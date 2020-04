LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 23 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 23 maart

23:08 - Marcouch gaat handhaven, maar hoopt dat het niet nodig is

Een dringende oproep van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch om niet massaal naar parken en natuurgebieden te gaan én om genoeg afstand te houden. Als dat niet gebeurt gaat Marcouch handhaven en hij sluit niet uit dat hij natuurparken bij drukte moet sluiten.

Over Koningsdag is hij helder. 'Het is heel jammer, maar het valt in het niet. Het gaat om leven en dood. Er komen gewoon geen evenementen op Koningsdag.'

 

De centrale eindexamens gaan dit jaar niet door. Gelderse scholen worstelen met de 'gewone' toetsmomenten. Het Lingecollege in Tiel heeft al besloten ook die te schrappen.

Supermarkten beperken het aantal klanten en verplichten het gebruik van een winkelwagen of -mandje.

Sinds gisteren zijn er 63 mensen overleden aan corona. In totaal zijn er nu 276 mensen overleden aan de ziekte.

In Gelderland zijn 576 mensen positief getest op het coronavirus. Op dit kaartje is te zien waar besmettingen zijn gemeld.

22:24 - Opnieuw dode door corona in Nijmegen

In Nijmegen is weer iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de derde dode in een week tijd. 'Helaas volgt het slechte nieuws zich soms snel op. Met leedwezen heb ik vandaag vernomen van dit nieuwe sterfgeval. Ik wens alle nabestaanden van de overledene alle sterkte toe in deze tijd', laat burgemeester Hubert Bruls weten.

22:15 - TERUGBLIK: Burgemeester Zevenaar zong bewoners verpleeghuizen toe

 

Bevrijdingsfeest Wageningen gaat niet door en het defilé voor veteranen is geschrapt.

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen afgekondigd. De belangrijkste zijn: alle evenementen tot 1 juni moeten worden afgelast en mensen die zich niet aan de 1,5-meter-regel houden, krijgen een boete.

In Gelderland zijn meer dan 500 mensen positief getest op het coronavirus. Op dit kaartje is te zien waar besmettingen zijn gemeld.

Het is onzeker of de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar doorgaat.

20:50 - Bevrijdingsfeest Wageningen gaat niet door, defilé veteranen geschrapt

Toon van Asseldonk, voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945, staat Omroep Gelderland te woord. 'We waren hier op voorbereid, maar het is toch buitengewoon teleurstellend', zegt hij. Lees hier het artikel of beluister het hele gesprek hieronder.

 

Foto: ANP.

20:46 - Oh nee! Streep door deze evenementen

De nieuwe maatregelen van het kabinet hebben grote consequenties voor evenementen, festivals en concerten in Gelderland. Tot 1 juni mogen er geen bijeenkomsten worden georganiseerd, er is geen bezoekersgrens. Hier vind je een overzicht van grote evenementen die nu niet door kunnen gaan.

Foto: ANP.

20:40 - 'Doorgaan eindexamens ondenkbaar'

Meerdere grote onderwijsbonden en scholen vinden dat de centrale eindexamens geschrapt moeten worden nu het kabinet de maatregelen heeft aangescherpt, dat meldt de NOS. De AOb, de grootste vakbond van onderwijspersoneel, vindt het 'ondenkbaar en onbestaanbaar' dat zowel de schoolexamens als eindexamens nog doorgaan nu alle samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. De VO-raad, de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs, wil meteen spoedoverleg met onderwijsminister Slob.

Foto: ANP.

19:50 - Persconferentie kabinet: Nederland in 'intelligente lockdown'

Het kabinet heeft extra beperkende maatregelen aangekondigd, Rutte spreekt van een 'intelligente lockdown'. De maatregelen in het kort:

Alle samenkomsten tot 1 juni zijn verboden.

Er geldt een samenscholingsverbod: maximaal drie personen mogen samen de straat op en ze moeten 1,5 meter afstand van anderen houden.

Bij koorts van één gezinslid, moet het hele gezin thuisblijven. Er geldt een uitzondering voor cruciale beroepen.

Bij supermarkten komt een deurbeleid: er mogen niet te veel mensen tegelijk in de supermarkt zijn zodat klanten en personeel 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven houden.

Kappers en nagelstudio's moeten dicht.

Gemeentes handhaven en mogen hoge boetes uitdelen als mensen zich niet aan de regels houden, 400 euro voor particulieren en tot 4000 euro voor bedrijven.

Foto: ANP.

19:44 - Deurbeleid supermarkten

De landelijke verplichtingen om anderhalve meter afstand te houden, geldt ook in supermarkten. Om dat te kunnen garanderen, komt er een deurbeleid: dat betekent dat er een maximum aantal mensen binnen supermarkten mogen zijn. Ook binnen de winkel komen aanpassingen: bijvoorbeeld strepen op de grond om 1,5 meter afstand te garanderen. Houden mensen binnen een winkel niet genoeg afstand, dan kan de eigenaar forse boetes verwachten.

19:36 - Dodenherdenking en bevrijdingsfestivals kunnen niet doorgaan

Dodenherdenkingen en bevrijdingsfestivals in Gelderland kunnen niet doorgaan, dat is het gevolg van de maatregelen die het kabinet zojuist in een persconferentie heeft aangekondigd. Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden.

19:27 - Boetes tot 4000 euro

Mensen moeten 1,5 meter uit elkaar blijven en mogen niet met meer dan drie personen naar buiten. Mensen die toch aan het 'samenscholen'zijn, kunnen hoge boetes verwachten. Al snel 400 euro voor particulieren en tot 4000 euro voor bedrijven, zegt premier Rutte.

19:22 - Één iemand koorts? Het hele gezin thuis!

Bij gezinnen waarbij één iemand ziek is, moeten alle leden van het gezin thuis blijven. 'Dat is eigenlijk een lockdown, maar dan een intelligente lockdown.'

19:21 - Minister Van Rijn: duizenden extra beademingsapparaten besteld

Er zijn meer dan 2000 extra beademingsapparaten besteld, zegt minister Van Rijn. Ook zijn er apparaten van Defensie beschikbaar en werkt Nederland aan een eigen productielijn.

19:18 - De Jonge: kappers en nagelstudio's dicht

Kappers en nagelstudio's moeten dicht, dat is het advies van het kabinet. De maatregel geldt tot 6 april.

19:15 - Handhaving en verbod op groepsvorming

Burgemeester krijgen de bevoegdheid om een verbod op groepsvorming in te voeren. Daarvan is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5-meter-regel in acht nemen en geen gezin vormen. Mensen die zich hier niet aan houden, krijgen een boete. Spelende kinderen zijn hiervan uitgesloten omdat zij minder gezondheidsrisico's zouden lopen.

19:10 - Extra maatregelen: alle samenkomsten tot 1 juni verboden

Alle samenkomsten worden tot 1 juni verboden. Er geldt geen ondergrens meer voor het aantal personen. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden om te handhaven. Er komen boetes voor mensen die zich niet aan de regels houden.Dat zegt Ferd Grapperhaus, minister van Justitie in een persconferentie van het kabinet.

19:09 - Grapperhaus: 'maximaal 3 mensen op bezoek in eigen huis'

Ga zoveel mogelijk alleen de straat op, ook als je een frisse neus wilt halen, zegt Ferd Grapperhaus. En ten hoogste drie mensen op bezoek in je eigen huis, dat is de nieuwe norm. 'Doe het voor je eigen gezondheid en vooral voor de gezondheid van kwetsbaren in de samenleving.'

19:06 - Rutte scherpt afstand-afspraken aan

'Denk niet het zal wel los lopen', zegt de minister president. Waar hij zich 'vreselijk aan irriteerde' zijn de beelden van jonge mensen die zich niet zoveel zorgen maken. 'Het is gewoon asociaal', zegt hij. Ferd Grapperhuis komt aan het woord.

19:01 - Brievenbusgesprek: We moeten de crisis niet 'dramatificeren'

Angst dat hij het virus krijgt, heeft hij niet. Gabe Van der Zwaag uit Arnhem let goed op en vult zijn dagen met het het opruimen van zijn huis en andere hobbies waar hij druk mee is. We moeten de crisis niet 'dramatificeren', vindt hij. Lees zijn verhaal hier.

Alle evenementen tot 1 juni moeten worden afgelast, dat heeft het kabinet besloten.

In Gelderland zijn meer dan 500 mensen positief getest op het coronavirus. Op dit kaartje is te zien waar besmettingen zijn gemeld.

213 Nederlanders zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Berg en Dal meldt vandaag de eerste corona-dode.

Het is onzeker of de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar doorgaat.

De burgemeester van Nijmegen heeft een deel van het Goffertpark afgesloten.

18:41 - Inwoner Tiel overleden

 Hans Beenakker Ik heb vandaag het trieste bericht ontvangen dat in het ziekenhuis een 72-jarige inwoner van Tiel is overleden aan het coronavirus. Mijn medeleven gaat uit naar de familie.

18:23 - Eerste inwoner Berg en Dal overleden

Een inwoner van Berg en Dal is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een 69-jarige man. Hij is overleden in het Nijmeegse Radboud UMC. In de gemeente Berg en Dal zijn nu 33 corona-besmettingen bekend.

Foto: ANP.

18:17 - Bedankt voor de kaarten!

Verzorgingshuis Mariposa op ‘t Harde heeft veel kaarten gekregen. Op de ramen is staat 'Bedankt voor alle kaarten'.

18:03 - Nederlandse militairen komen terug vanwege corona, militair in Litouwen besmet

Een aantal van de militairen die op missie zijn in Afghanistan en Irak keert terug naar Nederland. De trainingen in beide landen zijn stilgelegd vanwege het coronavrius. Hoeveel militairen terugkeren, is niet bekend.

En in Litouwen is een Nederlandse militair besmet geraakt met het coronavirus. Hij is in isolatie geplaatst, zegt minister Ank Bijleveld van Defensie. Ongeveer 270 Nederlandse militairen zijn op uitzending in de Baltische staat.

17:27 - LIVE | Antwoorden op corona-vragen en zwaaien naar opa en oma

Er leven een hoop vragen rondom het coronavirus. In de speciale live-uitzendingen van De Week van Gelderland beantwoorden we ze zoveel mogelijk. Sinds vandaag is er ook een nieuwe rubriek: Groetjes Aan. Bekijk hier de uitzending en laat meteen een boodschap achter voor je opa of oma die je nu niet kunt bezoeken.

17:20 - Nijmeegse Vierdaagse onzeker

De voorbereidingen voor de 104e Nijmeegse Vierdaagse gaan gewoon door, maar of het wandelfeest komende zomer daadwerkelijk gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Lees hier het hele bericht.

17:17 - Sanne werkt in het ziekenhuis en heeft nu zelf corona

Sanne Hagen werkt in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Maar daar heeft ze zelf corona opgelopen, nu zit ze ziek thuis. Haar vriendin Marsja bedankt Sanne voor haar heldenwerk. Luister hieronder het bijzondere gesprek terug.

 

16:56 - Nepwebsite met mondkapjes

Politie en justitie zijn een onderzoek gestart naar een nepwebsite die mondkapjes aanbood. De zaak kwam aan het licht door een vrouw uit Hongkong, die een paar weken geleden via de site een partij mondkapjes bestelde en daar 28.000 euro voor betaalde. De site maakte gebruik van naam en gegevens van een bestaand bedrijf uit het noorden van Nederland en is inmiddels uit de lucht gehaald.

16:50 - Merkel opgelucht, coronatest negatief

De eerste test die duidelijk moet maken of de Duitse bondskanselier Angela Merkel het coronavirus heeft opgelopen is negatief. Merkel zit sinds zondagavond in thuisisolatie na contact met een arts die door het coronavirus was besmet.

Foto: ANP.

16:45 - Omzet supermarkten hoger dan voor kerst

Supermarkten in Nederland hebben vanwege de hamsterwoede in de tweede week van maart meer omzet gedraaid dan in de week voor kerst. Traditioneel is de tijd voor de winterse feestdagen de drukste periode om boodschappen te doen. De omzet van grootgrutters tussen 9 en 15 maart liep op met 35 procent vergeleken met een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Foto: ANP.

16:37 - Corona-toilet

Bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem hebben ze een speciaal corona-toilet.

Foto: Omroep Gelderland.

16:24 - Extra heli vanwege coronavirus

Vanaf dinsdag komt er een extra traumahelikopter om intensive care-patiënten zo snel mogelijk te vervoeren. Die is nodig omdat er vanwege het coronavirus meer druk is op de IC's in heel het land. De helikopter wordt beschikbaar gesteld door de ANWB Medical Air Assistance (MAA) en is door het Radboudumc volledig ingericht voor het vervoer van intensive care-patiënten. Deze helikopter zal in heel Nederland inzetbaar zijn en vliegt vanaf vliegbasis Volkel.

Foto: Radboudumc.

16:17 - 'Blijf weg!'

 Gemeente Ermelo@GemeenteErmelo Dringende oproep: blijf weg van de terreinen van instellingen Veldwijk en 's Heerenloo. Aanleiding voor deze oproep is de grote drukte van wandelaars en fietsers van de laatste dagen. 16:10 - 23 mrt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Ermelo bekijken

16:04 - Burgemeester Heerde legt taken neer vanwege Corona

Burgemeester Jacqueline Koops-Scheele legt tijdelijk haar taken neer. Ze heeft al ruim een week verschijnselen die lijken op corona. Met ingang van vandaag neemt wethouder Jan Berkhoff de taken van de burgemeester van Heerde waar. Hij is tweede loco-burgemeester, maar de eerste loco-burgemeester, wethouder Wolbert Meijer, heeft ook ziekteverschijnselen en kan Koops' taken dus niet overnemen.

Foto: Omroep Gelderland.

15:53 - Kan ik mijn baard nog wel laten staan?

Elke dag beantwoorden deskundigen op Radio Gelderland vragen van luisteraars over het coronavirus. Dit zijn de zes meest opvallende vragen van vandaag. Vanavond praten we je op televisie weer bij. Kijk om 17.20 uur naar Corona: vragen en antwoorden.

15:45 - Thuis sporten? Wij hebben 5 tips!

 

15:41 - Youp van 't Hek mag naar huis

Cabaretier Youp van 't Hek is maandag ontslagen uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder van de coronainfectie die hij heeft opgelopen. Dit heeft zijn agentschap bekendgemaakt. Donderdag werd bekend dat de cabaretier in het Amsterdam UMC (locatie AMC) lag.

14:50 - Meer dan 500 patiënten in Gelderland

In Gelderland zijn nu zeker 502 mensen besmet met het corona-virus. In de afgelopen 24 uur zijn er 81 nieuwe gevallen bijgekomen. Bekijk hier het volledige bericht.

Foto: ANP.

14:40 - 34 doden, minder dan zondag

Sinds gistermiddag zijn er 34 mensen aan de gevolgen van corona overleden. Dat is minder dan zondag, toen waren dat er 43. Ook het aantal nieuwe patiënten is omlaag gegaan (van 573 naar 545). Dat zegt niet alles omdat niet iedereen getest wordt.

14:23 - Hoe is het met jou? Vertel het ons!

13:59 - Deel Goffertpark op slot

Een deel van het Goffertpark is met borden en linten afgesloten voor het publiek. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls besloten. Het gaat om het veldje met sporttoestellen en het skateveldje.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

13:54 - Oldebroek sluit gemeentehuis

Het gemeentehuis van Oldebroek is sinds vandaag nagenoeg volledig gesloten voor inwoners. Ze kunnen er alleen met een spoedaanvraag terecht. Daarvoor moeten ze eerst online of telefonisch een afspraak maken.

 Gemeente Oldebroek@gem_Oldebroek In verband met het coronavirus is het gemeentehuis vanaf maandag 23 maart voor inwoners gesloten. U kunt uitsluitend op afspraak terecht voor spoedaanvragen. Kijk op: https://t.co/3ujo0f2gEA 13:42 - 23 mrt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Oldebroek bekijken

13:34 - Let op uw auto!

 GemScherpenzeel@_Scherpenzeel Omdat veel mensen thuiswerken, is het op werkdagen drukker dan normaal in de straten met geparkeerde auto's. Voor de hulpdiensten en afvalwagens zorgt dit voor knelpunten. Wilt u uw auto niet vlakbij of in een bocht parkeren? Of de auto bij twijfel iets verder weg parkeren. Dank! 12:25 - 23 mrt. 2020 Andere Tweets van GemScherpenzeel bekijken

13:24 - Bloemen gedoneerd

Bloemenkwekerij Rikken uit Oosterhout heeft bloemen gedoneerd aan de zorglocatie Waalstaete.

13:12 - Drukte bij apotheek

Bij de apotheek in Doesburg staat een lange rij. Iedereen krijgt wel genoeg ruimte en ouderen worden door andere wachtenden voor gelaten. Zo kan het dus ook.

13:03 - Openingsfestival Turmac Cultuurfabriek uitgesteld

De opening van de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar is verplaatst naar komend najaar. In de verzamelhal voor culturele en maatschappelijke organisaties zouden vanaf 14 april tot en met 25 april allerlei feestelijke activiteiten zijn, maar die zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

12:57 - Vroeg boodschappen doen

Meerdere supermarkten zijn maandag begonnen met een speciaal boodschappenuurtje voor ouderen vanwege het coronavirus. Ouderen die tussen 7.00 en 8.00 uur in Arnhem naar de Albert Heijn komen zijn er blij mee: 'Er is alle ruimte in de gangpaden, en dat is normaal niet zo.'

Lees hier meer!

12:34 - En zo ziet de digitale wachtkamer eruit

Doordat niet iedereen meer in het ziekenhuis terecht kan voor een afspraak, gaat dat nu via de digitale weg. En zo ziet jouw digitale wachtkamer eruit:

12:24 - 'Mensen zoeken bevestiging'

Het Rode Kruis heeft nu een week geleden een hulplijn open gesteld. Die is veelvuldig gebeld. Vooral door mensen die bevestiging zoeken. 'Er komen folders in mijn brievenbus, kan ik de post nog wel vertrouwen', of ouderen die zich afvragen: 'kan ik nog wel naar de supermarkt?'

Volgens het Rode Kruis weten de meeste mensen wel wat er wordt geadviseerd door het RIVM, maar zijn mensen vrij angstig en zoeken ze bevestiging.

12:19 - Doe de papieren zakdoekjes bij het restafval

De papieren zakdoekjes worden veelvuldig gebruikt in deze coronatijd. Maar in welke prullenbak gooi je hem nou eigenlijk?

 Dar nv@Dar_nv Wist je dat gebruikte papieren zakdoekjes bij restafval horen? We zien ze helaas veel bij het oud papier. Dit zorgt door het coronavirus voor extra risico's. Doe daarom gebruikte papieren zakdoekjes bij je restafval. Dankjewel! 11:57 - 23 mrt. 2020 Andere Tweets van Dar nv bekijken

12:14 - Wat doen de Vitesse-spelers?

De Vitesse-spelers zitten inmiddels al even thuis door de coronacrisis, maar hoe blijven ze fit? En wat doen ze eigenlijk precies thuis? Die vragen hebben wij voorgelegd aan de technische staf van de Arnhemse club. Benieuwd wat de antwoorden zijn?

Lees het hier!

Hoofdtrainer Edward Sturing. Foto: Wil Kuijpers

12:06 - Het coronanieuws van vorige week

De uitbraak van het coronavirus veranderde in één week het dagelijks leven in Gelderland. Scholen gaan dicht, bedrijven sluiten de deuren en de zorg draait op volle toeren. In dit weekoverzicht blikken we terug op een week waarin het coronavirus veel veranderde.

 

11:51 - Nog maar een keer...

Wat is dat nou eigenlijk, die 1,5 meter? Veel mensen lijken niet te weten hoe ver ze van een ander vandaan moeten blijven. Dus maakt de politie Arnhem-Noord het nog maar een keer duidelijk:

 

11:46 - Grote kappersketens sluiten deuren

Een aantal grote kappersketens gaat vanaf maandagmiddag 13.00 uur dicht vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. In totaal gaat het om vijftien ketens die bij Kappersunited zijn aangesloten, waaronder BrainWash, Cosmo, Hizi Hair, Kinki Kappers en TEAM Kappers aangesloten.

Ze besloten over te gaan tot sluiting na de NL-Alert van zondag en de oproep van artsen in de media om binnen te blijven. 'We hebben allemaal gezien dat de Nederlandse bevolking zich onvoldoende aan de gestelde afstandseisen houdt', laat een woordvoerster van Kappersunited weten. De sluiting van de kapsalons moet verdere verspreiding van het virus helpen voorkomen.

11:44 - Medewerker gemeente Nunspeet overleden

Een medewerker van de gemeente Nunspeet is overleden aan de gevolgen van coronabesmetting. Dat laat burgemeester Breunis van de Weerd weten in een open brief aan inwoners van Nunspeet. 'Ik wens de familie kracht en sterkte in deze moeilijke week, waarin ook bij het afscheid nemen van een dierbare de gevolgen van de maatregelen intens voelbaar zijn. Een afscheid in kleine kring. Medeleven per post of digitaal. Dat doet pijn. Ik proef ook verdriet in onze ambtelijke organisatie. Deze werkt hard om de dienstverlening aan de samenleving draaiende te houden, en ondersteuning te bieden bij het bestrijden van de coronacrisis. Met het groeiende aantal besmettingen komt het voor iedereen steeds dichterbij', schrijft hij.

Burgemeester Van de Weerd. Foto: gemeente Nunspeet

11:17 - En weer terug de zorg in!



Ook dit Arnhemse VVD-raadslid zet nu haar beste beentje voor.

 Karin Kalthoff@karinkalthoff 20 jr geleden stopte ik als verpleegkundige. Vanaf vandaag zet ik voorlopig het ‘kapje’weer op en ga ik, op vrijwillige basis, aan het werk als👩🏻‍⚕️op een high care van een verpleeghuis #extrahandjevoordezorg. Heb je ervaring in de zorg? Meld je dan ook aan https://t.co/czgAhOKWgM 06:56 - 23 mrt. 2020 Andere Tweets van Karin Kalthoff bekijken

11:05 - 421 besmettingen in Gelderland bekend

Volgens de laatste cijfers die het RIVM heeft gedeeld, zijn er tot nu toe 421 positieve tests op corona in Gelderland. Hoeveel mensen er in onze provincie zijn overleden aan het virus, is niet bekend. In heel het land gaat het om 179 mensen.

Kijk in de grafiek hoeveel bevestigde besmettingen er in jouw gemeente bekend zijn. Het werkelijke aantal ligt mogelijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

 

11:10 - Even bij opa langs in het ziekenhuis

Naar binnen gaan kan natuurlijk niet, maar langsgaan bij opa in het ziekenhuis kan natuurlijk op heel veel manieren! Zo laat ook Tamara Tijdink zien op Facebook.

 

10:41 - Vanmiddag opnieuw crisisoverleg

Aan het einde van de middag komt het kabinet opnieuw bijeen voor crisisoverleg. Om 18.30 uur is er een persconferentie. Het laatste crisisoverleg was donderdagmiddag, waarna in een persconferentie bekend werd gemaakt dat alle verpleeghuizen dicht gingen voor bezoekers.

De persconferentie is live te volgen bij Omroep Gelderland. Via radio en onze website.

Foto: Omroep Gelderland

10:38 - Nu ook niet meer bezorgen

Bistro Flores in Nijmegen stopt met de bezorgservice. Vanaf nu is de bistro helemaal dicht.

 bistro_flores View Profile View More on Instagram bistro_flores



Bijzonder lieve gasten,



Tot onze grote spijt laten wij jullie weten dat Afhaal- en Bezorgrestaurant Flores stopt.

Bistro Flores blijft tijdelijk gesloten.

We hebben Bistro Flores in zeer korte tijd omgebouwd naar Afhaal- en Bezorgrestaurant Flores, dat na een paar dagen en wat foutjes nu op rolletjes loopt.

Na een super toffe en drukke week hebben wij toch gekozen voor ieders veiligheid en om de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken.

Het voelt niet meer goed. Vanwege de hygiëne adviezen moeten wij heel voorzichtig zijn met alles en iedereen. Wij willen jullie zo snel mogelijk weer in goede gezondheid verwelkomen en hebben er dan ook voor gekozen om geen schakel te kunnen zijn in de verspreiding van het virus.



Hoewel we veel positieve reacties hebben gehad, hebben wij gemerkt dat het lastig is om de kwaliteit van onze gerechten bij gasten thuis te brengen zoals wij dat in ons restaurant kunnen bieden.

Wij zijn dankbaar voor de bijzondere steun en reacties en ook vooral het grote enthousiasme!

Heel veel dank namens het hele Flores-team❤️ #sommelier #winenerd #instawine #winelovers #food #culi #instafood #wijn #instagood #restaurant #cooking #tastingtable #instapic #chefsplate#sommform Bijzonder lieve gasten,Tot onze grote spijt laten wij jullie weten dat Afhaal- en Bezorgrestaurant Flores stopt.Bistro Flores blijft tijdelijk gesloten.We hebben Bistro Flores in zeer korte tijd omgebouwd naar Afhaal- en Bezorgrestaurant Flores, dat na een paar dagen en wat foutjes nu op rolletjes loopt.Na een super toffe en drukke week hebben wij toch gekozen voor ieders veiligheid en om de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken.Het voelt niet meer goed. Vanwege de hygiëne adviezen moeten wij heel voorzichtig zijn met alles en iedereen. Wij willen jullie zo snel mogelijk weer in goede gezondheid verwelkomen en hebben er dan ook voor gekozen om geen schakel te kunnen zijn in de verspreiding van het virus.Hoewel we veel positieve reacties hebben gehad, hebben wij gemerkt dat het lastig is om de kwaliteit van onze gerechten bij gasten thuis te brengen zoals wij dat in ons restaurant kunnen bieden.Wij zijn dankbaar voor de bijzondere steun en reacties en ook vooral het grote enthousiasme!Heel veel dank namens het hele Flores-team❤️ #floresstrijders

#overlevingsmodus



#somm #food stagram #nijmegen #food porn #food ie #food pics #eatclean #food stagram #instagood #food andwine #instagourmet #food photography #picoftheday #food blogger

10:25 - Belasting betalen kan je nu uitstellen

Het was al bekend dat je in een aantal gemeenten uitstel kan aanvragen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen. Nu staat de pagina in Arnhem ook daadwerkelijk online.

09:11 - Flink meer besmettingen en doden in Duitsland

Het aantal met het nieuwe coronavirus besmette mensen in Duitsland is met 4062 toegenomen tot 22.672. Het dodental steeg met 31 naar 86, aldus een telling van de Duitse gezondheidsorganisatie Robert Koch-Institut (RKI) maandag.

Zondag meldde het RKI 18.610 gevallen en 55 sterfgevallen, maar waarschuwde ervoor dat het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger was omdat niet alle lokale gezondheidsautoriteiten hun cijfers in het weekend hadden ingediend.

08:48 - Koningsdag in Winterswijk en Doesburg afgelast

De organisatoren achter Koningsdag in Winterswijk en Doesburg hebben de knoop alvast doorgehakt: er komt dit jaar geen oranjefeest op 27 april. 'Met pijn in ons hart, maar het is helaas niet anders', klinkt het in Winterswijk. 'Het bestuur acht het niet op zijn plaats om in deze moeilijke tijd een feest of festiviteit te organiseren waarbij het risico bestaat dat de gezondheid van bezoekers in het geding komt', zegt de oranjevereniging van Doesburg. Wel wordt opgeroepen om op 27 april massaal de vlag uit te hangen.

Eerder werd de viering van Koningsdag met de koninklijke familie in Maastricht al afgelast.

 

08:40 - Meeste rijscholen gestopt vanwege coronavirus

In Nederland is 80 procent van alle rijscholen dicht vanwege het coronavirus. Dat stelt RijschoolPro, het vakblad voor de rijschoolbranche, op basis van een enquête onder rijschoolhouders. Eerder zeiden brancheorganisatie BOVAG en de Vereniging Rijschool Belang (VRB) dat het een zaak is tussen instructeur en leerling of een rijles doorgaat.

Veel rijscholen vinden het besmettingsrisico te groot, omdat instructeur en leerling in een auto dicht op elkaar zitten. Andere rijinstructeurs klagen over verkoudheidsklachten, waardoor het niet verantwoord is met een leerling op pad te gaan. Verder gaan ook veel rijscholen dicht uit solidariteit met andere rijscholen.

08:17 - Het centraal station in Nijmegen tijdens spitsuur

De NS riep mensen gisteren op om niet met de trein te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is. Het bedrijf doet dat in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo ziet het station in Nijmegen er vandaag uit tijdens het spitsuur:

Foto: Omroep Gelderland

08:07 - Jarige kinderen worden niet vergeten

Geen verjaardagsfeestje, niet trakteren op school en zelfs geen visite. Het vieren van een verjaardag is iets waar kinderen het hele jaar naar uitkijken. In Culemborg kunnen deze kinderen dit jaar rekenen op een hoop post.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

07:58 - Snelle en Davina Michelle brengen '17 miljoen mensen' uit

De Gorsselse rapper Snelle heeft vandaag, samen met Davina Michelle, het nummer '17 miljoen mensen' uitgebracht. Het is een cover van het nummer '15 miljoen mensen' van Fluitsma en Van Tijn uit 1996. Het nummer is een eerbetoon aan onder meer hulpverleners, leraren en vakkenvullers in deze coronacrisis.

 

07:43 - Knutseltip van de politie

We gaan week twee van de coronamaatregelen in. De scholen en horeca zijn nu een week dicht - en dat blijft in ieder geval zo tot en met 6 april. Voor wie zich inmiddels begint te vervelen, heeft de politie een knutseltip.

 

07:22 - Boetes voor spelen op sportvelden

In Nijmegen zijn zondagmiddag vijf bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich ondanks een verbod toch op sportvelden in de gemeente bevonden. Burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, overweegt ook ernstig een samenscholingsverbod in te stellen voor gebieden waar het echt te druk is. Hij neemt daar vandaag een besluit over.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Pixabay

06:54 - Oproep Rode Kruis vindt gehoor

Het Rode Kruis heeft afgelopen weekeinde duizenden beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen ontvangen. Het gaat onder meer om ruim 125.000 maskers, 36.000 beschermingsbrillen en 500 liter desinfecterende vloeistof.

Afgelopen vrijdag deed de hulporganisatie een oproep aan particulieren en ondernemers die beschikken over de juiste materialen om hun spullen te doneren aan de hulporganisatie. Het Rode Kruis stelt alle ingezamelde spullen beschikbaar voor de zorg bij de instellingen waar ze op dit moment het hardst nodig zijn. Vandaag komen de eerste materialen binnen bij het Rode Kruis, waar ze door vrijwilligers worden gecontroleerd en gesorteerd.

06:49 - Ouderen kunnen een uurtje rustig winkelen

Ouderen die even rustig willen winkelen kunnen terecht bij een speciaal ouderenuurtje in meerdere supermarkten. Op die manier lopen ze minder risico het coronavirus op te lopen en hebben ze minder kans om mis te grijpen.

Bij meerdere filialen van Jumbo kon het al, maar vanaf vandaag kunnen 70-plussers op werkdagen tussen 07.00 en 08.00 uur ook bij Albert Heijn terecht voor hun boodschappen, voordat de winkel voor iedereen opengaat.

Lidl introduceert een aparte kassa voor ouderen tussen 09.00 uur en 11.00 uur, in de winkels waar dat goed kan. In winkels waar beperkter kassa's voorhanden zijn, komt een voorrangskassa voor ouderen, die op werkdagen de hele dag voor ouderen open is.

06:44 - Het belangrijkste nieuws

In Gelderland zijn meer dan 500 mensen positief getest op het coronavirus. Op dit kaartje is te zien waar besmettingen zijn gemeld.

213 Nederlanders zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

De burgemeester van Heerde legt haar taken neer omdat ze ziekteverschijnselen heeft die lijken op corona.

In Nijmegen werden de eerste boetes uitgeschreven voor het spelen op sportvelden.

Vanavond geeft het kabinet weer een persconferentie.

06:42 - Begin je dag goed

Start je dag goed en volg onze gymnastieklessen in de ochtend. Speciaal voor senioren zendt Omroep Gelderland elke werkdag tussen 10.00 en 11.00 uur op tv het programma Gelderland in Beweging uit.

'Omdat jullie niet naar ons toe kunnen komen, komen wij naar jullie toe', zegt Hanne-Mieke Spiering, één van de sportcoaches. Spiering geeft eerste gymnastiekles, waarna Irene Scholten haar stokje overneemt en de kijkers meeneemt in het linedancen.

Bekijk hier de eerste aflevering van Gelderland in Beweging.

Foto: Omroep Gelderland

06:21 - St Jansdal screent bij de hoofdingang

St Jansdal start vandaag met het screenen bij de hoofdingangen van de ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad. Dat betekent dat er in de centrale hal zorgmedewerkers staan die patiënten en bezoekers uitvragen over klachten over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Patiënten met luchtwegklachten mogen alleen naar binnen met een mondmasker. Het masker mag pas af als ze het ziekenhuis weer hebben verlaten. Bezoekers met klachten mogen het ziekenhuis niet in, tenzij ze voor terminale patiënten komen.

Foto: Omroep Gelderland