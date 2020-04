LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 26 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 26 maart

23:18 - 'Recept voor coronatest vrij beschikbaar'

Een recept om een voor coronatests benodigde vloeistof te maken is 'vrijelijk beschikbaar', zei de baas van de Nederlandse tak van de Zwitserse farmaceut Roche, Esther de Rooij, donderdag bij het tv-programma Jinek. Ook alle informatie om ermee tot een goede werkwijze te komen, stelt het bedrijf ter beschikking aan ziekenhuislaboratoria, zei ze. Maar zelf maken kost ziekenhuizen wel kostbare tijd, testmateriaal en personeel, waarschuwt de topvrouw.

Het bedrijf stond donderdag vol in de schijnwerpers tijdens het debat in de Tweede Kamer over de corona-aanpak van het kabinet. Roche zou het recept van een vloeistof die nodig is voor de tests voor zichzelf houden. Daardoor zouden ziekenhuizen de stof niet zelf kunnen maken, terwijl ze er dringend om verlegen zitten.

23:00 - 'Reumamedicijn niet voorschrijven'

Het reuma- en malariamedicijn (hydroxy)chloroquine moet niet als preventief middel worden voorgeschreven tegen besmetting met het coronavirus. Die oproep doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan huisartsen en apothekers.Bij de IGJ kwamen signalen binnen dat dat mogelijk wel gebeurt.

22:58 - St Jansdal zoekt extra verpleegkundigen

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan in deze moeilijke dagen goed extra verpleegkundigen gebruiken. Daarom dus deze oproep:

 St Jansdal@stjansdal Door toename van patiënten met corona neemt de druk op onze zorg toe. Ben jij een IC-, SEH- of CCU-verpleegkundige? Wij hebben je hard nodig! Kom met ons in contact via werkenbij@stjansdal.nl. Ook andere verpleegkundigen zijn meer dan welkom! https://t.co/Xxyp8z9JU2 20:23 - 26 mrt. 2020 Andere Tweets van St Jansdal bekijken

21:14 - Wageningen Universiteit gaat testen op corona

Onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research gaan vanaf volgende week 500 coronatesten per dag verrichten. Het in Lelystad gevestigde onderzoekcentrum is normaal alleen in de weer met dierziekten. Maar nood breekt wetten.

20:03 - Nieuwe vragen en antwoorden over corona

Dagelijks beantwoorden deskundigen Bij Omroep Gelderland vragen van ons publiek over het coronavirus op radio en TV. Wij selecteren voor u de belangrijkste antwoorden. Lees dat allemaal hier.

19:50 - Extra maatregelen op campings

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) neemt extra maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Campings, recreatieterreinen en jachthavens met gezamenlijke toiletten en douches moeten tot en met zeker 6 april dicht. 'Het is geen vakantietijd, het is crisistijd, zegt VNOG-voorzitter Ton Heerts.

17:45 - Studenten raken werk kwijt

Veel studenten die werken naast hun studie, raken dat werk kwijt door de coronacrisis. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft afgelopen week al meer dan vijfhonderd hulpverzoeken ontvangen op een speciaal meldpunt voor studenten die de dupe zijn geworden van de situatie. "Uit de meldingen blijkt dat werkgevers weinig genegen zijn om studenten en andere flexkrachten nu aan het werk te houden of hun inkomen te garanderen", stelt de LSVb.

17:35 - Uitstel WK Wielrennen voor studenten

Er is weer een sportevenement van de kalender van 2020 verdwenen: het WK wielrennen voor studenten. Dat zou van 9 tot 14 juni in Nijmegen plaatsvinden, met onder meer een tijdrit door de Ooijpolder, een MTB wedstrijd in Berg en Dal en als apotheose de wegwedstrijd door de heuvels rond Nijmegen. Die wedstrijd zou live op TV Gelderland worden uitgezonden.

Foto: Omroep Gelderland

17:31 - FDFA uitgesteld in Arnhem

De zevende editie van modefestijn Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) zal een jaar later plaatsvinden dan gepland. De editie met het thema PURPOSE wordt verplaatst naar juni 2021. Dat meldt de organisatie naar aanleiding van de coronamaatregelen.

17:25 - NVWA: Vitaminepillen helpen niet

Het slikken van voedingssupplementen, zoals vitaminepillen, helpt niet tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die een verhoogde belangstelling ziet voor bepaalde supplementen.

Volgens de NVWA wordt op internet en sociale media veel geplaatst over het coronavirus en wat er tegen zou helpen. 'Vaak gaat het over ingrediÙnten die een rol spelen bij een goede werking van het immuunsysteem, zoals vitamine C en D of andere 'weerstandsverhogende' ingrediënten in supplementen', schrijft de voedselwaakhond.

Maar van het nemen van meer vitamines 'krijg je geen hogere weerstand en ben je ook niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen", waarschuwt de NVWA.

Foto: Pixabay

17:13 - Burgemeester gezocht

Gemeenten die op zoek zijn naar een nieuwe burgemeester kunnen die zoektocht voorlopig beter staken. Door de coronacrisis zijn bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken immers niet mogelijk, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

17:02 - 68 patiënten in CWZ Nijmegen

Een update van het CWZ ziekenhuis in Nijmegen: daar liggen 68 patiënten met corona en nog eens 30 mensen die de ziekte mogelijk ook onder de leden hebben. Sinds zaterdag zijn tien patiënten overgeplaatst naar de Sint Maartenskliniek om daar verder op te knappen.

16:05 - Vijfde dode in Nijmegen

In Nijmegen is weer een inwoner van die stad overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt de gemeente. Het gaat om de vijfde dode in de Waalstad. Burgemeester Hubert Bruls: 'Tot mijn verdriet heb ik weer moeten vernemen dat er een Nijmegenaar aan de gevolgen van het coronavirus is overleden. Het is het vijfde sterfgeval in onze stad. Ik wens alle nabestaanden veel sterkte toe in deze zware tijd.'

15:53 - Volgende week 1600 intensive care bedden

Volgende week zijn er 1600 ic-bedden beschikbaar in de Nederlandse ziekenhuizen om het toenemende aantal ernstig zieke coronapatiënten te behandelen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte dat bekend tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

15:09 - Kleuren tegen de verveling

Nu alle schoolgaande kinderen dag in, dag uit thuis zitten, kan de verveling wel eens gaan toeslaan. Gelukkig is daar de politie, die twee kleurplaten online heeft gezet voor de liefhebbers.

 Politie Zevenaar@POL_Zevenaar Nieuwe kleurplaten We zijn een weekje verder en we hebben weer wat nieuwe kleurplaten voor de kinderen 🙃 De bijlagen zijn niet op het bureau te krijgen. U zult ze zelf moeten (laten) afdrukken. Veel kleur plezier! 15:01 - 26 mrt. 2020 Andere Tweets van Politie Zevenaar bekijken

14:37 - Samen muziek maken, maar dan anders

14:34 - Twee inwoners van Beuningen overleden

In de gemeente Beuningen zijn twee personen overleden aan de gevolgen van coronabesmetting. Of het om mannen of vrouwen of een combinatie van beiden gaat is onbekend. Ook is niet bekend hoe oud de personen waren.

'Een intens verdrietig bericht', zegt burgemeester Daphne Bergman van Beuningen. 'Ik wens de nabestaanden veel sterkte met hun grote verlies. Het coronavirus grijpt diep in ons leven in. Het maakt eens te meer duidelijk hoe noodzakelijk de beperkende maatregelen zijn en deze vol te houden. Let goed op jezelf en op elkaar.'

14:31 - Verhuisplannen in de ijskast

Tijdens de coronacrisis kiezen mensen er sneller voor om hun verhuisplannen even op de lange baan te schuiven. De Vereniging Eigen Huis (VEH) trekt die conclusie na een peiling onder 1200 huiseigenaren. Begin dit jaar had nog 15 procent van de huiseigenaren het plan om te verhuizen. Van deze groep wil een kwart deze plannen nu even uitstellen. De meeste mensen zeggen te willen wachten tot de coronacisis ten einde is.

14:06 - 78 nieuwe sterfgevallen, 1.019 nieuwe besmettingen met corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft nieuwe cijfers naar buiten gebracht. Het aantal mensen dat positief heeft getest op besmetting met het coronavirus is met 1.019 opgelopen tot 7.431. Daarnaast zijn er sinds de laatste update (woensdagmiddag) 78 personen overleden aan de gevolgen van een besmetting. In totaal staat het aantal doden in Nederland nu op 434.

Het aantal besmettingen ligt hoger dan een dag eerder (van 852 naar 1.019), het aantal doden is wel gedaald (van 80 naar 78). Er zijn de voorbije 24 uur in totaal 315 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat waren er gisteren nog iets meer (341).

12:30 - Digitale overhandiging Doesburgse oorlogsdagboeken

Burgemeester Loes van der Meijs krijgt donderdag het eerste exemplaar van 'Belegerd & Bevrijd' overhandigd. Het is een minizine met daarin de gebeurtenissen in Doesburg tijdens de eerste twee weken van april 1945. Het boekje is samengesteld, geschreven en bewerkt door Henk IJbema en Tineke Beishuizen op basis van dagboekaantekeningen van Doesburgers die erbij waren. De overhandiging is digitaal, door de coronavirusmaatregelen die nu gelden.

Foto: HetHuisDoesburg

12:24 - Coronahoesters volgende week voor de rechter in Arnhem

De rechter-commissaris van de rechtbank Oost-Nederland heeft besloten tot gevangenhouding van twee verdachten die zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig hebben gemaakt aan het spugen en hoesten naar agenten. Zij zullen volgende week woensdag voor de rechter komen. Dat gebeurt via een zogeheten snelrechtprocedure.

De eerste zaak gaat om een 46-jarige man uit Zutphen. Hij zou afgelopen week in de richting van agenten hebben gehoest en daarbij iets hebben gezegd over ‘ziektes’. Daarna volgt de snelrechtzetting van een 32-jarige man uit Biddinghuizen. Die zou met een andere man uit Borne op stap zijn geweest in Almelo, waarbij één van hen bij zijn aanhouding in Almelo ‘fuck corona’ zou hebben geroepen en toen een agent zou hebben bespuugd.

Wat het OM betreft, is dit de opmaat voor snelrechtzittingen. Hier past een lik-op-stuk-aanpak. Elders in het land vinden soortgelijke snelrechtzittingen plaats. De rechtbank stelt journalisten in de gelegenheid de zaak met een videoverbinding te volgen. De verdachten zullen hun proces vanuit het Huis van Bewaring met een soortgelijke verbinding volgen.

12:14 - Steek de vlag uit!

Steek de Nederlandse vlag uit, als teken van verbinding en het gevoel bij elkaar te horen. Die oproep doet burgemeester Peter de Baat van Montferland. Door het coronavirus zijn alle herdenkingen afgelast en vallen vieringen rond 75 jaar vrijheid overal in het water. Door op 1 april in de voormalige gemeente Bergh en op 3 april in de voormalige gemeente Didam de vlag uit te steken kan iedereen tóch samen herdenken.

Foto: Mabel Amber / Pixabay

12:01 - Eén dode bij corona-uitbraak in woonzorgcentrum Apeldoorn

Bij woonzorgcentrum Veldhuis in Apeldoorn is een uitbraak van het coronavirus. Dat heeft tot dusver aan één persoon het leven gekost. Ook andere bewoners van het woonzorgcentrum zijn positief getest op het virus.

11:48 - Onze verslaggevers passen hun werkwijze aan

Omroep Gelderland gaat anders te werk tijdens de coronacrisis. De redactievloer is leger, veel werk wordt nu vanuit huis gedaan en verslaggevers zijn voorzichtiger tijdens hun interviews.

11:29 - Overbetuwe: ingrijpende besluiten

De gemeenteraad van Overbetuwe (waar onder meer Elst, Heteren, Zetten en Driel onder vallen) heeft een brief gestuurd aan alle inwoners. Daarin laat zij weten iedereen die getroffen is door het coronavirus veel beterschap en steun te wensen. Ook benoemt de gemeente nu alvast dat Overbetuwe voor ingrijpende besluiten komt te staan, zonder dat al wordt aangekondigd wat die besluiten dan zijn. 'Helaas kunnen ook wij niet alles overzien, noch voorzien. Wij hebben vertrouwen in onze burgemeester en de organisatie, dat alles wat noodzakelijk is, wordt gedaan', aldus de gemeenteraad.

10:28 - Minister bedankt alle hulpverleners

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) richt zich met een speciaal woord van dank tot alle hulpverleners in Nederland. 'We vragen nu nog eens extra, terwijl jullie altijd al diegenen zijn die in moeilijke situaties de stap naar voren zetten', aldus de minister. 'Dat is voor jullie zwaar. Ik begrijp dat heel goed.'

 Ferd Grapperhaus@ferdgrapperhaus Op dit moment vragen we veel van onze hulpverleners. Nog meer dan normaal. Jullie staan in deze crisis vooraan om te helpen. Veel dank voor die inzet. Ik zie jullie werk. Dat moeten de mensen thuis ook zien. Daarom zal ik hier de komende tijd regelmatig jullie verhalen delen. 09:51 - 26 mrt. 2020 Andere Tweets van Ferd Grapperhaus bekijken

10:06 - De ANWB blijft paraat

Veel mensen werken in deze periode vanuit huis. Wie toch met de auto op pad gaat, loopt natuurlijk het risico dat hij met pech langs de weg komt te staan. In dat geval is de ANWB er nog altijd, maar wel met aangepaste regels.

 ANWBverkeer@ANWBverkeer De @ANWB Wegenwacht blijft leden met pech onveranderd helpen! Wij nemen zoveel mogelijk maatregelen om dit veilig te doen. Wil je de Wegenwacht zelf een beetje helpen? Schud geen handen als deze arriveert en blijf op 2 meter afstand. 10:02 - 26 mrt. 2020 Andere Tweets van ANWBverkeer bekijken

09:57 - Wie zoekt nog een baantje?

09:47 - Bellen met eenzame ouderen

Stichting Welzijn Bommelerwaard heeft een heuse telefoonketting ingericht. Ouderen in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel die door het coronavirus hun sociale contacten zien slinken, kunnen van tijd tot tijd gebeld worden. Wie zich aan wil melden om de ouderen ook af en toe te bellen, kan zich aanmelden bij de stichting.

08:59 - Genoeg plek voor de dak- en thuislozen

Waar moeten de Arnhemse dak- en thuislozen naartoe in deze onzekere tijden? Over die vraag braken velen de laatste tijd het hoofd. Wethouder Martien Louwers zegt dat er voor ieder van hen een plek is. 'Iedereen die opvang nodig heeft, krijgt die', aldus Louwers.

08:57 - Videoboodschap van burgemeester

08:10 - Niemand wordt uit huis gezet

Minister Van Veldhoven (Wonen) heeft met verhuurders- en brancheorganisaties afgesproken dat niemand uit zijn of haar woning wordt gezet, zolang de coronacrisis gaande is. Wie door de coronacrisis in financiële moeilijkheden raakt, krijgt bovendien geen incassokosten doorberekend van verhuurders. De minister komt ook met een noodwet, die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten te verlengen. Tot nu toe kan zo'n tijdelijk huurcontract alleen worden opgezegd of omgezet in een vast contract.

07:51 - Belangrijkste nieuws

Het RIVM laat weten dat er 78 mensen zijn overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Daarnaast zijn er meer dan duizend nieuwe besmettingen bijgekomen.

Op deze kaart is te zien hoe het coronavirus zich verspreidt door Gelderland.

In Wijchen zijn de eerste slachtoffers gevallen, heeft de locoburgemeester meegedeeld.

Het Radboudumc heeft een speciaal beademingsapparaat ontwikkeld voor het behandelen van coronapatiënten. De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. Eén apparaat kost 370 euro.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? Deel foto's en video's van jouw situatie via WhatsApp! Of mail naar omroep@gld.nl.

07:40 - Waar laten we straks onze doden?

Het is druk in de uitvaartcentra in Nederland. Het aantal coronapatiënten dat binnenkomt bij uitvaarcentrum en crematorium Waalstede in Nijmegen stijgt, en de piek is nog niet in zicht. Locatiemanager Guus Opdenoordt zegt het 'van dag tot dag' te bekijken.

07:28 - Wijchenaren overleden na coronabesmetting

Twee inwoners van de gemeente Wijchen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het zijn de eerste doden in de gemeente, zo laat Wijchen weten. Locoburgemeester Paul Loermans spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. 'Ik wens hen veel sterkte toe bij het verwerken van hun verlies. We weten dat er mensen gaan overlijden door dit virus, maar dit nieuws raakt ons allemaal. Het is erg verdrietig en nu ook heel dichtbij.'

'De sterfgevallen in onze gemeente maken meer dan eens duidelijk hoe groot de impact van het virus is', zegt Loermans. 'Ik leef ook mee met alle inwoners die nu ziek zijn en wens hen van harte een spoedig herstel toe.' Hoe oud de overleden coronapatiënten waren en of zij ook kampten met onderliggend lijden (een diepere oorzaak of chronische ziekte) is niet bekend.

07:21 - Support via Strava

De Vlaamse wielrenner Oliver Naesen creëerde via de mobiele app Strava een fietsroute die precies een hart vormt, als hart onder de riem voor alle hulpverleners tijdens de coronacrisis. Joris Nieuwenhuis uit Zelhem dacht 'dat kan ik ook' en ging de uitdaging aan. Eerst fietste hij een route die de woorden stay home vormden en daarna fietste ook hij een route in de vorm van een hart.

07:12 - Bewoner en medewerker van woonzorgcentrum Wolfheze besmet

Bij een bewoner van Het Schild, een woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze, is deze week een coronabesmetting vastgesteld. Daarnaast is een medewerker besmet geraakt. De GGD Gelderland-Midden heeft alle bewoners en medewerkers van Het Schild aangewezen als risicogroep. Het gevolg is dat iedereen in sociale isolatie gaat en zijn of haar eigen woning niet mag verlaten, tenzij er 'zwaarwegende redenen' zijn om dat wel te doen.