Marechaussee ziet gehoorzame Achterhoek

'Juist in jullie regio valt het grensverkeer heel erg mee', zo laat Robert van Kapel, woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee weten, die meer ongehoorzaam grensverkeer ziet in Limburg. Op tientallen plekken langs de oostgrens worden de komende dagen controles uitgevoerd. Naast de gebruikelijke inzet tegen criminaliteit, wordt nu ingezet op het monitoren van grensverkeer in het kader van het ontmoedigingsbeleid. 'We gaan met mensen het gesprek aan, we kunnen ze namelijk niet verplichten om hun auto om te keren', legt Van Kapel uit, die aangeeft dat in de Achterhoek goed gehoor wordt gegeven aan die vraag. 'Maar met name in Limburg hebben we wel met eigenwijze mensen te maken, die bijvoorbeeld toch naar hun stacaravan willen terwijl de sanitaire voorzieningen zijn afgesloten.'



Hoewel de Marechaussee het hele weekend controleert, wordt er mogelijk afgeschaald in de Achterhoek. 'Omdat het signaal is dat het rustig blijft, is er geen reden om er meer capaciteit op te zetten', aldus Van Kapel, die ondanks de situatie in Limburg momenteel geen noodzaak ziet tot het volledig afsluiten van de grens. 'Ik verbaasde me er echt over dat er mensen zijn die na een gesprek nog doorrijden, maar zoals het nu gaat, hebben wij het onder controle. Als we zien dat er een flinke stijging is, zullen we dat met het gezag bespreken.'