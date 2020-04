Hoe gaat het met je? Dat wil de provincie heel graag weten

Hoe gaat het met je in deze tijd van de coronacrisis? Dat is de vraag die de Provincie Gelderland aan alle inwoners van Gelderland stelt in een groot onderzoek, waar vanaf vandaag iedereen aan mee kan doen.

Vorige week werd duidelijk dat 44 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gezondheid van familie en vrienden, maar hoe zit dat in onze provincie? Dat kun je aangeven in dit onderzoek naar het Gelders welbevinden. De meeste vragen gaan over werk, wonen, zorg en eenzaamheid.



Gedeputeerde Peter van 't Hoog vindt het belangrijk dat iedereen aangeeft hoe hij of zij zich op dit moment voelt. 'De antwoorden kunnen ons helpen mee te denken in belangrijke, persoonlijke aspecten. We willen het juist nu weten. En we zullen het blijven vragen. Het welzijn van Gelderlanders is belangrijk, daar blijft de provincie aan werken', aldus de gedeputeerde.