmiddels minder lijken te hamsteren dan in de eerste week waarin veel mensen thuis moesten blijven.

12:55 - Ook bekeuring bij bezoek aan ontmoetingsplaats

12:47 - 105 meldingen in één week over 'corona-misdaden'

Via Meld Misdaad Anoniem zijn in één week 105 meldingen gerelateerd aan de corona-maatregelen gemeld. Meldingen gaan onder andere over anticorona-feestjes of niet gesloten horeca-gelegenheden, verklaart een politiewoordvoerder aan het ANP. Ook komen meldingen binnen over ondernemers die tegen de regels in open zijn, zoals sportscholen en nagelstudio's. De meldingsbereidheid van mensen is in deze coronacrisis groot volgens het meldpunt.

12:43 - Veel vertrouwen in Nederlandse corona-aanpak

De meerderheid van de Nederlanders kan zich vinden in de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Acht procent van de ondervraagden in een onderzoek van onderzoeksbureau Kantar heeft weinig of geen vertrouwen in de beslissingen in de coronacrisis. 71 procent van de mensen waardeert het ook dat de maatregelen niet dwingend opgelegd worden, zoals in andere landen wel gebeurt. Wel maakt driekwart zich zorgen over de economische gevolgen van het coronavirus.

12:37 - Opening Lelystad Airport met een jaar uitgesteld om coronavirus

De opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot november 2021. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen. Vooral op de Veluwe is veel weerstand tegen de opening van het vliegveld.

12:30 - Coronacijfers Nunspeet in perspectief

Iedere dag brengt het RIVM nieuwe cijfers over coronabesmettingen naar buiten. In een gemeente als Nunspeet lijkt het coronavirus om zich heen te grijpen met 186,7 besmettingen per 100.000 inwoners. Maar de vraag is in hoeverre je daar conclusies uit kan trekken. Zo moet rekening gehouden worden met de omvang van de gemeente en het feit dat niet iedereen getest wordt.

Zie ook: Welke conclusies kunnen we trekken uit de coronacijfers van het RIVM?

12:30 - Muziek bij de DrieGasthuizenGroep

12:16 - Onrust bij zorgverleners om eigen veiligheid

Dertig procent van de zorgmedewerkers voelt zich in deze tijd veilig op de werkvloer. Dat meldt vakbond FNV Zorg & Welzijn op basis van een poll onder ruim 5.600 zorgverleners. Twee weken geleden voelde de helft van de medewerkers zich nog veilig. In de thuiszorg, kraamzorg en gehandicaptenzorg voelt minder dan 20% zich nu nog veilig tijdens het werk.

12:01 - Kinderombudsvrouw uit zorgen om kinderen in onveilige thuissituatie

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is bezorgd om kinderen die nu niet naar school kunnen, maar thuis in een onveilige situatie zitten. Ze denkt daarbij aan slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook aan arme gezinnen of families waarbij een ouder ziek is. Dat vertelde ze in het NOS Radio 1 Journaal. Nu de scholen dicht zijn, is het onduidelijk hoe het met deze kwetsbare groep gaat. Kalverboer zou graag zien dat scholen deze kinderen naar school haalt.

11:37 - Veertig coronaplekken in Tiel

Op verzoek van Ziekenhuis Rivierenland heeft Pro Persona Tiel plaatsgemaakt voor de mogelijke opvang van veertig coronapatiënten.

11:33 - Gemeente Beuningen daagt thuiszitters uit met de estafette-challenge

11:26 - Duidelijke uitleg over corona

Op pharos.nl/coronavirus is duidelijke informatie te vinden voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

11:22 - Ook eerste overleden inwoner gemeente Voorst

11:07 - Rolschaatsen in virtual reality

Bij Arnhem Fallen Angels hebben ze een oplossing gevonden nu ze in deze tijd geen Roller derby kunnen doen. Dit spel op rolschaatsen vindt normaal plaats in een grote hal, maar kan nu met behulp van virtual reality ook thuis. Met een digitale app kunnen mensen zelf aan de slag.

 

10:59 - Raamconcerten in de provincie

Nu de agenda van Duo Dijon in één klap leeg is door het coronavirus trekken ze de provincie door met corona-raamconcerten voor eenzame ouderen.Volgens Dies en John, de muzikanten, is het een groot succes. Ze zijn blij met de meezingende en soms zelfs ontroerde ouderen.

10:53 - Het belangrijkste nieuws:

Het coronavirus heeft nog eens 175 dodelijke slachtoffers geëist, meldt het RIVM dinsdagmiddag. Dat brengt het totaal op 1039.

Op de intensive care liggen nu ruim duizend bewezen coronapatiënten.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Gelderland staat op 1475. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich in onze provincie verspreidt.

Het kabinet maakt volgens de NOS dinsdag bekend dat de coronamaatregelen worden verlengd en dat scholen en horeca ook na 6 april dichtblijven.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? Deel foto's en video's van jouw situatie via Whatsapp of mail ons: omroep@gld.nl. Vragen over corona kunnen naar corona@gld.nl.

10:51 - Ruim duizend patiënten op de intensive care

Dinsdagochtend meldt de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) dat nu 1047 bewezen coronapatiënten op de intensive care liggen. Zondagavond waren dit nog 982 mensen. In totaal zijn nu 1356 coronapatiënten opgenomen geweest op een ic-afdeling.

10:45 - Openbare wc in Doesburg dicht

10:27 - 80.000 mondkapjes voor ziekenhuizen

Iwan Göbel van het Zutphense Burton Car heeft de eerste FFP-2 maskers uit een lading van 80.000 mondkapjes aan ziekenhuizen geleverd.

 

10:23 - Thuiswerken door corona heeft psychische impact

Privé en werk scheiden is lastig voor mensen die door het coronavirus onverwacht veel thuiswerken, melden arbodiensten ArboNed en Arbo Unie. Daarnaast werken mensen meer uren op een dag, volgens de organisaties. Het advies luidt dan ook: Trek een grens tussen de uren dat je werkt en dat je niet werkt én maak onderscheid in de plek waar je werkt en waar je 'thuis' bent, melden de arbodiensten aan het ANP.

10:18 - Aanvragen werktijdverkorting kan vanaf volgende week

Bedrijven die door de coronacrisis omzet verliezen, kunnen vanaf 6 april terecht bij speciale loketten voor tegemoetkoming in loonkosten. Het ministerie van Sociale Zaken meldt dat het UWV alle loketten aanstaande maandag wil openen. Binnen twee tot vier weken kunnen bedrijven die voldoen aan de voorwaarden dan een voorschot verwachten. Als een bedrijf gedurende de coronacrisis drie maanden minimaal 20 procent omzet verliest, kan het aanspraak maken op de regeling.

10:06 - Thuissport voor kinderen en jongen in Nijmegen

10:04 - Burgemeester Winterswijk staat stil bij vrijheid

09:53 - Autoproblemen door thuiswerken

Nu veel mensen thuiswerken, staan auto's veel bij stil bij huis. Dit is alleen niet goed voor de auto, merkt ook Johan van den Brink van een autobedrijf uit Arnhem. Het is dan ook verstandig om eens in de week een rondje te rijden.

 

09:46 - Scholen in spanning

Dinsdagavond wordt bekendgemaakt of de maatregelen, die nu tot 6 april gelden, verlengd worden. Scholen houden er nu al rekening mee dat zij voorlopig digitaal onderwijs moeten geven.

Rector Gabri Maessen van het Dorenweerd College in Doorwerth: 'In de geruchtenmolen wordt tot de meivakantie of tot 1 juni genoemd'.

09:35 - Plekken voor coronapatiënten bij Pro Persona in Tiel

Pro Persona in Tiel maakt op verzoek van ziekenhuis Rivierenland plaats voor de eventuele opvang van coronapatiënten. De organisatie heeft een kliniek voor oudere mensen met psychische problemen aan de Siependaallaan. Zij verblijven hier doorgaans maximaal zes weken.

Momenteel verblijven er dertien mensen. Zij verhuizen naar een afdeling van Pro Persona in Nijmegen. Het gebouw kan als het nodig is, geschikt gemaakt worden voor veertig coronapatiënten.

Met Nieuwjaar werden de bewoners van Siependaal ook geëvacueerd naar Nijmegen. Dit was toen doordat een brand schade aanrichtte aan het gebouw.

09:19 - Open brief aan inwoners Epe

Burgemeester Tom Horn vraagt in een open brief mensen in de gemeente Epe om naar elkaar om te kijken.

09:15 - Heideweek afgelast

De Edese Heideweek gaat niet door. In augustus zou de 85ste editie plaatsvinden. De onzekerheden door het coronavirus deze maanden, maakt het voor de organisatie niet mogelijk om de Heideweek te organiseren en financieren.

Voor het eerst in 44 jaar gaat de Heideweek nu niet door.

09:13 - Eekhoorns bij de berenjacht

Niet overal hebben mensen een berenknuffel paraat. Maar een eekhoorn is een goede vervanging voor de berenjacht.

09:09 - Zorgen bij jongeren

Een groot deel van de jongeren maakt zich zorgen over het coronavirus en de gevolgen. Ruim zeven op de tien ondervraagden in een enquête van Stichting TeamAlert denkt dat zij zelf ook ziek kunnen worden van het virus. 72 procent van de jongeren tussen 12 en 24 is bezorgd over de coronacrisis.

Sommige jongeren geven ook aan dat zij zich down voelen door het omstandigheden. 86% van de ondervraagden heeft wel begrip voor de maatregelen die genomen zijn door de overheid.

07:50 - Mondkapjes naar de brandweer

Ook vandaag worden in Rheden, Dieren en Velp weer de nodige zorgmaterialen, zoals handschoenen, mondkapjes en beschermingsbrillen ingezameld.

07:46 - Leerachterstanden door coronacrisis

Veertig procent van de ouders is bezorgd over de gevolgen die het coronavirus heeft op de ontwikkeling van hun kind op lange termijn. Schoolleiders en ouders vrezen voor leerachterstanden, ondanks dat ze overwegend tevreden zijn over het lesgeven op afstand. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en Ouders en Onderwijs deden peilingen ouder ouders.

75 procent van de schoolleiders denkt dat leerachterstanden kunnen ontstaan door afstandsonderwijs voor een langere periode. Tegelijkertijd zien zij op 68% van de scholen ook dat leerlingen juist sneller leren.

Van de ouders is 76 procent tevreden met de manier van lesgeven op afstand. 88 procent van de schoolleiders zegt hier tevreden over te zijn.

07:39 - Bemoediging bij kerk Apeldoorn

Bij de Grote kerk in Apeldoorn steken ze mensen een hart onder de riem.

07:36 - Kinderen langer achter een scherm

Kinderen brengen sinds het coronavirus meer tijd door voor de tv of op een tablet. Kinderen tot zes jaar kijken gemiddeld 2,5 uur per dag op een scherm. Voor de coronacrisis was dat één uur en 45 minuten. Bij kinderen van vijf en zes jaar is het verschil groter: zij kijken nu gemiddeld bijna 3,5 uur naar een scherm, terwijl dat eerder een kleine twee uur was.

Het Netwerk Mediawijsheid deed onderzoek onder ouders. De stijging lijkt enerzijds verklaarbaar doordat kinderen opdrachten van school krijgen die ze online moeten doen. Ouders geven echter ook aan dat ze minder streng zijn in deze coronacrisis.