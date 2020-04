Veel te weinig beschermingsmiddelen: 'Verpleeghuizen komen op de vijfde plaats'

Bovendien worden zij bevolkt door alleen maar kwetsbare en oudere mensen. Het personeel maakt zich grote zorgen.

'We gebruiken nu in drie dagen wat we gewoonlijk in drie maanden gebruiken', zegt Dick ten Brinke van Viattence, zorginstelling voor ouderen op de Veluwe. Hij baalt dat er van dat verpleeghuizen en woonzorgcentra lang niet de hoeveelheid beschermingsmateriaal krijgen die nodig zijn om personeel veilig te laten werken.

We staan achteraan in de rij Dick ten Brinke, Viattence

'Eerst komen de intensive cares, dan de rest van de ziekenhuisafdelingen, dan de GGD's en de huisartsen en als vijfde zijn wij aan de beurt. Achteraan in de rij. Het is een continue strijd om genoeg materiaal te hebben voor de komende dagen.'

Zorgen

Hij krijgt bijval van Wim Martens, bestuurder van zorginstelling WZU Veluwe met meerdere locaties voor ouderen zoals De Boskamp in Epe. 'Als ik 700 schorten nodig heb om dit paasweekeinde door te komen en ik krijg er maar honderd, dan maak ik me zorgen. En het personeel ook. Het is frustrerend dat minister De Jonge zegt dat het allemaal goed komt: genoeg coronatesten voor zorgpersoneel en genoeg beschermingsmateriaal. De praktijk is anders.'

Volgens Wim Martens zou het al veel schelen als hij zowel personeel als cliënten zou kunnen testen. 'Nu gebruiken we bij elk vermoeden van corona beschermende kleding. Als je kunt testen en weet dat iemand het niet heeft, kan je de schorten, mondkapjes en handschoenen voor iemand anders gebruiken.'

Dag in, dag uit op zoek

Martens zegt dag in, dag uit bezig te zijn om genoeg materiaal bij elkaar te krijgen. 'Terwijl het Regionaal Overleg Acute Zorgketen dat zou doen. Maar daarvan krijgen we tien procent van wat we nodig hebben.'

Martens en zijn collega's doen een dringende oproep aan het kabinet het beter te regelen. Om dit weekeinde genoeg materiaal te hebben, kreeg hij hulp van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Dat schonk deze vrijdag een voorraad beschermingsmateriaal aan de zorginstelling.