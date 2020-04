De schone was wordt voorlopig niet buiten opgehangen

De Lochemse binnenstad volhangen met wasgoed beschilderd met gedichten, leuzen en spreuken over vrijheid. Dat was de gedachte die Steven van Campen bracht tot zijn project 'De schone was van de vrijheid'. De dichter uit Lochem verzamelde al de nodige wasmanden vol, maar ziet nu dat ook zijn project vanwege de coronacrisis op de lange baan geschoven moet worden.

‘Letterlijk en figuurlijk verbinden wij ons met elkaar op een unieke manier. De vuile was van de ander wordt nogal eens, zeker ook via de sociale media, achteloos naar buiten gebracht. Daar staat dit lijnrecht tegenover', zegt van Campen.

Was blijft in de kast

Het laatste weekend van april zou de was in het centrum wapperen. Honderden lappen in allerlei vormen aan waslijnen. Het idee was dat mensen elkaar op zouden zoeken tussen de doeken, om tussen het beschilderde wasgoed door te lopen, erbij stil te staan en er misschien zelf ook nog wat aan toe voegen. Maar mensen samenbrengen is op dit moment niet zo'n goed idee, dus blijft de was voorlopig in de kast.

Van Campen organiseerde schrijfsessies in verzorgingshuizen, op scholen en bij eetgroepen. Vervolgens werden de doeken beschilderd met allerlei kreten. Hij laat een overhemd zien, 'daar staat een simpele kreet op: vrij zijn is ont-moeten. Dat is pure poëzie.'

Beschilderde was aan de lijn, foto: Omroep Gelderland

Er wordt nu nagedacht over wanneer de schone was dan buiten gehangen kan worden. Van Campen hoopt dat dit lukt tijdens de Vredesweek, eind september.

