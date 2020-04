LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 27 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 27 maart

23:07 - Ook Ieren moeten thuisblijven

De Ierse minister-president Leo Varadkar roept inwoners op tot 12 april thuis te bleven om verdere verspreiding van het coronavirus in het land te vertragen. Ze dienen alleen hun huizen te verlaten om boodschappen te doen, een korte wandeling te maken of familie te bezoeken als dat echt noodzakelijk is.

23:04 - Meeste corona-patiënten op intensive care hebben overgewicht

Twee derde tot tachtig procent van de corona-patiënten die op de intensive care liggen, hebben overgewicht. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), vrijdag in het tv-programma Jinek.

Wat de reden precies is, is niet onderzocht. Maar volgens Gommers kan het ermee te maken hebben dat mensen met overgewicht ook vaker dan gemiddeld suikerziekte hebben en daarmee kwetsbaar zijn voor het virus. Ook zou een zware borstkas het ademen kunnen bemoeilijken.

21:46 - Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips voor gezinnen waar de spanningen oplopen tijdens corona

 Veiligheidsregio GZ@CrisisGLZ De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme invloed op ons leven. Daardoor kunnen de spanningen thuis flink oplopen. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips voor ouders, kinderen, gemeenten en professionals in de jeugdhulp:

21:43 - 'Het ziekenhuis lijkt leeg, maar achter gesloten deuren heerst hectiek'

De wandelgangen zijn rustig, maar achter de deuren van elke intensive care in Nederland is het hectiek wat de klok slaat. En dat duurt nog wel even, want een vaccin is nog ver weg, zegt Andreas Voss. De infectiedeskundige denkt ook dat ons na de coronacrisis een heel ander Nederland wacht.

21:42 - Waarschuwingen in Hattem

Burgemeester Toon van Asseldonk van Hattem zegt het nog maar eens een keer:

 Toon van Asseldonk@Asfvanasseldonk De eerste waarschuwingen zijn uitgedeeld aan groepen jongeren die toch samen klitten in de @gem_Hattem. De volgende keer volgen flinke boetes. Houd afstand!

21:39 - Samengestelde gezinnen en corona: 'Bij een lockdown ga ik met de kinderen bij mijn ex in huis'

Het lijkt misschien simpel, je sluit je met je gezin voor een paar weken even helemaal af voor de buitenwereld om dat verschrikkelijke virus buiten de deur te houden. Maar hoe doe je dat als je niet een standaard gezin bent, maar te maken hebt met een nieuwe partner, stiefkinderen en een ex?

21:36 - 'Samen voor Zutphen' brengt cultuur naar Zutphense huiskamers

De zalen zijn uitgestorven, de stoelen zijn leeg, maar het podium van Theater Hanzehof in Zutphen wordt de komende tijd goed gevuld. Alle voorstellingen tot 1 juni zijn afgelast, maar niets doen voelt niet goed. 'We hebben een super mooi theater, dus we dachten: waarom maken we er geen gebruik van?', vertelt Daniël Lugtmeier van Theater Hanzehof.

21:34 - Drogisterij draait overuren: 'Zwoegen om wc-papier de winkel in te krijgen'

Al weken zwoegen medewerkers in het distributiecentrum van A.S. Watson om wc-papier en desinfecterende handgel in de schappen van Kruidvat en Trekpleister te krijgen. Als bedankje voor het harde werk, krijgen de personeelsleden vrijdag allemaal een bos tulpen.

20:55 - Maatregelen voor daklozen

Gemeenten moeten er de komende tijd voor zorgen dat nachtopvang voor dak- en thuislozen beschikbaar blijft, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook moeten er overdag plekken zijn waar mensen zonder woon- of verblijfplaats terechtkunnen voor een maaltijd, om warm te worden of naar de wc te gaan. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

20:41 - Opmerkelijk! Drones ingezet voor anderhalve meter afstand

De politie gaan dit weekend drones inzetten om te controleren of mensen zich wel houden aan de anderhalve meter-regel. Dat meldt NH Nieuws. Als mensen dat niet doen, worden zij via een ingebouwde speaker bestraffend toegesproken.

De veiligheidsregio heeft vijf drones aangeschaft. De apparaten gaan ingezet worden in de kuststreek tussen Castricum aan Zee en Texel. Bij drukte, zoals vorig weekend, kan er direct worden ingegrepen.

In de coronacrisis zijn drones al eerder ingezet in China, Spanje en België. De actie langs de Noord-Hollandse kust is de eerste in Nederland.

20:13 - Nu 873 mensen op intensive care

Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive care (ic)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen naar 873. Dat zijn er 112 meer dan op donderdag, toen de teller stond op 761. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Het aantal beschikbare plaatsen is van groot belang voor mensen met Covid-19 die er slecht aan toe zijn. Ze worden vaak twee tot drie weken aan de beademing gelegd.

19:03 - Hulpmiddelen Rode Kruis met beveiliging op transport

Het Rode Kruis is vrijdag begonnen met het verdelen van de medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen die deze week zijn gedoneerd. Twee volle vrachtwagens met daarin de eerste lading, gingen de weg op. Het transport werd bewaakt in verband met de waarde van de materialen, meldt de hulporganisatie.

Particulieren en ondernemers doneerden tot nu toe 3,8 miljoen handschoenen, bijna 400.000 maskers, 82.500 beschermingsbrillen, bijna 3700 liter ontsmettingsmiddelen, ruim 12.500 medische overalls en ruim 48.000 medische schorten.

18:37 - Geld opgehaald voor voedselbanken

Dankzij het benefietdiner Live-Eet dat donderdagavond gehouden werd, is er voor de voedselbanken genoeg geld opgehaald voor een hele maand eten op tafel. Zo kunnen 90.000 gezinnen die afhankelijk zijn van hun wekelijkse levensmiddelenpakket door deze moeilijke periode heenkomen, meldt de organisatie.

Tijdens het onlinediner en -concert werd onder anderen door Claudia de Breij, Candy Dulfer en Tim Knol geld opgehaald voor de voedselbanken die zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis. Ook artiesten als Don Diablo, Hadewych Minis, Thomas Berge en profvoetballer Noussair Mazraoui traden op vanuit hun eigen huis.

18:33 - 'Zet ons ook op de eerste rij'

Liemerije verpleeg- en verzorgingshuizen trekt aan de bel. De organisatie voor ouderenzorg wil net als ziekenhuizen en huisartsen een goede aanvoer van mondkapjes en andere beschermende middelen voor het personeel.

18:23 - 'Kom de komende dagen niet naar de Posbank', zegt burgemeester van Rheden Carol van Eert

 

18:08 - Marcouch tekent nieuwe noodverordening Gelderland-Midden

Als voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch vrijdag een nieuwe noodverordening afgekondigd. Daarin staat onder meer dat gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen worden gesloten, zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden.

 Gemeente Arnhem@gemeentearnhem Voorzitter van de VGGM, Ahmed Marcouch, kondigde vandaag een aangepaste noodverordening aan. Hierin zijn de aanvullende maatregelen verwerkt.

17:28 - Paus geeft speciale zegen voor een leeg Sint-Pietersplein

Paus Franciscus leidt vanaf 18.00 uur de gebedsviering 'Gebed voor de mensheid'. Aansluitend zal hij de zegen Urbi et Orbi geven, een zegen voor Rome en de wereld. Normaal spreekt de paus die zegen uit met Pasen en Kerstmis voor een bomvol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Maar vrijdag zal het plein leeg blijven om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

17:23 -

Een emotioneel verhaal van deze drogisterijhouder in Elst.

 

16:58 - 'Personeel Kaloroma uitgescholen na uitbraak corona'

Medewerkers van het Centrum voor Doofblinden Kalorama in Beek bij Nijmegen worden uitgescholden, nagewezen en geweerd op straat sinds bekend is dat bij Kalorama inwoners zijn overleden aan corona en er ook besmettingen zijn. Dat blijkt uit een interne mail waarover Omroep Gelderland beschikt.

16:50 - Deelname Vierdaagse wellicht zonder loting, áls het doorgaat

Wandelaars die deze zomer willen meelopen met de 104e Vierdaagse in Nijmegen hoeven misschien voor het eerst in vele jaren niet te loten voor een startbewijs. Tenminste, als het grootste wandelevenement ter wereld doorgaat. Door het coronavirus haken mensen af.

15:43 - Mini-concert voor het verpleeghuis

Speciaal voor de bewoners van de verpleeghuizen van Innoforte in Velp organiseert cultuurbedrijf RIQQ mini-concerten. Bekijk hieronder een impressie van het eerste concertje. Om 16.00 uur begint de tweede bij de locatie Oosterwolde!

 

15:32 - Zorgpersoneel krijgt voorrang in de supermarkt

Zorgpersoneel krijgt voorrang bij de vestigingen van Albert Heijn. 'Zij krijgen bij onze winkels voorrang, mocht er een rij staan bij de ingang. Zodat zij met de enorme werkdruk die ze hebben, gewoon zelf boodschappen kunnen doen op een voor hen geschikt moment', stelt algemeen directeur Marit van Egmond.

Volgens een woordvoerder kunnen zorgmedewerkers een badge van hun instelling tonen. Maar de verwachting is dat daar soepel mee wordt omgegaan. 'We hopen dat andere klanten zich daarin ook een beetje coulant tonen', aldus de woordvoerder.

15:20 - Aantal ziekenhuisopnames neemt snel toe

Het RIVM meldt dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Gelderland relatief snel toeneemt, net als in Noord- en Zuid-Holland. Donderdag maakten de GGD's bijvoorbeeld melding van 60 nieuwe patiënten met corona in een ziekenhuis in onze provincie.

15:18 - Onervaren mountainbikers, blijf weg!

Mountainbikers zonder ervaring moeten tijdens de coronacrisis wegblijven van speciale mountainbikepaden in de natuur. Het vereist behendigheid en ervaring om op deze speciaal aangelegde paden te rijden. Ongeoefende fietsers kunnen door een val zomaar in het ziekenhuis terechtkomen en daar is de zorg al overbelast.

Daarvoor waarschuwt Natuurmonumenten, nu er weer een vrij weekend voor de deur staat. Volgens de natuurbeheerder is het drukker dan normaal op de mountainbikepaden. Er rijden ook veel ouders met kinderen op eigen fietsjes. 'De paden zijn smal. Een botsing met alle ongewenste gevolgen van dien ligt op de loer', aldus Natuurmonumenten.

15:11 - Tekort aan condooms dreigt

Een wereldwijd tekort aan condooms dreigt vanwege een lockdown in Maleisië om het coronavirus te beteugelen. Daarvoor waarschuwde de grootste producent van condooms, Karex Berhad. Een van elke vijf verkochte condooms ter wereld, van merken zoals Durex, wordt gemaakt door het Maleisische bedrijf.

De producent heeft door de lockdown in de afgelopen tien dagen geen condooms meer gemaakt in zijn drie fabrieken in Maleisië. Daarmee is een tekort ontstaan van 100 miljoen condooms.

14:16 - 953 besmettingen in Gelderland

Het aantal besmettingen in onze provincie is met 131 toegenomen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Er zijn nu in totaal 953 positieve tests in Gelderland afgenomen. In heel het land zijn 8603 besmettingen bekend.

14:03 - Corona eist 112 nieuwe slachtoffers

Sinds gisteren zijn er 112 doden aan het coronavirus bijgekomen. Dat brengt het totaal op 546 overleden patiënten. Een dag eerder maakte het RIVM nog melding van 78 nieuwe doden.

Het aantal bevestigde besmettingen met Covid-19 staat nu op 8603. Dat zijn er 1172 meer dan 24 uur geleden. In het ziekenhuis zijn 2500 patiënten opgenomen (geweest), 349 meer dan gisteren.

Het aantal dodelijke slachtoffers neemt landelijk nog steeds toe, maar volgens het RIVM lijkt het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en intensive care-opnames minder snel toe te nemen.

Ook zegt het instituut dat het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toeneemt dan je zonder maatregelen zou verwachten. 'Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen (afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen) werken', aldus het RIVM.

13:58 - Achterhoekse ziekenhuizen weren bezoekers van coronapatiënten

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk scherpen de bezoekregeling aan voor mensen die langskomen voor een bezoek aan een coronapatiënt. De ziekenhuizen nemen die maatregel voor de veiligheid van het ziekenhuispersoneel en de bezoekers.

13:51 - Zo zien de dagen van de Vitesse-spelers eruit

Nu er niet gezamenlijk wordt getraind op Papendal, zitten ook de spelers van Vitesse thuis. Bryan Linssen, Thomas Buitink, Kostas Lamprou en Oussama Tannane laten zien hoe zij de dagen doorkomen.

 

13:30 - Minder treinen en bussen in de Achterhoek en het Rivierenland

Vervoerder Arriva heeft de dienstregeling opnieuw aangepast vanwege het coronavirus. Door de week en in het weekend rijdt er op het traject Arnhem-Winterswijk nog maar één trein per uur.

Eerder besloot Breng voorlopig alle treinen tussen Arnhem en Doetinchem te schrappen, maar deze vervoerder laat nu tussen 6.00 en 20.00 uur toch een trein rijden, zodat er op dat traject twee keer per uur een trein gaat.

Verder geldt ook voor de bussen van Arriva in de Achterhoek en Rivierenland een aangepaste dienstregeling. Op elk traject rijdt minimaal één keer per uur een bus, zodat reizigers wel gewoon naar hun bestemming kunnen reizen. 'Mogelijk duurt de reis wel langer en moet vaker worden overgestapt', klinkt het.

13:17 - De knuffelberenjacht is geopend

Nu de scholen al twee weken dicht zijn als gevolg van het coronavirus, moeten kinderen zich vooral binnen zien te vermaken. Een initiatief dat in Australië werd opgestart is nu ook geland in Nederland: een ware knuffelberenjacht door je eigen buurt.

Ook in Gelderland hebben mensen massaal aangegeven een teddybeer zichtbaar voor het raam te willen zetten. Kinderen kunnen die dan vanaf buiten zien en opschrijven, om zoveel mogelijk beren te 'verzamelen'.

Hier kun je laten weten of er bij jou één te vinden is.

13:08 - Brabantse kinderen naar Radboudumc

Het Bernhoven Ziekenhuis in Uden sluit vandaag de kinderafdeling. Op die manier kan het ziekenhuis medewerkers, materiaal en apparatuur inzetten voor de acute zorg die nodig is vanwege de coronacrisis. De kinderen die nu nog op de afdeling verblijven, worden overgeplaatst naar het Radboudumc in Nijmegen. Kinderen met acute problemen kunnen nog wel terecht in Bernhoven, maar worden daarna ergens anders opgenomen.

12:58 - 'Zanger Rammstein op intensive care'

Till Lindemann, de 57-jarige zanger van Rammstein, is besmet met het coronavirus. Hij ligt op de intensive care, meldt het Duitse dagblad Bild.

Rammstein staat op 24 juni in het Goffertpark in Nijmegen. Dat concert was binnen een uur uitverkocht. Het is nog niet bekend of het optreden door kan gaan. Vanwege het coronavirus zijn alle evenementen tot 1 juni afgelast.

12:38 - Opnieuw grote drukte in de natuur?

Het mooie weer zorgde afgelopen weekend voor enorme drukte in de natuur. En dat terwijl er de oproep is om zoveel mogelijk thuis te blijven en anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook dit weekend verwachten Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten weer grote drukte. Om dat te voorkomen, kunnen burgemeesters besluiten natuurgebieden of parkeerplaatsen te sluiten. 'De verwachting is dat dat op veel populaire plekken gaat gebeuren', aldus Staatsbosbeheer.

Ook Natuurmonumenten neemt maatregelen. 'Bij grote drukte kunnen onze boswachters aan bezoekers vragen om weg te blijven. Op diverse plekken in het land zijn uit voorzorg uitkijktorens gesloten, geldt eenrichtingsverkeer voor smalle paden of worden andere gebiedsgerichte maatregelen getroffen', klinkt het. In onze provincie kan het vooral druk worden in de omgeving van de Posbank en bezoekerscentrum Veluwezoom, Heumensoord, Wooldse Veen, Bönnink, Hackfort, Bergherbos en Velhorst.

 

12:25 - Een workout met de hele straat

Personal trainer Aafje Willemen heeft een oplossing bedacht voor sporten in groepsverband: een workout voor de deur, waar de hele straat aan mee kan doen. In Arnhem deden alle buren leuk mee, uiteraard op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar:

 

12:21 - 'Coronaveilig' interviewen

Ook vandaag zijn weer tal van verslaggevers op pad om mooie items te maken voor Omroep Gelderland. Zo is collega Hans de Herdt bij rolstoeltennisser Aniek van Koot, met langeafstandmicrofoon voor een 'coronaveilig' interview.

11:50 - Nederlandse patiënten misschien naar Duitsland

Nederland overlegt op dit moment met Duitsland over de vraag of patiënten daar heen kunnen als er in ons land een tekort aan bedden op de intensive care ontstaat. 'Ook Duitsland bereidt zich natuurlijk voor op de coronacrisis, maar we bekijken alle mogelijkheden', zegt minister Van Rijn voor Medische Zorg tegenover de NOS.

11:49 - Belgische kat met coronavirus

In België zijn sinds gisteren 69 mensen aan het coronavirus overleden. De ziekte eiste tot nu toe 289 slachtoffers bij onze zuiderburen. In totaal zijn er 7.284 mensen besmet.

Ook is het virus vastgeld bij een kat, stelt viroloog Steven Van Gucht. Die zou het hebben gekregen van haar baasje dat besmet was met het coronavirus. 'Het gaat om een alleenstaand geval', benadrukt hij. 'Er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt.' Volgens hem werd de kat 'het slachtoffer van de infectie bij de mens'. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het omgekeerde ook kan gebeuren. 'We achten het risico voor mensen heel klein.'

11:46 - 'Je moet er toch wat van maken'

Arno Dijkerman heeft een elektronicazaak heeft in Apeldoorn en daar merken ze maar al te goed dat het 'coronatijd' is. 'Elke dag zitten wij er midden in. Klanten willen hun verhaal kwijt. Gisteren kwamen ze al binnen voor de tondeuses, want ja, de kappers zijn gesloten. Er zijn ook mensen die spontaan staan te huilen in de winkel. Het is een gekke tijd, hoor', vertelt hij. Dat er ook gelachen kan worden, bewijst hij in deze video. 'Je moet er toch wat van maken, haha!'

 

11:21 - Steun voor zelfstandigen in geldnood

Ondernemers en zzp'ers uit Arnhem, Overbetuwe en Lignewaard die door de coronacrisis in acute financiële problemen komen, kunnen tijdelijke ondersteuning krijgen. Ze kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor een uitkering, lening en eventueel een voorschot. De ondersteuning duurt maximaal drie maanden en kan met terugwerkende kracht op 1 maart ingaan.

11:13 - Wat vind jij?

Een bezoekje aan de supermarkt is sinds een week niet meer hetzelfde. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mag er nog maar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in een winkel zijn. Wie in de winkel is, moet zich bovendien aan strikte regels houden. Maar wat vinden we daarvan?

11:10 - Coronahoesters in Epe?

Een 76-jarige vrouw uit Epe is vorige week zonder aanleiding in het gezicht gehoest aan de markt in Epe. De politie laat weten op zoek te zijn naar drie jongemannen, die haar benaderden. Eerder deze week werd al een 'coronahoester' uit Zutphen voorgeleid bij rechter-commissaris.

10:16 - Appelpop slaat jaartje over

Muziekfestival Appelpop gaat dit jaar niet door. De organisatie van het festival in Tiel vindt het risico te groot om het feest door te laten gaan in de huidige coronacrisis.

09:56 - 'Er komt een spannende week aan'

Ahmed Marcouch heeft vanochtend een open brief geschreven aan ziekenhuis Rijnstate. Daarin schrijft de burgemeester van Arnhem onder de indruk te zijn van hun werk 'in 'de frontlinie' van de strijd tegen het dodelijke coronavirus'. Ook belooft hij het ziekenhuis de gedragsregels – zoals het houden van anderhalve meter afstand – te blijven herhalen, om zo 'de groeiende belasting van Rijnstate af te vlakken'.

'Er komt een spannende week aan voor Rijnstate, waarop u zich ongetwijfeld al geruime tijd voorbereidt. Met patiënten uit Arnhem en omgeving, maar nu ook uit Noord-Brabant en wie weet straks Noord -Limburg', schrijft hij.

Vanaf vandaag geldt een nieuwe noodverordening in de regio, met een samenscholingsverbod voor groepjes vanaf drie personen. 'Het is akelig, maar belangrijk. Want als wij erin slagen elkaar niet te besmetten, dan kunnen onze ziekenhuizen de toevloed aan coronapatiënten aan', aldus Marcouch.

 

09:39 - Koningsdag op 31 augustus?

Een groep Amsterdamse ondernemers doet een poging om Koningsdag te redden, door de feestdag te verplaatsen naar 31 augustus. 'Laten we niet alles afzeggen, maar het simpelweg gewoon vooruit schuiven. Koningsdag blijft een van de mooiste dagen van het jaar en vooral een dag die we niet willen missen', schrijven ze op Facebook.

Waarom 31 augustus? Op die dag werd in 1885 de eerste Prinsessendag gevierd, ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina. Het was de voorloper van Koningsdag zoals we hem nu kennen. Zo'n tweeduizend mensen hebben inmiddels op Facebook aan te geven het initiatief te steunen.

09:07 - Snelle stijging corona op Aruba

Het aantal besmettingen op Aruba is in de afgelopen 24 uur met negen gestegen naar 28 gevallen. Vanwege de snelle stijging heeft de regering maatregelen genomen en mag de hele bevolking, in totaal 106.000 mensen, vanaf zondagochtend het huis niet meer verlaten.

08:54 - 9000 extra paar handen in de zorg en tegen corona

Sinds het half maart aan een tafeltje in een huiskamer in Nijmegen werd bedacht, heeft het een enorme vlucht genomen. Oud-verpleegkundigen melden zich massaal om personeel en ziekenhuizen en andere zorginstellingen te ondersteunen. De initiatiefnemers noemen het ‘uniek’ en ‘hartverwarmend’.

08:31 - Geen groot feest voor Sweet Sixteen Amira

Geen groot feest vandaag voor de jarige Amira. Ook hier gooit corona roet in het eten. 'Hoera, ik ben vandaag zestien jaar. Eigenlijk zouden we dat heel groot vieren met allemaal vrienden en familie, maar Zuid-Afrika zit voor 21 dagen op slot vanwege het coronavirus.'

08:16 - Zo verspreidt het coronavirus zich in jouw gemeente

 

08:15 - Ook ABN Amro voorspelt coronadreun

ABN Amro verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,5 procent zal krimpen door de coronacrisis. Volgens de bank kan de economie na de zomer wel weer opveren als de meeste beperkingen, zoals het sluiten van restaurants en cafés, in mei worden opgeheven. Toch zal dit het verlies niet meteen herstellen.

Hoogleraar bedrijfseconomie Joris Knoben van de Nijmeegse Radboud Universiteit zei gisteren al te rekenen op een nieuwe recessie.

07:25 - #DOESLIEF wordt #DASLIEF

Om iedereen die tijdens de coronacrisis iets extra's voor een ander doet in het zonnetje te zetten, start de Stichting Ideële Reclame (SIRE) vrijdag de nieuwe campagne #DASLIEF. De stichting wil op die manier dat Nederlanders 'zich een beetje gesteund en trots voelen in deze moeilijke tijd" en hoopt anderen met de campagne te inspireren.

Een jaar terug riep SIRE met #DOESLIEF Nederlanders op om wat liever voor elkaar te zijn, nadat onderzoek liet zien dat onze maatschappij steeds meer onaardig gedrag vertoont. De #DASLIEF-campagne is daar nu, in een tijd waarin een dodelijk virus Nederland in zijn greep houdt, uit voortgevloeid.

 

07:21 - Meeste coronabesmettingen in de VS

De Verenigde Staten hebben wereldwijd het hoogste aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Persbureau Reuters becijferde dat daar bij 81.378 mensen is gebleken dat ze besmet zijn met het virus, meer dan in zwaar getroffen landen als Italië en China.

China, het land waar het virus eind vorig jaar voor het eerst opdook, had voorheen het hoogste aantal besmettingen gemeld. Het virus maakte echter meer slachtoffers in Italië, waar meer dan achtduizend patiÙnten zijn overleden. Het dodental in de VS is beduidend lager. Er zijn volgens The New York Times meer dan duizend mensen overleden.

De Verenigde Staten zijn qua bevolkingsomvang het derde land op aarde. Er wonen 330 miljoen mensen.