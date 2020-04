LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 24 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 24 maart

22:38 - Jubileumeditie van Alpe d’HuZes wordt verplaatst naar 2021

De Jubileumeditie van fietsevenement Alpe d’HuZes wordt verplaatst naar 2021, dat meldt de organisatie in een mail aan deelnemers. 'Door alle maatregelen rond het coronavirus in zowel Nederland als Frankrijk kunnen we niet de voorbereidingen treffen die nodig zijn om een veilige en verantwoorde koersweek te organiseren. Ook de kick-off op 10 mei in Papendal gaat niet door.'

Er was al ruim 7 miljoen euro opgehaald voor de fietsactie. Dat geldt is bedoeld voor kankeronderzoek. 'De actiepagina’s blijven ‘open’ staan en het bedrag gaat mee naar 2021', staat in de mail. 'We maken dus een doorstart met de donaties en richten ons vol energie op een veilige en verantwoorde vijftiende editie van Alpe d’HuZes in 2021.'

Foto uit 2019: Omroep Gelderland.

22:26 - Aanmeldingen Infectieradar

Ruim 30.000 mensen hebben zich aangemeld voor de zogenoemde Infectieradar waarmee het RIVM een beeld wil krijgen hoe het coronavirus zich verspreidt over Nederland.

De website (infectieradar.nl) waarop mensen zich konden aanmelden was na de lancering vorige week al snel overbelast en werd 's avonds uit de lucht gehaald. De gegevens van degenen die zich toen al hadden aangemeld, zijn ondanks de technische problemen 'veilig en niet gelekt', aldus het RIVM.

Voor het project worden 100.000 Nederlanders gezocht. Maar het RIVM gaat nu vast van start met de 30.000 die zich hebben aangemeld.

22:21 - Geen uitleg voor besmettingen Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal telt met 35 patiënten relatief veel coronagevallen. Een verklaring daarvoor kan de GGD Gelderland Zuid niet geven. 'Het is bijvoorbeeld niet zo dat er ergens in Berg en Dal een duidelijke besmettingshaard is', zeg een woordvoerster.

Het naburige Nijmegen is met 93 besmettingen de zwaarst getroffen gemeente in onze provincie.

22:05 - Gelderland op plek 5

Gelderland staat in Nederland op de vijfde plek als het gaat om het aantal besmettingen per provincie. Onze provincie telde dinsdag 593 besmettingen. Alleen Noord-Brabant (1739), Zuid-Holland (758), Noord-Holland (740) en Limburg (690) tellen meer besmettingen.

Het Gelderse aantal van 593 besmettingen is goed voor bijna elf procent van het totale aantal van 5560 besmettingen in ons land.

21:58 - Digitale vergadering voor Rozendaal

De gemeenteraad van Rozendaal vergaderde digitaal wegens het coronavirus, maar volgens de burgemeester ging het prima!

 Ester Weststeijn@EsterWeststeijn Zo. De eerste echte digitale raadscommissie vergadering van @Rozendaal_GLD zit er op. Het was even wennen, maar ging prima! 20:54 - 24 mrt. 2020 Andere Tweets van Ester Weststeijn bekijken

21:46 - Het belangrijkste nieuws

Een vrouw van 52 is overleden aan corona. Ze is het jongste slachtoffer tot nu toe.

In heel het land zijn 276 mensen overleden aan de ziekte.

Gelderland staat in Nederland op de vijfde plek als het gaat om het aantal besmettingen per provincie. Onze provincie telde dinsdag 593 besmettingen.

De verspreiding van het coronavirus lijkt volgens het RIVM af te nemen.

21:32 - Het belangrijkste nieuws

De centrale eindexamens gaan dit jaar niet door. Gelderse scholen worstelen met de 'gewone' toetsmomenten. Het Lingecollege in Tiel heeft al besloten ook die te schrappen.

Supermarkten beperken het aantal klanten en verplichten het gebruik van een winkelwagen of -mandje.

Sinds gisteren zijn er 63 mensen overleden aan corona. In totaal zijn er nu 276 mensen overleden aan de ziekte.

In Gelderland zijn 576 mensen positief getest op het coronavirus. Op dit kaartje is te zien waar besmettingen zijn gemeld.

21:25 -

Politieagenten hebben de afgelopen dagen steeds vaker te maken met mensen die ze in het gezicht hoesten of spugen en daarna beweren dat ze besmet zijn met het uiterst besmettelijke coronavirus. Een aantal van hen is inmiddels via het snelrecht daarvoor veroordeeld.

Foto: Omroep Gelderland

21:01 - Miljoenen voor voedselbanken, in Arnhem zijn ze er blij mee

Het kabinet geeft eenmalig vier miljoen euro aan Voedselbanken Nederland. Het gaat om een vangnet waar voedselbanken die door het coronavirus in de knel komen in het uiterste geval een beroep op kunnen doen.

De voedselbank Arnhem is blij met de steun. 'Dit is natuurlijk een echte crisissituatie waarop je moet voorsorteren op meer klanten en tegelijk dalende toevoer van eten', reageert vice-voorzitter Caroline van der Sluis in het RTL-programma Jinek.

20:20 - Traumahelikopter met patiënt in Apeldoorn

Bij het ziekenhuis in Apeldoorn landde dinsdagavond een traumahelikopter met aan boord vermoedelijk een coronapatiënt, afkomstig uit een ander ziekenhuis. Na ontsmetting vertrok het toestel weer.

Foto: Persbureau Heitink

20:09 - Oproep voor kaartjes: Oma wordt 101 en moet verjaardag alleen vieren

 Jeroen PIDS@MediaOptima @OmroepGLD @DeGelderlander #positweet #101helemaalalleen https://t.co/YnDeDfIea5 18:45 - 24 mrt. 2020 Andere Tweets van Jeroen PIDS bekijken

19:41 - Weer patiënten verhuisd naar andere ziekenhuizen

Opnieuw zijn dinsdag tientallen coronapatiënten vanuit ziekenhuizen in Brabant naar ziekenhuizen in andere provincies gebracht. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen verwacht dat aan het einde van de dag negentig tot honderd patiënten zijn verhuisd. Daarmee komt het totaal aantal sinds afgelopen weekend op 310 tot 320 patiënten.

Voor de verhuizing werd onder meer gebruikt gemaakt van een extra traumahelikopter. Die is ingericht door het Nijmeegse Radboudumc en vliegt vanaf vliegbasis Volkel bij Uden.

19:16 - 546 mensen op intensive care

Op de intensive care afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen liggen nu in totaal 546 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 59 meer dan maandag. Er zijn 925 bedden beschikbaar.

18:45 - Sporters volledig achter uitstel Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Tokio gaan dit jaar niet door. Ze worden verplaatst naar 2021. En daar staan onze Gelderse sporters volledig achter. 'Niemand betwijfelt of dit de juiste keuze is', zo stelt de Arnhemse badmintonster Selena Piek.

Bekijk hier haar reactie en die van andere sporters uit onze provincie.

18:42 - Wauw! Wat mooi!

De schoolband van het Hendrik Pierson College in Zetten geeft een bijzonder online optreden. De leerlingen laten zich vanuit huis horen zodat iedereen weet dat ze er niet alleen voor staan.

 

18:41 -

Een mooie bericht van de provincie Gelderland!

 John Berends@CdK_johnberends Vanuit het Huis der Provincie in Gelderland; een hart onder de riem voor ons allemaal. 18:41 - 24 mrt. 2020 Andere Tweets van John Berends bekijken

18:40 - Versoepeling huur voor winkeliers

Vastgoedeigenaren schieten winkeliers te hulp door coulant om te gaan met huur, meldt Vastgoedmarkt.nl. Dat is het resultaat van intensief overleg tussen brancheorganisaties. Winkeliers hoeven de huur van april pas later te betalen en kunnen hun huur vervolgens per maand betalen in plaats van per kwartaal. Voor uitgestelde huurbetalingen wordt geen rente of boete berekend.

Foto: Omroep Gelderland

18:30 - The Passion helemaal afgelast om coronavirus

De gemeente Roermond heeft dinsdag bekendgemaakt dat het paasspektakel The Passion definitief niet doorgaat. Door de nieuwe maatregelen die maandag door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, is het duidelijk geworden dat het evenement dat 9 april zou worden gehouden in Roermond op geen enkele manier doorgang kan vinden, aldus de gemeente.

Eerder was al besloten dat er vanwege de coronacrisis geen publiek bij deze editie van The Passion zou zijn. De EO en Roermond zochten nog mogelijkheden om het evenement zonder publiek door te laten gaan.

Archiefbeeld The Passion Leeuwarden (2017): ANP.

18:23 - Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers in Wageningen

De gemeente Wageningen geeft ondernemers uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen. De maatregel geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, meldt de gemeente. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen per e-mail in belastingen@wageningen.nl onder vermelding van het aanslagnummer. Als het uitstel is verleend krijgen ondernemers in de loop van 2020 de gelegenheid om het nog te betalen bedrag in termijnen te betalen.

18:14 - Atletiekunie schrapt alle competities, ook NK's

De Atletiekunie heeft vanwege de coronacrisis besloten om alle competities in het komende seizoen af te gelasten. Ook het NK, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag is geannuleerd. Er wordt nog wel gezocht naar alternatieven om deze evenementen, mogelijk in een andere vorm, in het najaar te laten plaatsvinden.

18:09 - Willem-Alexander: 'Verschrikkelijke en moeilijke tijd'

Koning Willem-Alexander heeft Brabantse zorgverleners en bestuurders dinsdag veel succes gewenst in hun aanpak van de coronacrisis. 'Het worden zware weken', zei de koning tijdens een werkbezoek aan de GGD in Tilburg. We leven in een 'verschrikkelijke en moeilijke tijd', vindt Willem-Alexander.

De koning noemde het tegelijkertijd bijzonder om te zien hoeveel mensen zich spontaan melden om te helpen de crisis het hoofd te bieden. Ook stelde hij vast dat 'de rust in ieder geval wordt bewaard'.

17:24 - LIVE | Antwoorden op corona-vragen

In een speciale tv-uitzending praten we je bij over alle ontwikkelingen en bespreken we met deskundigen jullie vragen over het coronavirus. Dit keer zit burgemeester Hubert Bruls aan tafel. De uitzending is hier live te volgen.

17:14 - School in Tiel schrapt ook schoolexamens

De centrale examens gaan niet door, dat heeft minister Slob eerder vandaag aangekondigd. De leerlingen zouden hun diploma via de schoolexamens moeten halen. Maar in Tiel werden de examenleerlingen dinsdagochtend weer naar huis gestuurd. Het management van het Lingecollege zit nog met te veel vragen en schrapt daarom voorlopig ook de schoolexamens.

 

16:44 - Wél naar school om toetsen te maken

De centrale eindexamens gaan dit jaar niet door, maar de 'gewone' toetsen mogen wel doorgaan. De scholen moeten dan maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Lees hier het hele verhaal.

 

16:37 - Defensie schenkt 10.000 kilo eten aan voedselbanken

Defensie geeft ongeveer 10.000 kilo etenswaren aan Nederlandse voedselbanken, onder meer in Arnhem. Het gaat om 35 pallets. De etenswaren zijn over omdat een grote schietoefening in Duitsland niet doorgaat vanwege het coronavirus. En er komt waarschijnlijk nog meer eten aan! Lees hier het hele verhaal.

Foto: Defensie

16:32 - Miljoen planten over, wat nu?

Ondernemer Roel Beijer verkoopt normaal heel veel bloemen aan buitenlandse klanten. Maar door het coronavirus is 95 procent van de export helemaal weggevallen. 'We zitten met een waanzinnig probleem', zegt hij. Lees hier het hele verhaal.



 

16:25 - 'Arhemse helden' doen een oproep

 Gemeente Arnhem@gemeentearnhem Luister naar de adviezen van onze Arnhemse helden. Samen kunnen we de verspreiding van het coronavirus tegen gaan. Samen redden we levens! Houd 1,5 meter afstand van elkaar en blijf thuis als je niet buiten hoeft te zijn. #samenisarnhemsterker #wijzijnarnhem #corona #blijfthuis 14:05 - 24 mrt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Arnhem bekijken

16:17 - Meer dan 9200 gestrande reizigers willen terug naar Nederland

Buitenlandse Zaken heeft al 9200 verzoeken gekregen van Nederlanders die in het buitenland zitten en terug naar Nederland willen. Hoeveel gestrande reizigers er precies zijn, is niet duidelijk. De 9200 meldingen zijn niet allemaal van individuen, er kunnen bijvoorbeeld ook gezinnen en stellen onder vallen.

16:08 - Anita voor de buurt

Anita Arnold stond elke dag in de keuken zodat mensen voor een prikkie in haar buurthuis kunnen eten. Maar vanwege de coronamaatregelen is het buurthuis dicht. Toch blijft Anita koken, de maaltijden worden nu thuis bezorgd of kunnen worden afgehaald. Lees hier het hele verhaal.

 

15:32 - Zo zien de straten er vandaag uit

 

15:21 - Gratis bloemen voor woonzorgcentra

Deze drie jongedames delen gratis bloemen uit bij woonzorgcentra in het Rivierengebied. Ze hebben de bloemen gekregen van kwekers CJ Orchids uit Gameren en Diamond Flowers uit Zuilichem. Goed bezig Carinde, Gerline en Cathinka!

15:03 - Zelf make-up aanbrengen

De visagist geeft door de verscherpte coronamaatregelen alleen nog maar op afstand aanwijzingen. Dat betekent dat onze presentatoren nu zelf hun make-up moeten aanbrengen. Dat geldt ook voor Jasper Lindner, het gezicht van Bureau GLD.

Foto: Omroep Gelderland

14:57 - Dit was de persconferentie over het schrappen van de eindexamens

Onderwijsminister Arie Slob heeft dinsdagmiddag zijn besluit toegelicht om de centrale examens dit jaar te schrappen vanwege het coronavirus. Kijk hieronder de persconferentie terug.

 

14:50 - Omroep Gelderland is er voor je, juist nu

Wij zijn er, juist nu in deze crisistijd. Het coronavirus grijpt steeds meer om zich heen en in Gelderland komen mensen massaal in actie om een ander te helpen. Ons platform Gelderland Helpt zet zich in om mensen aan elkaar te verbinden en besteedt aandacht aan de initiatieven en hulpvragen via verschillende kanalen.

De aankomende tijd staat Gelderland Helpt volledig in het teken van corona-hulp. Zowel op radio, tv, internet en Facebook besteden wij dagelijks aandacht aan de hulpvragen en aan de verschillende initiatieven die zijn opgezet om elkaar te helpen.

Lees hier meer.

Foto: Omroep Gelderland

14:43 - Samen virusvrij

De initiatiefnemers van Samen Virusvrij uit Nijmegen hebben bij de supermarkt van Jan Linders in Lent deze uiting voor de ingang gemaakt. Ze gaan dat nog bij zestig andere supermarkten doen. Ook spreken ze mensen die de winkel binnen willen gaan actief aan zich aan de regels van anderhalve meter afstand te houden.

Er is een landelijke campagne gestart, waarbij de beweging #samenvirusvrij gestimuleerd wordt. Mensen beloven hierbij publiekelijk de maatregelen van de overheid op te volgen en doen dat door foto's te plaatsen met hun armen wijd uit elkaar, ongeveer anderhalve meter dus.

Foto: Omroep Gelderland

14:31 - 576 besmettingen in Gelderland

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er 576 besmettingen met corona in Gelderland. Gisteren waren dat er 502. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Hoeveel mensen er in onze provincie zijn overleden aan de ziekte is niet bekend.

Bekijk in de grafiek hoeveel besmettingen er in jouw gemeente bekend zijn.

 

14:27 - Vierdaagse gaat door met voorbereidingen

Marsleider Henny Sackers gaat gewoon door met de voorbereidingen op de Nijmeegse Vierdaagse in de derde week van juli: 'Als er een sprankje hoop gegeven kan worden, dan moeten we daar vol voor gaan.' Hij bekijkt de situatie nu van dag tot dag: 'Het is te onzeker om daar stellige uitspraken over te doen. Ik heb geen glazen bol.'

Het is voor hem geen optie om nu te stoppen met die voorbereidingen: 'Stel dat de kans bestaat dat de situatie zich verbetert en we kunnen in juli weer op beperkte schaal aan evenementen denken, dan moeten we er klaar voor zijn.'

Volgens Sackers moet de overheid bepalen of de Vierdaagse door kan gaan of niet: 'Het gaat om een vergunning die elk jaar wordt verleend. Het is aan de overheid om te beoordelen of het verantwoord is om die vergunning af te geven.' Het is voor hem wel duidelijk dat de beslissing uiterlijk eind mei, begin juni genomen moet worden.

Voor hem is dan ook nog de vraag of het doorgaat zoals dat eigenlijk de bedoeling is: 'Als er een vergunning verleend wordt, kan dat best onder een aantal voorwaarden gebeuren. Dat sluit ik helemaal niet uit.'

Luister het gesprek met Sackers op Radio Gelderland terug:

 

14:25 - Contactloos betalen tot 50 euro om corona

Het bedrag dat mensen maximaal contactloos kunnen betalen zonder de pincode in te toetsen wordt verhoogd naar 50 euro. Door die maatregel hoeven mensen minder vaak betaalautomaten aan te raken. Daarmee hopen banken en leveranciers van betaalapparaten de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De aanpassing gaat deze week automatisch in. Voorheen was het tot maximaal 25 euro mogelijk met een pinpas, smartphone of wearable te betalen zonder de pincode in te toetsen.

14:04 - Sinds gisteren 63 mensen overleden aan corona

Sinds gisteren zijn er 63 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus. Een dag eerder waren dat er nog 34. In totaal zijn er nu 276 mensen omgekomen aan de ziekte. Dat meldt het RIVM dinsdag in een nieuwe update.

Het aantal positieve tests op de ziekte is met 811 opgelopen naar 5560. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. 1495 patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

14:02 - Olympische Spelen uiterlijk in zomer 2021

De Olympische Spelen van Tokio worden niet dit jaar gehouden, maar uiterlijk in de zomer van 2021. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) officieel bekend na telefonisch topoverleg tussen de Japanse premier Shinzo Abe en IOC-baas Thomas Bach. Vanwege de wereldwijde coronacrisis kunnen de Spelen niet zoals gepland komende zomer worden gehouden.

14:01 - Nijmegen neemt maatregelen tegen hamsteren

Supermarkten in Nijmegen mogen tijdelijk bevoorraden in de nacht. Die maatregel neemt de gemeente omdat supermarkten koste wat kost hun winkels goed willen bevoorraden om zo verder hamsteren tegen te gaan. Het is een van de lokale maatregelen die Nijmegen neemt om mensen te ondersteunen in de coronacrisis.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

13:58 - Heb ik corona? Nijmeegs ziekenhuis controleert het via een app

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen komt ergens in de komende dagen met een digitale coronacheck. Inwoners uit de regio kunnen via een app controleren of ze het coronavirus hebben.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Wikipedia

13:41 - 'Nu klappen wij voor jullie'

Door het coronavirus kan niemand zijn normale leven leiden. 'Daarom willen wij, met alle Eredivsie-aanvoerders, jullie een hart onder de riem steken!', zegt Vitesse-aanvaller Bryan Linssen in een videoboodschap. Daarin komen alle 18 aanvoerders aan het woord.

 Eredivisie@eredivisie Met of zonder voetbal ⚽❌ Wij steunen alle fans én de echte helden van vandaag 💪 Blijf positief, blijf sterk en denk aan je medemens ❤ #onsvoetbal #coronavirus 12:29 - 24 mrt. 2020 Andere Tweets van Eredivisie bekijken

13:33 - 'Olympische Spelen jaar uitgesteld'

Het IOC-bestuur moet formeel nog een beslissing nemen, maar de Japanse premier Shinzo Abe en voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn het eens. De Olympische Spelen van Tokio worden met een jaar uitgesteld. 'Bach staat voor 100 procent achter dat voorstel', zei Abe na telefonisch overleg met de hoogste baas van het IOC. Het bestuur van het comité neemt vermoedelijk later op dinsdag een definitief besluit.

13:22 - Kwekerij in Huissen zit met miljoen planten in de maag

Zoals zoveel kwekerijen ondervindt plantenkwekerij Bejafleur in Huissen ook de gevolgen van de coronacrisis. Bijna een miljoen planten kunnen nu niet naar het buitenland worden vervoerd. 'We zitten met een waanzinnig probleem.'

 

Lees hier het hele verhaal.

12:43 - Supermarkten beperken aantal klanten, winkelwagentje verplicht

Supermarkten gaan het aantal bezoekers in de winkels sterk beperken. Per 10 vierkante meter winkeloppervlak mag nog maar een klant naar binnen. Het gebruik van een winkelwagentje wordt verplicht, ook als iemand maar één boodschap nodig heeft. Dat meldt brancheorganisatie CBL.

Het gebruik van een winkelwagen helpt volgens het CBL klanten ook om voldoende afstand te houden. In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht. Het aantal mandjes wordt daar beperkt, zodat het niet te druk wordt.

Als bij een winkel op een bepaald moment geen winkelwagen of mandje beschikbaar is, mogen op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten moeten buiten wachten tot er een wagen of mandje beschikbaar is.

12:30 - 'Coronahoester' uit Zutphen voor de rechter

Een 46-jarige man uit Zutphen moet vrezen voor een straf omdat hij onlangs in de richting van agenten zou hebben gehoest. Hij wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, meldt het Openbaar Ministerie.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP (ter illustratie)

12:25 - Ook Over De Top gaat niet door

Het komt niet als een verrassing, maar ook het Over De Top Festival is dit jaar afgelast. Het festival vindt immers eind mei plaats en alle bijeenkomsten tot 1 juni zijn sinds gisteren verboden.

Door het Mañana Mañana-festival in Vorden staat vooralsnog geen streep. Dat evenement staat voor 18 tot en met 21 juni op de planning. 'We werken er dagelijks ook nog steeds met man en macht aan - natuurlijk zoveel mogelijk vanuit huis', laat de organisatie weten.

 

12:16 - Uitstel gemeentelijke belastingen populair

Even geen gemeentelijke belastingen betalen? Meer dan honderd ondernemers in Arnhem gingen je al voor.

 Gemeente Arnhem@gemeentearnhem Gisteren hebben ruim honderd ondernemers uitstel aangevraagd voor hun gemeentelijke belastingen. Dat kan jij als ondernemer ook doen via https://t.co/fBJzscffIp Heb je andere vragen als ondernemer, stel ze dan via ons digitale ondernemersloket➡️ondernemen@arnhem.nl 10:27 - 24 mrt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Arnhem bekijken

12:03 - Een kaartje naar een ziekenhuispatiënt, is dat nu verstandig?

Kan ik met een gerust hart een kaartje sturen naar een ziekenhuispatiënt? Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan het Nijmeegse Radboudumc, beantwoordt die vraag in dit artikel.

Foto: Pxhere

12:01 - Sportschool dicht? Geen probleem!

Deze sportschoolhouder uit Varsseveld brengt sportapparaten aan huis, zodat mensen op hun favoriete apparaten kunnen blijven sporten.

Foto's: Frits Kleinnibbelink

11:55 - Supermarkten praten over eenduidig 'deurbeleid' en handhaving

De supermarkten zijn in overleg over een eenduidig 'deurbeleid' voor alle winkels. Daarmee moet voorkomen worden dat er te veel klanten tegelijk naar binnen kunnen. Dat meldt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL.

Het kabinet waarschuwde maandag dat in veel supermarkten werknemers door drukte niet veilig hun werk kunnen doen. Het aantal klanten binnen moet zo worden beperkt, dat altijd een onderlinge afstand van ten minste anderhalve meter kan worden bewaard.

Foto: Omroep Gelderland

11:52 - Het is druk langs de kade

In Arnhem liggen veel passagiersschepen langs de kade, omdat ze vanwege het coronavirus niet kunnen uitvaren.

 Verkeersleider Siem 🚤⚓️@VLW_Siem In #Arnhem is het langs de kade erg druk met #MPS die niet uit kunnen varen vanwege ##Coronavirusnl #CoronaCrisis ook in de #passagiersvaart. @@Rijkswaterstaat⁩ @@schuttevaer⁩ @@BVK_binnenvaart⁩ 11:47 - 24 mrt. 2020 Andere Tweets van Verkeersleider Siem 🚤⚓️ bekijken

11:49 - Klussen in quarantaine? Pas op!

Handchirurgen vrezen een toename van het aantal klusongelukken doordat veel mensen thuiszitten vanwege de corona-uitbraak. In deze tijd van quarantaine en sociale onthouding slaan heel wat mensen aan het klussen in en rond het huis, zeker nu het voorjaar is aangebroken. De Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) roept iedereen die met gereedschap in de weer gaat op zich goed voor te bereiden.

'Neem alle veiligheidsvoorschriften zorgvuldig in acht, draag veiligheidskleding en een veiligheidsbril, gebruik alleen goed functionerend gereedschap waar u ervaring mee hebt en neem de tijd', drukt de vereniging klussend Nederland op het hart. Want ziekenhuizen kunnen een toestroom van patiënten met handverwondingen niet gebruiken, aangezien ze onder steeds grotere druk staan om mensen die het coronavirus hebben opgelopen te helpen.

11:39 - Geen centraal examen, schoolexamens vormen basis voor diploma

Minister Slob van Onderwijs bevestigt in een persverklaring dat het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen. Scholen krijgen door dit besluit tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen volgens Slob de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Ze kunnen daarmee ook naar het mbo, de hogeschool of de universiteit.

'We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis', aldus Slob.

Foto: Omroep Gelderland

11:28 - Nog geen duidelijkheid over Zwarte Cross

De paasvuren gaan niet door en ook door alle activiteiten rond 75 jaar vrijheid staat een streep. Maar of de Zwarte Cross doorgaat, dat kan voorzitter Ton Heerts van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland nog niet zeggen. Alles tot 1 juni ligt plat en de Zwarte Cross vindt 'pas' halverwege juli plaats. Op of rond 6 april volgt er een evaluatiemoment over de maatregelen, tot die tijd komt er geen duidelijkheid. Ook een woordvoerder van de Zwarte Cross kan er nog niks over zeggen.

Foto: Omroep Gelderland

10:38 - 'Alle eindexamens geschrapt'

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan niet door, zeggen bronnen tegen de NOS. Scholen moeten op basis van de de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet.

De schoolexamens zijn de toetsen die al eerder in het jaar afgenomen worden. Ze tellen voor de helft mee voor het centrale examen.

Het is nog niet duidelijk hoe het verder gaat met de schoolexamens. Veel scholen zetten daar eerder zelf al een streep doorheen, na advies van de grote onderwijsbonden en de VO-raad.

Minister Slob komt later in de ochtend met een persverklaring over de eindexamens. De verklaring volgt op een overleg met de onderwijsbonden en de schoolbesturen. Het persmoment wordt verwacht om 11.30 uur op het ministerie van OCW.

10:26 - Een ode aan thuisonderwijzende ouders

Meester Bart Jansen brengt een ode aan alle thuisonderwijzende ouders 'die weer een week vol uitdagingen te wachten staan'. En in het bijzonder de ouders van 'zijn' groep 6 van CBS Het Startblok in Harderwijk.

 

10:17 - Wat vind jij?

De verscherpte coronamaatregelen betekenen dat wederom evenementen afgelast moeten worden. Ook de Gelderse evenementen die deze zomer plaatsvinden komen dichterbij. Tussen 1 juni en de Nijmeegse Vierdaagse en de Zwarte Cross zit maar anderhalve maand. Wat vind jij: kunnen de Nijmeegse Vierdaagse en de Zwarte Cross doorgaan? Je kunt hier stemmen.

Na zo'n 1500 stemmen kiest de meerderheid voor 'nee', omdat het virus dan nog lang niet weg is. De organisatie van de 104e Vierdaagse wacht nog met het besluit en bekijkt van dag tot dag of het massale wandelevenement kan doorgaan. Volgens marsleider Henny Sackers levert de coronacrisis 'elke dag nieuwe scenario's en nieuwe vragen op', zegt hij dinsdag.

Foto: Omroep Gelderland

10:13 - De markten mogen openblijven...

...maar dat geldt natuurlijk niet voor de binnenmarkten. Die maken immers geen essentieel deel uit van de voedselketen. Dat betekent dat onder meer de Vrije Markt in Tiel voorlopig niet doorgaat. Niet iedereen is volgens de organisatie daarvan op van de hoogte.

 

10:08 - Sporten in coronatijd? Kijk naar Gelderland in Beweging

Door de verscherpte coronamaatregelen zitten sportscholen voorlopig dicht. Maar dat wil niet zeggen dat je stil moet blijven zitten, zegt Angeline van de Kraats van Sportservice Ede. 'We kunnen met z'n allen achter de geraniums zitten en alles triest vinden, of het zien als een uitdaging.'

Elke werkdag tussen 10.00 en 11.00 uur zendt Omroep Gelderland in samenwerking met Sportservice Ede het programma Gelderland in Beweging uit. Kijk hier naar de uitzending van vandaag!

Foto: Omroep Gelderland

09:58 - 'Houd 9 frikandellen afstand'

Voor wie nog altijd niet weet hoeveel 1,5 meter afstand is, heeft deze eetwinkel uit Bemmel een boodschap:

 

09:49 - Persconferentie trok bijna 7,4 miljoen kijkers

Een kleine 6 miljoen mensen hebben maandagavond op NPO1 gekeken naar de aankondiging van nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen. Ruim 1,4 miljoen mensen zagen de mededelingen via RTL4, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het totale aantal kijkers voor de persconferentie komt zo op bijna 7,4 miljoen.

Foto: ANP

09:46 - Het is rustig op de weg

 Willem Saris@polwwijkbuiten #Winterswijk zo maar een 'stil leven' in de #wijk. Doet toch vreemd aan deze anders zo drukke #Kottenseweg. 09:34 - 24 mrt. 2020 Andere Tweets van Willem Saris bekijken

08:50 - Examen wiskunde in het theater

Voor veel Gelderse scholen is het een worsteling om de schoolexamens af te nemen. De toetsmomenten mogen vooralsnog nog doorgaan van de minister, maar wel onder voorwaarden en dat is soms een heel gepuzzel. In Winterswijk wordt het examen wiskunde zelfs in het plaatselijke theater afgewerkt. 'Dan hebben we iets meer ruimte', zegt rector Wilma van Velden van scholengemeenschap Schaersvoorde in Winterswijk.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

08:47 - Wel of geen schoolexamens?

Er wordt waarschijnlijk vandaag een knoop doorgehakt over het al dan niet afnemen van schoolexamens. Dat heeft het ministerie van Onderwijs gisteravond laten weten. Als het aan de grote onderwijsbonden en de VO-raad ligt, worden ze stilgelegd en de centrale examens helemaal geschrapt. Veel scholen zetten zelf al een streep door de schoolexamens, waaronder het Marnix College in Ede.

 

08:27 - 'Handhavend optreden waar nodig'

'Je wil een mate van leefbaarheid houden zover het nog kan. Maar het is natuurlijk een totale nationale crisis die zijn weerga niet kent.' Dat zegt burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, in reactie op de verscherpte coronamaatregelen van het kabinet.

Burgemeesters kunnen dankzij een noodverordening zelf optreden tegen mensen die maatregelen als het samenscholingsverbod negeren. Als voorbeeld wijst Heerts op de burgemeester van Zutphen die hard optrad tegen 'jongeren die niet wilden luisteren' en plekken waar zij in groten getale samenkwamen heeft verboden.

In Apeldoorn en omgeving houden mensen zich volgens Heerts nog goed aan de regels, ook op bijvoorbeeld markten. 'Duidelijk is dat als je je niet aan de regels houdt, de markt wordt verboden. Net als dat er gehandhaafd zal worden op plekken waar jong en oud zichtbaar samenkomen met minstens drie mensen en geen anderhalve meter afstand houden.'

Luister het gesprek met burgemeester Ton Heerts op Radio Gelderland terug:

 

08:00 - 1,5 meter is niet niks

De 'hoepel-op' wordt ie al genoemd...

 

07:35 - Meer dan 100 doden in Duitsland

Bij onze oosterburen is het aantal doden door het nieuwe coronavirus gestegen tot boven de honderd. Het Robert Koch-Institut, de Duitse variant van het RIVM, meldt dat er 28 nieuwe sterfgevallen waren waarmee het totaal aantal op 114 komt.

Het aantal besmettingen groeide met 4764 naar 27.436. Eerder was er voorzichtig optimisme over de de groei die afvlakte. Dinsdag bleek dat de toename toch nog steeds groter wordt.

07:27 - Burgemeesters zijn blij

Het kabinet heeft burgemeesters met de noodverordening de juiste 'instrumenten' en 'duidelijke spelregels' gegeven om op te treden tegen mensen die de corona-voorschriften negeren.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt namens de veiligheidsregio's 'dat het kabinet heel erg goed heeft geluisterd naar onze wensen'. Hij is blij met de mogelijkheid om mensen te beboeten die in groepen dichtbij elkaar staan. Dat betekent ook dat burgemeesters minder vaak 'ruige middelen' hoeven in te zetten die anderen duperen.

'Dat maatwerk bevordert denk ik ook het draagvlak voor deze natuurlijk forse maatregelen', zegt Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. 'Dat kan alleen maar ten goede komen aan het bestrijden van het virus.'

Het kabinet besloot maandag onder meer alle evenementen tot 1 juni af te gelasten en dat mensen die zich niet aan de 1,5-meter-regel houden een boete krijgen.

Foto: Omroep Gelderland

07:01 - De hele middag Gelderse tradities op TV Gelderland

Even genoeg van al het coronanieuws? Kijk vanmiddag naar de marathon-uitzending van Een wagen vol verhalen. Hier vind je de uitzendtijden.

06:58 - Zieke Paul krijgt desinfecterende handgel na noodoproep

Elly deed een noodoproep op Radio Gelderland omdat zij geen handgel meer in huis had voor haar zieke echtgenoot.

'Mijn man Paul van 63 heeft lymfeklierkanker en krijgt hiervoor chemotherapie. Voor ons is handgel erg belangrijk omdat hij heel kwetsbaar is.'

Al snel kwamen er verschillende reacties.

Lees het hele verhaal: Zieke Paul krijgt desinfecterende handgel na noodoproep op de radio