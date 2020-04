LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 25 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 25 maart

23:26 - Circus Renz door corona gestrand in Friesland

Circus Renz staat vast in Drachten en kan geen kant op. Het circus slaakt een noodkreet, want er is gevaar dat de dieren straks geen voer meer hebben. Dat meldt Omrop Fryslân.

23:24 - Van eerste 100 coronapatiënten in ziekenhuis Tilburg leven er 20 niet meer

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is een vijfde van de mensen die met het coronavirus zijn opgenomen aan de gevolgen ervan overleden. Dat maakte arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk in het tv-programma Jinek bekend.

Murk, die werkzaam is in het ziekenhuis, gaf bij Jinek een beeld van de eerste honderd coronapatiënten die er zijn opgenomen. Van hen zijn er twintig overleden. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen patiënten was 72 jaar en 67 procent was man.

22:48 - 'Waar bemoei jij je mee!'

Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk sprak een grote groep voetballende jongeren aan op hun 'samenscholingsgedrag'. Hij kreeg een grote mond, zegt hij in onderstaand filmpje op Twitter.

 Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk sprak een grote groep voetballende jongeren aan op hun 'samenscholingsgedrag'. Hij kreeg een grote mond, zegt hij in een video op Twitter.

22:44 - Studie naar noodopvang patiënten in Ahoy en de RAI

De RAI in Amsterdam en Ahoy in Rotterdam onderzoeken of en hoe zij als noodopvang voor coronapatiënten kunnen dienen. Dat bevestigen beide evenementenhallen aan BNR.

22:40 - Oud-wethouder Arnhem heeft mogelijk corona

Oud-wethouder in Arnhem Anja Haga heeft zeer waarschijnlijk corona. Dat meldt ze op Facebook.

 

22:14 - Je bent bang besmet te worden en wilt thuisblijven van je werk. Mag dat?

Mag je als werknemer zomaar thuisblijven, omdat je bijvoorbeeld bang bent op het werk besmet te worden met het coronavirus? En wat kan je baas dan doen? Steeds meer mensen worstelen met dat soort vragen. Lonneke Nouwen is advocaat bij het Nijmeegse advocatenkantoor Poelmann van den Broek.

 

22:06 - Chef-kok kookt voor ziekenhuis

Normaal is sterrenrestaurant Basiliek in Harderwijk druk met het maken van de meest exclusieve gerechten, maar in deze dagen van de coronacrisis is het restaurant dicht. De koks verwennen de medewerkers van ziekenhuis St Jansdal elke avond met een lekker hapje.

Bekijk de video.



 

21:57 - We hebben ook 'geen-coronanieuws'

21:53 - Duitse voetballers zien af van salaris

De voetballers van Union Berlin zien voorlopig af van hun salaris. Dat heeft de club uit de Bundesliga laten weten. Als gevolg van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus heeft Union Berlin het financieel moeilijk. De club uit het voormalige Oost-Duitsland gaf verder aan dat alle andere werknemers akkoord zijn gegaan met het voorstel voorlopig minder te werken en daardoor ook minder te verdienen.

Het aantal mensen bij wie in Duitsland is vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus, is opgelopen naar 37.000. In de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn bijna 9700 besmettingen gemeld, meldt persbureau DPA op basis van cijfers van regionale overheden.

21:40 - Nieuw beademingsapparaat in de maak

Het Radboudumc in Nijmegen heeft samen met het bedrijf Stogger uit Panningen een ventilator ontwikkeld voor het behandelen van coronapatiënten met ernstige ademhalingsproblemen.



VentilatorPAL explained by Hugo Touw MD PhD Radboud umc from Stogger - Wireless lighting on Vimeo.



22:15 - Beschermende middelen gezocht

De gemeentes Rheden en Rozendaal roepen op om beschermende middelen in te leveren voor de zorg. Vanaf morgen kan dat alle dinsdagen en donderdagen bij de brandweerkazernes in Velp, Rheden en Dieren. 'De materialen moeten in originele, gesloten verpakkingen zitten en mogen niet over de houdbaarheidsdatum zijn.'

21:30 - Vraag & Antwoord

Iedere werkdag om 17.20 uur beantwoorden we jullie vragen over het coronavirus in een speciale uitzendingen op TV Gelderland. Woensdag zaten Mike Bruggeman van zorginstelling SiZa en GGD-arts infectieziekten Ashis Brahma aan tafel.

20:45 - Door corona getroffen zorgcentrum in Beek overspoeld met kaartjes: 'Dit is zo lief'

Bewoners van de revalidatieafdeling van Kalorama in Beek (Berg en Dal) zijn overspoeld met kaartjes. Na een oproep op Facebook liep het storm. Naar schatting zijn het er wel honderd. Het zorgcentrum is zwaar getroffen door het coronavirus. Vier patiënten zijn eraan overleden.

 

20:17 - Zit je thuis en dan ook nog dit

T-Mobile kampt met een storing. Vooral mensen met vast internet ondervinden daar last van. Op allestoringen.nl zijn inmiddels duizenden meldingen binnengekomen.

De telecomprovider zoekt nog naar de oorzaak, meldt ANP.

20:14 - Spotje Rijksoverheid

Om de corona-crisis onder de aandacht te brengen komt Rijksoverheid met een spotje:

 

20:11 - Goed nieuws voor de Arnhemse sportverenigingen

Ze hoeven voorlopig geen huur te betalen. Dat laat wethouder Jan van Dellen weten na vragen van de SP. De maatregel geldt zolang de sportvoorzieningen niet beschikbaar zijn door de coronacrisis.

19:50 - Opnieuw kerkklokken voor hoop en troost

 Ook in Borculo worden de kerkklokken een kwartier lang geluid tussen 19.00 uur en 19.15 om een "boodschap van hoop en troost" te geven voor iedereen die te maken heeft met het Coronavirus!

19:48 - Gaat er dan helemaal niets door?

Jawel. De lintjesregen. De burgemeesters zullen persoonlijk contact opnemen met de 3000 mensen die worden gedecoreerd. Maar een echt lintje; die krijgen de gelukkigen pas veel later.

19:33 - Geen bloemen meer op de markt in Wageningen

 

19:13 - Rutte: dinsdag besluiten we over maatregelen na 6 april

Het kabinet besluit dinsdag of en welke maatregelen na 6 april worden gehandhaafd. Dat zei minister-president Mark Rutte. Hij benadrukte dat alleen evenementen met een vergunning tot 1 juni zijn afgelast. De overige maatregelen worden dus dinsdag geëvalueerd.

18:45 - Geen 112 bellen bij drie mensen

 De meldkamer 112 wordt overspoeld met telefoontjes over meldingen van groepen met meer dan 2 personen. We willen je graag verzoeken hiervoor niet 112 te bellen. Aan de handhaving van de maatregelen wordt gewerkt. Houd afstand.

18:35 - Bloemetje en muziek voor ouderen in Elburg

Voor elke oudere een bloemetje: de Elburg Foundation verraste woensdagmiddag vier verzorgingstehuizen in de gemeente Elburg. Bij Het Nieuwe Feithenhof, de Voord, Mariposa en Hart van Thornspic bezorgde de organisatie in totaal 300 bossen tulpen. 'Zo willen we laten merken dat we nog steeds aan onze ouderen denken.'

 

18:10 - Nijmegen: meerdere meldingen van samenscholing

 De afdeling handhaving van de gemeente Nijmegen is er druk mee: diverse meldingen van samenscholing

17:42 - Een file! Presentator Frank van Dijk heeft er eindelijk weer eentje

 Gelukt! Vandaag was ik op tijd om die ene file te noemen

17:26 - Antwoord op coronavragen

17:11 - Avondvierdaagsen geannuleerd vanwege corona

De avondvierdaagsen gaan allemaal niet door. De wandelbond heeft de week geannuleerd.

Eerder werd ook de looptocht van de Nacht van de Vluchteling af afgelast. Die zou van Nijmegen naar Arnhem gaan.

16:32 - Democratie op zijn gat: noodwet in de maak

Fysiek vergaderen is voor gemeentes en provincies onmogelijk. Er komt een noodwet waardoor het mogelijk is om digitaal besluiten te nemen.

16:20 - Politiechef over incidenten: te bizar voor woorden

 De komende tijd ga ik mijn collega's bij de Politie met persoonlijke video's informeren over corona gerelateerde zaken. Deze video over het onacceptabele gedrag waarmee collega's te maken krijgen als spugen, hoesten en dreigen

Oscar Dros, de politiechef van Oost-Nederland noemt het in een video 'te bizar voor worden' dat agenten zijn bespuugd en met 'coronahoesters te maken hebben.' Hij is blij dat er in Nederland nu iemand veroordeeld is voor het hoesten naar een agent.

16:06 - BREAKING: Vier doden door corona in zorgcentrum Beek

Zorgcentrum Kalorama in Beek (gemeente Berg en Dal) is zwaar getroffen door het coronavirus. Vier patiënten in het doofblindencentrum zijn inmiddels overleden. Over hun achtergrond wordt niet gecommuniceerd, maar het gaat om senioren.

15:59 - Hoge Veluwe schrapt alle activiteiten voor de rest van het jaar

Niet voor maanden, maar voor de rest van het jaar: nationale park De Hoge Veluwe schrapt alle activiteiten, excursies en evenementen voor de rest van 2020. Dat is besloten om geld te besparen en zo gedwongen ontslagen te voorkomen.

15:26 - 695 bewezen besmettingen in Gelderland

Hieronder ziet u het verloop van het aantal bevestigde besmettingen in Gelderland. Deze grafiek wordt een keer per dag vernieuwd.



 

15:15 - Deze speel-o-theek blijft nu juist open

 

Een afvlakkende curve is zichtbaar bij de ziekenhuisopnames. maar of er sprake is van een trend, dat is nog niet duidelijk. 'Dit is een eerste signaal

14:50 - Belangrijkste nieuws

80 nieuwe coronadoden, maar die zijn niet allemaal van gisteren, zegt het RIVM. 'Veel sterftegevallen worden niet direct gemeld.'

De centrale eindexamens gaan dit jaar niet door. Gelderse scholen worstelen met de 'gewone' toetsmomenten. Het Lingecollege in Tiel heeft al besloten ook die te schrappen.

In een zorgcentrum in Beek zijn vier mensen overleden aan de gevolgen van corona.

In Gelderland zijn 695 bewezen besmettingen, dat zijn er 102 meer dan gisteren.

14:43 - RIVM: 80 doden (afgelopen dagen)

Het RIVM meldt dat er nu 356 patiënten aan corona zijn overleden. Dat zijn er tachtig meer dan gisteren, maar volgens het RIVM zijn die niet allemaal gisteren overleden. 'De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven.'

Ook zegt het RIVM dat het aantal ziekenhuisopnames af lijkt te vlakken. 'Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt.'

14:07 - Coronavirus gevonden in rioolwater

Het RIVM heeft bij een onderzoek in Nederlands rioolwater op diverse plaatsen het nieuwe coronavirus gevonden. Sommige patiënten met Covid-19 hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht.

In afvalwater in Amsterdam, Tilburg, Schiphol en bij afvalwater afkomstig van Loon op Zand is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was, werd het virus in het rioolwater van Schiphol gevonden.

14:01 - Boodschap van wielrenner Joris Nieuwenhuis

 Boodschap van wielrenner Joris Nieuwenhuis

13:39 - Meerdere besmettingen bij Sensire

Meerdere bewoners van Sensire zijn besmet geraakt met het coronavirus. Ze worden naar speciale afdelingen in Doetinchem en Twello overgebracht, laat de zorginstelling woensdag weten. Ook meerdere klanten in wijkverpleging en collega's zijn volgens Sensire (hoogstwaarschijnlijk) besmet.

Er is in ieder geval sprake van besmettingen op de locaties Den Ooiman in Doetinchem, Matrinushof in Twello en De Benring in Voorst. Sensire verwacht op basis van ervaringen in de rest van het land dat het aantal besmettingen onder klanten, bewoners en zorgverleners de komende periode fors zal toenemen.

De huidige situatie heeft een grote impact op de circa 3000 zorgverleners bij Sensire, zegt bestuurder Renée Wilke. 'Er zijn zorgen en er is onzekerheid. Maar wat overheerst is het gevoel dat we dit samen doen.'

13:29 - Berends: 'Kom met initiatieven'

Een oproep van de commissaris van de koning:

 

12:53 - 52-jarige vrouw uit Tiel overleden aan corona

Een 52-jarige vrouw uit Tiel is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is het jongste slachtoffer in ons land tot nu toe.

12:00 - Vrachtwagenchauffeurs willen ook kunnen plassen

Transport en Logistiek Nederland trekt aan de bel over de behandeling van vrachtwagenchauffeurs. Volgens Ernst Moeksis van TLN komen de chauffeurs gekke dingen tegen: 'Ze moeten gezondsheidsverklaringen invullen, ze mogen niet uit de cabine komen, ze mogen niet naar de wc, ze mogen niet eten en drinken.'

Hij begrijpt dat er op sommige plekken wat angst is, maar hij denkt dat het goed komt als iedereen samen die verantwoordelijkheid pakt: 'Natuurlijk moet je de veiligheidsregels in acht nemen. Maar chauffeurs moeten gewoon hun werk doen. Ze zijn de levensader van Nederland. Vrachtwagenchauffeurs moet je koesteren, die moet je goed behandelen.'

 

11:59 - Vragen over corona?

Ashis Brahma, die als arts infectieziekten verbonden is aan de GGD Noord- en Oost-Nederland, beantwoordt ze dagelijks tussen 17.20 en 17.45 uur in een speciale live-uitzending van De Week van Gelderland. Vandaag is ook regiomanager Mike Bruggeman van Siza, dat ondersteuning biedt aan mensen met een chronische ziekte of beperking, aanwezig om vragen te beantwoorden.

11:12 - Wereldwijd tegelijkertijd het Onze Vader bidden

Paus Franciscus riep zondag alle christenen op om vandaag om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Protestantse en katholieke kerken in ons land steunen deze oproep. 'De verspreiding van het coronavirus brengt veel angst met zich mee. Maatregelen om als mensen afstand van elkaar te houden en het liefst binnen te blijven, betekenen voor veel mensen isolement en eenzaamheid. Ik hoop van harte dat veel katholieken en andere christenen wereldwijd daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep van de paus om in gezamenlijkheid het Onze Vader te bidden', zegt voorzitter Hans van den Hende van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Foto: Pixabay

10:53 - RIVM: verspreiding coronavirus lijkt af te remmen

De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen. Die voorzichtige positieve prognose sprak Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag uit in de Tweede Kamer.

Van Dissel benadrukt dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door het kabinet zijn afgekondigd. 'De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend.'

10:52 - Provincie maakt 5 miljoen vrij

De provincie Gelderland maakt vijf miljoen euro vrij om gemeenten en het bedrijfsleven te hulp te schieten. 'Omdat de gemeenten nu keihard werken aan de uitvoering van allerlei economische rijksmaatregelen is extra capaciteit nodig', klinkt het.

Er is ook een eerste maatregelenpakket gepresenteerd voor de ondersteuning van het bedrijfsleven. Samen met VNG Gelderland en het bedrijfsleven wordt bekeken wat er een extra investering nodig is. 'We doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de gemeenten zich nu kunnen concentreren op de bestrijding van het virus en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven te verzachten', zegt gedeputeerde Jan Markink.

10:22 - Hornbach: beeld over drukte onjuist

Het was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek: het bezoek aan bouwmarkten en tuincentra. Er verschenen foto’s van volle parkeerplaatsen en lange rijen, maar volgens Hornbach (met onder meer een grote winkel in Duiven) is het niet zo erg als het lijkt. 'Ik zie die beelden ook. Maar met een gemiddelde oppervlakte van 15.000 vierkante meter zijn onze bouwmarkten groter dan twee voetbalvelden', benadrukt algemeen directeur Evert de Goede.

'Voorbijgangers hebben wellicht de indruk dat het druk is door een volle parkeerplaats en een rij voor de ingang. Maar die rij buiten, waarin ook de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen en die daardoor vrij lang is, zorgt voor ruimte binnen. De gangpaden zijn breed en lang, dus consumenten kunnen zich gegarandeerd aan de verplichte 1,5 meter afstand houden', zegt hij.

 Voorlopig nog genoeg animo voor de Makro en Hornbach in Duiven. Ook Ikea (alleen afhalen) heeft nog genoeg te doen, ondanks dat alle filialen gesloten zijn

09:56 - 'Deel coronapatiënten houdt blijvende longschade'

Het Longfonds bereidt zich voor op een nieuwe groep patiënten door het coronavirus. Hoewel de piek van het aantal besmettingen nog moet komen, is nu al duidelijk dat een deel van de patiënten blijvende longschade aan het virus overhoudt.

Vooral patiënten die op de intensive care moeten worden beademd, hebben volgens het fonds risico op blijvende schade aan het longweefsel. 'Er kunnen ontstekingen ontstaan die zorgen voor littekenweefsel op de longen. Dit kan betekenen dat er straks veel meer mensen met longproblemen bij komen. Er ontstaat een nieuwe longziekte', zegt longarts Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Longziekten en Tuberculose (NVALT).

09:24 - Ook streep door Alpe d'HuZes, Gelderse deelnemers vol begrip

Heel erg jammer, maar een onvermijdelijke beslissing. Voor honderden Gelderse deelnemers kan er dit jaar een streep door hun deelname aan de Alpe 'd HuZes. Teamcaptain Martin de Vries van Team PA uit Rheden focust nu al op volgend jaar. 'Als we straks hopelijk de strijd met dit virus gewonnen hebben, dan strijden we nog wel steeds tegen kanker.'

Foto: Omroep Gelderland

09:20 - Wat vind jij?

De centrale eindexamens gaan dit jaar niet door. Scholen moeten daarom op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Maar is een diploma dit jaar dan net zoveel waard als een diploma behaald met een centraal eindexamen? Laat het ons weten en stem hier!

Foto: ANP

09:01 - Nog minder bussen van Syntus

De bussen van Syntus rijden nu al een aangepaste dienstregeling op de Veluwe, maar die wordt vanaf morgen opnieuw aangepast. Doordeweeks rijden de bussen alsof het zaterdag is en in het weekend volgens het schema van zon- en feestdagen. Scholierenlijnen, buurtbussen en de Kolibrie (een bus die je vooraf moet reserveren) rijden niet.

De nieuwe aanpassingen gelden voorlopig tot en met 2 mei. In dit overzicht zie je per dag welke lijnen wel en welke niet rijden.

Foto: Wikipedia

08:10 - Dodenaantal in Duitsland toegenomen

In Duitsland is het aantal mensen dat is overleden als gevolg van een coronabesmetting verder gestegen. Het Robert Koch-Institut, het Duitse equivalent van het RIVM, meldt dat inmiddels 149 mensen bezweken zijn. In de voorbije 24 uur kwamen er 35 nieuwe sterfgevallen bij. Het aantal besmettingen is ook gegroeid, maar minder hard dan gisteren. Inmiddels zijn meer dan 31.000 mensen in Duitsland besmet.

07:45 - Eerste coronapatiënt is weer hersteld

De man uit Loon op Zand, die als eerste persoon in Nederland besmet raakte met het coronavirus, is weer hersteld. Dat zei Theo Weterings, burgemeester van Loon op Zand, gisteravond in het RTL-programma Jinek. De 56-jarige man was op vakantie geweest in Italië, kwam terug en werd ziek. Inmiddels heeft hij de draad weer opgepakt en is hij weer aan het werk.

07:17 - Meer boetes om niet naleven coronaregels

Een oproep van de politie aan inwoners van Westervoort en Duiven om het coronavirus serieus te nemen, is niet door iedereen gehoord. Er zijn inmiddels vijf personen bekeurd omdat zij zich op verboden terrein bevonden, meldt de politie. In Nijmegen werden zondagmiddag al vijf bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich ondanks een verbod toch op sportvelden in de gemeente bevonden.

Drukte in een voetbalkooi. Foto: Politie Duiven (Facebook)

06:31 - Crisiscommissie van kabinet opnieuw bijeen

De crisiscommissie van het kabinet komt woensdag opnieuw bijeen om de uitbraak van het coronavirus te bespreken. De verwachting is dat er geen grote nieuwe maatregelen worden aangekondigd, na de aanscherping van afgelopen maandag. Wel staat de uitwerking van die stappen op de agenda.

Het kabinet kwam maandag met een aantal nieuwe, en forse maatregelen. Zo zijn alle evenementen verboden tot 1 juni, ook als er minder dan honderd mensen zijn. Dat was 6 april. Opvallend was dat het ook mogelijk wordt om mensen die in de publieke ruimte niet 1,5 meter afstand houden, te beboeten.

06:29 - Kerkklokken luiden opnieuw voor 'hoop en troost'

Kerkklokken in het hele land worden woensdag opnieuw een kwartier lang geluid tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Afgelopen woensdag gebeurde dat ook al, na een oproep van de Raad van Kerken om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

Ook komende woensdag worden de klokken nog een keer geluid met dit doel. 'Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen', aldus de organisatie.

Zo ging het vorige week: