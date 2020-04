LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 28 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 28 maart

22:52 - Een compleet lege Korenmarkt in Arnhem

En dat op een zaterdagavond...

 

22:40 - Sportschool brengt toestellen naar mensen thuis

Nu sportscholen zijn gesloten op last van het kabinet en mensen veel thuis zitten, loopt het sporten voor veel mensen anders dan normaal. Sportschool Vital uit Varsseveld leent toestellen uit en brengt deze langs bij de leden.

22:36 - Radboudumc benadrukt: onze mondkapjes zijn veilig

 Radboudumc benadrukt: onze mondkapjes zijn veilig. Het Radboudumc heeft deze mondneusmaskers niet in gebruik genomen.

21:39 - Alles voor een glimlach

Een grote verrassing voor de bewoners van verzorgingshuis Thuvine in Duiven. In plaats van glazenwassers verschenen er zaterdagmiddag ineens twee clowns om de ramen te lappen. De zogenoemde cleaning clowns willen de bewoners een vrolijke middag bezorgen tijdens deze eenzame coronatijd.

 

21:38 - Ondeugdelijke mondmaskers in Nijmegen

Ook het Radboudumc heeft deze week een lading ondeugdelijke Chinese mondmaskers gekregen. Dat zegt Joost Hopman, voorzitter van het crisisteam infectie-uitbraak bij het Radboudumc. 'We hebben ze niet gebruikt.'

Foto: ANP

21:17 - Ruim 900 coronapatiënten op ic

Er liggen zaterdagavond ruim 900 coronapatiënten op ic-afdelingen van ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) publiceert deze cijfers niet langer maar verwijst vanaf zaterdag naar de gegevens van NICE. Die gaf zaterdagavond rond 21.00

uur aan dat er 913 patiënten met Covid-19 op de ic's lagen.

19:53 - Honderdduizenden Chinese mondmaskers teruggeroepen

Een groot deel van de mondmaskers die de Nederlandse overheid uit China heeft geïmporteerd, is ondeugdelijk. Omdat de maskers al waren verdeeld over ziekenhuizen, is het ministerie van Volksgezondheid een terugroepactie begonnen. Het gaat om bijna de helft van een partij van 1,3 miljoen zogeheten FFP2 maskers, 600.000 stuks, meldt de NOS.

19:27 - Corona duikt op in Vaticaan, maar niet bij de paus

Paus Franciscus en zijn naaste medewerkers zijn niet besmet met het coronavirus. Onderzoek bij 170 mensen in het Vaticaan heeft zes besmettingsgevallen aan het licht gebracht, maar de kerkvorst was daar niet bij.

Twee mensen die in hetzelfde gebouw wonen als de 83-jarige paus testten positief. Eerder gingen ook al geruchten dat de paus besmet zou zijn. Begin maart voelde Franciscus niet lekker, maar dat bleek een gewone verkoudheid te zijn.

19:25 - Hoezo, de toename van het aantal patiënten vlakt af?

De toename van het aantal patiënten lijkt af te vlakken, zegt het RIVM al een aantal dagen. Maar hoe kan het dan dat het aantal patiënten toch elke dag weer toeneemt? Dit filmpje moet duidelijkheid geven.

 

18:31 - Aantal coronadoden in Italië boven de 10.000

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in Italië is tot boven de 10.000 gestegen. De autoriteiten meldden zaterdag 889 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal aantal op 10.023 komt.

Het aantal nieuwe doden in de afgelopen 24 uur was minder dan vrijdag. Toen werd een recordaantal fatale aflopen in een dag van 919 gemeld.

Het aantal besmettingen in Italië groeide van 86.498 naar 92.472. Italië is nog steeds het zwaarst getroffen land in Europa.

18:13 - 'Toch weer mensen die het niet snappen'

Op de meldkamer komen toch nog een hoop meldingen binnen van samenscholing. 'Toch weer mensen die het niet snappen', zegt Paul Koetsier van de politiemeldkamer Gelderland-Zuid.

 Op de meldkamer komen toch nog een hoop meldingen binnen van samenscholing. 'Toch weer mensen die het niet snappen', zegt Paul Koetsier van de politiemeldkamer Gelderland-Zuid. Veel meldingen van samenscholing onder andere in Beuningen, Druten, Arnhem, Duiven, Dieren, Nijmegen en Ede.

18:00 - Strand Horst afgesloten

 Burgemeester Baars heeft vanmiddag Strand Horst moeten sluiten. Het bleek dat bezoekers zich niet hielden aan de maatregel van minimaal 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Er zijn borden geplaatst. Ook is het verboden om te surfen en te kiten.

17:51 - In Nijmegen was het rustiger dan vorig weekend

Inwoners van Nijmegen geven massaal gehoor aan de oproep van burgemeester Hubert Bruls om binnen te blijven, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vrijdag waren er nog wel wat groepen jongeren op de been, stelt hij. 'Maar een aantal bekeuringen geven doet wonderen.'

17:44 - Het belangrijkste nieuws:

600.000 mondkapjes uit China deugen niet en worden teruggeroepen uit Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Radboudumc.

Er zijn volgens het RIVM nog eens 93 mensen overleden na een coronabesmetting. Het totaal aantal doden staat inmiddels op 639.

Er zijn 9.762 personen positief getest op het coronavirus, waarvan 1088 in onze provincie.

Hoe het coronavirus zich verspreidt door Gelderland is te zien op deze kaart.

De zaterdagse markt in Ede werd voortijdig beëindigd en Strand Horst in Ermelo werd gesloten. Er waren te veel mensen op de been, die de verplichte afstand van anderhalve meter niet naleefden.

17:33 - 'Coronaspuger' in Overasselt

Een 34-jarige snelheidsmaniak uit Wanroij is vrijdagavond opgepakt in Overasselt na een achtervolging door de politie. De man reed meer dan 100 kilometer per uur in de bebouwde kom. Bij zijn aanhouding bespuugde hij agenten en riep 'corona'.

Foto: ANP.

16:50 - Aantal coronapatiënten in Gelderland toegenomen

Het RIVM maakte, naast de landelijke cijfers rondom het coronavirus, zaterdag ook de regionale cijfers weer bekend. In Gelderland hebben nog eens 135 mensen positief getest op besmetting met het coronavirus. Het werkelijke aantal besmette personen ligt hoger, omdat niet iedereen die klachten heeft ook daadwerkelijk getest wordt.

15:30 - Hoe leg je corona uit aan kinderen?

Voor kinderen kan deze tijd erg verwarrend zijn. Ze gaan niet naar school, de sportvereniging is dicht, een bezoekje aan opa en oma zit er niet in en zo zijn er nog veel meer dingen 'anders'. Hoe leg je ze goed uit wat er precies gaande is? Het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie komt met adviezen voor de ouders van erg jonge of angstige kinderen en kinderen met autisme.

 Hoe leg je aan kinderen uit wat er aan de hand is? Wat zeg je als ze angstig zijn? Of last hebben van autisme? Tips en adviezen zijn te vinden op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

15:12 - Vuurwerkbrillen voor Slingeland ziekenhuis

Klein Obbink uit Zeddam verkoopt rond de jaarwisseling vuurwerk en had nog zo'n tweehonderd vuurwerkbrillen liggen, waar niets mee gedaan werd. De onderneming heeft al die brillen belangeloos geschonken aan het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Daar zijn ze hard nodig om veilig te kunnen blijven werken met coronapatiënten.

 

15:10 - Gemeente laat markt schoonvegen

In Ede werd de zaterdagmarkt voortijdig beëindigd: om 13.00 uur in plaats van om 17.00 uur. De gemeente deed dat, omdat het de bezoekers niet lukte voldoende afstand van elkaar te houden.

 

14:15 - 93 mensen overleden, 1.159 nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn 93 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat deelt het RIVM zaterdag mee. Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is daarmee op 639 gekomen.

Er zijn ook nieuwe besmettingen gemeld: de afgelopen 24 uur zijn er 1.159 positief geteste personen bijgekomen. Daarmee is het aantal personen dat positief getest is op 9.762 gekomen. Het werkelijke cijfer ligt hoger, omdat niet iedereen met klachten getest wordt.

13:57 - Rookhok in Geldermalsen veel te vol

Met z'n allen in één ruimte gaan zitten is niet de bedoeling in deze tijden van coronacrisis. Toch is dat precies wat medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen deden. Een woordvoerder zegt dat er actie ondernomen wordt om dit niet meer te laten gebeuren.

13:55 - Markt in Ede voortijdig beëindigd

Politieagenten en handhavers ruimden zaterdagmiddag de markt in Ede leeg. Het lukte de bezoekers niet om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. De gemeente besloot daarom de markt voortijdig te stoppen.

12:40 - Lege parken in Nijmegen

De waarschuwingen om niet naar buiten te gaan sorteren effect. Het Goffertpark en Kronenburgerpark in Nijmegen zien er zaterdag verlaten uit. Mensen lijken zich over het algemeen goed te houden aan de nieuwe regels en de dreiging van boetes.

Foto: Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

12:37 - Zo klonk 'De verlaten stad' van Frank Boeijen

Zaterdagochtend om 11.00 klonk vanaf het carrillon in de Domtoren in Utrecht het lied 'De verlaten stad' van de Nijmeegse muzikant en zanger Frank Boeijen.

 

12:33 - Gemeenten herinneren inwoners aan regels

Verschillende Gelderse gemeenten herinneren hun inwoners eraan wat de regels zijn. Omdat het deze zaterdag mooi weer is zal bij veel mensen de behoefte leven erop uit te gaan. Maar ze doen er goed aan binnen te blijven.

 Gemeente Wijchen: Alleen samen krijgen we corona onder controle. Blijf zoveel mogelijk binnen, ondanks het mooie weer. En houd 1,5 meter afstand.

 Gemeente Arnhem: Dit weekend van het voorjaarszonnetje genieten? Houd je dan aan de regels. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

12:28 - Schrikbarende cijfers in Spanje

In Spanje, één van de landen in Europa die het zwaarst getroffen is door de coronacrisis, zijn nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal overleden personen. Er zijn 832 nieuwe sterfgevallen bijgekomen: inmiddels zijn er 5690 personen gestorven aan de gevolgen van een coronabesmetting. Het aantal besmettingen is bovendien opgelopen van 64.000 naar meer dan 72.000.

12:26 - Tientallen nieuwe sterfgevallen in België

In België zijn de voorbije 24 uur in totaal nog eens 64 mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot 353. In Nederland maakte het RIVM vrijdag bekend dat het dodental was opgelopen tot 546.

12:25 - Wuhan klimt langzaam op

In Wuhan, de stad waar het coronavirus voor het eerst werd vastgesteld, keert het leven van alledag langzaam weer terug. Even na middernacht arriveerde er weer een passagierstrein in de stad met elf miljoen inwoners. In januari sloten de Chinese autoriteiten Wuhan hermetisch af van de buitenwereld. Tienduizenden mensen raakten besmet en op dit moment liggen er nog meer dan 2500 mensen in ziekenhuizen.

 In Wuhan schijnt de zon terwijl de stad herstelt van de maandenlange lockdown vanwege de uitbraak van COVID-19.

11:30 - De verlaten stad

Het lied 'De verlaten stad' van Frank Boeijen is misschien wel actueler dan ooit. Stadsbeiaardier Malgosia Fieber van Utrecht speelde het lied deze ochtend op het carrillon van de Domtoren in Utrecht.

 'Het is stil op straat niemand te zien weg is iedereen verlaten lijkt de stad'. Zaterdag 28 maart om 11 uur speelt Malgosia Fieber 'De verlaten stad' van Frank Boeijen op het Domtoren carillon.

10:41 - Niets te doen? Tel kikkerdril in je vijver

Een tip voor wie zich dit weekend stierlijk denkt te vervelen: de landelijke kikkerdriltelling is bezig. Dit weekend kan voor het laatst geteld worden. Voorwaarde is wel dat je een vijver in de tuin moet hebben. Dan voorkom je dat je met grote groepen in aanraking komt. Op de website tuintelling.nl kunnen mensen aangeven hoeveel kikkers en klompen kikkerdril ze vinden in hun vijver.