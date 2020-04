11 miljoen van minister Slob niet genoeg voor noodlijdende lokale media

Ondermeer de koninklijke BDU in Barneveld is keihard getroffen door de coronacrisis. De uitgever van lokale kranten merkt dat adverteerders zich terugtrekken. 'Wij geven voornamelijk huis-aan-huiskranten uit en die worden bekostigd met alleen advertentie-omzet', vertelt Heiko Imelman, algemeen directeur BDU.

'Alle winkeliers die niet meer open mogen, zoals kappers en fysiotherapeuten en evenementen die niet meer doorgaan hebben per direct hun advertenties bij ons geannuleerd. Alleen in de eerste week waren wij zo'n 50 procent van onze omzet kwijt. Als je bedenkt dat we 90 tot 99 procent afhankelijk zijn van advertentieinkomsten, dan raakt het ons heel hard.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat verder na de video:



Penibel

En ook de lokale omroep RTV Nunspeet verwacht op termijn dat de advertentieinkomsten terug gaan lopen. 'We zijn heel erg afhankelijk van de lokale inkomsten van lokale ondernemers', zegt Edward van der Geest,voorzitter RTV Nunspeet.

'We zijn een kleine organisatie en dat betekent dat je weinig vet op de botten hebt. Dus op het moment dat de inkomsten stagneren en de adverteerders afhaken gaan we daar onmiddellijk last van krijgen, want je hebt wel de uitgaven die je hebt als omroep, maar de inkomsten stoppen. Ja, dan wordt het echt wel penibel.'

Officiële status

Minister Slob stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor huis-aan-huisbladen en lokale omroepen. Maar zogenoemde 'hyperlokale' sites met lokaal nieuws lijken buiten de boot te vallen. Want die hebben geen 'officiële status'.

'Tja, wat is een officiële status?', vraagt Nathalie Overkamp van ermelovannu.nl zich hardop af. 'We zijn geen omroep en we geven geen krant uit, maar we hebben dagelijks wel zo'n 8000 lezers. We maken in Ermelo wel 24 uur per dag het nieuws.'

En ook Ermelovannu moet het hebben van de adverteerders. Maar die vallen dus weg. Terwijl Ermelovannu wel bericht over de samenleving. 'Ik maak er op dit moment geen probleem van. Ik vind dat het belangrijkste is dat we ondernemers nu kunnen ondersteunen in de situatie waarin zij zitten. Ik hoop dat ze na deze periode ook weer aan ons gaan denken.'

In de knel

Veel lokale media komen dus in de knel. Je kan je dus afvragen of die 11 miljoen euro van Slob genoeg is. Volgens BDU-directerur Heiko Imelman is dat niet het geval: 'Op de langere termijn is het zeker niet genoeg. Wat de lange termijn is dat weten we niet. We hebben natuurlijk nog heel veel andere overheidsmaatregelen. Daar moeten we ook op wachten wat dat gaat worden. Wanneer dat uitgekeerd gaat worden en of we daar gebruik van kunnen maken. Maar ik denk dat het op langere termijn niet genoeg is om de huis-aan-huis kranten goed in de lucht te houden.'

En ook RTV Nunspeet-voorzitter Van der Geest is het met Imelman eens: 'Ja, wat is genoeg? Ik hoop dat we kunnen voorkomen dat er omroepen omvallen. Dat is denk het allerbelangrijkste. Dat er geen omroep is die er pijn door ervaart en dat alles doorgaat zoals het was, dat zal niet zo zijn.'

