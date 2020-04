'Verslons jezelf niet', geluksprofessor Ap Dijksterhuis geeft tips in coronatijd

Dijksterhuis is hoofd van de afdeling sociale psychologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen en schrijver van meerdere populair-wetenschappelijke boeken. Hij vergaarde de laatste jaren naam als 'geluksprofessor' en was vrijdag te gast in de radio- en televisie-uitzending van De Week van Gelderland.

Lager gelukscijfer

De coronacrisis die nu gaande is doet iets met de mate waarin mensen geluk ervaren. Hoewel geluk een breed begrip is, denkt Dijksterhuis dat mensen gemiddeld gezien het leven een lager cijfer geven in deze periode. 'Ik ben heel benieuwd hoeveel er gemiddeld afgaat. Ik denk behoorlijk wat. Ouderen worden bijvoorbeeld echt eenzaam in deze periode, dat wordt een probleem', aldus Dijksterhuis.

Houd je van sporten, blijf sporten. Ga niet doordeweeks drinken als je alleen in het weekend dronk Ap Dijksterhuis, hoogleraar sociale psychologie

Er zijn meerdere manieren waarop je kunt werken aan een gevoel van geluk. 'Het is belangrijk een paar dingen te doen. Ten eerste: blijf gedisciplineerd. Houd je van sporten, blijft dat dan doen. Ga niet ineens drinken, als je eigenlijk alleen in het weekend een glaasje dronk. Als je jezelf verslonst, word je minder gelukkig. Begin aan iets leuks, stel doelen, volg een online cursus', somt Dijksterhuis op. 'Blijf doelen stellen aan de horizon en loop niet de hele dag in je pyjama. Stap na het ontbijt onder de douche en maak plannen.'

Foto: Omroep Gelderland

Geluk in een formule

De maatregelen in deze coronacrisis gelden ook voor 'gewone tijden', verzekert Dijksterhuis. 'Geluk kun je enigszins vangen in een formule. Zet de hele Nederlandse bevolking op een rij, meet het geluk van die mensen en probeer de verschillen die je vindt te verklaren. Je ziet dan dat zo'n veertig procent afhangt van de genen en tien tot twintig procent van de omstandigheden.'

'Dan houd je nog een dikke veertig procent over: dat zijn eigenlijk de keuzes die we maken. Houd je je lichaam gezond met sport? Of ga je lui op de bank zitten? Zoek je werk waar je echt je ei in kwijt kunt, of ben je alleen maar aan het werk om geld te verdienen?'

Onzekere toekomst

Dat de toekomst onzeker is, moeten we op dit moment maar 'gewoon' accepteren, vindt de geluksprofessor. 'Je weet niet hoe lang het gaat duren. Ik stond op het punt op reis te gaan naar Sri Lanka, nu kom ik niet verder dan Arnhem. In het begin vond ik het lastig om te accepteren dat ik dingen niet mocht of dingen anders moest doen. Nu ben ik er meer aan gewend. Ik ga in juli wel naar Sri Lanka. Althans, we zullen wel zien. Voor nu kan ik ervanuit gaan dat ik nog een paar weken binnen ben.'

Probeer met een beetje optimisme naar de toekomst te kijken, al is dat nu misschien lastig Ap Dijksterhuis

Wie gezond is en een ritme houdt, kan wellicht iets betekenen voor een ander, oppert Dijksterhuis. 'Zoek elkaar op en let op elkaar', raadt hij aan. En voor wie het toch moeilijk heeft in deze tijden, heeft hij ook advies. 'Probeer met een beetje optimisme naar de toekomst te kijken, al is dat nu misschien lastig. Neem vijf à tien minuten de tijd en denk na over dingen die goed gingen vandaag, iets waar je dankbaar voor bent of trots op bent. Wie dat consequent doet, dag in, dag uit, wordt wel wat gelukkiger.'

Geluk in eigen hand

Uiteindelijk hebben we ons gevoel van geluk voor een groot deel in eigen hand, betoogt de professor. 'Door intelligente keuzes te maken, door je geld aan de juiste zaken te besteden. Koop niet veel spullen, maar koop leuke ervaringen. Probeer andere mensen gelukkiger te maken. Zoek andere mensen op: het sociale aspect is belangrijk', somt hij op.

Ap Dijksterhuis was vrijdag te gast in het programma De Week van Gelderland op radio en televisie. Kijk hier de tv-uitzending terug.