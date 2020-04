LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 30 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 30 maart

23:15 - Burgemeesters hoeven geen aanscherping maatregelen

Burgemeesters hebben geen behoefte aan aanscherping van de maatregelen om de regels te handhaven tijdens de coronacrisis. Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandagavond na overleg van de veiligheidsregio's met premier Mark Rutte en minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Lees hier het hele bericht.

22:05 - Ook eerste slachtoffer in Montferland

De gemeente Montferland laat maandagavond weten dat een inwoner is overleden aan het coronavirus. Het is het eerste Montferlandse slachtoffer. 'Dit is een triest bericht. We leven allemaal mee met de familie en andere nabestaanden', laat burgemeester Peter de Baat weten.

 Gemeente Montferland@gem_montferland Vandaag heeft de burgemeester helaas bericht ontvangen dat in onze gemeente Montferland een inwoner is overleden aan Corona (Covid-19). Dit is het eerste Montferlandse slachtoffer. “Dit is een triest bericht. We leven allemaal mee met de familie en andere nabestaanden.” 21:58 - 30 mrt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Montferland bekijken

21:51 - Petra legt vast hoe mensen massaal binnen zitten

Haar werk als fotograaf en fotografiedocent ligt grotendeels stil, maar Petra van Vliet uit Zutphen gaat niet bij de pakken neerzitten. Met haar camera gaat ze op pad om stadsgenoten achter het glas te portretteren, onder de naam 'Zutphen Inside'.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Petra van Vliet

21:39 - Zo wordt corona beleefd vanuit het ziekenhuis

De spanning stijgt in de Gelderse ziekenhuizen: kunnen ze de toestroom van coronapatiënten aan? Lukt het de intensive care's om op tijd meer bedden te regelen? Blijven de artsen en verpleegkundigen zelf op de been? In een serie vlogs doen zorgmedewerkers de komende tijd hun verhaal vanaf de werkvloer in de strijd tegen corona. Vandaag deel 1, geen weekend.

 

Lees hier het hele verhaal.

20:40 - Bus met coronapatiënten krijgt pech op de snelweg

Een speciale ambulancebus die coronapatiënten vervoert, heeft pech gekregen op de snelweg. Alle patiënten en artsen worden nu naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

20:30 - Heerde zwaar getroffen door corona: 'Buitengewoon verdrietig'

Van alle gemeenten in Gelderland zijn relatief de meeste besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Heerde. 'Het virus treft veel Heerdenaren, niet alleen in ziekte, maar ook in sterfgevallen. Buitengewoon verdrietig', zegt de tweede loco-burgemeester Jan Berkhoff op Radio Gelderland.

Klik hier om het hele artikel te lezen

en luister hieronder het gesprek terug:

 

19:39 - 'Gewoon' een raadsvergadering in Beuningen

Waar andere raadsvergaderingen door de coronavirus niet doorgaan of digitaal worden gehouden, komen ze in de gemeente Beuningen 'gewoon' samen. Daar worden namelijk nieuwe wethouders benoemd en raadsleden geïnstalleerd en dan is een fysieke vergadering verplicht. Publiek is niet welkom, maar kan de vergadering wel volgen via de website van de gemeente. De coalitie klapte eind februari, nadat een van de partijen er - per e-mail - de stekker uit trok.

 Gemeente Beuningen@gem_Beuningen De raadsvergadering op 31-03 gaat door. Een fysieke vergadering is verplicht ivm benoeming nieuwe wethouders en installatie raadsleden. Uiteraard nemen we alle maatregelen van afstand + hygiëne. De publieke tribune blijft leeg. Volg de vergadering live > https://t.co/ga0lJgXUxZ 18:33 - 30 mrt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Beuningen bekijken

19:24 - Inwoner Oude IJsselstreek overleden

Ook in de gemeente Oude IJsselstreek is vandaag bekend geworden dat een inwoner is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder op de dag maakte Aalten als eerste gemeente in de Achterhoek al bekend dat er een inwoner was overleden aan Covid-19.

 Oude IJsselstreek@Gem_OIJ Vandaag is bekend geworden dat een inwoner uit @Gem_OIJ helaas is overleden aan de gevolgen van ‘t coronavirus. In OIJ is dit de eerste inwoner die door dit virus is gestorven. Burg. Van Dijk zegt mee te leven met de dierbaren. En wenst hen en allen om hen heen veel sterkte toe. 19:08 - 30 mrt. 2020 Andere Tweets van Oude IJsselstreek bekijken

18:41 - Meer dan 100.000 besmettingen in Italië

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Italië is de grens van 100.000 gepasseerd. De teller stond maandag op 101.739 bevestigde coronagevallen, tegen 97.689 op zondag, aldus de gezondheidsautoriteiten.

Het dodental in Italië nam maandag toe met 812 tot 11.591. Dat is weer meer dan zondag, toen 756 mensen overleden aan het virus.

Italië is nog steeds het zwaarst getroffen land in Europa.

18:01 - 16.000 knuffelberen om op te jagen

Baasjes van teddyberen doen massaal mee aan een actie om hun beer voor het raam te zetten, zodat kinderen in de buurt op berenjacht kunnen. Op de website van Omroep Gelderland zijn al ruim 16.000 - overwegend Gelderse - teddyberen in kaart gebracht.

Klik hier om de kaart te bekijken en om je eigen beer aan te melden.

 PJB@PJBBW @spijkerkwartier Hoi één van de 16.000 🐻 17:30 - 30 mrt. 2020 Andere Tweets van PJB bekijken

17:48 - Gratis parkeren om coronavirus

In de gemeente West Betuwe hoef je voorlopig niet te betalen als je ergens wil parkeren. De parkeerautomaten zijn in ieder geval tot 1 juni afgesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Eerder werd onder meer in Nijkerk al hetzelfde besluit genomen.

 West Betuwe@WestBetuwe De parkeerautomaten in de gemeente zijn tijdelijk afgesloten❌. Dat doen we om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. U hoeft tot 1 juni 2020 niet te betalen om te parkeren🚗. 16:02 - 30 mrt. 2020 Andere Tweets van West Betuwe bekijken

17:40 - Toch een cadeau van de kleinkinderen

'Mijn moeder is vandaag jarig. Creatief omgaan met het cadeautje geven!', schrijft Mandy Kiewiet. Op de foto zien we hoe haar kinderen een cadeautje geven aan hun oma Angelique uit Arnhem, die vandaag 70 jaar is geworden. Gefeliciteerd!

16:58 - 'Binnen een week 2400 bedden op intensive care'

Het is de bedoeling dat binnen een week 2400 bedden op de intensive care beschikbaar zijn. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, tegen de NOS. Op dit moment is er op ic's in Nederland plaats voor ongeveer 1100 coronapatiënten en zo'n 500 niet-coronapatiënten.

Aan ziekenhuizen is gevraagd om het aantal ic-bedden maximaal op te schalen. 'Iedereen is daar keihard mee bezig', aldus Gommers.

16:43 - Groepsimmuniteit, hoe zat het ook alweer?

 RIVM@rivm Wie #COVID19 heeft gehad, is daarna meestal immuun voor het #coronavirus. Dat betekent dat je niet meer ziek kan worden. Hoe meer mensen immuun zijn, hoe minder kans het virus heeft om zich te verspreiden. Dit heet #groepsimmuniteit. Meer info: https://t.co/1eqcKt2Sol 16:41 - 30 mrt. 2020 Andere Tweets van RIVM bekijken

16:13 - Wat doe je als de sportschool dicht is?

Wielrenner Maas van Beek uit Barneveld heeft daar wel een oplossing voor:

 

16:08 - Inwoner Aalten overleden aan coronavirus

In de gemeente Aalten is iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 'Als gemeenschap gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden', schrijft de gemeente maandag. In Aalten zijn vijf besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Volgens burgemeester Anton Stapelkamp zijn er nog zeker tien anderen besmet, maar zij zijn niet getest.

 Gemeente Aalten@gemeente_aalten Nog steeds vijf vastgestelde besmettingen in gemeente Aalten, meldt RIVM. Helaas is er ondertussen ook een inwoner uit onze gemeente overleden als gevolg van het virus. Als gemeenschap gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden. 15:17 - 30 mrt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Aalten bekijken

16:03 - WK BMX op Papendal moet wijken voor Olympische Spelen

Door de verplaatsing van de Olympische Spelen naar de zomer van 2021 moet er een andere datum worden gevonden voor het WK BMX op Papendal. 'We staan in contact met de internationale wielrenunie UCI, maar concreet is er nog niets', zegt eventmanager Laurens van Waardenburg.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Papendal

15:36 - Heerde relatief zwaarst getroffen

In onze provincie zijn nog altijd veruit de meeste besmettingen in Nijmegen (197). Als er rekening wordt gehouden met het aantal inwoners van een gemeente, is Heerde met 40 gemelde besmettingen het zwaarst getroffen. Berg en Dal en Nunspeet volgen op de tweede en derde plek.

 

15:31 - Ruim 100 nieuwe coronabesmettingen in onze provincie

Het aantal inwoners van Gelderland dat het coronavirus heeft opgelopen is in 24 uur tijd met 107 toegenomen. In totaal zijn er nu 1377 positieve tests in onze provincie afgenomen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

De groei is kleiner dan in de afgelopen dagen. Zo kwamen er zondag nog 182 bevestigde besmettingen bij en een dag eerder 135. Het werkelijke aantal patiënten met het coronavirus ligt overigens hoger, omdat niet iedereen met klachten wordt getest.

Lees hier het volledige artikel.

15:30 - Dion uit Doesburg schiet ouderen te hulp

 

14:57 - Zo gaat een aspergeteler om met de coronacrisis

Aspergeteler Gert Smits uit De Heurne zoekt naar oplossingen in deze coronacrisis. Bijvoorbeeld voor de arbeidsmigranten die nu 'even lekker in hun vaderland blijven'. Of voor de afzet, nu de restaurants zijn weggevallen. Er komt onder meer hulp van horecapersoneel en een deel van de asperges ruilt hij hortensia's.



 

14:38 - Olympische Spelen beginnen op 23 juli 2021

De Olympische Spelen van Tokio beginnen volgend jaar op 23 juli. Daarmee houden het Internationaal Olympisch Comité en de Japanse organisatoren dezelfde periode aan die dit jaar was voorzien. De Spelen moesten worden uitgesteld vanwege de wereldwijde coronacrisis.

De Spelen eindigen volgend jaar op 8 augustus. De Paralympische Spelen schuiven hiermee ook op: die starten op 24 augustus en eindigen op 5 september.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF is blij dat nu ook duidelijk is wanneer de uitgestelde Spelen worden gehouden. 'Zodra de coronacrisis bezworen is, en laten we hopen dat dit spoedig het geval zal zijn, maken we de stand van zaken van de Nederlandse sport op en bepalen we op welke wijze wij in 2021 met TeamNL naar Tokio gaan', zegt algemeen directeur Gerard Dielessen.

Foto: Pixabay

14:21 - Filmmaakster was op intensive care CWZ in Nijmegen

Filmmaker Jessica Villerius heeft een week lang artsen en specialisten gevolgd die coronapatiënten behandelen op de intensive care. Ze mocht meekijken in drie Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het CWZ in Nijmegen. De reportage Levenslust is woensdag te zien bij BNNVARA op NPO 1. Villerius noemt de situatie schrijnend. 'Ik schrok hoe snel corona zich manifesteert. Sommige mensen komen 's ochtends met ademhalingsklachten binnen en overlijden een dag later.'

14:02 - Corona eist nog eens 93 levens

Er zijn nog eens 93 mensen overleden aan het coronavirus, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Gisteren werden nog 132 nieuwe doden gemeld. Covid-19 heeft nu in totaal aan 864 patiënten het leven gekost.

Het aantal positieve tests is in 24 uur tijd met 884 opgelopen. In totaal zijn nu zeker 11.750 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet iedereen met klachten wordt getest.

Het aantal patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis nam met 507 toe naar 3.990. In onze provincie zijn er volgens het RIVM relatief veel ziekenhuisopnames.

Het aantal patiënten in het ziekenhuis en overledenen neemt volgens het instituut minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

13:53 - Overtollige paaseitjes naar bedankactie in Nunspeet

De broodbakker die elke zaterdag op het marktplein van Nunspeet staat, heeft door de corona-perikelen nog een overschot van 2500 kilo aan paaseitjes. Dat zijn ongeveer 12.000 zakjes. Om er niet mee te blijven zitten heeft hij een oproep op Facebook geplaatst. Samen met een aantal andere ondernemers pakt hij nu de paaseitjes netjes in, om ze komende week te bezorgen bij verschillende maatschappelijke organisaties zoals zorgcentra, politie, brandweer en dierenambulance.

13:39 - LAKS lanceert klachtloket examenklacht.nl voor schoolexamens

Scholierer'vakbond' LAKS lanceert maandag om 15:00m uur een digitaal klachtenloket, examenklacht.nl. Daar kunnen scholieren terecht met klachten over hun schoolexamens. Het gaat om een aanpassing van de welbekende eindexamenklachtenlijn. 'Het is in deze onzekere tijden heel belangrijk dat scholieren ergens terecht kunnen met hun klachten en problemen. Zeker nu er zoveel gewicht ligt op de schoolexamens en er veel verschillen tussen scholen kunnen ontstaan.', aldus Corlien Douma, algemeen bestuuslid bij het LAKS en de coördinator van de Eindexamenklachtenlijn.

13:34 - 'Kabinet gaat coronamaatregelen na 6 april verlengen'

Het kabinet gaat morgen bekendmaken dat de coronamaatregelen die tot 6 april zouden gelden worden verlengd, zo meldt de NOS. Het is nog niet bekend tot wanneer. Ook is onduidelijk of er voor bepaalde sectoren en bedrijven aanvullende regels of voorschriften gaan gelden. Het besluit over het hele pakket aan maatregelen wordt vandaag en morgen voorbereid. Het verbod op alle evenementen met een vergunnings- of meldplicht geldt in ieder geval tot 1 juni en zal dan weer beoordeeld worden.

Morgen spreekt het kabinet met deskundigen en adviseurs, later op de middag komt de Mccb, de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing, bij elkaar. Aan het begin van de avond, naar verwachting rond 19.00 uur, volgt een persconferentie van premier Rutte en de andere betrokken ministers. De NOS zal die persconferentie live uitzenden.

13:13 - Telefoonstoring plaagt ziekenhuizen

Meerdere ziekenhuizen zijn slecht bereikbaar of slecht bereikbaar geweest, door een landelijke telefoonstoring. 'Er is een landelijke storing bij Ziggo, KPN en Vodafone. Met als gevolg dat het Deventer Ziekenhuis problemen heeft met inkomend en uitgaand bellen' meldde het Deventer Ziekenhuis eerder. Rijnstate in Arnhem was een tijdlang slecht bereikbaar, maar kan inmiddels weer gebeld worden.

 

13:07 - Respect voor medewerkers van Rijnstate

Wijkagent in Arnhem Tim Heil maakte zijn dagelijkse rondje en zag deze steunbetuigingen bij het ziekenhuis Rijnstate.

11:43 - Ouderenbond ANBO lanceert kennisquiz voor hersengymnastiek

Om de lange dagen thuis tijdens de coronacrisis wat leuker door te komen, is ouderenbond ANBO begonnen met online stoelyoga en leuke recepten om te maken, Maandag is daar een online kennisquiz bijgekomen voor hersengymnastiek.

Liane den Haan van ANBO: 'We krijgen elke dag honderden telefoontjes van ouderen die door het coronavirus alleen thuis zijn. Veel mensen krijgen op dit moment geen bezoek en activiteiten zijn allemaal afgelast. Daarom zijn we begonnen met verschillende online activiteiten. Om mensen op een leuke manier afleiding te bezorgen en om lekker bezig te zijn.'

11:26 - Arnhemse parkwachter Sonsbeekpark uit ziekenhuis na corona

De bekendste parkwachter van Arnhem, Jeroen Glissenaar van Park Sonsbeek (46), lag vier dagen met corona in het ziekenhuis Rijnstate. Nu hij ontslagen is, moet hij veertien dagen in quarantaine. Dat maakt hem niks uit, want hij is al lang blij dat hij er nog is. 'Ik wilde alleen maar van die hoofdpijn af', zegt Jeroen Glissenaar. 'Er is een Jeroen van voor corona en een Jeroen erna', zegt hij op Radio Gelderland.

Zie ook: Parkwachter Sonsbeek lag in ziekenhuis met corona: 'Ik wist niet of ik dit aankon'

11:14 - Giro 999 opengesteld voor corona-hulp aan vluchtelingen

In overvolle vluchtelingenkampen kan het coronavirus zich snel verspreiden, en daarom begint Stichting Vluchteling een inzameling. Mensen kunnen geld doneren op Giro 999, dat wordt opengesteld. Bekende Nederlanders als Art Rooijakkers en Waldemar Torenstra roepen het publiek op om geld te geven.

11:02 - Speciale editie The Passion

Er komt een speciale, aangepaste editie van The Passion op tv. De EO, KRO-NCRV en producent Mediawater zenden live een vertelling uit, die wordt afgewisseld met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities. Het bekende verlichte Passion-kruis vormt het decor van de uitzending. De speciale jubileumeditie is te zien op donderdag 9 april, Witte Donderdag, om 20.30 uur op NPO 1.

10:40 - Zo ziet Nijmegen er uit als bijna alles dicht is en mensen binnenblijven...

Bekijk hoe Njimegen er bij ligt als alles dicht is en mensen binnenblijven. Een videoproductiebedrijf uit Beuningen is met een camera op pad gegaan om de stilte in Nijmegen vast te leggen.



Nijmegen, in ons hart. | COVID-19 from Ovca Productions on Vimeo.

10:32 - Tuinbouw improviseert: kok komt asperges steken en ouderwetse ruilhandel nu afzet horeca wegvalt

Hoe raak je je asperges kwijt als de helft van je afzetmarkt, namelijk de horeca, wegvalt? Aspergeteler Gert Smits uit het Achterhoekse De Heurne doet het met ruilhandel.

Door de coronacrisis is het voor Smits improviseren geblazen. 'Het wordt een uitdaging om de asperges gestoken en verkocht te krijgen.' Door de maatregelen rond corona kan Smits slechts één aspergesteker per kar aan het werk hebben, omdat ze anders te dicht bij elkaar werken. Koks komen helpen steken.

Hij verkoopt zijn complete oogst aan de supermarkten, nu de restaurants zijn weggevallen en ruilt asperges en prei met tuinders uit De Liemers die er hortensia's voor terug geven om te verkopen.

10:02 - Ziekenhuis Ede eerste met militaire ondersteuning voor corona

Achttien militairen met een medische achtergrond hebben zich maandagmorgen gemeld bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Daarmee is het Gelderse ziekenhuis de eerste van het land dat een helpende hand van het leger krijgt vanwege het coronavirus. De groep bestaat uit zes artsen en twaalf verpleegkundigen. Zij staan te trappelen om aan de slag te gaan, meldt onze verslaggever Jan Sommerdijk.

Zie ook: Ziekenhuis Ede eerste met militaire ondersteuning voor corona

09:58 - 3FM komt met extra Serious Request voor coronacrisis

Radiozender NPO 3FM komt met een extra editie van Serious Request om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, dat hulp biedt tijdens de coronacrisis. 3FM Serious Request: Never Walk Alone wordt gehouden van 13 tot 18 april. 3FM-dj's gaan zich 24 uur per dag inzetten, onder andere door tegen betaling verzoekplaten van luisteraars te draaien.

09:39 - Ahoy wordt coronavoorziening met 88 tot eventueel 680 bedden

Rotterdam Ahoy wordt een extra voorziening voor patiënten die wel zorg nodig hebben maar niet naar het ziekenhuis hoeven. Dat meldt de evenementenlocatie op de website. Er kunnen volgens Ahoy patiënten met corona terecht, maar ook andere patiënten. Op de plek waar aanvankelijk het door de coronacrisis afgelaste songfestival zou worden gehouden, wordt maandag gestart met het gereedmaken van 88 bedden. Als het nodig is er kan er worden uitgebreid naar 680 bedden.

09:35 - Beweegplanner voor ouderen Oude IJsselstreek

In de gemeente Oude IJsselstreek houdt Helpgewoon Buurtsport ouderen en mindervaliden in beweging, nu zij niet naar reguliere trainingen kunnen. Speciaal voor hen is er afgelopen week een beweegplanner gemaakt met oefeningen die ze kunnen doen om in conditie te blijven. Ouderen of hun helpers kunnen de beweegplanner downloaden of op papier aanvragen via de site van Helpgewoon Buurtsport.

08:11 - Coronalijn voor ouderen met migratie-achtergrond

Ouderen met een migratieachtergrond kunnen vanaf maandag

bellen met een speciale hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De

telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat

volgens de initiatiefnemers ook open voor 'gewoon' een praatje. De ouderen

worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een Caribische,

Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse

achtergrond hebben.

08:05 - Arnhemse op cruiseschip MS Zaandam waar corona heerst

De Arnhemse songwriter Anne Weggeman zit als crewlid vast op cruiseschip de MS Zaandam van de Holland America Line. Op dat schip heerst corona en zijn eerder vier mensen overleden. Er zijn twintig Nederlanders aan boord, onder wie de Arnhemse. Anne zit geïsoleerd in een hut van acht vierkante meter en heeft gelukkig een gitaar gekregen, meldt haar vader op Facebook.

 

07:38 - Meldpunt voor materiaaltekorten in de zorg

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 heeft een meldpunt gelanceerd voor zorgmedewerkers om het tekort aan beschermende middelen in kaart te brengen. Vanuit het hele land komen signalen binnen dat er bijvoorbeeld onvoldoende mondmaskers zijn ter bescherming tegen het coronavirus, aldus NU'91. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen online een enquête invullen die "inzichtelijk moetmaken waar de problemen zitten".