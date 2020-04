LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 22 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 22 maart

22:26 - Muzikanten laten van zich horen, letterlijk!

Muzikale Gelderlanders openden hun raam of gingen naar buiten om een muzikale ode te brengen aan iedereen die het maar kan gebruiken.

 

21:31 - Wie niet waagt, wie niet wint

 Harm Edens@Harm__Edens Zoonlief en dochterlief bedenken samen een oplossing voor buiten op de deur. #coronanederland 21:29 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van Harm Edens bekijken

21:22 - Van der Valk bij Lent dicht

Hotel Van der Valk bij Lent sluit de deuren de komende weken. 'Wel blijven wij beschikbaar voor vragen vanuit veiligheidsregio's, ziekenhuizen en overige calamiteitendiensten.'

21:00 - Politie waarschuwt voor nepnieuws

De politie waarschuwt voor nepnieuws: volgens een bericht dat rondgaat gaan alle straten op slot omdat de luchtmacht het gaat desinfecteren. Dat klopt dus niet, verzekert de politie.

 Politie Nederland@Politie Er gaat op dit moment #fakenews rond met de naam van de #politie erboven. Het bericht stelt dat vanavond alle straten op slot gaan omdat de luchtmacht het land gaat desinfecteren. Verwijder het svp van social media; het is niet waar! 19:49 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van Politie Nederland bekijken

20:56 - Fysiotherapie op afstand

Zoals veel beroepsgroepen staan fysiotherapeuten voor een dilemma. Kunnen zij nog mensen helpen en toch besmetting voorkomen. Fysio Verbeek uit Culemborg heeft de praktijk onmiddellijk gesloten. Maar de medewerkers zijn hard aan het werk gegaan om de zorg zoveel mogelijk op afstand te kunnen bieden. Om zo de patiënten te helpen en huisartsen te ontlasten.

 

20:39 - Beelden van de lichtshow in Ruurlo

In Ruurlo verlichtten ze de hemel om Nederlanders een hart onder de riem te steken.

 

20:26 - Coronadode in Nijmegen

Met leedwezen heb ik vernomen van een nieuw overlijden in onze gemeente als gevolg van het coronavirus. Ik wens alle naasten heel veel sterkte toe in deze tijd. Laten we samen blijven strijden om dit vreselijke virus met zijn allen te overwinnen.

Reactie burgemeester Bruls

20:03 - De kazematten in Bemmel

In Nederland wordt door veel bedrijven een lichtshow gehouden om Nederland een hart onder de riem te steken. Zoals hier in Bemmel:

Foto: Persbureau Heitink

19:51 - Vanavond verkleurt op verschillende plekken de hemel

Wie vanavond tussen 20.00 en 20.30 uur uit het raam kijkt, ziet wellicht een gekleurde lichtbundel. Rick Leussink uit Ruurlo heeft een eigen lichtbedrijf en kwam op het idee de hemel te verkleuren met lichtbundels.

Tientallen entertainmentbedrijven uit heel Nederland pakken zijn initiatief op. De branche wil op haar eigen manier Nederland een hart onder de riem steken.

Foto: bedrijf Delighted

19:19 - Op alternatief bezoek in het ziekenhuis

Opa Hans ligt in het Slingeland Ziekenhuis, maar een fysiek bezoek van naasten zit er niet in: maar dit gezin liet zich niet voor één gat vangen.

Het hart werd daarna in het ziekenhuis gezet voor het zorgpersoneel.

 

19:14 - Jurjus: 'Niet bang, wel extra voorzichtig'

De jacht op promotie is voor De Graafschap tot stilstand gekomen door de coronacrisis. Keeper Hidde Jurjus is niet bang, maar wel extra voorzichtig.

Lees hier het hele verhaal

19:02 - Laatste dienst.... in een lege kerk

 

18:57 - Wat doen ondernemers?

Veel horecagelegenheden hebben het zwaar door de verplichte sluiting. Er zijn veel initiatieven van cadeaubonnen en thuisbezorging. Sugar Hill in Arnhem is een crowdfundingsactie gestart om de zomer te halen. 'Kosten en rekeningen lopen allemaal door dus elk financieel gebaar is meer dan welkom', aldus het bedrijf.

18:53 - Merkel in thuisisolatie

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zit in thuisisolatie vanwege corona. Dat melden Duitse media.

 Wouter Zwart NOS@WouterZwart Bondskanselier Merkel is in contact geweest met een besmet persoon en moet nu in thuisquarantaine. #corona 18:43 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van Wouter Zwart NOS bekijken

18:45 - NS: Veel minder druk

Volgens de NS was het zondag veel minder druk in de treinen dan zaterdag. De NS deed zaterdag een oproep om alleen in de trein te stappen voor een noodzakelijke reis.

 Roger van Boxtel@rogervanboxtel De treinen blijven rijden om mensen in vitale funkties ( zorg, hulpverlening ed)naar hun werk te kunnen blijven brengen, niet voor ‘dagje er op uit’. #NS_online #NS #OVNL Als we totale lock down willen vermijden moeten we verantwoordelijkheid nemen 15:41 - 21 mrt. 2020 Andere Tweets van Roger van Boxtel bekijken

18:17 - Niet alleen in ziekenhuizen zijn mondkapjes nodig

 entrea lindenhout@entrealindenht #OPROEP Op verschillende locaties wonen kinderen en jongeren, waarvan de zorg aan ons is toevertrouwd. We zoeken mondkapjes, beschermbrillen en plastic handschoenen. Heb je iets in huis wat we kunnen gebruiken, mail dan naar c.schoonderwoerd@entrealindenhout.nl #Coronavirusnl 15:05 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van entrea lindenhout bekijken

18:14 - Aanrijdingen in de natuur: door drukte, zegt faunabeheerder

 paul jansen@boswachterp Vandaag net als gisteren weer ontzettend druk in het bos als schapen bij elkaar. Ik denk dat men nog niet beseft wat voor verspreiding men teweeg brengt. Mensen die overal lopen ook waar het niet mag en met loslopende honden met een wild aanrijding tot gevolg. 17:24 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van paul jansen bekijken

17:55 - 405 corona-patiënten op IC

In Nederland liggen er op dit moment 405 patiënten met corona op de intensive care. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor IC tegen de NOS.

Gisteren waren er dat nog 354. Er zijn in Nederland 600 plekken beschikbaar voor coronapatiënten, er wordt hard gewerkt om dat aantal te verhogen naar 1000.

17:41 - Nijmegen sluit Cruijff Courts

Burgemeester Bruls zei eerder vandaag dat hij gaat handhaven bij sportparken: de ouders van de kinderen die over hekken van sportterreinen klimmen krijgen een flinke boete. Zondagavond maakt Nijmegen bekend dat het de Cruijff Courts sluit. Dat zijn sportvelden waar veel jongeren gebruik van maken.

 Gemeente Nijmegen@gem_Nijmegen We zien dat nog niet overal iedereen genoeg afstand houdt, zoals bij de Cruijff Courts. Daarom gaan deze vanavond op slot. En als je er toch een balletje gaat trappen, riskeer je een boete. Dus: houd afstand. #Gemeentenijmegen #Nijmegen #Houdafstand #Coronahulp #Covid19NL 17:35 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Nijmegen bekijken

18:00 - Laptop nodig? Richard regelt het

 

17:35 - Feestje op gepaste afstand!

 

16:53 - Hutjemutje: 'Asociale Nederlanders'

Boswachter Tim Hogenbosch in het Rijk van Nijmegen is helemaal klaar met het gedrag van veel bezoekers in de natuurgebieden. 'Asociale Nederlanders die hutjemutje bij elkaar gaan staan.'

'Onze gebieden worden momenteel overspoeld met duizenden bezoekers en wij vinden dit niet meer verantwoord', laat Natuurmonumenten weten. De organisatie roept mensen met klem op niet meer naar natuurgebieden te komen en naar huis te gaan.

Lees hier het hele verhaal: 'Asociaal, hutjemutje in de natuur', oproep overheid massaal genegeerd'

16:29 - Strengere regels in Duitsland

Over de grens:

Strengere regels in Duitsland: Niet meer dan twee personen samen (tenzij familie) en een contactverbod.

België legt betonblokken op sluipwegen naar Nederland. Zo willen de Belgische autoriteiten voorkomen dat Belgen onnodig naar Nederland gaan.

16:07 - Ambulances halen patiënten op uit Brabant

 Sietze Kijlstra@SietzeKijlstra Onze collega’s vertrokken vanmorgen opnieuw naar Brabant en zijn zeer onder de indruk van wat ze meemaken. Daarom namens hen; HELP ONS LEVENS REDDEN EN BLIJF THUIS! 12:03 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van Sietze Kijlstra bekijken

16:01 - Wandelaars niet welkom op Pluryn-terreinen

 Pluryn@Pluryn Pluryn heeft prachtige terreinlocaties, waar u normaal gesproken altijd mag komen kijken en wandelen 👬. In deze periode vragen we u dringend om niet op onze terrein te komen recreëren. Wanneer het coronavirus is verdreven, bent u weer van harte welkom! 16:00 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van Pluryn bekijken

15:52 - Mondkapjes!

 SlingelandZiekenhuis@Slingeland_ZH Er is een grote bestelling mondkapjes binnengekomen. Deze worden verdeeld over her Slingeland Ziekenhuis en het Koningin Beatrix Ziekenhuis. 15:17 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van SlingelandZiekenhuis bekijken

15:50 - Grote zorgen om 'laconieke houding'

De voorzitter van de Federatie voor Medisch Specialisten - Peter Paul van Benthem - zegt dat veel artsen zich grote zorgen maken om de 'laconieke wijze' waarop mensen met de richtlijnen omgaan.

'Als ik zie hoe onze specialisten en alle andere zorgverleners aan de frontlinie staan van dit gevecht tegen de COVID-19 epidemie dan word ik daar stil van. En ja, ik vraag het publiek: Help ons helpen! Houd afstand! Blijf thuis als je klachten hebt!'

15:45 - Kamervoorzitter Arib schrikt

 Khadija Arib@khadijaArib 1. Normaal gesproken roep ik Kamerleden tot de orde, maar nu doe ik een oproep aan iedereen. Want het moet me van het hart dat ik er erg van schrik hoe (veel) mensen deze crisis lijken te onderschatten. 10:24 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van Khadija Arib bekijken

15:35 - Extra controles vanwege Corona-virus

 Handhaving Johan@degroot1_j Zo even genieten van je vrije zondagmiddag. Nou niet dus. Meerdere collega's in dienst geroepen voor extra controles m.b.t. het naleven van de geldende regels die nu van kracht zijn om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Volksgezondheid gaat boven alles. 15:29 - 22 mrt. 2020 Andere Tweets van Handhaving Johan bekijken

15:08 - Corona in alle Gelderse gemeenten

In alle Gelderse gemeenten is tenminste één corona-besmetting. Dat blijkt uit de kaart van de besmettingen van het RIVM. Klik hier voor de kaart.

14:57 - Blijf thuis, blijf thuis, blijf thuis, maar ondertussen

Sluit de gemeente Noordwijk de wegen naar de kust vanwege de drukte.

14:54 - Op zoek naar historisch vermaak?

Bij Omroep Gelderland zijn de hele middag Gelderse dorpsfilms uit de jaren '50 en '60 te zien. Klik hier!

14:24 - 327 mensen op intensive care

Volgens de laatste update van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen, liggen er momenteel 327 personen met de longziekte Covid-19 op de intensive care in het ziekenhuis.

Het RIVM gaat ervan uit dat meer mensen besmet zijn met het coronavirus dan nu bekend is. Niet iedereen wordt meer getest.

14:22 -

Het RIVM meldt zondag 573 nieuwe besmettingen en 43 doden in ons land. In totaal zijn er nu 4204 besmettingen en 179 doden.

De overheid verstuurde een landelijk NL alert: HOUD AFSTAND VAN ELKAAR

Natuurmonumenten zegt dat het te druk is in natuurgebieden. Blijf ook daar weg.

Zie in dit kaartje hoe het coronavirus zich over Gelderland verspreidt.

hoe het coronavirus zich over Gelderland verspreidt. 500 tot 700 corona-patiënten uit Brabant moeten worden overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land.

Gelderse ziekenhuizen kunnen de situatie rond het coronavirus nog goed aan .

14:17 - Nieuwe cijfers over virus

De afgelopen 24 uur zijn in ons land weer 43 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Nog eens 573 personen raakten besmet.

Sinds de allereerste besmetting eind februari zijn nu in totaal 4204 mensen besmet het virus. Het totaalaantal doden in Nederland staat na de laatste cijfers op 179.

Foto: ANP

13:56 - Inwoner Nijkerk overleden aan virus

Een inwoner van Nijkerk is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat maakt burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk zojuist bekend.

13:53 -

Het bedrijf Ace Pharmaceuticals in Zeewolde wordt bewaakt door de politie. Dat meldt Omroep Flevoland. Het bedrijf maakt medicatie die de ziekmakende effecten van het coronavirus kan onderdrukken. Het medicijn Chloroquine is opgenomen in het voorlopig behandelplan van het RIVM.

13:39 -

De Olympische Spelen kunnen doorgaan mits het coronavirus wereldwijd onder controle is. Dat meldt NOC*NSF zojuist.

13:30 - Boetes voor kinderen op sportvelden.

De ouders van kinderen en jongeren die over hekken klimmen van sportterreinen, kunnen rekenen op een flinke boete in de regio Gelderland-Zuid. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zojuist aan Omroep Gelderland bekendgemaakt.

Het hele verhaal is hier te lezen.

13:29 -

De Nederlandse Spoorwegen roepen mensen nogmaals op niet met de trein te reizen als dat niet strikt noodzakelijk is. Het bedrijf doet dat in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De NS rijdt sinds zaterdag volgens een speciale basisdienstregeling, die tot nader order van kracht is. De NS adviseert verder: houd minimal anderhalve meter afstand van elkaar in de trein en bij het in- en uitstappen.

De basisdienstregeling houdt in dat vanaf ieder station in Nederland in alle richtingen twee treinen per uur rijden. Vanaf stations waar normaal één keer per uur een trein vertrekt, blijft dit zo. De treinen blijven rijden om mensen in vitale functies naar hun werk te brengen.

12:55 - Duidelijke taal van zorgverleners

Dat is duidelijke taal, in deze afbeelding die circuleert onder zorgverleners.....

12:11 -

Dit is het belangrijkste nieuws:

De overheid verstuurde een landelijk NL alert: HOUD AFSTAND VAN ELKAAR

Natuurmonumenten zegt dat het te druk is in natuurgebieden. Blijf ook daar weg.

In ons land zijn tot nu toe 3631 mensen positief getest. Het aantal doden staat op 136.

Zie in dit kaartje hoe het coronavirus zich over Gelderland verspreidt.

hoe het coronavirus zich over Gelderland verspreidt. 500 tot 700 corona-patiënten uit Brabant moeten worden overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land.

Naast het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een huisartsenspoedpost opgezet voor mensen met luchtwegklachten.

Gelderse ziekenhuizen kunnen de situatie rond het coronavirus nog goed aan .

Ouders krijgen kosten kinderopvang terug in coronacrisis. Hun kinderen zitten immers thuis.

12:09 -

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, meldt dat toezichthouders de supermarkten gaan bezoeken om te controleren of iedereen zich aan de voorgeschreven anderhalve meter afstand tot elkaar houdt. 'Managers, medewerkers en klanten: regel het met elkaar.'

Foto: Omroep Gelderland

11:35 - NL-alert: houd afstand

Om 11:29 is er een NL-alert verstuurd waarin wordt opgeroepen thuis te blijven en afstand van elkaar te houden.

11:15 - Boswachters zijn boos

Boswachters en andere natuurbeheerders zijn boos over wandelaars en fietsers die ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken. Boswachter Tim Hogenbosch in het Rijk van Nijmegen spreekt van 'asociale Nederlanders die hutjemutje bij elkaar gaan staan'.

10:39 -

De 100-jarige Thea van Brandenburg in Arnhem kreeg zaterdag verjaardagsbezoek per hoogwerker, keurig op anderhalve meter afstand. Dat is ook burgemeester Ahmed Marcouch niet ontgaan.

 

10:25 - Nieuwe aflevering VAST

Omroep Gelderland heeft dagelijks contact met inwoners van onze provincie die elders op de wereld vast zitten door het corona virus. Zo kunnen Ilse en Imme geen kant op in Peru. Klik hier voor de aflevering van zondag.

09:11 - Verhuizing patiënten

De capaciteit van de Brabantse ziekenhuizen, waaronder de intensive care, is de komende week onvoldoende. Door

overbelasting zullen ongeveer 600 patiënten naar de intensive care en andere afdelingen in ziekenhuizen buiten de provincie moeten worden gebracht. Dat meldde Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Brabant zaterdag al.

07:48 - Avondvierdaagsen afgelast

Wandelsportbond SGWB heeft veel avondvierdaagsen in het midden van het land afgelast. Aanleiding is natuurlijk het coronavirus.

07:18 - Dit is het belangrijkste nieuws: