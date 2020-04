LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 29 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 29 maart

23:12 - Cleaning clowns zorgen voor vermaak

 

21:41 - Kinderen in woongroep mogen niet meer naar huis

 

Voor deze kinderen heeft de coronacrisis gevolgen: ze moeten in het tehuis blijven en mogen niet meer naar huis. 'Juist wanneer je dat steuntje in je rug wil hebben kan dat niet. Je wil gewoon vaak een knuffel geven aan je ouders, maar dat is nu niet zo', zegt een van de kinderen tegen de NOS.

20:50 - Gelderse teddyberen zijn een hit

Baasjes van teddyberen doen massaal mee aan een actie om hun beer voor het raam te zetten, zodat kinderen in de buurt op berenjacht kunnen. In Gelderland is het ook een hit! 'Elke dag zie je nieuwe beren', klinkt het bij ons.

20:36 - 83 (oud-)zorgmedewerkers aan de slag tegen corona, 1.300 aanmeldingen

In delen van Gelderland zijn de afgelopen dagen 83 (oud-)zorgmedewerkers aan de slag gegaan bij zorginstellingen die strijden tegen het coronavirus. Dat zegt het regionaal contactpunt van 'Extra handen voor de zorg', een initiatief van de overheid en zorgverleners om meer medewerkers de zorg in te krijgen. Nog eens 1.300 belangstellenden hebben zich bij het Gelderse contactpunt aangemeld.

In de voorbije 24 uur zijn er 93 nieuwe coronaslachtoffers bijgekomen in Nederland. Het dodental is daarmee opgelopen tot 864.

In totaal zijn er nu 11.750 positieve tests afgenomen in ons land.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Gelderland staat op 1377. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich hier verspreidt.

Het kabinet maakt volgens de NOS dinsdag bekend dat de coronamaatregelen worden verlengd, en dat scholen en horeca ook na 6 april dichtblijven.

Een bus met coronapatiënten kreeg pech op de snelweg en werd op een takelwagen naar Nijmegen vervoerd.

20:05 - Dichten over corona: 'Het is vijf voor twaalf, maar ik wil terug naar half negen'

Het is een lastige tijd, ook voor leerlingen van middelbare scholen. Het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn houdt daarom deze week een dichtwedstrijd voor haar leerlingen rond het thema, hoe kan het ook anders, corona.

19:49 - Weekoverzicht TV Gelderland

We leven inmiddels twee weken met speciale maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. In het corona weekoverzicht op TV Gelderland kijken we terug op deze tweede week waarin de maatregelen van kracht zijn en waarin nieuwe maatregelen werden genomen.

19:03 - 'Hart onder de riem voor mensen in verzorgings- en woonzorghuizen'

18:48 - Weer drie doden door virus in Nijmegen

In Nijmegen zijn in het weekend weer drie mensen overleden aan de gevolgen het coronavirus. Dat meldt de gemeente.

Burgemeester Hubert Bruls: 'Gisteren bereikte me het trieste nieuws over het overlijden van een man en een vrouw. Vandaag kwam daar het overlijdensbericht van een vrouw bij. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van deze Nijmegenaren. Ik wens hen veel sterkte toe.'

Nijmegen is de hardst getroffen gemeente in Gelderland. Er overleden in totaal al zeker 8 mensen door het virus. Overigens melden lang niet alle gemeenten de sterfgevallen.

18:39 - RIVM somber over aantallen op intensive care

Het RIVM voorspelt dat half april 2500 mensen op de intensive care van een Nederlands ziekenhuis liggen. Dat betekent dat meer positieve scenario's die eerder werden geschetst, vooralsnog niet uitkomen. Daarin was bijvoorbeeld sprake van 1000 bezette intensive care plekken begin april. Maar dat aantal is dit weekend al bereikt, schrijft de NOS.

16:54 - Bewoners zorginstelling Azora besmet

Vier bewoners van zorginstelling Azora zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de instelling op de eigen website. De cliënten verblijven op drie verschillende locaties in Varsseveld, Ulft en Silvolde.

16:08 - Ondernemer Kor valt tussen wal en schip

Kor van der Zwan woont al jaren pal over de grens in Elten, maar heeft een werkruimte in Ulft. Hij is gespecialiseerd in de productie van netten voor onder meer dierentuinen, golfbanen en scheepvaart. Als Nederlandse zzp'er werkt hij in Gelderland, maar hij woont erbuiten. Kor heeft nu nergens recht op, zo blijkt.

15:47 - Burgemeester: 'Kinderen, ik ben trots op jullie!'

Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek heeft een open brief gestuurd aan de kinderen in zijn gemeente. Daarin schrijft hij dat hij begrijpt dat de kinderen een paar rare weken achter de rug hebben. 'Je kunt niet meer naar school, niet naar de sportclub en je kunt geen verjaardagsfeestjes meer vieren. Ook je vriendjes en vriendinnetjes zie je nu veel minder. En jullie ouders werken misschien nu wel thuis. Beetje vreemd is het allemaal wel.'

De burgemeester roept de kinderen op zeker te blijven bewegen en hun opa's en oma's niet te vergeten. 'Je kunt ze nu niet bezoeken, maar je kunt natuurlijk wel een mooie tekening voor ze maken, een kaartje sturen of even opbellen (skypen). Dat vinden oudere mensen hartstikke leuk. En misschien kun je wel een boodschap voor ze doen. Ik ben trots op jullie!', aldus Van Dijk.

14:58 - Zo ligt Arnhem er bij

Het is rustiger dan ooit in Arnhem. ENROKmedia maakte er deze fraaie video bij.

 

14:35 - 182 nieuwe coronabesmettingen in Gelderland

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in onze provincie is de voorbije 24 uur met 182 opgelopen. In totaal zijn 1.270 inwoners van Gelderland nu officieel besmet met het virus. Omdat niet iedereen die klachten heeft ook echt getest wordt, ligt het werkelijk aantal waarschijnlijk een stuk hoger.

14:10 - De cijfers van het RIVM

 RIVM@rivm Sinds gisteren zijn er in Nederland - 771 mensen gemeld overleden aan COVID-19 ( + 132) - 3.483 mensen opgenomen in het ziekenhuis(geweest) (+529) - 10.866 mensen positief getest (+ 1.104) #COVID19 #coronavirus https://t.co/mZHwmSh9E7 14:09 - 29 mrt. 2020 Andere Tweets van RIVM bekijken

14:07 - Ziekenhuisopnames ook gestegen

Behalve het aantal coronaslachtoffers en het aantal besmettingen meldt het RIVM ook het aantal patiënten dat in een ziekenhuis opgenomen is of is geweest. Dat aantal is met 529 toegenomen tot 3.483. Belangrijke kanttekening daarbij is dat die cijfers niet zeggen hoeveel mensen er nú in het ziekenhuis liggen. Ook de mensen die reeds weer uit het ziekenhuis ontslagen zijn, zijn in dit aantal opgenomen.

14:05 - 132 mensen overleden, 1.104 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zondag nieuwe cijfers bekendgemaakt. In de afgelopen 24 uur zijn 132 mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is daarmee op 771 gekomen.

Er zijn ook nieuwe besmettingen gemeld: de afgelopen 24 uur gaat het om 1.104 bevestigde besmettingen. Daarmee is het aantal personen dat positief getest is op 10.866 gekomen. Het werkelijke cijfer ligt hoger, benadrukt het RIVM voortdurend. Niet iedereen die klachten heeft of symptomen wordt ook getest.

13:34 - Dansen vanuit huis

Stichting Introdans uit Arnhem kan op dit moment niet samenkomen, door alle coronamaatregelen die van kracht zijn. Daarom wordt voor nu vanuit huis gedanst.

 

13:33 - Hang een hart op

Pieta Draaisma kwam op het idee om een hart te knutselen en aan de voordeur te hangen. Daarmee laat ze weten dat ze aan anderen denkt. Ze roept iedereen op om hetzelfde te doen.

13:25 - Corona Care Centrum in Doorwerth

Zorgcentrum Mooi-Land in Doorwerth richt een unit in voor coronapatiënten. Het gaat om mensen die nog in het ziekenhuis liggen, maar daar eigenlijk geen directe zorg meer nodig hebben, en om patiënten die door hun huisarts of de wijkverpleging worden doorgestuurd.

12:36 - Inwoonster Geldermalsen overleden

Een 78-jarige vrouw uit Geldermalsen is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat laat burgemeester Servaas Stoop weten via Twitter.

 Servaas Stoop@ServaasStoop Zojuist bereikte mij het verdrietige bericht dat een 78-jarige mevrouw uit #WestBetuwe #Geldermalsen is overleden als gevolg van het coronavirus. Mijn gedachten van medeleven gaan uit naar de naaste familie. Veel sterkte voor de tijd die komt! 15:22 - 28 mrt. 2020 Andere Tweets van Servaas Stoop bekijken

12:32 - CWZ ontving ook ondeugdelijke maskers

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen heeft ook een partij ontvangen van de landelijk uitgedeelde mondneusmaskers die niet aan de kwaliteitseisen voldoen die Nederland eraan stelt. Deze zijn direct bij ontvangst afgekeurd en niet in omloop gebracht. De woordvoerder weet niet precies om hoeveel teruggestuurde maskers het gaat. Het ziekenhuis heeft voorlopig nog voorraad en verwacht snel nieuwe leveringen.

11:13 - Knuffelberenjacht groot succes

De knuffelberenjacht slaat aan bij kinderen en hun ouders. Om de stille uren door te komen is in Nederland een initiatief ontwikkeld, naar Australisch voorbeeld, om op zoek te gaan naar knuffelberen in de buurt. Wie dat wil, kan zijn of haar teddybeer voor het raam zetten en aanmelden via deze website.

Natuurlijk blijft het van groot belang om de tijd buiten beperkt te houden en niet met meer personen dan nodig de straat op te gaan. Houd bovendien de afstand van anderhalve meter tot andere mensen intact.

In de voorbije 24 uur zijn er 93 nieuwe coronaslachtoffers bijgekomen in Nederland. Het dodental is daarmee opgelopen tot 864.

In totaal zijn er nu 11.750 erkende besmettingen. Er kwamen er de voorbije 24 uur 884 bij.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Gelderland staat op 1.270.

600.000 mondkapjes uit China deugen niet en worden teruggeroepen uit Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Radboudumc.

Hoe het coronavirus zich verspreidt door Gelderland is te zien op deze kaart.

11:09 - Nieuwe cijfers in de middag

Het RIVM komt zondagmiddag rond 14.00 uur met nieuwe cijfers over het aantal bevestigde coronabesmettingen en het aantal sterfgevallen in Nederland. Voor de volledigheid, dit waren de cijfers van zaterdag. Daarachter staat tussen haakjes het verschil met de dag ervoor.

Cijfers zaterdag

Aantal bevestigde coronabesmettingen: 9.762 (+ 1.159)

Aantal slachtoffers: 639 (+ 93)

Het werkelijke cijfer van het aantal coronabesmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen die symptomen heeft ook daadwerkelijk getest wordt op COVID-19.

11:05 - Van Jonge Leu

Vandaag start vanaf 12.00 uur een nieuwe marathonuitzending van de serie 'Van jonge Leu en Oale Groond'. nadat zaterdag al seizoen 1 te zien was, komt nu seizoen 2 aan bod. Omroep Gelderland zond de serie in 2007 al eens uit.

10:40 - Kastelen vrezen geldproblemen door corona

Gelderse beheerders en eigenaren van kastelen en landhuizen maken zich grote zorgen. Waar zij normaal veel mensen ontvangen, blijven de gasten nu weg. Voorzitter René Dessing van de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (SKBL) zegt dat de nood hoog is.

10:16 - Nederlanders blijven thuis

Uit een opiniepeiling van Maurice de Hond blijkt dat veel Nederlanders gehoor geven aan de oproep van de regering om vooral thuis te blijven. Liefst 93 procent van de ondervraagden doet dat, tegenover 85 procent een week eerder. Ruim twee derde (68 procent) vindt dat de overheid geen volledige lockdown moet afkondigen. Eén op de vijf personen (21 procent) is daar juist wel voorstander van.

08:59 - Aantal coronabesmettingen in China blijft dalen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in China blijft dalen. De autoriteiten maakten zondag bekend dat in de voorbije 24 uur bij 45 mensen het virus is vastgesteld. Dat zijn er opnieuw minder dan een dag eerder, toen er nog 54 besmettingen werden geconstateerd.