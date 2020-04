Ook de straatverlichting gaat (eindelijk) met de tijd mee

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In het overgrote deel van Nederland wordt de straatverlichting nog met een ouderwets systeem aangestuurd. 's Avonds wordt met een druk op de knop alle verlichting aangezet en in de ochtend gaat alles op hetzelfde moment weer uit.

Primeur voor Gelderland

De gemeente Berkelland kan vanaf vandaag lantaarnpalen digitaal bedienen, een primeur in Gelderland. Jelle Wils van Liander: 'Afhankelijk van de behoefte in een wijk of straat kan de gemeente plekken veiliger maken bijvoorbeeld. En op andere plekken kun je er de kosten mee drukken als straatverlichting daar minder nodig is.'

In alle vroegte gingen de monteurs van Liander op pad. In een elektriciteitshuisje in het centrum van Borculo laten ze de verandering zien. 'Kijk, dit is een oude TF schakelaar met drie relais. Zo ging het tot vandaag. En dit kastje, zo wijst de monteur op een zwarte box, is het nieuwe digitale systeem. Die kan ik desnoods per lantaarnpaal bedienen met een speciale app op mijn telefoon. Nee, zet dat maar niet zichtbaar op camera, dat lijkt me niet handig, haha.' Tevreden gaan de monteurs weer verder om te controleren of het oude systeem overal uitgezet is.

Alle lampen aan

Het digitale systeem werkt vandaag - als het goed - voor alle straatverlichting in de gemeente. Toch zwengelt Liander alle straatverlichting dinsdagochtend nog een keertje met het oude systeem aan. Alle verlichting die dan gaat branden, werkt nog niet op de digitale aansturing.

Liander vraagt bewoners om bij de gemeente te melden als ze toch nog ergens een lantaarnpaal zien branden. 'Dan kunnen we dat meteen verhelpen.' Op termijn wil de energieleverancier het systeem in heel Gelderland invoeren.